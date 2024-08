Israelis sagen, es sei okay, palästinensische Gefangene zu vergewaltigen

Von Mike Whitney

Der israelische Gesetzgeber von der regierenden Likud-Partei, Hanoch Milwidsky, sagte auf die Frage, ob es gerechtfertigt sei, palästinensische Gefangene zu vergewaltigen, dass „alles legitim ist“. „Ist es legitim, einen Stock in das Rektum einer Person einzuführen?“, fragte Ahmad Tibi, ein palästinensischer Gesetzgeber…. „Ja! Wenn er ein Nukhba ist, ist alles legitim, was man ihm antut“, schrie Milwidsky zurück. Maktoob Medien Israel hat alle Grenzen der Barbarei und Grausamkeit überschritten. Dies ist eine neue Stufe der Verderbtheit. Abdi, Twitter

Am Montag drangen israelische Extremisten in eine IDF-Militärbasis in Beit Lid ein, um gegen die Inhaftierung von neun israelischen Reservisten zu protestieren, die einen palästinensischen Gefangenen in ihrem Gewahrsam gefoltert und sodomisiert haben sollen. Der chaotische Aufruhr im Gebäude wurde auf Video festgehalten und auf Twitter weit verbreitet. (Siehe hier) Der Mob war wütend darüber, dass Militärangehörige für die brutale und unmenschliche Behandlung von palästinensischen Gefangenen zur Rechenschaft gezogen werden könnten. Sie sind der Meinung, dass jede Bestrafung palästinensischer Gefangener – wie grausam und barbarisch sie auch sein mag – sowohl gerechtfertigt als auch vertretbar ist. Wie zahlreiche Menschen in den sozialen Medien bemerkten, verteidigten die Demonstranten im Wesentlichen das Recht der Reservisten, palästinensische Gefangene zu vergewaltigen. Das ist die einzige Schlussfolgerung, die man aus ihrem Verhalten ziehen kann.

🚨🇮🇱BREAKING: ISRAELI ‘PROTESTERS’ BROKE INTO “IDF” MILITARY COURT BUILDING IN BEIT LID



Armed militias and protesters broke into the court and detention building in ‘protest’ against any action against Sde Teiman israeli soldiers who sodomized and ra*ped Palestinian detainees. pic.twitter.com/48G8sQgEFM — Suppressed News. (@SuppressedNws) July 29, 2024

Hier ist ein kurzes Video des außergewöhnlichen Austauschs zwischen MK Ahmad Tibi und dem Likud-Abgeordneten Hanoch Milwidsky, der freimütig erklärt, dass das Hochschieben eines Stocks in das Rektum eines Gefangenen eine akzeptable Behandlung ist, die keine Untersuchung, Strafverfolgung oder Bestrafung nach sich ziehen sollte. (Video)

MK Ahmad Tibi (TA'AL): To insert a stick in a person's rectum, is that legitimate???

MK Hanoch Milwidsky (Likud): Yes! If he is a Nukhba everything is legitimate to do him!



Some of you have probably already heard about the events in Sde Teiman concentration camp today: MPs came… pic.twitter.com/JynQZOqnDH — B.M. (@ireallyhateyou) July 29, 2024

Milwidsky zufolge sollten israelische Reservisten also nicht verpflichtet sein, die grundlegenden Menschenrechtsgesetze einzuhalten, die eine grausame und unmenschliche Behandlung der ihnen anvertrauten Gefangenen verbieten. Wir fragen uns, wie Milwidsky reagieren würde, wenn die Hamas diese Politik auch auf die israelischen Geiseln anwenden würde, die sie am 7. Oktober gefangen genommen hat? Ist er bereit zu akzeptieren, dass „Soße für die Gans, Soße für den Gänserich“ ist, oder ist er der Meinung, dass es eine besondere rechtliche „Ausnahmeregelung“ für jene Gefangenen geben sollte, die Israel willkürlich als „Terroristen“ bezeichnet, ein Begriff, der locker auf alle zwei Millionen einheimischen Palästinenser angewandt wird, die derzeit in Gaza leben? Dies stammt aus einem Beitrag auf Antiwar.com:

Am Montag hat die israelische Militärpolizei israelische Soldaten festgenommen, die im Verdacht stehen, einen palästinensischen Gefangenen im berüchtigten Sde Teiman-Gefängnis im Süden Israels vergewaltigt zu haben. Israelische Medien berichteten, dass der palästinensische Gefangene mit einer so schweren Verletzung am Anus, dass er nicht laufen konnte, aus Sde Teiman in ein Krankenhaus gebracht wurde. Als die israelische Militärpolizei nach Sde Teiman fuhr, um Soldaten festzunehmen, die verdächtigt wurden, den Palästinenser gewaltsam zu sodomisieren, stießen sie auf Widerstand…. Die Verhaftung der mutmaßlichen Vergewaltiger löste Proteste von rechtsextremen israelischen Aktivisten aus. Mitglieder der israelischen Knesset schlossen sich den Demonstranten an, als sie Sde Teiman_…. stürmten. Später am Tag stürmten die Demonstranten Beit Lid, den Stützpunkt, in dem die israelischen Soldaten festgehalten werden. Der israelische Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir, Vorsitzender der Partei Jüdische Kraft, lobte die inhaftierten israelischen Soldaten, nannte sie die „besten Helden“ und verurteilte ihre Verhaftung als „beschämend“… Israelische Informanten haben über weit verbreitete Misshandlungen und Folter im Sde Teiman-Gefängnis berichtet, in dem Palästinenser aus dem Gazastreifen inhaftiert sind. Die New York Times berichtete letzten Monat, dass Palästinenser, die es aus der Einrichtung heraus geschafft haben, sagten, sie seien sexuell gefoltert worden. Younis al-Hamlawi, ein leitender Krankenpfleger, der von den israelischen Streitkräften in Gaza festgenommen wurde, nachdem er das Al-Shifa-Krankenhaus wegen angeblicher Verbindungen zur Hamas verlassen hatte, erzählte der Times, dass israelische Soldaten mit einem Metallstab in sein Rektum eindrangen, wodurch er blutete und „unerträgliche Schmerzen“ hatte . In dem Bericht der Times heißt es, dass ein durchgesickerter UN-Bericht „einen 41-jährigen Häftling zitiert, der sagte, dass die Vernehmungsbeamten ‚mich auf etwas wie einem heißen Metallstab sitzen ließen, das sich wie Feuer anfühlte‘, und dass ein anderer Häftling ‚starb, nachdem sie den Elektrostab in seinen Anus gesteckt hatten‘. Israelische Polizei nimmt Soldaten fest, die verdächtigt werden, einen Palästinenser vergewaltigt zu haben, und löst damit Proteste aus, antiwar.com

Der Grund, warum diese Geschichte jetzt in den Schlagzeilen erscheint (statt auf den hinteren Seiten der Zeitung), hat nichts mit Israels lang dokumentierter Geschichte von Gefangenenmissbrauch zu tun. Nein, denn in dieser Geschichte geht es nicht wirklich um Gefangenenmissbrauch. Es geht um den erbitterten Kampf zwischen israelischen Juden um die Seele ihres Landes. Bedauerlicherweise scheinen die Fanatiker und Schurken diesen Kampf zu gewinnen. Die Redakteure des Middle East Observer fassen es so zusammen:

Wir wussten, dass die israelische Gesellschaft gespalten ist. Aber wer hätte gedacht, dass sie wegen des Rechts, Palästinenser zu vergewaltigen und zu foltern, fast in einen Bürgerkrieg geraten würde. Middle East Observer

⚡️We knew that the Israeli societies are divided. But who would have thought that they almost got into a civil war over the right to rape and torture Palestinians ?



The mutiny is so bad that Top IDF officers, including Chief of Staff Lt. Gen. Herzi Halevi, stopped critical… pic.twitter.com/G3A6DoEZPZ — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 29, 2024

Es gibt aber nicht nur schlechte Nachrichten. Die Unruhen in Beit Lid haben sich für einige aufgeschlossene Zionisten, die jetzt verstehen, dass sie von ihren Führern, ihren Medien und sogar ihren engsten Freunden absichtlich in die Irre geführt wurden, als ein starker Weckruf erwiesen. Sehen Sie sich diese aufrichtige Erklärung von Schaiel Ben-Ephraim an

Ich fühle mich dumm und schäme mich. Im Mai erschien auf CNN ein Bericht über die Missstände in Sde Taiman. Dann veröffentlichte die NYT ihren eigenen Artikel darüber. Beide wurden mit israelischen Quellen untermauert, die mit palästinensischen gekreuzt wurden. Ich habe sie abgetan, weil meine Regierungsquellen und die israelischen Medien sie leugneten. Mein ganzes Leben lang wurde mir gesagt, dass die internationalen Medien es auf Israel abgesehen hätten. Dass sie alle Antisemiten seien. Aber heute wurde mir klar, wie sehr ich belogen wurde. Von meinem Land. Von meinen Freunden. Von meinen Medien. Heute haben viele der Menschen, mit denen ich gesprochen habe und die diese Anschuldigungen bestritten haben, zugegeben, dass sie wahr sind. Und das Schlimmste daran? Nichts davon kommt ans Licht, weil die IDF und die Regierung ihre Meinung geändert haben. Es kommt ans Licht, weil der Druck des Vereinigten Königreichs, des Internationalen Strafgerichtshofs und des Internationalen Gerichtshofs zu groß wurde, um ihn zu ignorieren. Dies würde Netanjahu, Gallant und den Generalstabschef in ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Also sagten sie schließlich die Wahrheit. Dass Israel routinemäßig Gefangene foltert. Dass sexueller Missbrauch dort gang und gäbe ist. Dass Menschen zu Tode gefoltert wurden. Das Schlimmste aber ist, dass viele der Menschen in dieser Einrichtung unschuldig waren. Sie wurden zufällig aufgegriffen. Aber es gab keinen wirklichen Überprüfungsprozess, bevor sie dieser Hölle auf Erden ausgesetzt wurden. So kann es nicht weitergehen. Schaiel Ben-Ephraim

Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung für die Menschheit. Danke, Schaiel.

Notizen und Videos:

Fanatiker versammeln sich in Beit Lid

Die Menge skandiert „Tod den (palästinensischen) Terroristen“.

🚨 מספר חברי כנסת ושרים הגיעו לבסיס שדה תימן והשתתפו בהפגנה במקום. ברקע – קריאות ״מוות למחבלים״, וגם: ״הרצי הביתה״. pic.twitter.com/v1GwkfzjV6 — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) July 29, 2024

Israelische Polizeikräfte treffen am Tatort ein

Extremisten versuchen, in eine Militärbasis einzubrechen, in der Vergewaltiger festgehalten werden

The government-affiliated thugs are still trying to break into Beit Lid base where the detained (alleged) rapists are held.



Video: Bar Peleg pic.twitter.com/o4VFXdDXAc — B.M. (@ireallyhateyou) July 29, 2024

Barbaren vor den Toren

"Protesters" are trying to break the main gate in Beit Lid. pic.twitter.com/0wrm8Ed0JQ — B.M. (@ireallyhateyou) July 29, 2024

Soldaten nicht in der Lage, die Fanatiker zurückzuschlagen

Confrontations in Beit Lid with soldiers and police.



Video: Bar Peleg pic.twitter.com/mkomy99Ip9 — B.M. (@ireallyhateyou) July 29, 2024

Der Rechtsanwalt Khaled Mahajneh berichtete nach einem Treffen mit palästinensischen Gefangenen im Konzentrationslager Ofer, dass „israelische“ Wachleute einen palästinensischen Gefangenen gefoltert haben, indem sie ihm ein Feuerlöscherrohr in den Enddarm eingeführt und vor den Augen aller anderen Gefangenen aktiviert haben. (Unglaublich)