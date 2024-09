Nein, Israel hat nicht das Recht, sich in Gaza zu verteidigen. Aber die Palästinenser haben es

Von Craig Mokhiber

Grundlegende Moral und einfache Logik diktieren, dass das Recht auf Selbstverteidigung dem palästinensischen Volk zusteht, nicht seinem Unterdrücker. Und das internationale Recht stimmt dem zu.

Eine der vielen beunruhigenden Enthüllungen, die seit Beginn der gegenwärtigen Phase des Völkermords in Palästina vor fast einem Jahr zutage getreten sind, ist das Ausmaß, in dem US-amerikanische und andere westliche Politiker bereit sind, sich pflichtbewusst an ein von Israel und seinen westlichen Lobbys vorgegebenes Drehbuch zu halten, unabhängig davon, ob das Drehbuch wahr ist oder nicht. Ein Beispiel dafür ist die oft wiederholte Behauptung der „Selbstverteidigung“.

Nach jedem Kriegsverbrechen und jedem Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das Israel bei seinem derzeitigen völkermörderischen Amoklauf begeht, lautet der häufigste Refrain westlicher Regierungsvertreter (und westlicher Medien), dass „Israel das Recht hat, sich zu verteidigen“.

Nein, hat es nicht.

Aus völkerrechtlicher Sicht ist dies sogar eine doppelte Lüge.

Erstens hat Israel kein solches Recht in Gaza (oder im Westjordanland und in Ostjerusalem).

Und zweitens wären die Handlungen, die mit dem Argument der „Selbstverteidigung“ gerechtfertigt werden sollen, selbst dann rechtswidrig, wenn Selbstverteidigung vorliegt.

Die UN-Charta, ein für alle Mitgliedstaaten verbindlicher Vertrag, kodifiziert die wichtigsten Rechte und Pflichten der Staaten. Dazu gehören die Pflicht, das Selbstbestimmungsrecht der Völker (einschließlich der Palästinenser) zu respektieren, die Pflicht, die Menschenrechte zu achten, und die Pflicht, auf die Anwendung von Gewalt gegen andere Staaten zu verzichten (sofern sie nicht vom Sicherheitsrat genehmigt wurde). Israel hat in den 76 Jahren seines Bestehens wiederholt gegen diese Grundsätze verstoßen.

Eine vorübergehende Ausnahme vom Verbot der Gewaltanwendung ist in Artikel 51 der UN-Charta für die Selbstverteidigung bei Angriffen von außen kodifiziert. Wichtig ist jedoch, dass es kein solches Recht gibt, wenn die Bedrohung von innerhalb des vom Staat kontrollierten Territoriums ausgeht. Dieser Grundsatz wurde vom Weltgerichtshof in seinem Gutachten von 2004 zur israelischen Apartheidmauer bekräftigt. Und der Gerichtshof stellte damals und auch in seinem Gutachten von 2024 zur Besatzung fest, dass Israel die Besatzungsmacht in den besetzten palästinensischen Gebieten ist. Daher kann sich Israel als Besatzungsmacht nicht auf Selbstverteidigung berufen, um militärische Angriffe im Gazastreifen, im Westjordanland, in Ostjerusalem oder auf den Golanhöhen zu rechtfertigen.

Natürlich kann Israel von seinem eigenen Gebiet aus rechtmäßig Angriffe abwehren, um seine Zivilbevölkerung zu schützen, aber es kann sich nicht auf Selbstverteidigung berufen, um einen Krieg gegen die von ihm besetzten Gebiete zu führen. Vielmehr besteht seine Hauptpflicht darin, die besetzte Bevölkerung zu schützen. Dabei kann eine Besatzungsmacht wesentliche Aufgaben der Rechtsdurchsetzung wahrnehmen (im Gegensatz zu militärischen Operationen). Da der Weltgerichtshof jedoch in der Folge festgestellt hat, dass Israels Besetzung der Gebiete selbst völlig unrechtmäßig ist, wären selbst diese Funktionen wahrscheinlich unrechtmäßig, es sei denn, sie sind zum Schutz der besetzten Bevölkerung und innerhalb eines kurzen Zeitraums nach dem Rückzug unbedingt erforderlich.

In seiner jüngsten Stellungnahme erklärte der Gerichtshof, dass Israels Präsenz in den Gebieten gegen den Grundsatz der Selbstbestimmung, das Verbot der gewaltsamen Gebietsübernahme und die Menschenrechte des palästinensischen Volkes verstößt und dass Israel seine Präsenz schnell beenden und das palästinensische Volk für die erlittenen Verluste entschädigen muss. Jeder israelische Stiefel auf dem Boden, jede israelische Rakete, jeder israelische Jet oder jede israelische Drohne im palästinensischen Luftraum und selbst ein einziges nicht genehmigtes israelisches Fahrrad auf einer palästinensischen Straße ist rechtlich gesehen ein Verstoß gegen das Völkerrecht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Israels rechtmäßiges Mittel gegen Bedrohungen, die angeblich von den besetzten Gebieten ausgehen, darin besteht, seine rechtswidrige Besetzung zu beenden, die Siedlungen aufzulösen, die Gebiete zu verlassen, die Belagerung aufzuheben und die Kontrolle vollständig an das besetzte palästinensische Volk abzugeben.

Hier spiegelt das Völkerrecht einfach den gesunden Menschenverstand und die universelle Moral wider. Ein Krimineller kann nicht das Haus eines anderen übernehmen, dort einziehen, den Inhalt plündern, die Bewohner einsperren und brutal behandeln und sich dann auf Selbstverteidigung berufen, um die Hausbesitzer zu ermorden, wenn sie sich wehren.

Und über das besetzte Palästina hinaus hat Israel zwar ein Recht auf Selbstverteidigung gegen Angriffe anderer Staaten, kann sich aber nicht auf dieses Recht berufen, wenn der Angriff eine Reaktion auf eine israelische Aggression ist. Israel kann nicht einen Nachbarstaat (z. B. Libanon, Syrien, Irak, Iran, Jemen) angreifen und sich dann auf Selbstverteidigung berufen, wenn dieser Staat zurückschlägt. Würde man eine solche Behauptung akzeptieren, würde man das Völkerrecht auf den Kopf stellen.

Daher sind die meisten Behauptungen westlicher Politiker und Medien, dass „Israel ein Recht auf Selbstverteidigung hat“, nachweislich falsch, was das Völkerrecht betrifft.

Die zweite Lüge, die in diesen wiederholten Behauptungen enthalten ist, ist die Behauptung, dass die Behauptung der Selbstverteidigung die unzähligen Verbrechen Israels rechtfertigt. Das Völkerrecht erlaubt nicht, dass die Behauptung der Selbstverteidigung Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord rechtfertigt. Auch die Gebote des humanitären Völkerrechts der Vorsicht, der Unterscheidung und der Verhältnismäßigkeit sowie der Schutzstatus von Krankenhäusern und anderen lebenswichtigen zivilen Einrichtungen werden dadurch nicht auf magische Weise aufgehoben.

Darüber hinaus macht die Anwesenheit von Personen, die mit bewaffneten Widerstandsgruppen in Verbindung stehen (selbst wenn dies nachgewiesen ist), einen zivilen Ort oder eine geschützte Struktur nicht automatisch zu einem legitimen militärischen Ziel. Wenn dies der Fall wäre, würde die übliche Anwesenheit von israelischen Soldaten in israelischen Krankenhäusern diese ebenfalls zu legitimen Zielen machen. Ein Angriff auf Krankenhäuser ist kein Akt der Selbstverteidigung. Es handelt sich um einen Akt des Mordes und in systematischen und groß angelegten Fällen um das Verbrechen der Ausrottung.

Die Behauptung, es handele sich um Selbstverteidigung, rechtfertigt nicht die kollektive Bestrafung, die Belagerung der Zivilbevölkerung, außergerichtliche Hinrichtungen, Folter, die Blockade humanitärer Hilfe, die gezielte Ermordung von Kindern, die Ermordung von Entwicklungshelfern, medizinischem Personal, Journalisten und UN-Beamten – alles Verbrechen, die Israel in der gegenwärtigen Phase seines Völkermords in Palästina begeht. Und all dies wird von den Verteidigern Israels im Westen schamlos mit dem Argument der Selbstverteidigung verteidigt.

Daher ist jede Antwort eines Politikers oder einer mitschuldigen Stimme in den Medien auf ein israelisches Verbrechen, die mit „Israel hat das Recht, sich zu verteidigen“ beginnt, gleichzeitig eine Rechtfertigung des Unrechtmäßigen und eine unverfrorene Lüge – und sollte als solche bezeichnet werden.

Außerdem werden Sie diese Stimmen nie sagen hören, dass Palästina das Recht hat, sich selbst zu verteidigen, obwohl es das nach internationalem Recht durchaus hat. Verankert in der UN-Charta, im humanitären Völkerrecht und in den Menschenrechten und bekräftigt durch eine Reihe von UN-Resolutionen, haben palästinensische Widerstandsgruppen das Recht auf bewaffneten Widerstand, um das palästinensische Volk von ausländischer Besatzung, Kolonialherrschaft und Apartheid zu befreien.

Und die Welt stimmt dem zu. Die UN-Generalversammlung hat erklärt:

„das unveräußerliche Recht … des palästinensischen Volkes und aller Völker unter fremder Besatzung und kolonialer Herrschaft auf Selbstbestimmung, nationale Unabhängigkeit, territoriale Integrität, nationale Einheit und Souveränität ohne fremde Einmischung“ und hat „die Legitimität des Kampfes der Völker für Unabhängigkeit, territoriale Integrität, nationale Einheit und Befreiung von kolonialer Herrschaft, Apartheid und fremder Besatzung mit allen verfügbaren Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes bekräftigt.“

Natürlich muss jeder Widerstand die Regeln des humanitären Rechts respektieren, einschließlich des Grundsatzes der Unterscheidung, um Zivilisten zu verschonen. Aber das Recht Palästinas nach internationalem Recht auf bewaffneten Widerstand gegen Israel ist mittlerweile unumstößlich.

Einfach ausgedrückt: Das palästinensische Volk hat ein anerkanntes Recht, sich der israelischen Besatzung, der Apartheid und dem Völkermord zu widersetzen, auch durch bewaffneten Kampf. Und da der zugrunde liegende Widerstand rechtmäßig ist, sind auch Bündnisse, Hilfe und Unterstützung für die Palästinenser zu diesem Zweck rechtmäßig.

Da umgekehrt Israels Besatzung, Apartheid und Völkermord rechtswidrig sind, ist auch die Unterstützung Israels in diesen Bestrebungen durch westliche Staaten rechtswidrig. In der Tat hat der Weltgerichtshof festgestellt, dass alle Staaten verpflichtet sind, eine solche Unterstützung Israels zu beenden und sich für die Beendigung der israelischen Besatzung einzusetzen.

Und noch eine Bemerkung zum Begriff der Selbstverteidigung. Die Geschichte hat nicht am 7. Oktober 2023 begonnen. In den 1930er und 40er Jahren reisten zionistische Kolonisten aus Europa an, um Palästinenser in ihren Häusern in Palästina anzugreifen. Keine palästinensische Miliz reiste nach Europa, um die Kolonisten in ihren Häusern in England, Frankreich und Russland anzugreifen. (Natürlich hatten Juden, die vor der Verfolgung in Europa flohen, jedes Recht, in Palästina und anderswo Asyl zu suchen. Aber die Zionisten hatten kein Recht, das Land zu besiedeln und die einheimische Bevölkerung zu enteignen).

Seit mehr als 76 Jahren hat Israel die einheimische palästinensische Bevölkerung angegriffen, brutalisiert, vertrieben, enteignet und ermordet und versucht, sie auszulöschen. Es hat Hunderte von palästinensischen Städten und Dörfern ethnisch gesäubert, palästinensische Häuser, Geschäfte, Bauernhöfe und Obstgärten gestohlen und die zivile Infrastruktur der Palästinenser zerstört. Jede palästinensische Gemeinschaft hat täglich Angriffe auf die Würde, Verhaftungen, Schläge, Folter, Plünderungen und Mord durch Israel erlebt. Die Überlebenden sind gezwungen, unter einem Regime der Apartheid und Rassentrennung zu leben, und es werden ihnen systematisch bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte in ihrem eigenen Land verweigert.

Jeder friedliche palästinensische Versuch, die Unterdrückung zu beenden und das palästinensische Recht auf Selbstbestimmung wiederzuerlangen, sei es durch diplomatische Initiativen, gerichtliche Schritte, friedliche Proteste oder organisierte Boykotte und Desinvestitionen, wurde unterdrückt oder abgelehnt, nicht nur von Israel, sondern auch von seinen westlichen Sponsoren.

In diesem Zusammenhang diktieren grundlegende Moral und einfache Logik, dass das Recht auf Selbstverteidigung dem palästinensischen Volk zusteht und nicht seinem Unterdrücker. Und das internationale Recht stimmt dem zu.