Wissenschaftler warnen vor Auffrischungsimpfungen – Es werden neue Varianten von Covid erzeugt

childrenshealthdefense.org: COVID-Auffrischungsimpfungen sind Musik in den Ohren der Investoren, aber Wissenschaftler warnen davor, dass der Versuch, das Virus mit Auffrischungsimpfungen zu überlisten, neue Varianten hervorbringen könnte, die jeweils virulenter und übertragbarer sind als die vorherigen.

Impfstoffhersteller teilen Investoren und den Medien mit, dass COVID-Auffrischungsimpfungen bereits in Arbeit sind. In einigen Fällen sagen die Unternehmen, dass die Auffrischungsimpfungen notwendig sein könnten, weil die Wirksamkeit des Impfstoffs ablaufen könnte. In anderen Fällen weisen sie darauf hin, dass Auffrischungsimpfungen erforderlich sind, um neue COVID-Varianten zu bekämpfen.

Jährliche COVID-Auffrischungsimpfungen sind Musik in den Ohren der Investoren. Aber einige unabhängige Wissenschaftler warnen, dass der Versuch, das Virus mit Auffrischungsimpfungen zu überlisten, die auf die nächste Variante ausgerichtet sind, nach hinten losgehen und eine endlose Welle neuer Varianten hervorrufen könnte, von denen jede virulenter und übertragbarer ist als die vorherige.

Albert Bourla, CEO von Pfizer, sagte am Donnerstag, dass eine dritte Dosis des COVID-Impfstoffs innerhalb eines Jahres nach der ersten Impfung mit zwei Dosen „wahrscheinlich“ erforderlich sei – gefolgt von jährlichen Impfungen.

Bourla sagte, ein wahrscheinliches Szenario“ sei eine dritte Dosis irgendwo zwischen sechs und 12 Monaten, und von da an wäre es eine jährliche Wiederimpfung“.

In einem Gespräch, das von CVS Health veranstaltet wurde, erklärte Bourla, dass einige Impfstoffe nur einmal verabreicht werden, während andere jährliche Auffrischungen wie Grippeimpfungen benötigen.

„Es ist extrem wichtig, den Pool von Menschen zu unterdrücken, die für das Virus anfällig sein können“, sagte Bourla in einem Interview mit CNBC. Auffrischungsimpfungen werden ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen die ansteckenden Varianten sein, fügte er hinzu.

Corinne M. Le Goff, Chief Commercial Officer von Moderna, sagte während eines Telefonats mit Investoren letzte Woche, dass Amerikaner später in diesem Jahr mit Auffrischungsimpfungen des Impfstoffs beginnen könnten, um sich gegen COVID-Varianten zu schützen.

„Es ist wahrscheinlich, dass die Länder, die bereits eine hohe Impfstoffabdeckung erreicht haben, bereit sind, ihren Fokus auf Auffrischungsimpfungen im Jahr 2022 zu verlagern, möglicherweise sogar ab Ende dieses Jahres“, sagte Le Goff.

Johnson & Johnson (J&J) hat erklärt, dass sein Single-Shot-Impfstoff wahrscheinlich jährlich verabreicht werden muss.

Die USA bereiten sich auch auf die Möglichkeit vor, dass eine Auffrischungsimpfung zwischen neun und 12 Monaten nach der ersten Impfung gegen COVID erforderlich sein wird, sagte ein Beamter des Weißen Hauses am Donnerstag.

Während die Dauer der Immunität nach der Impfung untersucht wird, könnten Auffrischungsimpfungen erforderlich sein, sagte David Kessler, Chief Science Officer für Präsident Bidens COVID-19 Response Task Force, bei einer Sitzung eines Kongressausschusses.

Ersten Daten zufolge behalten die Impfstoffe von Moderna und Pfizer den größten Teil ihrer Wirksamkeit für mindestens sechs Monate, obwohl nicht bekannt ist, wie lange noch.

Selbst wenn der Schutz länger als sechs Monate anhält, sagen Experten, dass sich schnell ausbreitende COVID-Varianten auftauchen können und zu der Notwendigkeit regelmäßiger Auffrischungsimpfungen ähnlich der jährlichen Grippeimpfung führen könnten.

Auffrischungsimpfungen könnten neue, infektiösere Varianten ermöglichen – und einen nicht enden wollenden Markt für Impfstoffe

Laut Rob Verkerk Ph.D., Gründer, wissenschaftlicher und geschäftsführender Direktor der Alliance for Natural Health International, können Varianten virulenter und übertragbarer werden und gleichzeitig Immun- (oder Impfstoff-) Escape-Mutationen enthalten, wenn wir die Impfstoff-Tretmühle weiter betreiben – und versuchen, neue Impfstoffe zu entwickeln, die das Virus überlisten.

Verkerk sagte: „Wenn wir alles auf Impfstoffe setzen, die genau auf den Teil des Virus abzielen, der am stärksten mutiert, üben wir einen Selektionsdruck auf das Virus aus, der die Entwicklung von Immun-Escape-Varianten begünstigt.

Wissenschaftler und Impfstoffentwickler versuchen, diese viralen Varianten zu umgehen, aber es gibt keine Garantie für die Ergebnisse. Es ist ein Experiment, an dem eine große Anzahl von Bürgern unwissentlich teilgenommen hat, erklärt Verkerk.

Anfang März veröffentlichte Dr. Geert Vanden Bossche, ein Impfstoffexperte, der mit GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals, dem Global Health Discovery Team der Bill & Melinda Gates Foundation in Seattle und der Global Alliance for Vaccines and Immunization in Genf zusammenarbeitete, einen Aufruf an die Weltgesundheitsorganisation, unterstützt von einem 12-seitigen Dokument, in dem das „unkontrollierbare Monster“ beschrieben wurde, das durch die globale Massenimpfung entstehen wird.

In seinem Brief schlüsselte Vanden Bossche die Gefahren der Massenimpfung für COVID im Vergleich zur natürlichen Infektion auf und schloss:

„Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass fortgesetzte Massenimpfkampagnen dazu führen werden, dass neue, infektiösere Virusvarianten immer dominanter werden und letztlich zu einem dramatischen Anstieg der Neuerkrankungen führen, trotz erhöhter Durchimpfungsraten. Es kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass diese Situation bald zu einer vollständigen Resistenz der zirkulierenden Varianten gegen die aktuellen Impfstoffe führen wird.“

Wie The Defender am 26. März berichtete, könnte eine Kombination aus Abriegelungen und extremem Selektionsdruck auf das Virus, der durch das intensive globale Massenimpfungsprogramm ausgelöst wird, kurzfristig die Zahl der Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verringern, wird aber letztlich die Entstehung weiterer besorgniserregender Mutanten bewirken.

Dies ist das Ergebnis dessen, was Vanden Bossche als „Immun-Escape“ bezeichnet (d. h. die unvollständige Sterilisierung des Virus durch das menschliche Immunsystem, selbst nach der Verabreichung des Impfstoffs).

Dies wiederum wird die Impfstoffhersteller dazu veranlassen, die Impfstoffe weiter zu verfeinern, was den Selektionsdruck erhöht, anstatt ihn zu verringern, wodurch immer mehr übertragbare und potenziell tödliche Varianten entstehen.

Der Selektionsdruck wird zu einer größeren Konvergenz bei Mutationen führen, die das kritische Spike-Protein des Virus betreffen, das für das Durchbrechen der Schleimhautoberflächen unserer Atemwege verantwortlich ist, der Weg, den das Virus benutzt, um in den menschlichen Körper einzudringen, argumentiert Vanden Bossche. Das Virus wird die hochspezifischen antigenbasierten Impfstoffe, die je nach den zirkulierenden Varianten eingesetzt und weiterentwickelt werden, effektiv überlisten.

All dies könnte zu einem Eishockeyschläger-ähnlichen Anstieg von schweren und potenziell tödlichen Fällen führen – in der Tat eine außer Kontrolle geratene Pandemie.

Schon vor den Booster-Impfstoffen hat die Pharmaindustrie mit COVID-Impfstoffen viel Geld verdient

Pfizer machte letzten Monat Schlagzeilen, als sein Finanzchef Frank D’Amelio sagte, dass das Unternehmen die Preise für seinen COVID-Impfstoff – das Medikament mit dem zweithöchsten Umsatz weltweit – anheben würde, nachdem die Pandemie abgeklungen sei und man sich nicht mehr in einem Umfeld mit Pandemiepreisen befinde.

Seitdem hat das Unternehmen diese Haltung verdoppelt, da es nun jährliche Impfungen für „zunehmend wahrscheinlich“ hält.

Während einer virtuellen Investorenkonferenz, die kürzlich von Barclays veranstaltet wurde, sagte D’Amelio von Pfizer, dass das Unternehmen „signifikante Chancen“ für seinen COVID-Impfstoff sieht, sobald sich der Markt von einer „Pandemie-Situation zu einer endemischen Situation“ verschiebt.

An diesem Punkt „werden Faktoren wie Wirksamkeit, Booster-Fähigkeit, klinischer Nutzen grundsätzlich sehr wichtig, und wir sehen das, offen gesagt, als eine bedeutende Chance für unseren Impfstoff aus einer Nachfrageperspektive, aus einer Preisperspektive, angesichts des klinischen Profils unseres Impfstoffs“, sagte D’Amelio dem Analysten.

Pfizer erwartet für seinen mRNA-Impfstoff in diesem Jahr einen Umsatz von mindestens 15 bis 30 Milliarden US-Dollar, wobei die Kosten und Gewinnmargen zu gleichen Teilen mit BioNTech geteilt werden. Auf der Barclays-Veranstaltung sagte D’Amelio, sein Unternehmen erwarte eine „Rendite nach Steuern“ von rund 25% auf die 15 Mrd. $, also rund 3,75 Mrd. $.

Der CFO sagte zuvor, dass er erwartet, dass die Margen für den Impfstoff im Laufe der Zeit wachsen werden, berichtete Fierce Pharma.

Moderna sagte, es erwartet 2021 einen Umsatz von $18,4 Milliarden. Barclays-Analystin Gena Wang prognostiziert einen Umsatz von 19,6 Mrd. $ im Jahr 2021, 12,2 Mrd. $ im Jahr 2022 und 11,4 Mrd. $ im Jahr 2023, wobei sie von wiederkehrenden Impfungen ausgeht.

Laut The Guardian wird eine Gruppe von Investoren, die Moderna bei der Gründung im Jahr 2010 unterstützten, beträchtliche Renditen erzielen, wobei CEO Stéphane Bancelnow fast $5 Milliarden wert ist.

J&J erwartete einen Umsatz von 10 Milliarden Dollar im Jahr 2021, bevor der Impfstoff in den USA gestoppt wurde, wobei CEO Alex Gorsky ein Gehaltspaket von 30 Millionen Dollar erhalten sollte.

Dr. Anthony Fauci, Direktor des U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und leitender medizinischer Berater von Präsident Biden, sagte am Sonntag, dass die Entscheidung darüber, ob eine COVID-Impfstoff-Auffrischungsimpfung benötigt wird, von den Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens und nicht von den Pharmaunternehmen getroffen werden würde.

„Es wird eine Entscheidung des öffentlichen Gesundheitswesens sein“, sagte Fauci gegenüber NBC’s Meet the Press. „Es wird keine Entscheidung sein, die von einem Pharmaunternehmen getroffen wird. Wir sind Partner mit ihnen, weil sie es liefern. Es wird eine FDA/CDC-Entscheidung sein. Die CDC wird ihr beratendes Komitee und ihre Immunisierungspraktiken anwenden, wie sie es immer tun.“

Aber wie die Washington Post letzten Monat berichtete, hat Moderna starke Verbindungen zum NIAID, das unter den National Institutes of Health arbeitet. Das NIAID, das mit Moderna bei dessen mRNA-COVID-Impfstoff zusammengearbeitet hat, besitzt die Hälfte des Patents für den Moderna-Impfstoff und gemäß einer Vereinbarung mit Moderna wird dessen Direktor Fauci persönlich Lizenzgebühren für den Impfstoff kassieren.

Fauci wurde während eines Auftritts in der ABC-Sendung „This Week“ mit Martha Raddatz zu den Äußerungen des Pfizer-CEO befragt, wonach die Empfänger des Impfstoffs innerhalb von sechs bis 12 Monaten nach der vollständigen Impfung „wahrscheinlich“ eine dritte Dosis des Impfstoffs benötigen würden, während Moderna und J&J dasselbe vorschlagen.

Auf die Frage, wann die Amerikaner sicher wissen würden, ob sie eine dritte Auffrischungsimpfung benötigen würden, sagte Fauci, dass es davon abhängen würde, wann die Immunität nachlässt, was wahrscheinlich im Sommer oder Herbst der Fall sein würde.