Israelische Armee führte während des Gaza-Krieges eine Online-Psycho-Operation gegen die israelische Öffentlichkeit durch – Das Facebook-Twitter-Kommando der israelischen IDF

Elon Musks jüngster Besuch in Israel wird von einem zentralen Ziel geleitet: Er soll eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Wirksamkeit der israelischen Hasbara, die bisher in ihren Bemühungen um die Beeinflussung der öffentlichen Meinung nicht den gewünschten Erfolg erzielt hat, insbesondere auf Plattformen wie Twitter, zu stärken. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus der Beobachtung, dass die israelische Hasbara im sogenannten Propagandakrieg hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben ist.

Ferner besteht die Befürchtung, dass, falls keine signifikanten Verbesserungen erzielt werden, einflussreiche pro-israelische Gruppen in den USA, wie die American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) und die Anti-Defamation League (ADL), ihren Druck auf Werbekunden intensivieren könnten. Eine solche Entwicklung würde Twitter erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten bereiten. In den Vereinigten Staaten ist allgemein bekannt, dass ein Konflikt mit diesen mächtigen Organisationen vermieden werden sollte, da sie einen bedeutenden Einfluss auf öffentliche und private Institutionen haben. Musk wird daher als Schlüsselfigur in diesem Kontext gesehen, dessen Handlungen auf Twitter potenziell weitreichende Auswirkungen haben könnten.

Das Facebook-Twitter-Kommando der israelischen IDF

Der nachfolgende Artikel wurde von Haaretz am 22. März 2023 veröffentlicht und hat sicherlich nichts an der Aktualität verloren. Propaganda und Täuschung kommt bei jedem Krieg immer an erster Stelle.

Die israelische Armee führte während des Gaza-Krieges eine Online-Psycho-Operation gegen die israelische Öffentlichkeit durch.

Die IDF nutzte gefälschte Social-Media-Konten, um die Botschaft zu verbreiten, dass sie „gewaltsam gegen die Hamas vorgeht“. Sie postete Dutzende von Gazaregrets-Videos in Netanjahus Facebook-Gruppen und markierte rechtsgerichtete Politiker Hochrangiger Offizier: Das ist illegal, das darf nicht gemacht werden. Antwort des IDF: Wir haben uns geirrt.

Während der „Guardian of the Walls“-Kampagne im Mai 2021 in Gaza führte die Sprechereinheit der israelischen Verteidigungskräfte eine psychologische Kriegsführung gegen israelische Bürger durch, um das öffentliche Bewusstsein für die Offensivmanöver der IDF und den „Tribut“, den diese Manöver von den Palästinensern forderten, zu schärfen.

Die Soldaten nutzten gefälschte Social-Media-Accounts, um den Ursprung der Kampagne zu verschleiern. Auf Twitter, Facebook, Instagram und TikTok luden sie unter dem Hashtag #Gazaregrets Bilder und Clips von Angriffen der Armee im Gazastreifen hoch, mit Bildunterschriften wie „Warum zeigen sie nur, wie Israel angegriffen wird, anstatt unsere eigenen Angriffe im Gazastreifen? Wir müssen allen zeigen, wie stark wir sind!“ und „Teilen, damit jeder sehen kann, wie wir im großen Stil zurückschlagen“ oder „Lasst Gaza es bereuen… Am Israel Chai“.

Haaretz erfuhr, dass diese „Propagandakampagne“ einige Tage nach Beginn der Kämpfe gestartet wurde, nachdem die IDF-Sprechereinheit den Eindruck gewonnen hatte, dass die israelische Öffentlichkeit mehr von den Raketenangriffen aus Gaza auf Israel beeindruckt war als von den Aktionen der IDF innerhalb des Streifens. Internen Diskussionen zufolge wollte die Einheit durch den Einsatz von Fake-Accounts – „Bots“ – verhindern, dass diese der Armee zugeschrieben werden. Auf diese Weise, so hoffte die Armee, würde sie authentisch wirken, als ob sie organisch aus der Öffentlichkeit käme.

Um die Kampagne zu verstärken, schloss sich die Sprechereinheit diskret mit zwei beliebten israelischen Instagram-Accounts zusammen – @idftweets und @pazam_gram -, die Hunderttausende von Abonnenten haben. Am ersten Tag der Kampagne teilte @idftweets Beiträge und Geschichten über einen IDF-Schlag mit dem Hashtag #Gazaregrets. Die Inhalte erhielten Hunderte Likes und begeisterte Kommentare wie „Tötet sie alle“ oder „Warum stehen in Gaza überhaupt noch Gebäude?“. @pazam_gram folgte mit Geschichten auf ihren Accounts.

Auch die IDF-Sprechstunde beabsichtigte, Social-Media-Influencer zu nutzen, um die öffentliche Meinung in Israel zu beeinflussen.

Es ist unklar, ob die IDF die Inhaber der Instagram-Konten für ihre Dienste bezahlte. Laut einer Quelle, die mit den internen Abläufen der Einheit vertraut ist, ist dies nicht das einzige Mal, das eine solche Zusammenarbeit stattgefunden hat.

Die Operation „Wächter der Mauern“ begann am 10. Mai, nachdem die Hamas während der Flaggenparade an diesem Tag Raketen auf Jerusalem abgefeuert hatte. Es folgte ein Raketenhagel auf das israelische Kernland. Die IDF antwortete mit massiven Angriffen auf den Gazastreifen, bei denen mehrere Hochhäuser zerstört wurden. Während der elftägigen Kampagne wurden 4.000 Raketen auf Israel abgefeuert, wobei zehn Israelis und drei Ausländer getötet wurden. 350 Bewohner des Gazastreifens wurden durch die Angriffe der israelischen Streitkräfte getötet, die meisten von ihnen Aktivisten der Hamas und des Islamischen Dschihad.

Kurz nach Beginn der Kämpfe beschloss die IDF-Sprechergruppe, ihre Kampagne der psychologischen Kriegsführung gegen israelische Bürger zu starten. Am 12. Mai eröffnete sie einen gefälschten Twitter-Account mit dem Namen „Moshe Vaknin“ und Fotos der israelischen Flagge.

Der Soldat, der das Konto betrieb, twitterte 27 Mal in nur drei Stunden. Jeder Beitrag enthielt Bilder von israelischen Angriffen auf den Gazastreifen oder von den Zerstörungen, die sie anrichteten, und war mit dem Hashtag #Gazaregrets versehen. Um die Reichweite und Sichtbarkeit zu erhöhen, wurde jeder Tweet als Antwort auf populäre Twitter-Accounts mit Zehntausenden von Abonnenten gepostet – die meisten dieser Accounts gehörten Personen, die als Unterstützer von Premierminister Benjamin Netanyahu bekannt sind. In den Tweets wurden auch rechtsgerichtete Politiker und Medienpersönlichkeiten getaggt.

Als Antwort auf einen Tweet des rechtsextremen Abgeordneten Itamar Ben-Gvir, der dazu aufrief, „das Stadtviertel von Gaza mit den Hamas-Villen in einen Parkplatz zu verwandeln“, antwortete der Soldat, der das gefälschte Konto betrieb, mit einem Bild eines eingestürzten Hochhauses in Gaza und der Bildunterschrift „Itamar, teile dies dringend, damit ganz Israel sehen kann, dass #Gazaregrets“.

Als Antwort auf einen Tweet des rechtsgerichteten israelischen Fernsehmoderators Yinon Magal, der sich über den damaligen Verteidigungsminister Benny Gantz lustig machte, antwortete der gefälschte „Moshe Vaknin“ mit einem Foto eines IDF-Schlags und der Bildunterschrift „Yinon #Gazaregrets share urgently so everyone can see“ (teilt es so das es jeder sehen kann).

Am 12. Mai wurde auf Facebook ein weiteres gefälschtes Konto unter dem Namen Dana Lock eingerichtet, dessen Profilbild ein junges Mädchen zeigt, das in eine israelische Flagge gehüllt ist. Innerhalb von zwei Tagen postete das Konto acht Videos von israelischen Angriffen mit der Überschrift „Wir werden nicht schweigen! Wir sind keine Idioten! #Gazaregrets! Teilen!!!“

Um ein größeres Publikum zu erreichen, wurden die Videos in mehreren Facebook-Gruppen von Netanjahu-Anhängern gepostet, die zusammen mehr als 100.000 Abonnent haben. Zwei weitere Fake-Accounts auf Instagram und TikTok veröffentlichten 13 ähnliche Beiträge. Insgesamt stieß die Propagandakampagne in der israelischen Öffentlichkeit auf wenig Resonanz: Mit Ausnahme eines einzigen TikTok-Videos, das einige Dutzend Likes und Kommentare erhielt, wurden die übrigen Beiträge in den sozialen Medien kaum kommentiert, geteilt oder geliked. Auch der Versuch, den Hashtag #Gazaregrets zu verbreiten, scheiterte. Nur sechs organische (d.h. authentische) Profile verwendeten den Hashtag auf Facebook, in anderen Netzwerken wurde er kaum genutzt.

Haaretz erfuhr jedoch, dass die Einheit nach dem Ende des Gaza-Krieges im Jahr 2021 eine Auszeichnung für die „beste operative Kampagne“ während der „Guardian of the Walls“ erhielt. Der Preis wurde von Oberstleutnant Merav Stollar-Granot, dem Leiter der Medienabteilung der IDF-Sprechstelle, überreicht.

Die Kampagnenabteilung innerhalb der Abteilung fungiert als eine Art Medienbüro für die IDF und organisiert interne und externe Kampagnen, um das Bewusstsein für die verschiedenen Einheiten der Armee und militärische Themen zu schärfen. Sie wird von Yuval Horowitz geleitet, einem Zivilisten, der als Marketingmanager eingestellt wurde und jetzt für Keshet Media arbeitet. Das Personal der Einheit besteht aus Reservisten, die als Werber und Designer arbeiten.

Die IDF antwortete: Während der „Guardian of the Walls“-Kampagne verbreitete die Sprechereinheit authentisches Filmmaterial von den Kämpfen innerhalb des Gazastreifens, das von Social-Media-Plattformen bezogen wurde. Alle Kontakte der IDF mit israelischen Social-Media-Influencern erfolgten in offizieller Funktion. Da das Filmmaterial von Palästinensern im Gazastreifen gedreht wurde, erfolgte die Verbreitung ohne Nennung der IDF.

Tatsächlich richteten die IDF eine begrenzte Anzahl von Fake-Accounts ein, die das Material in den sozialen Medien veröffentlichten, um die Reichweite zu maximieren. Rückblickend war die Nutzung dieser Accounts ein Fehler und auf 24 Stunden beschränkt. In den vergangenen zwei Jahren wurden diese Accounts nicht mehr verwendet. Die IDF-Sprechstunde ist der Wahrheit verpflichtet und besteht darauf, so zuverlässig und genau wie möglich zu berichten, um der Öffentlichkeit Informationen in einer respektvollen Art und Weise zu vermitteln“.

Psychologische Kriegsführung

Die IDF haben jahrelang psychologische Kriegsführung gegen die Feinde Israels eingesetzt, um deren Narrative zu untergraben, die Bevölkerung zu beeinflussen (z.B. im Gazastreifen, im Libanon und im Iran) und ihre operativen Erfolge hervorzuheben. Im Jahr 2005 wurde unter dem Dach des Militärischen Nachrichtendienstes eine Einheit für psychologische Kriegsführung eingerichtet. Im Rahmen der Aktivitäten gegen den „Feind“ sammelte der israelische Geheimdienst Informationen über die öffentliche Meinung der gegnerischen Bevölkerung in Bezug auf ihre Einstellung zur aktuellen Führung und zum Krieg. Sie versuchten auch, den öffentlichen Diskurs des Gegners zu beeinflussen, um Unsicherheit zu erzeugen, die Glaubwürdigkeit der Botschaften der herrschenden Macht zu untergraben und den öffentlichen Druck auf die jeweilige Führung zu erhöhen. Die meisten dieser Aktivitäten wurden verdeckt durchgeführt und lieferten Informationen, die Israel auf die eine oder andere Weise nutzen sollten.

Während der Operation Guardian if the Walls im Jahr 2021 führte der israelische Geheimdienst eine an die Bevölkerung des Gazastreifens gerichtete Social-Media-Kampagne in arabischer Sprache unter den Titeln „Hamas tötet die Nation“ und „Hamas ist schuld“ durch.

Der militärische Nachrichtendienst hatte in vielen Bereichen die Möglichkeit, die Zivilbevölkerung zu erreichen. Nach israelischem Recht ist es den israelischen Streitkräften jedoch verboten, diese Fähigkeiten im Inland einzusetzen, was bedeutet, dass verdeckte psychologische Kriegsführung gegen israelische Bürger illegal ist.

„Diese Fähigkeiten wurden entwickelt, um die Mentalität feindlicher Länder zu erkennen und sie von außen – ohne die Fingerabdrücke der IDF – auf die innenpolitische Situation der Menschen, mit denen Israel Krieg führt, zu beeinflussen“, sagte ein hochrangiger Verteidigungsbeamter gegenüber Haaretz. „Es wurden keine Operationen der psychologischen Kriegsführung gegen israelische Bürger durchgeführt. Das ist gesetzlich verboten. [Das Thema ist so heikel, dass es den IDF sogar während COVID-19 nicht erlaubt war, einige dieser Fähigkeiten einzusetzen, um bestätigte Fälle zu lokalisieren.

Während der Amtszeit des ehemaligen Generalstabschefs Aviv Kochavi wurde der psychologischen Kriegsführung, insbesondere gegenüber den Palästinensern, hohe Priorität eingeräumt und der Name der Einheit in Impact Division geändert. Obwohl versucht wurde, die Verantwortung für die Abteilung dem Sprecher der IDF zu übertragen, der für die israelische Öffentlichkeit zuständig ist, untersteht sie weiterhin dem militärischen Geheimdienst.

Am vierten Tag der Operation „Guardian of the Walls“ (Wächter der Mauern) startete die IDF die Operation „Lightning Strike“ (Blitzangriff), bei der Hunderte Kampfflugzeuge eingesetzt wurden, um das Tunnelsystem der Hamas zu zerstören, in dem ein Großteil des bewaffneten Flügels der Hamas und hochrangige Hamas-Funktionäre vermutet wurden.

Der IDF-Sprecher führte die Medien in die Irre, indem er berichtete, dass Bodentruppen in den Gazastreifen eingedrungen seien. Damit sollten Hamas-Funktionäre und Kämpfer dazu gebracht werden, sich schnell in die Tunnel zu begeben, wo sie später getötet werden sollten. Die Operation scheiterte, weil die Hamas die Täuschung durchschaute. Trotz des Abwurfs von Hunderten Tonnen Sprengstoff wurden nur wenige Kämpfer getötet.

Aber als die Nachricht von der Täuschung, die nur in der ausländischen Presse verwendet wurde, bekannt wurde, war die Glaubwürdigkeit des Sprechers und das Ansehen Israels in der Welt schwer beschädigt.

Zilberman sah sich gezwungen, sich zu entschuldigen, um das Vertrauen der ausländischen Medien wiederherzustellen. Er ging sogar so weit, einen Brief an den Vorsitzenden der Foreign Press Association zu schreiben, in dem es hieß: „Ich entschuldige mich für den Fehler. Der IDF-Sprecher betreibt keine psychologische Kriegsführung, seine Aufgabe ist es, der Öffentlichkeit nichts als die Wahrheit zu sagen“.

Was der IDF-Sprecher nicht sagte, war, dass die Soldaten der Einheit zur gleichen Zeit an einer betrügerischen und beispiellosen Operation gegen die israelische Öffentlichkeit beteiligt waren. „Wenn die Operation #gazaregrets aus dem Büro des IDF-Sprechers kam, ist das nicht weniger skandalös“, sagte ein hochrangiger Verteidigungsbeamter, als ihm die von Haaretz gesammelten Beweise gezeigt wurden. „So etwas hätte nicht passieren dürfen.

Trotz Zilbermans Versicherung, dass die Einheit des IDF-Sprechers nicht an psychologischer Kriegsführung beteiligt sei, ergab eine Untersuchung von Haaretz drei Monate später, dass die Armee Gilad Cohen – der den Telegrammkanal Ali Express betreibt – als Berater für „psychologische Kriegsführung“ über soziale Medien angeheuert hatte. Die Militärzensur verbot zunächst die Veröffentlichung seines Namens, hob diese Entscheidung aber nach einigen Tagen wieder auf.

Ali Express hat mehr als 100.000 Abonnent und ist in den vergangenen Jahren zu einer der einflussreichsten Quellen in Israel für Verteidigungsfragen und die arabische Welt geworden. Er enthält exklusive Berichte, Videos und Bilder mit seinem Logo und wird von vielen Journalisten als Quelle für direkte Zitate genutzt. Mehr als einmal hat der Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte Journalisten, die sich über die Ereignisse in Gaza informieren wollten, an Ali Express verwiesen und sie darauf hingewiesen, dass die Nachrichten „nicht von einem Offizier des Militärs stammen“.

Cohen wurde von Herzl Halevi, dem damaligen Chef des Südkommandos der IDF und heutigen Generalstabschef, in diese Position berufen, als der Marsch der Rückkehr 2019 von Zusammenstößen an der Grenze zum Gazastreifen begleitet wurde. Cohen setzte seine Zusammenarbeit mit Halevis Nachfolger Eliezer Toledano fort. Ali Express gibt nicht zu, dass sein Manager als bezahlter Berater für das Südkommando der IDF arbeitet. Auch die IDF geben nicht öffentlich zu, dass sie mit Cohen zusammenarbeiten.

Ali Express schreibt anonym und greift häufig die Zuverlässigkeit und Professionalität prominenter israelischer Journalisten an, die die Politik der IDF gegenüber der Hamas kritisiert haben. Er greift auch Politiker an, darunter den ehemaligen Verteidigungsminister Avigdor Lieberman, der nach einem Vorfall, bei dem eine Spezialeinheit der IDF in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen enttarnt wurde, seinen Rücktritt von diesem Amt ankündigte. „Hätte man wirklich keinen besseren Zeitpunkt für den Rücktritt wählen können? Die Hamas hat ihren Bürgern eine unglaubliche Errungenschaft präsentiert, einen Vorfall, bei dem es der Hamas gelungen ist, einen amtierenden Verteidigungsminister zu stürzen“, hieß es in einem anonymen Posting.

Die IDF versuchte damals, Cohens Aktivitäten zu leugnen. Als die Armee jedoch erkannte, welches Problem er für israelische Bürger geschaffen hatte, kündigte sie seinen Vertrag auf.

