Israelische Beamte sagen offen, dass sie die Angriffe auf Gaza wieder aufnehmen wollen

Israels Spitzenbeamte erklären offen, dass sie beabsichtigen, den Waffenstillstand im Gazastreifen zu beenden, sobald sie ihre Geiseln zurückbekommen haben.

Caitlin Johnstone

Verteidigungsminister Israel Katz hat einen Tweet auf Hebräisch gepostet, der maschinell wie folgt übersetzt wird:

„Israels große Herausforderung nach der Phase der Rückführung der Geiseln wird die Zerstörung aller Terrortunnel der Hamas im Gazastreifen sein, direkt durch die IDF und durch den internationalen Mechanismus, der unter der Leitung und Aufsicht der Vereinigten Staaten eingerichtet werden soll. Dies ist die wichtigste Maßnahme zur Umsetzung des vereinbarten Grundsatzes der Entmilitarisierung des Gazastreifens und der Neutralisierung der Waffen der Hamas. Ich habe die IDF angewiesen, sich auf die Durchführung der Mission vorzubereiten.“

Die Hamas hat einer Entmilitarisierung oder Zerstörung ihrer Tunnel nicht zugestimmt. Es gibt keine Möglichkeit, den Gazastreifen zu entmilitarisieren und die Hamas gegen ihren Willen ihrer Waffen zu berauben, ohne den Krieg fortzusetzen. Israel hat bewiesen, dass es das nicht kann, ohne eine schockierende Anzahl von Zivilisten zu töten.

Hier erklärt der israelische Verteidigungsminister, dass Israel seinen militärischen Angriff auf Gaza wieder aufnehmen werde, sobald die israelischen Geiseln zurückgegeben seien.

Katz‘ Äußerungen spiegeln die öffentlichen Erklärungen von Premierminister Netanjahu wider, der am Freitag in einer Fernsehansprache sagte, dass „die Hamas entwaffnet und der Gazastreifen entmilitarisiert werden wird“ und dass, wenn die Hamas nicht freiwillig entwaffnet, „dies auf die harte Tour erreicht werden wird“.

In einer weiteren Erklärung sagte Netanjahu: „Wir haben enorme Siege errungen, aber der Feldzug ist noch nicht vorbei; ein Teil unserer Feinde versucht, sich zu erholen.“

Das israelische YNet berichtet, dass Israel plant, seine Blockade wieder aufzunehmen und den Wiederaufbau zu verhindern, wenn nicht alle Leichen der verstorbenen Gefangenen zurückgegeben werden, obwohl Israel bereits weiß, dass die Hamas aufgrund der Intensität der israelischen Bombardierung in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, alle Leichen der verstorbenen israelischen Gefangenen ausfindig zu machen.

„Wenn die Hamas nicht mit dem Rückführungsprozess kooperiert und Israel den Verdacht hegt, dass sie die Leichen absichtlich versteckt, um sie als Verhandlungsmasse zu erhalten, wird erwartet, dass sie eine Reihe von Sanktionen gegen die Hamas verhängen wird – einschließlich der Verhinderung des Wiederaufbaus des Streifens, der Einreise von Karawanen, der Öffnung von Bäckereien und der Einreise von ziviler Ausrüstung“, berichtet Ynet.

In einem kürzlich erschienenen Artikel mit dem Titel „Israel schätzt ein, dass die Hamas möglicherweise nicht in der Lage ist, alle verbleibenden toten Geiseln zurückzubringen„, berichtet CNN, dass „Quellen sagen, dass die israelische Regierung weiß, dass die Hamas möglicherweise den Aufenthaltsort einiger der 28 verbleibenden verstorbenen Geiseln nicht kennt oder nicht in der Lage ist, sie zurückzuholen“.

Wie Shaiel Ben-Ephraim anmerkt, scheinen diese beiden Informationen darauf hinzudeuten, dass Israel die nicht zurückgebrachten Leichen als Vorwand für einen Bruch der Waffenruhe nutzen will.

Reporter: Netanjahu hat noch nicht gesagt, dass der Krieg vorbei sei. Trump: Der Krieg ist VORBEI!

Es ist vielleicht bemerkenswert, dass die offenen Vorbereitungen Israels zur Wiederaufnahme des Angriffs auf den Gazastreifen in direktem Widerspruch zu den Erklärungen des Präsidenten der Vereinigten Staaten stehen.

Von der Presse auf Netanjahus Weigerung angesprochen, zu sagen, dass der „Krieg“ im Gazastreifen vorbei ist, erklärte Trump energisch: „Der Krieg ist vorbei. Der Krieg ist vorbei, okay? Verstehen Sie das?“

Trump deutete an (ohne dies offen auszusprechen), dass er von Israel „mündliche Garantien“ erhalten habe, dass die Gewalt nicht wieder aufflammen werde.

Hier haben wir also israelische Beamte, die offen und ausdrücklich sagen, dass die Angriffe auf Gaza nicht beendet sind, und den US-Präsidenten, der sagt, dass sie beendet sind. Es kommt nicht oft vor, dass sich diese beiden Regierungen mit ihren sich gegenseitig ausschließenden Positionen direkt widersprechen, und zwar in einer Weise, die durch die folgenden Ereignisse zwangsläufig bewiesen oder widerlegt wird.

Wir werden also wohl bald herausfinden, wer letztendlich die ganze Zeit über für den Völkermord im Gazastreifen verantwortlich war.