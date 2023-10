Israelische DNA und menschliche Versuchskaninchen

Robert W Malone MD, MS

Die Zukunft ist so hell – Bibi muss Sonnenbrillen tragen

Hören Sie Benjamin Netanyahu (im folgenden kurzen Video) darüber sprechen, wie er absichtlich seine eigenen Landsleute während der Pandemie als Versuchskaninchen missbraucht hat. Wie er Pfizer davon überzeugte, zuerst den Impfstoff in Israel einzusetzen – damit Pfizer Daten zu einem unbekannten, experimentellen Produkt sammeln konnte. Das war möglich, weil die Regierung eine hervorragende digitalisierte Aufzeichnung der medizinischen Daten seit zwanzig Jahren führte.

Direkt zum Video:

Bibi spekuliert dann über die Möglichkeiten, seine eigenen Landsleute in der Zukunft als Versuchskaninchen für andere klinische Studien zu verwenden, da die Kombination von medizinischen Aufzeichnungen und DNA-Daten einer Bevölkerung endlos ist. Denken Sie an das Geld, das verdient werden kann, die Biotech-Unternehmen, die zum neuen Biotech-Nirwana strömen: Israel. Die Zukunft ist so hell – Bibi muss Sonnenbrillen tragen.

Alles, was dazu benötigt wird, ist die willkürliche Aufhebung der Rechte des israelischen Volkes. Dies tat Benjamin Netanyahu, indem er das israelische Volk an Pfizer verkaufte, damit israelische Bürger „als erste“ den Impfstoff erhalten können…

Dies ist die Zukunft, meine Damen und Herren.

Es ist auch die Vergangenheit. Es scheint, als müsste ich nicht auf die Gräueltaten Deutschlands unter der Nationalsozialistischen Partei hinweisen. Es ist jedoch leicht zu vergessen, was damals wirklich vorgefallen ist, da es in Bezug auf das generelle Gedächtnis so lange her ist. Die Nationalsozialistische Maschinerie war nicht nur verantwortlich für die Internierung, Folter und den Tod von Millionen von Menschen, sondern sie hat Menschen, insbesondere Juden, auch in einer Reihe von grausamen Experimenten als menschliche Versuchskaninchen verwendet. Die Welt hat aus diesen Ereignissen eine wertvolle Lektion gelernt. Regierungen haben diese Lektion in internationalen und nationalen Gesetzen auf der ganzen Welt festgehalten. Zur Erinnerung habe ich im Laufe der Jahre verschiedene Essays darüber geschrieben, was passiert, wenn Regierungen die Menschenrechte und die Bioethik vergessen.

Das Ding mit einer DNA-Bank in Kombination mit bio-/medizinischen Daten ist, dass es sich um mächtige Informationen handelt. Die Fähigkeit, retrospektive Studien durchzuführen, ist wichtig. Eine retrospektive Studie verwendet Informationen über vergangene Ereignisse. Dies ist der harmlose Gebrauch.

Traditionell können Datensätze anonymisiert werden, indem die Identität der Personen aus den Daten entfernt wird. Unsere Regierung benötigt nicht einmal die Erlaubnis der Einzelperson, solche Daten zu verwenden (dies wurde alles in HIPAA festgelegt). Aber hier liegt das Problem: Genetische Daten sind ein Fingerabdruck. Sie können niemals „entfernt“ werden, um die medizinischen oder bio-Daten einer Person zu anonymisieren. Genetische Daten werden verkauft, gestohlen und sogar von Regierungen (wie Israel) ergriffen oder im Zuge der Festnahme wegen eines Verbrechens, wie in den USA, genommen.

In den USA kombiniert die CODIS- und NDIS-Datenbank Bundes-, Bundesstaats- und lokale DNA-Banken von Personen, die wegen Verbrechen verhaftet und verurteilt wurden. CODIS vergleicht automatisch und kontinuierlich seine Datenbank mit neuen DNA-Beweisen, die an Tatorten gefunden wurden.

Ein wichtiger Bestandteil von CODIS ist die Datenbank selbst, NDIS. Diese riesige Datenbank enthält 12,2 Millionen Täterprofile, 2,6 Millionen Festgenommenenprofile und 684.000 forensische Profile, was uns eine Gesamtsumme von 15,48 Millionen Profilen oder etwa 4,85 % der gesamten US-Bevölkerung (2016) ergibt.

Wir können nur annehmen, dass die NDIS-Datenbank in den vergangenen acht Jahren weiter gewachsen ist. Seit 2016 hat das FBI jedoch keine weiteren Daten zur Größe der Datenbank veröffentlicht. NDIS gilt als die weltweit größte DNA-Datenbank.

Indem man medizinische Aufzeichnungen mit dem dauerhaftesten Identifikator des Menschen, der DNA, kombiniert, kann diese Information an Auto-, Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen, potenzielle Arbeitgeber, Vermieter, Finanzinstitute und dergleichen verkauft werden. Hat jemand ein Medikament zur Behandlung der bipolaren Störung eingenommen oder eine Behandlung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesucht oder Probleme häuslicher Gewalt behandelt, für die er Hilfe gesucht hat? Was ist mit Markern für eine bestimmte Krankheit, anfällig für eine bestimmte Person? Wenn medizinische Daten mit einer DNA-Kennung verknüpft sind, ist diese Information immer nachverfolgbar. Eine DNA-Kennung stellt sicher, dass diese Informationen nie aus Ihrer Geschichte gelöscht werden.

Seit 2018 hat die israelische Regierung die medizinische Datenbank des Landes online gestellt. Es ist also sicher anzunehmen, dass, sobald die DNA-Datenbank eingerichtet ist, diese auch in die Cloud hochgeladen wird.

Ferner ist das, was Benjamin Netanyahu jetzt vorschlägt, viel radikaler. Die Idee ist, dass die beiden Datenbanken verknüpft und online hochgeladen werden. Er kombiniert die medizinischen Aufzeichnungen der Menschen mit ihrer genetischen Identität (DNA). Diese DNA-Aufzeichnung lässt sich leicht auf einen Namen zurückführen.

„Einverständniserklärung. – Der Respekt vor Personen erfordert, dass den Subjekten im Rahmen ihrer Möglichkeiten ermöglicht wird, zu entscheiden, was mit ihnen geschehen soll und was nicht. Diese Möglichkeit besteht, wenn angemessene Standards für die Einwilligung nach Aufklärung erfüllt sind.

Während die Bedeutung der Einwilligung nach Aufklärung unbestritten ist, herrschen Kontroversen über die Art und Möglichkeit einer Einwilligung nach Aufklärung. Dennoch besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass der Einwilligungsprozess als drei Elemente analysiert werden kann: Information, Verständnis und Freiwilligkeit.“ (Der Belmont-Bericht)

Aufklärung ist das Rückgrat der klinischen Forschung.

Benjamin Netanyahu bietet an, dass Biotech- und Pharmaunternehmen die israelische Bevölkerung als Testgelände für biotechnische und pharmazeutische Prospektivstudien nutzen können, bei denen DNA und medizinische Aufzeichnungen kombiniert werden. Prospektive interventionelle Studien sind experimentelle Studien, die die Wirksamkeit von Medikamenten, medizinischen Behandlungen sowie Präventionsstrategien vergleichen. Das Problem hierbei ist, dass die Menschen ohne ihr Wissen leicht zu Versuchspersonen einer interventionellen klinischen Studie werden könnten, bei der ihre genetische Identität dauerhaft mit den Ergebnissen dieser Studie verknüpft ist. Ferner könnten ihre Daten ohne informierte Einwilligung auf Arten verwendet werden, die sie nie in Betracht gezogen hatten.

Da die Verwendung von genetischen Daten über die traditionelle Pharmaindustrie hinausgeht, müssen wir auch andere Verwendungen und Missbräuche dieser Daten in Betracht ziehen.

Eine solche kombinierte Datenbank ist eine Einrichtung für die Entwicklung von Biowaffen. Die Beweise dafür, dass Länder solche Biowaffen entwickeln, sind klar und überzeugend. Wiki liefert eine prägnante und beunruhigende Geschichtsstunde:

Genetische Waffen

Im Jahr 1997 sprach der US-Verteidigungsminister William Cohen von der Möglichkeit einer ethnischen Biowaffe als möglichem Risiko.[1] Im Jahr 1998 hielten einige Experten für biologische Waffen eine solche „genetische Waffe“ für plausibel und glaubten, die ehemalige Sowjetunion habe einige Forschungen über den Einfluss verschiedener Substanzen auf menschliche Gene durchgeführt.[2]

In ihrem 2000 veröffentlichten Politikpapier „Rebuilding America’s Defenses“ bezeichnete die Denkfabrik Project for the New American Century (PNAC) ethnische Biowaffen als ein „politisch nützliches Werkzeug“, das die USA Anreiz haben könnten, zu entwickeln und einzusetzen.[3]

Im Jahr 2004 berichtete The Guardian, dass die British Medical Association (BMA) die Möglichkeit von Biowaffen in Erwägung zog, die darauf abzielen, bestimmte ethnische Gruppen als Möglichkeit hervorhob und Probleme aufzeigte, dass Fortschritte in der Wissenschaft auch für „Behandlungen von Alzheimer und anderen lähmenden Krankheiten verwendet werden könnten“.[4]

Im Jahr 2005 war die offizielle Position des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK): „Die Möglichkeit, eine bestimmte ethnische Gruppe mit einem biologischen Agenten anzugreifen, ist wahrscheinlich nicht weit entfernt. Diese Szenarien sind nicht das Produkt der Vorstellungskraft des IKRK, sondern wurden von zahllosen unabhängigen und staatlichen Experten identifiziert oder haben sich ereignet.“[5]

Im Mai 2007 wurde berichtet, dass die russische Regierung alle Exporte von menschlichen Biosamples verboten hat.[6] Der Grund für das Verbot war angeblich ein Bericht des Leiters des FSB, Nikolay Patrushev, der Wladimir Putin vorgelegt wurde. Der Bericht behauptete, dass westliche Institutionen an der Entwicklung von „genetischen Biowaffen“ beteiligt waren, die auf die russische Bevölkerung abzielten.[citation needed]

Im Jahr 2008 veranstaltete die US-Regierung einen Kongressausschuss mit dem Titel „Genetics and other human modification technologies: sensible international regulation or a new kind of arms race?“ („Genetik und andere Technologien zur Modifikation des Menschen: sinnvolle internationale Regulierung oder eine neue Form des Wettrüstens?“), in dem diskutiert wurde, wie „wir uns auf eine Welt vorbereiten können, in der Schurkenstaaten (und auch nicht so schurkische Staaten) und nichtstaatliche Akteure versuchen werden, die menschliche Genetik auf Arten zu manipulieren, die uns entsetzen werden“.[7]

Im Jahr 2012 schrieb The Atlantic, dass ein bestimmtes Virus, das Individuen mit einer bestimmten DNA-Sequenz angreift, in naher Zukunft möglich ist. Das Magazin stellt ein hypothetisches Szenario eines Virus vor, das bei der allgemeinen Bevölkerung leichte Grippe verursacht, aber beim Präsidenten der Vereinigten Staaten tödliche Symptome hervorruft. Sie verweisen auf Fortschritte in der personalisierten Gentherapie als Beweis.[8]

Im Jahr 2016 schlug das Magazin Foreign Policy die Möglichkeit eines Virus als ethnische Biowaffe vor, das eine „genetisch verwandte ethnische Bevölkerung“ sterilisieren könnte.[9]

Die Informationen zur biologischen Waffenforschung der USA scheinen im Jahr 2016 zu enden. Das ist auch das Jahr, in dem viele aktuelle Informationen zu den DNA-Datenbanken der USA abrupt enden. Solche Firewallen in umstrittenen Themen, über die die US-Regierung nicht sprechen möchte, werden im Googlenet immer häufiger.

Aber wir wissen, dass das manipulierte SARS-CoV-2-Virus bei bestimmten Populationen, die mehr ACE2-Rezeptoren auf ihren Zelloberflächen haben, schwerwiegender zu sein scheint. War dies eine Biowaffe? Judging by the reaction of the factcheckers and MSM, it sure seems like that US government doesn’t want people to ask too many questions about that line of thinking!

Die Risiken bei der Bereitstellung einer solchen Datenbank online sind enorm. Im Jahr 2016 wurde meine klassifizierten Informationen von den Chinesen gestohlen, genauso wie Tausende andere US-Regierungsmitarbeiter mit Sicherheitsfreigabe.

Was wird Israel seinen Bürgern bieten, wenn die Daten von den Chinesen gehackt und in die Hände von Syrien gelangen, das einen gewaltigen Biotech-Sektor hat? Tatsächlich hat Israel Daten erstellt, die darauf hinweisen, dass Syrien ein großes Biowaffenprogramm hat. Was passiert, wenn Syrien Zugriff auf diese israelische Datenbank erhält?

Biowaffenprogramme erfordern nur Dual-Use-Materialien (zweckmäßig für andere biotechnische Zwecke) und begrenzte Ausrüstung. Biowaffen sind kostengünstig herzustellen, und eine Biowaffenanlage kann überall untergebracht werden, einschließlich in einer Garage oder Küche. Nur weil die israelische Regierung alle medizinischen Aufzeichnungen der Israelis mit ihren DNA-Aufzeichnungen verknüpfen kann, sollte sie das?

Ein weiterer Verwendungszweck einer solchen kombinierten Datenbank ist die Entwicklung von Transhumanismus-Anwendungen. Werden bestimmte Genotypen in der Lage sein, Gehirnmikrochips oder Sensoren unter der Haut ohne Abstoßung des Implantats zu haben? Werden einige Genotypen bessere Kandidaten für Gehirn-Computer-Schnittstellen sein? Wird das Militär Kandidaten basierend auf der DNA einer Person auswählen? Über 2020 – offizielle Informationen zu den verschiedenen „Kyborg-Programmen“ des Verteidigungsministeriums und der DARPA enden.

Dann gibt es die Fragen zur Entwicklung und Nutzung einer populationsbasierten DNA-Bank/Datenbank für medizinische Aufzeichnungen für militärische Anwendungen und Transhumanismus. Werden bestimmte Gene es einigen Menschen ermöglichen, „Supermenschen“ zu werden, die genetische Behandlungen aushalten können, die es ihnen ermöglichen, intelligenter zu werden, über Gehirnwellen zu kommunizieren, stärker zu werden, empathischer oder weniger empathisch zu sein oder besser auf bestimmte genetische Behandlungen zu reagieren? Was ist mit Säuglingen mit einem bestimmten Genotyp? Wie wird eine Regierung diese Daten nutzen? Was ist mit Unternehmen? Was passiert, wenn diese Daten so öffentlich werden wie eine Sozialversicherungsnummer?

Was Israel tut, ist gefährlich. Bibi stürzt sich kopfüber in ein unbekanntes und unerforschtes ethisches Morast, bevor es einen regulatorischen Rahmen gibt, um die offensichtlichen und unerforschten Gefahren eines solchen Projekts anzugehen.