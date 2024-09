Israelische Folterkammern sind nicht neu. Sie provozierten den 7. Oktober

Jonathan Cook

Viele Jahre lang lebte ich in der Nähe des Megiddo-Gefängnisses im Norden Israels, von wo die israelische Zeitung Haaretz neue Aufnahmen von israelischen Wärtern veröffentlicht hat, die Palästinenser in Massen foltern. Ich bin hunderte Male am Megiddo-Gefängnis vorbeigefahren. Mit der Zeit habe ich die gedrungenen grauen Gebäude, die von Wachtürmen und Stacheldraht umgeben sind, kaum noch wahrgenommen.

Es gibt mehrere große Gefängnisse wie Megiddo im Norden Israels. Dort landen Palästinenser, nachdem sie aus ihren Häusern geholt wurden, oft mitten in der Nacht. Israel und die westlichen Medien sagen, diese Palästinenser seien „verhaftet“ worden, als ob Israel eine Art legitimes Rechtsverfahren gegen unterdrückte Subjekte – oder vielmehr Objekte – seiner Besatzung durchsetzen würde. In Wahrheit sind diese Palästinenser entführt worden.

Die Gefängnisse befinden sich ausnahmslos in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen in Israel, vermutlich weil die Israelis es als beruhigend empfinden, dass Palästinenser in so großer Zahl eingesperrt werden. (Am Rande sei erwähnt, dass die Verlegung von Gefangenen aus besetztem Gebiet in das Gebiet des Besetzers ein Kriegsverbrechen ist. Aber das sei dahingestellt.)

Schon vor den Massenverhaftungen der letzten 11 Monate schätzte die Palästinensische Autonomiebehörde, dass 800.000 Palästinenser – oder 40 Prozent der männlichen Bevölkerung – Zeit in einem israelischen Gefängnis verbracht haben. Viele waren nie eines Verbrechens angeklagt worden und hatten nie ein Verfahren erhalten. Nicht, dass das einen Unterschied machen würde – die Verurteilungsquote von Palästinensern vor israelischen Militärgerichten liegt bei nahezu 100 Prozent. So etwas wie einen unschuldigen Palästinenser gibt es offenbar nicht.

Vielmehr ist die Inhaftierung eine Art schrecklicher Übergangsritus, den Generationen von Palästinensern erdulden mussten und der von der Bürokratie, die Israels Apartheid-Besatzungssystem verwaltet, von ihnen verlangt wird.

Folter, auch an Kindern, ist in diesen Gefängnissen seit Beginn der Besatzung vor fast 60 Jahren an der Tagesordnung, wie israelische Menschenrechtsgruppen regelmäßig dokumentieren.

Mit der Inhaftierung und Folterung von Palästinensern verfolgt Israel mehrere Ziele. Sie zermalmen den Geist der Palästinenser individuell und kollektiv. Sie traumatisieren Generation für Generation und schaffen Angst und Misstrauen. Und sie tragen dazu bei, eine große Gruppe palästinensischer Informanten und Kollaborateure zu rekrutieren, die heimlich mit der israelischen Geheimpolizei, dem Shin Bet, zusammenarbeiten, um palästinensische Widerstandsoperationen gegen die illegalen israelischen Besatzungstruppen zu vereiteln.

Diese Art des palästinensischen Widerstands ist, wie wir feststellen sollten, nach internationalem Recht ausdrücklich erlaubt. Mit anderen Worten: Was der Westen als „Terrorismus“ anprangert, ist nach den Grundsätzen, die der Westen nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestellt hat, tatsächlich legal. Paradox, um es gelinde auszudrücken.

Die Erniedrigung und das Trauma, die diesen Hunderttausenden von Palästinensern und der palästinensischen Gesellschaft im weiteren Sinne systematisch zugefügt wurden – und das völlige Desinteresse der so genannten „internationalen Gemeinschaft“ oder, schlimmer noch, ihre Komplizenschaft – haben unweigerlich zu einem wachsenden religiösen Extremismus in Teilen der einst weitgehend säkularen palästinensischen Gesellschaft geführt.

Wenn die internationalen Institutionen, die von einem Westen geschaffen wurden, der sowohl seinen Säkularismus als auch seine christlichen Werte zur Schau stellt, keine Gerechtigkeit und keine Wiedergutmachung bieten, dann, so schlussfolgern die Palästinenser, können sie vielleicht Gerechtigkeit – oder zumindest Vergeltung – finden, und zwar nicht durch vergebliche, manipulierte „Verhandlungen“, sondern durch ein größeres Engagement im gewaltsamen Widerstand, der im Namen des Islam geleistet wird.

Dies erklärt die Entstehung der Hamas-Gruppe in den späten 1980er Jahren und ihre unaufhaltsam wachsende Popularität. Die unverblümte islamische Militanz der Hamas stand im Gegensatz zu dem eher akkomodierenden säkularen Nationalismus der Fatah, die lange Zeit von Mahmoud Abbas geführt wurde. Die Unterstützung für die Hamas war etwas, das Israel nur zu gerne kultivierte. Es war sich darüber im Klaren, dass der Islamismus die palästinensische Sache in den Augen der westlichen Welt diskreditieren und den Westen noch stärker an Israel binden würde.

Aber Israels Foltersystem – ob in „normalen“ Gefängnissen wie Megiddo oder in dem riesigen Freiluftgefängnis, das Israel aus dem Gazastreifen gemacht hat – führte auch zu einer immer größeren Entschlossenheit von Gruppen wie der Hamas, sich mit Gewalt zu befreien. Wenn man Israel nicht zur Vernunft bringen konnte, wenn es nur das Schwert verstand, dann war das die Sprache, die die Palästinenser mit Israel sprechen würden. Genau das war der Grund für die Gewalttaten vom 7. Oktober.

Wenn Sie über den 7. Oktober entsetzt waren, aber nicht noch mehr über das entsetzt sind, was Israel den Palästinensern seit mehr als einem halben Jahrhundert in seinen Gefängnissen antut, dann befinden Sie sich entweder in einem Zustand tiefer Ignoranz – was angesichts der mangelnden Medienberichterstattung über Israels despotische Herrschaft über die Palästinenser kaum überrascht – oder in tiefer Verleugnung.

Wenn Sie den kausalen Zusammenhang zwischen den barbarischen Misshandlungen von Palästinensern von Generation zu Generation und den Gewalttaten vom 7. Oktober nicht erkennen können, dann haben Sie kein Verständnis für die menschliche Natur. Sie haben kein inneres Bewusstsein dafür, wie Sie sich verhalten würden, wenn Sie, Ihr Vater und Ihr Großvater in einem israelischen Gefängnis gefoltert worden wären – ein Trauma, das in den Familien kaum anders weitergegeben wird als die Haarfarbe oder der Körperbau.

Die in Megiddo gedrehten Szenen. Die Bilder von ausgemergelten Männern, die von den Schlägen im Gefängnis gebrochen sind. Das Verschwinden von Hunderten von Ärzten in Israels Folterkammern. Das Video, das zeigt, wie ein Palästinenser von israelischen Gefängniswärtern vergewaltigt wird. Die Feststellungen israelischer und internationaler Organisationen, dass dies systematisch geschieht. Die Schrecken stehen uns ins Gesicht geschrieben. Aber zu viele von uns schauen weg, fallen zurück in das magische Denken unserer Kindheit, in dem die Welt verschwindet, wenn wir die Augen zuhalten.

Die Schrecken des israelischen Gefängnissystems sind nicht neu. Es gibt sie schon seit Jahrzehnten. Neu ist nur, dass Israel die Misshandlungen intensiviert hat. Es genießt jetzt die Gräueltaten, die es früher wie ein dunkles Geheimnis verbarg.

Israel ist verloren. Es befindet sich tief in einem schwarzen, völkermörderischen Loch. Die Frage ist, ob Sie es zulassen werden, dass Sie in das gleiche Loch gesogen werden? Werden Sie weiterhin Ihre Augen verschließen? Hört die Folter auf, nur weil Sie es vorziehen, sie nicht zu sehen?