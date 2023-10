„Dieser Ärzteverband ist zum verlängerten Arm der allmächtigen Pharmaindustrie geworden“

Eine Gruppe belgischer Ärzte hat für Tausende von Ärzten an ihre Standesvertretung, die Ärztekammer, öffentlich die ultimative Aufforderung gerichtet, sich für ihren fundamentalen Verrat an der ärztlichen Berufsethik zu rechtfertigen und Stellung zu beziehen. Seit vielen Jahren und noch viel stärker seit März 2020 sei es offensichtlich geworden, dass der ärztliche Berufsverband nicht mehr die Ärzte und die edle Kunst der Medizin repräsentiere. Er schütze und verteidige weder die medizinischen Interessen der Ärzte, noch die gesundheitlichen der Patienten. Der Ärzteverband sei unbestreitbar zum verlängerten Arm der allmächtigen Pharmaindustrie und ihrer Profitinteressen geworden. Wir bringen nachfolgend den offenen Brief, der über Belgien hinaus Gültigkeit hat. (hl)

Warnung im Auftrag der Medizin

Offener Brief eines belgischen Ärztekollektivs an die Presse und die Ärztekammer



Brüssel, den 12. September 2023

Von: Belgisches Ärztekollektiv

Sehr geehrte Herren Präsidenten, Vizepräsidenten, Vollmitglieder und Stellvertreter der regionalen Ärztekammern und des nationalen Ärzteverbandes,

Das Vertrauen in unsere