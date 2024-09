5 Wissenschaftliche Erkenntnisse erklären den Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus – warum ignorieren die Gesundheitsbehörden sie?

Von Brenda Baletti, Ph.D.

Die Bundesgesundheitsbehörden ignorieren weiterhin wissenschaftliche Fortschritte, die größtenteils von prominenten, außerhalb der USA tätigen Wissenschaftlern erzielt wurden, obwohl die Wissenschaftler an die Behörden appellieren, den Zusammenhang zu untersuchen und den Eltern nicht länger zu erzählen, Aluminium in Impfstoffen sei sicher.

Fünf wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse erklären zusammengenommen, wie Impfstoffe Autismus auslösen, schrieb der Autor J.B. Handley auf seinem Substack. Die Ursache liegt in der Reaktion des Körpers auf das Aluminiumadjuvans, das in sechs Impfstoffen des Kinderimpfplans verwendet wird.

Die Bundesgesundheitsbehörden ignorieren weiterhin diese wissenschaftlichen Fortschritte – die größtenteils von prominenten Wissenschaftlern gemacht wurden, die im letzten Jahrzehnt außerhalb der USA gearbeitet haben – trotz der Appelle der Wissenschaftler an die Behörden, den Zusammenhang zu untersuchen und der amerikanischen Öffentlichkeit nicht länger zu erzählen, Aluminium in Impfstoffen sei sicher.

Der Auslöser für Autismus und andere neurologische Entwicklungsstörungen ist laut Handley eine Aktivierung des Immunsystems, die das sich entwickelnde Gehirn verändern kann, wenn die Aktivierung entweder bei einer schwangeren Mutter oder einem Kleinkind auftritt.

Dies geschieht, weil das neurotoxische Aluminium in Impfstoffen leicht ins Gehirn gelangt. Dort kann es bei gefährdeten Personen Entzündungen hervorrufen, indem es die Produktion eines wichtigen Zytokins – Interleukin 6 oder IL-6 – auslöst, ein Protein, das das Immunsystem beeinflusst. IL-6 wurde mit Autismus in Verbindung gebracht.

Handley, Autor des Bestsellers How to End the Autism Epidemic„ (Wie man die Autismus-Epidemie beendet), Mitbegründer der Age of Autism“-Website und Vater eines autistischen Sohnes, stützt sich bei der Darstellung der wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf die Vaccine Papers”-Website, die einschlägige wissenschaftliche Daten sammelt und analysiert, um diese These zu untermauern.

Diese wichtige Forschung findet größtenteils außerhalb der USA statt, weil Autismusforschung, die „auch nur im Entferntesten umstritten“ ist, unmöglich finanziert oder genehmigt werden kann, schreibt er.

Die Forschung, die Handley zitiert, begann im Jahr 2004 zu entstehen, und ein Großteil davon wurde nach 2009 veröffentlicht – nachdem der Vaccine Court die Autismus-Impfstoff-Hypothese verworfen und Tausenden von Familien eine Entschädigung für ihre Impfschäden verweigert hatte.

Unter Berufung auf die Vaccine Papers schrieb Handley, dass Impfstoffe einer objektiven Risiko-Nutzen-Analyse unterzogen werden müssen und nur dann als medizinische Behandlung in Betracht gezogen werden sollten, wenn sie mehr Nutzen als Schaden bringen:

„Das Problem mit den Impfstoffen ist, dass die Risiken unterschätzt und die Vorteile überschätzt wurden. Insbesondere das Risiko von Hirnverletzungen durch Impfungen ist viel höher als gemeinhin angenommen. „Hirnverletzungen können verheerende Auswirkungen auf das Leben eines Kindes und seiner Familie haben. Die persönlichen und finanziellen Kosten von Impfschäden sind oft enorm. Daher muss selbst ein geringes Risiko einer Hirnschädigung ernsthaft in Betracht gezogen werden. Und die Wissenschaft deutet stark darauf hin, dass das Risiko nicht gering ist.”

Aluminium-Adjuvans: die fehlenden Daten für eine „hieb- und stichfeste Erklärung“ von impfstoffinduziertem Autismus

Handley begann die Geschichte mit der Entdeckung, die seiner Meinung nach die Forschung über Impfstoffe und Autismus zusammenhält: eine 2018 veröffentlichte Arbeit von Christopher Exley, Ph.D., und Kollegen, die „schockierend hohe“ Aluminiumwerte in 10 Autismus-Gehirnproben zeigt.

Laut Exley deutet die Lokalisierung des Aluminiums darauf hin, dass es durch entzündungsfördernde Zellen, die mit dem Neurotoxin beladen sind, in das Gehirn gelangt. Exleys Ergebnis ähnelt früheren Forschungsergebnissen, die zeigen, was mit Monozyten – einer Art weißer Blutkörperchen – an Impfstoffinjektionsstellen geschieht.

Dies sei bedeutsam, schrieb Handley, weil es deutlich werde, dass Makrophagen (eine Art von Monozyten) Aluminium von der Injektionsstelle ins Gehirn transportierten.

Handley zufolge lieferte Exleys Studie „die einzigen Daten, die für eine hieb- und stichfeste Erklärung fehlen“, was mit den unzähligen Familien geschah, deren Kinder nach der Impfung Autismus entwickelten.

Das Aluminiumadjuvans ist ein Zusatzstoff, der dazu dient, das Immunsystem „aufzuwecken“, damit es das Antigen erkennt, gegen das der Impfstoff schützen soll, erklärte er.

Die Menge an Aluminium, der Kinder ausgesetzt sind, ist laut einer Studie aus dem Jahr 2016 seit den 1990er Jahren sprunghaft angestiegen – weil die Impfraten für alle Kinder erheblich gestiegen sind und mehr Impfstoffe in den Kinderimpfplan aufgenommen wurden.

„Mitte der 1980er Jahre hätte ein Kind bis zu seinem 18. Geburtstag 1.250 Mikrogramm Aluminium aus den Impfstoffen aufgenommen, wenn es vollständig geimpft worden wäre“, schrieb er. „Heute sind es 4.925 Mikrogramm, was fast eine Vervierfachung der Gesamtaluminiummenge bedeutet.

Aluminium wurde jedoch noch nie auf seine Sicherheit in Impfstoffen für Säuglinge getestet. Laut den kanadischen Wissenschaftlern Chris Shaw, Ph.D., und Lucija Tomljenovic, Ph.D., ist es ein nachgewiesenes Neurotoxin, das ein Risiko für Autoimmunität birgt.

Aluminium ist das am häufigsten verwendete Adjuvans in Impfstoffen, auch wenn die Mechanismen, durch die es als Adjuvans wirkt, nach wie vor unbekannt sind.

Trotz des Mangels an Daten über seine Toxikologie „scheint die Vorstellung, dass Aluminium in Impfstoffen sicher ist, weithin akzeptiert zu sein“, schreiben Shaw und Tomljenovic.

Selbst die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die National Institutes of Health (NIH) haben zugegeben, dass sie keine Daten haben, die belegen, dass wiederholte Injektionen mit einem Aluminium-Adjuvans sicher sind, schrieb Handley.

Nun zeigt eine wachsende Menge an wissenschaftlicher Literatur, dass diese wiederholten Injektionen unsicher sind. Die Literatur zeigt, dass „fünf klare, wiederholbare und zusammenhängende Entdeckungen, die erklären, wie Autismus ausgelöst wird, ein unbestreitbar klares Bild von der Verursachung von Autismus ergeben haben“, schrieb Handley.

Fünf Schlüsselentdeckungen:

1. Es gibt eine permanente Aktivierung des Immunsystems in den Gehirnen von Menschen mit Autismus.

Forschungen des verstorbenen Caltech-Wissenschaftlers Dr. Paul Patterson, Autor des Buches „Pregnancy, Immunity, Schizophrenia, and Autism“ (Schwangerschaft, Immunität, Schizophrenie und Autismus), haben gezeigt, dass das Immunsystem mit dem Gehirn auf eine Weise interagiert, die die Neuroentwicklung beeinflussen kann.

Patterson und seine Kollegen fanden heraus, dass das Immunsystem einer schwangeren Mutter, wenn es stark aktiviert ist – zum Beispiel durch eine schwere virale oder bakterielle Infektion während der Schwangerschaft -, die neurologische Entwicklung des Kindes beeinträchtigen kann, was später zu neurologischen Problemen führen kann.

Patterson wies darauf hin, dass die Gehirne von Menschen mit Autismus zeigen, dass eine solche Aktivierung des Immunsystems stattgefunden hat, und zitierte Ärzte der Johns Hopkins University School of Medicine, die bei einer postmortalen Untersuchung der Gehirne von Patienten mit Autismus eine „neurale Entzündung“ festgestellt hatten. Dieser Befund wurde seither mehrfach wiederholt, schrieb Handly, auch von Forschern in Japan.

Patterson und seine Kollegen stellten die Hypothese auf, dass die chronische neurale Entzündung auf Zytokine zurückzuführen ist, die von weißen Blutkörperchen bei einer Infektion vermehrt produziert werden und mit dem fötalen Gehirn interagieren. Insbesondere ein Zytokin, IL-6, habe eine besonders starke Wirkung, argumentierten sie.

In einem Experiment, bei dem Mäusen IL-6 injiziert wurde, lösten sie diese neuronale Entzündung aus und stellten Veränderungen in der Neurologie der Mäusenachkommen fest. Später brachten sie die mütterliche Immunaktivierung auch mit Autismus-Symptomen bei Mäusen und Affen in Verbindung. Andere Wissenschaftler wiederholten ihre Studien.

Im Jahr 2006 brachte Patterson die mütterliche Impfung mit einer möglichen Immunaktivierung in Verbindung. Er sagte, die aktuelle Forschung werfe die Frage auf: „Sollten wir wirklich eine allgemeine Impfung von Müttern fördern?“

2. Das Adjuvans Aluminium ist hochgradig neurotoxisch und verursacht eine Immunaktivierung.

Die U.S. Food and Drug Administration und die CDC stützen ihre Empfehlungen für die Verwendung von Aluminium in Impfstoffen auf eine Studie aus dem Jahr 2011, die zu dem Schluss kommt, dass Aluminium sich eher im Skelettsystem als im Weichgewebe anreichert und sicher ist.

Handley schrieb jedoch, dass die „Vermutungen“ über Aluminium auf Studien über gelöstes Aluminium beruhen – nicht über das in Impfstoffen verwendete Aluminiumhydroxid.

Neuere Forschungen haben gezeigt, dass Aluminiumhydroxid ein Nanopartikel ist, der von den körpereigenen Makrophagen aufgenommen wird, die ihn leicht ins Gehirn transportieren können.

In einer Arbeit von Shaw aus dem Jahr 2007 wurde ein Zusammenhang zwischen Aluminiumadjuvans und dem Tod von Motoneuronen nachgewiesen. Shaw und Kollegen veröffentlichten mehrere Arbeiten, die zeigen, dass Aluminiumhydroxid neurotoxisch ist, insbesondere bei Kindern.

Sie forderten eine „dringende“ Neubewertung des Sicherheitsprofils von Impfstoffen, die Aluminiumadjuvans enthalten.

Mehrere Studien in Frankreich zeigten außerdem, dass das in den Körper injizierte Aluminiumadjuvans häufig im Gehirn landet und dort Neurotoxizität verursacht.

Eine 2017 in der Fachzeitschrift Toxicology veröffentlichte französische Studie ergab, dass das Adjuvans eine „lang anhaltende Biopersistenz“ aufweist – was bedeutet, dass der Körper es nicht loswerden kann – und mit mehreren Krankheiten in Verbindung gebracht wird, darunter „chronisches Müdigkeitssyndrom, kognitive Dysfunktion, Myalgie, Dysautonomie und Autoimmun-/Entzündungsmerkmale.“

Die Autoren der französischen Studie stellten außerdem fest, dass niedrige, gleichmäßige Dosen neurotoxischer waren als eine einzelne hohe Dosis und gaben zu bedenken, dass die „massive Entwicklung von impfstoffbasierten Strategien weltweit“ eine Neubewertung der Sicherheit des Adjuvans erfordert.

3. Die Immunaktivierung, die Autismus auslöst, kann im Mutterleib oder nach der Geburt eines Kindes erfolgen, während sich sein Gehirn noch entwickelt

Forscher aus dem Nahen Osten und Europa, die Aluminium verwendeten, um Alzheimer bei lebenden Ratten auszulösen, zeigten, dass Aluminium einen vierfachen Anstieg von IL-6 verursachte und auch andere Zytokine erhöhte.

Die Forscher sind sich zwar einig, dass es im Gehirn von Menschen mit Autismus eine Desorganisation gibt, aber es herrscht Uneinigkeit darüber, ob diese Desorganisation in utero oder nach der Geburt stattfindet.

Viele, die die Autismus-Impfstoff-Hypothese ablehnen, wie Dr. Peter Hotez, bestreiten, dass eine postnatale Neuorganisation des Gehirns möglich ist.

Die Beweise für postnatale Auslöser von Autismus sind jedoch stark, schrieb Handley. Er zitierte die Vaccine Papers, um zu erklären, dass jedes Ereignis der Immunaktivierung bei einem anfälligen Kind das Immunsystem empfindlicher und reaktionsfreudiger gegenüber Immunreizen macht. Dies kann sowohl in utero als auch postnatal geschehen, während sich das Gehirn des Kindes in wichtigen Entwicklungsphasen befindet.

Studien haben gezeigt, dass Mäuse, denen nach der Geburt IL-6 injiziert wurde, später beeinträchtigte kognitive Fähigkeiten aufweisen. Und Fallstudien bei Kindern haben gezeigt, dass Autismus nach einer Infektion und Entzündung des Gehirns auftritt.

4. Durch Hepatitis-B-Impfung induziertes IL-6 bei postnatalen Ratten

Forscher in China untersuchten die Auswirkungen einer impfstoffinduzierten Immunaktivierung auf die Gehirnentwicklung bei Ratten. Der Hepatitis-B-Impfstoff, der ein Aluminium-Adjuvans enthielt, erhöhte IL-6 im Hippocampus. Bezeichnenderweise traten die Auswirkungen erst auf, als die Ratten 8 Wochen alt waren – wenn sie fast ausgewachsen sind. Die meisten Studien zur Sicherheit von Impfstoffen untersuchen die kurzfristigen Ergebnisse.

Laut Handley könnte dies dazu beitragen, das Auftreten von Geisteskrankheiten beim Menschen viel später im Leben zu erklären, und die Hypothese stützen, dass Impfstoffe zum Anstieg der Geisteskrankheiten in den USA in den letzten 25 Jahren beigetragen haben.

„Dies ist ein biologischer Beweis für den Zusammenhang zwischen einem Impfstoff – der einem postnatalen Tier verabreicht wurde – und der Auslösung einer Immunaktivierung, einschließlich des Zytokinmarkers für Autismus, IL-6. Eine wissenschaftliche Premiere“, schrieb Handley.

5. Mehrere Analysen fanden hohe Aluminiumwerte in den Gehirnen von Menschen mit Autismus

Wie bereits erwähnt, zeigten Studien wie die von Exley später sehr hohe Aluminiumwerte in Gehirnproben von Menschen mit Autismus. Dieser Befund war der Schlüssel zum Verständnis einer Hauptursache für Entzündungen im Gehirn von Menschen mit Autismus, schrieb Handley.

Die aktuellste und umfassendste Erklärung der Rolle von aluminiumhaltigen Impfstoffen, Entzündungen und dem Immunsystem bei Autismus findet sich in einer 2022 in der Zeitschrift Toxics veröffentlichten Arbeit.

Die von französischen Forschern durchgeführte Studie zeigte die Wege auf, über die ein anfälliges Kind Autismus bekommen kann, wenn es Aluminiumadjuvantien ausgesetzt ist.

Was ist mit dem MMR-Impfstoff (Masern, Mumps, Röteln)?

Laut Handley können Aluminiumadjuvantien auch andere Autoimmun- und Entzündungszustände auslösen, darunter Magen-Darm-Probleme, die bei vielen Kindern mit Autismus auftreten.

Außerdem haben viele Familien von Kindern mit Autismus festgestellt, dass sich ihre Kinder nach der MMR-Impfung, die kein Aluminiumadjuvans enthält, zurückentwickelt haben.

Es sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um vollständig zu erklären, warum dies geschehen konnte, schrieb Handley. Die Forschung deutet jedoch darauf hin, dass die Auswirkungen der MMR-Impfung mit der Tatsache zusammenhängen könnten, dass es sich um den ersten Lebendimpfstoff handelt, den Kinder im Alter von 12 bis 18 Monaten erhalten, nachdem sie bereits viele Impfstoffe erhalten haben, die Aluminiumadjuvantien enthalten.

Ein „Immunsystem, das mit Aluminiumadjuvantien getränkt ist und möglicherweise bereits durch Aktivierungsereignisse köchelt“, könnte durch die Begegnung mit dem Lebendvirus überfordert werden. Es könnte sogar dazu führen, dass das Aluminium im Körper in das Gehirn wandert, schrieb er.

Handley beklagte, dass sich die Gesundheitsbehörden weiterhin weigern, das Thema zu untersuchen.

„Was während der gesamten Autismus-Epidemie galt, gilt auch heute noch: eine überwältigende Zahl (Zehntausende) von Berichten von Eltern, deren Kinder nach der Impfung in den Autismus zurückfielen.“

Diese Eltern beobachteten die Veränderungen bei ihren Kindern, hatten aber keine wissenschaftliche Erklärung für das, was geschah, schrieb Handley.

Inzwischen liegen genügend wissenschaftliche Beweise vor, um eine strengere Theorie darüber aufzustellen, wie Impfstoffe und die darin enthaltenen Aluminiumadjuvantien Autismus und andere Krankheiten auslösen.

„Es ist an der Zeit, dass die CDC, die FDA [U.S. Food and Drug Administration], Autism Speaks und die American Academy of Pediatrics sich den biologischen Beweisen stellen, die uns allen ins Gesicht blicken“, schrieb er.