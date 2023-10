USA bereiten sich auf einen Zweifrontenkrieg zwischen China und Russland vor

Neuer Bericht des US-Kongresses drängt auf Verbesserung und Anpassung der Abschreckung, um starke neue nukleare Bedrohungen zu neutralisieren

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des US-Kongresses drängt auf eine strategische Verteidigungsüberprüfung angesichts gleichzeitiger Bedrohungen durch konventionelle und nukleare Kräfte nahe den Rivalen.

In diesem Monat veröffentlichte die Congressional Commission on the Strategic Posture of the US einen Bericht, in dem das Land aufgefordert wird, auf einen Konflikt an zwei Fronten gegen China und Russland vorbereitet zu sein.

Der Bericht besagt, dass die Verteidigungsstrategie und die strategische Haltung der USA geändert werden müssen, um ihre vitalen Interessen angemessen zu verteidigen und die strategische Stabilität mit den beiden nuklear bewaffneten Gegnern zu verbessern, und er befürwortet, dass wichtige Entscheidungen jetzt getroffen werden sollten, um nuklearen Bedrohungen zu begegnen, die im Zeitraum von 2027 bis 2035 erwartet werden.

Er bewertet auch, dass die USA die drohende nukleare Bedrohung mit einer umfassenden Strategie und Anpassungen der Streitkräfte bewältigen müssen. Obwohl er sagt, dass die Grundlagen der US-Abschreckungsstrategie solide bleiben, sind Anpassungen in Bezug auf Größe und Zusammensetzung ihrer nuklearen Fähigkeiten erforderlich.

Der Bericht betont auch die Bedeutung nicht-nuklearer Fähigkeiten für die strategische Haltung der USA, einschließlich gestärkter Infrastruktur und Bemühungen zur Risikoreduzierung. Er hebt hervor, dass Verbündete und Partner für den US-Ansatz in der neuen aufkommenden Bedrohungsumgebung entscheidend sind.

Der Bericht empfiehlt, dass der US-Kongress die Erweiterung der Verteidigungsindustriebasis für nukleare Waffen der USA und die nukleare Sicherheitsinfrastruktur des Energieministeriums/National Nuclear Security Administration finanzieren sollte. Er schlägt auch vor, dass der Kongress für eine finanzielle Stabilität der Verteidigungsindustrie sorgen sollte, um auf innovative Vertragsansätze des Verteidigungsministeriums reagieren zu können.

Die Empfehlungen des Berichts umfassen die Bereitstellung einer stärkeren Weltraumarchitektur mit offensiven und defensiven Elementen, die Priorisierung der Finanzierung für Programme zur Präzisionsbekämpfung auf lange Reichweite, die Entwicklung von Heimatsystemen zur Raketenabwehr und die Übertragung der Verantwortung für die Raketenabwehr auf die Militärabteilungen bis Oktober 2024.

Der Bericht besagt, dass die USA ihr Netzwerk von Allianzen und Partnerschaften aufrechterhalten und stärken sollten, um Aggressionen abzuschrecken, regionale Sicherheit zu gewährleisten und den wirtschaftlichen Wohlstand durch Zugang zu internationalen Märkten zu steigern.

Er warnt davor, sich aus diesen Beziehungen zurückzuziehen, was den Gegnern zugutekommen, das Risiko von Aggressionen erhöhen und die Sicherheit und den wirtschaftlichen Wohlstand der USA und ihrer Verbündeten verringern würde.

Der Bericht empfiehlt auch die Erkundung von Möglichkeiten zur nuklearen Rüstungskontrolle und die Erforschung potenzieller Verifikationstechnologien, um zukünftige Verhandlungen im nationalen Interesse der USA zu unterstützen, die darauf abzielen, alle Arten von Atomwaffen zu begrenzen.

Die Grundlage der nationalen Verteidigung der USA, einschließlich der Verteidigung von Verbündeten und der Unterstützung militärischer Operationen, beruht auf dem Konzept der nuklearen Abschreckung, das seit 1945 in Kraft ist.

In einem Artikel für das US Naval Institute im Januar 2023 erläutert Daniel Post den Wert und die Grenzen der nuklearen Abschreckung. Post sagt, dass die beispiellose Zerstörungskraft von Atomwaffen ihren Abschreckungswert untermauert und sie begehrenswert macht, sie neben konventionellen militärischen Fähigkeiten zu erwerben.

Angesichts dessen sagt er, dass die nukleare Strategie der USA darauf abzielen muss, die rationalen Berechnungen der Gegner zu manipulieren, indem sie versteht, wie ihre Fähigkeiten von anderen wahrgenommen werden.

Post sagt auch, dass Atomwaffen nutzlos sind, um andere Staaten zu zwingen, aber effektiv sind, wenn sie als defensive Fähigkeit in Reserve gehalten werden, um Nutzen zu verweigern und Kosten für Angreifer zu verursachen, nachdem die Abschreckung gescheitert ist. Er stellt fest, dass sie nukleare und andere strategische Angriffe auf die USA und ihre Verbündeten sowie große staatliche Kriege zwischen nuklearen Mächten abschrecken.

Zusätzlich zur nuklearen Abschreckung ist die konventionelle Abschreckung auf eine breitere Palette von Umständen anwendbar, flexibler als Atomwaffen und nicht den politischen Einschränkungen der letzteren unterworfen.

Robert Haffa Jr. argumentiert in einem Artikel von 2018 für das Strategic Studies Quarterly, dass die USA die Logik der konventionellen Abschreckung als zentrales Konzept ihrer Verteidigungspolitik stärken sollten. Haffa weist jedoch darauf hin, dass die Hauptprobleme bei der konventionellen Abschreckung darin bestehen, dass sie dazu neigt, zu versagen. Angesichts dessen sagt er, dass die konventionellen Abschreckungsstrategien des Kalten Krieges für den heutigen Wettbewerb der Großmächte unzureichend sind.

Laut Haffa sollte ein moderner Ansatz zur Abschreckung von US-Gegnern auf nicht-nukleare Bedrohungen abzielen, intensiv und überwältigend in der Bedrohung sein, sich auf die Stärken der USA und ihrer Verbündeten sowie die Schwächen der Gegner konzentrieren und in der Lage sein, fortgeschrittene Technologien und Waffensysteme weltweit zu nutzen, um zu bestrafen, zu verweigern und zu nutzen.

China und Russland haben mehrere Ansätze, um die nukleare und konventionelle Abschreckung der USA zu negieren, die sich zwischen der Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen und unkonventionellen Mitteln bewegen.

In einem Artikel für die Heritage Foundation im September 2022 sagt Patty-Jane Geller, dass Chinas wachsende nukleare Streitkräfte das Risiko unbeabsichtigter Eskalation erhöhen könnten.

Geller sagt, dass China, wenn es ein günstiges nukleares Gleichgewicht gegenüber den USA wahrnimmt, möglicherweise eher geneigt ist, Atomwaffen in einem Konflikt einzusetzen. Sie sagt auch, dass wenn den USA taktische nukleare Fähigkeiten fehlen, China die Reaktion der USA auf begrenzten nuklearen Einsatz im Indo-Pazifik als unzuverlässig wahrnehmen könnte.

Sie weist auf Chinas Ausbau seines Nukleararsenals hin, einschließlich des Erwerbs von Trägersystemen, die die Heimat der USA bedrohen können, was die Glaubwürdigkeit der erweiterten Abschreckungsverpflichtungen der USA schwächen könnte und die USA weniger bereitwillig machen würde, ihre Verbündeten zu verteidigen. Diese Situation, gepaart mit dem Risiko unbeabsichtigter Eskalation aufgrund von Fehleinschätzungen oder Fehlern, erhöht das Potenzial für einen chinesischen Atomangriff, argumentiert Geller.

In Bezug auf die Herausforderungen Chinas an die konventionelle Abschreckung der USA schreibt Andrew Erickson in dem Buch „Modernizing Deterrence: How China Coerces, Compels, and Deters“ von 2023, dass der konventionelle Raketenkomponente der Volksbefreiungsarmee-Raketenstreitkräfte (PLA-RF) in Chinas Abschreckung und Kriegführung eine zunehmend wichtige Rolle zukommt, um das Ziel der Informationsdominanz, der Luftherrschaft und der Kontrolle der See zur Vereitelung eines US- und alliierten Eingreifens in Taiwan zu unterstützen.

Erickson sagt, dass die Doktrin der PLA-RF strategische, operative und technische Trends antizipiert und wirksam darauf reagieren will. Er stellt fest, dass solche Trends die Fähigkeit zu schnellen globalen Präzisionsangriffen einschließen können, was die Mobilität, schnelle Reaktion, Überlebensfähigkeit und Schutz sowie die Entwicklung von Eindringhilfen stärker belastet.

Im Falle Russlands stellt Lydia Wachs in einem Artikel für die Stiftung Wissenschaft und Politik im November 2022 fest, dass angesichts des schwindenden Arsenals an konventionellen Präzisionswaffen Russlands und der strategischen Anpassung der NATO die Strategie Russlands wahrscheinlich ändern wird, wobei die Abhängigkeit von taktischen Atomwaffen zunehmen wird. Wachs stellt fest, dass die wahrgenommene konventionelle Unterlegenheit Russlands im Vergleich zu den Fähigkeiten der USA im Präzisionsangriff Moskaus verstärkten Einsatz von taktischen Atomwaffen vorantreibt.

Sie sagt, dass die verstärkte Rolle von Atomwaffen in Russlands Abschreckungsstrategie und die gestärkte Position in Gebieten an der Grenze zur NATO die Sicherheit und Stabilität in Europa schwächen könnten. Wachs sagt, dass dies die Bedrohungswahrnehmung Moskaus verschärfen und Eskalationsdynamiken beeinflussen könnte, was die Stabilität potenzieller Krisen zwischen der NATO und Russland beeinträchtigen könnte.

Sie fügt hinzu, dass bei einer zunehmenden Abhängigkeit Russlands von nicht-strategischen Atomwaffen die Bereitschaft Moskaus zur Rüstungskontrolle bei Kurz- und Mittelstreckenraketen wahrscheinlich weiter abnehmen wird.

In Bezug auf die konventionelle Abschreckung schreiben Tim Sweijs und andere in einem Bericht vom Januar 2022 für das Hague Institute of Strategic Studies (HCSS), dass Russland durch den Einsatz von Stellvertretern, verdeckten Aktivitäten, Cyberfähigkeiten, politische Unterwanderung und wirtschaftlichen Einfluss eine hybride Bedrohung für die NATO und Europa darstellt.

In Verbindung damit stellt Ruben Tavenier in einem Artikel von Februar 2018 für das JASON Institute for Peace and Security Studies fest, dass Russland eine Kombination aus nicht-militärischer (verdeckter) und militärischer (offener) Abschreckung einsetzt, um Gegner zu destabilisieren, potenzielle Bedrohungen zu begrenzen und den Sieg in einem möglichen Konflikt zu garantieren.

Tavenier erwähnt, dass Russland diese Ziele erreicht, indem es einen Gegner durch verdeckte Destabilisierung und die Verringerung seiner militärischen, politischen und wirtschaftlichen Fähigkeiten abschreckt, zwingt oder eindämmt.

Angesichts der Herausforderungen für die Abschreckungshaltung der USA, die von ähnlichen Gegnern ausgehen, schreiben Doreen Horschig und Nicholas Adamopoulos in einem Artikel in diesem Monat für das Center for Strategic and International Studies (CSIS), dass die USA eine Strategie der konventionell-nuklearen Integration (CNI) in Erwägung ziehen sollten. Diese betont eine größere Kohärenz zwischen konventionellen und nuklearen Streitkräften, um Eskalation in regionalen Konflikten zu bewältigen, integrierte Optionen zur Stärkung der Abschreckung zu entwickeln und Gegnern jeglichen Vorteil durch den Einsatz von Atomwaffen in einem regionalen Konflikt zu verweigern.

Horschig und Adamopoulos glauben, dass CNI die Widerstandsfähigkeit konventioneller Streitkräfte im nuklearen Krieg verbessern kann, indem sie operative Basen verteilen, die Einsatzfähigkeit in potenziell kontaminierten Umgebungen verbessern und die Kommandokontrolle und Kommunikationssysteme (C3) stärken.

Auf diese Weise, so sagen sie, werden Gegner von begrenzter nuklearer Eskalation abgeschreckt, wodurch sichergestellt wird, dass die US-amerikanischen und verbündeten Streitkräfte ihre kriegerischen Ziele immer noch erreichen können.

Eine solche Strategie, so Horschig und Adamopoulos, kann den Entscheidungsträgern mehr Flexibilität bieten und die Aussichten auf einen begrenzten Atomkrieg verringern. Sie weisen jedoch auch darauf hin, dass CNI die Grenzen zwischen konventionellen und nuklearen Streitkräften verwischen und dadurch das Risiko einer nuklearen Eskalation erhöhen kann.