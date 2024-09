Das globale Kapital betrachtet die Vereinigten Staaten als entbehrlich und wird dies durch die Schaffung weiterer Ereignisse wie derjenigen vom 6. Januar unter Beweis stellen.

Was die amerikanische Bevölkerung aus dem 6. Januar und dem Attentat auf Trump lernen kann, ist, dass der dominierende Flügel unserer herrschenden Klasse uns als entbehrlich betrachtet. Dass die nicht gewählten Geheimdienstler und Präsidentenberater, die das Land wirklich regieren, bereit sind, seine Stabilität zu opfern, wenn dies im besten Interesse des internationalen Monopolkapitals ist.

Die Bemühungen des FBI , die Proteste auf dem Capitol Hill zu einem Einbruch eskalieren zu lassen, und seine klare Rolle bei den Versäumnissen des Geheimdienstes, die die Schießerei bei der Trump-Kundgebung ermöglichten, haben beide gezeigt, dass diese Kräfte innerhalb der Machtstruktur großes Chaos im Land verbreiten wollen. Und dies gibt den Kräften, die sich diesen Destabilisierungsbemühungen widersetzen, ein Mandat, sich gegen unseren zunehmend aggressiven tiefen Staat zusammenzuschließen. Sich gegen die endlosen Kriege, die Zerstörung unserer Freiheiten, die Degrowth-Agenda, die Zensur und die Bemühungen, Chaos in unsere Gemeinden zu bringen, zu vereinen.

Die Katastrophe, die das Monopolkapital herbeizuführen versucht, wird nicht wie ein Bürgerkrieg aussehen, zumindest nicht im traditionellen Sinne des Wortes „Bürgerkrieg“. Sie wird aussehen wie ein Zusammenbruch der unterstützenden Institutionen, die es in unserer Gesellschaft noch gibt, wodurch die stellvertretenden Gegenbanden des Staates noch mehr Chaos anrichten können. Der Bürgerkrieg wird keine Konfrontation zwischen links und rechts sein, sondern ein Angriff auf unsere Wirtschaft und unser soziales Umfeld; ein Angriff, der von den kriminellen Banden, den gewalttätigen ultralinken Gruppen, den „einsamen Wölfen“ unter den Massenmördern und anderen Terrorquellen ausgeführt wird, die unsere herrschende Klasse kultiviert. Die Frage ist, ob wir, die Menschen, auf die sich diese Kampagne konzentriert, in der Lage sein werden, uns dagegen zu vereinen und die Monopolisten zu besiegen.

Das ist etwas, was wir absolut tun können. Entscheidend ist, dass wir unsere politischen Aktivitäten vom Standpunkt der Suche nach gesellschaftlicher Einheit aus angehen. Die Gegenbanden, sowohl links als auch rechts, wollen, dass wir eine solche Mentalität der Kohäsion ablehnen. Die Linken betrachten die Bevölkerung des Landes als Feind und charakterisieren die Mehrheit von ihr als grundsätzlich reaktionär. Dies führt dazu, dass sie abenteuerliche Gewalt und Vandalismus betreiben und diese Dinge als Ersatz für die Organisation der Massen betrachten. Die extreme Rechte arbeitet gegen die Masseneinheit, indem sie die Menschen entlang rassischer Grenzen spaltet und unsere kapitalistische Krise als eine von Juden und Kommunisten inszenierte Verschwörung gegen die Weißen darstellt. Auch die Ultralinken nutzen die Rasse auf ihre eigene Weise für spaltende Zwecke, was sie zu einem gewissen Gegenteil ihrer ideologischen Gegenstücke macht; das gemeinsame Merkmal dieser Ideologien ist, dass sie die Aufmerksamkeit vom Kampf gegen das Monopolkapital ablenken und sich auf soziale Sündenböcke fixieren.

Bei den Wahlen 2024 werden wir wahrscheinlich erleben, dass diese Gegenbanden noch stärker mobilisiert werden als vor vier Jahren. Unsere herrschende Klasse möchte, dass der Diskurs von diesem inszenierten Kampf zwischen den Lagern „Antifa“ und „Tradition“ dominiert wird und der Kulturkampf in den Mittelpunkt des politischen Denkens rückt. Es ist ein Versuch, die Amerikaner wieder so polarisiert zu machen wie 2020. Seitdem haben sich viele Menschen gegen die Kriegsmaschinerie, die künstlich herbeigeführte Inflationskrise und die Zensur, die die Machenschaften des Monopolkapitals vertuscht, zusammengeschlossen. Die Narrativmanager wollen diesen Sprung im Massenbewusstsein umkehren, und dies wollen sie erreichen, indem sie ihre links-rechts-Doppelfarbenrevolutionen aktivieren.

Um die Masseneinheit, die wir erreicht haben, aufrechtzuerhalten und die Menschen noch mehr zu vereinen, müssen wir die Analyse fördern, dass unsere kollektiven Interessen denen der multinationalen Konzerne und Banken entgegenstehen. Dass das, was wir als Bevölkerung des nordamerikanischen Kontinents brauchen, im grundlegenden Konflikt mit dem steht, was das Beste für das globale Finanzkapital ist. Dieser Konflikt ist der Grund, warum unser tiefer Staat diese politischen Polizeimanöver durchführt; warum der tiefe Staat auf so extreme Weise eingreift.

Der Trump-Attentatsplan war eine massive Eskalation dieser Bemühungen, die die Medien in Vergessenheit geraten ließen, als der Anschlag sein Ziel nicht eliminieren konnte. Wir müssen daran arbeiten, dieses Ereignis im Gespräch zu halten, denn es ist entscheidend, um zu verstehen, wohin unsere herrschende Klasse geht und wie wir auf ihre nächsten Angriffe reagieren sollen. Es hat gezeigt, zu wie viel Gewalt das Monopolkapital bereit ist; der Angriff war nicht nur ein Versuch, einen Präsidentschaftskandidaten zu ermorden, sondern auch etwas, das eine Explosion der Unruhen auslöste, die die Regierung strategisch angeheizt hätte. Das ist das Szenario, das die Regierung erfolgreich umsetzen will, je näher die Wahl rückt.

Im Moment müssen wir die große Lektion lernen, dass es keine gute Idee ist, an öffentlichen Versammlungen teilzunehmen, die von Provokateuren gekapert werden könnten. Wir haben gesehen, wie die Regierung diese Falle am 6. Januar eingesetzt hat, und wir sollten zumindest klug genug sein, nicht darauf hereinzufallen, wenn sie es noch einmal versuchen. Abgesehen von diesen Dingen, die wir nicht tun sollten, müssen wir aktive Akteure der Geschichte werden und eine Kraft aufbauen, die unseren imperialistischen tiefen Staat besiegen kann. Die Rage Against the War Machine -Kundgebung in diesem Monat in Washington, D.C., wird eine großartige Gelegenheit sein, unsere antimonopolistischen Ideen den Menschen näherzubringen; der nächste Schritt besteht darin, vor Ort Kader und Netzwerke aufzubauen, die aktiv bleiben, egal wie stark die staatliche Repression wird.

Es ist wahrscheinlich, dass die Maßnahmen gegen alle, die der Harris-Flügel vernichten will, von Kommunisten über Libertäre bis hin zu MAGA-Anhängern, noch viel schlimmer werden. Es gibt Möglichkeiten, diese Art von Angriffen zu überleben und unsere politischen Aktivitäten aufrechtzuerhalten. Diese Manöver beinhalten ein Handeln außerhalb des normalen Bereichs politischer Aktivitäten, allerdings nicht auf abenteuerliche Weise, wie es die Regierung von uns erwartet. Sie konzentrieren sich stattdessen auf eine besondere Kunst der Vorsicht; eine Kunst, die im Laufe der Geschichte von Menschen entwickelt wurde, die mit ähnlichen Situationen konfrontiert waren wie der, in der wir uns zunehmend befinden. Die Kommunistische Partei Südafrikas hat eine detaillierte Anleitung zum Aufbau und Erhalt geheimer Gruppen verfasst. Wenn Sie das Gefühl haben, dieser Aufgabe gewachsen zu sein, empfehle ich Ihnen, sie durchzulesen und ihre Warnungen vor Überwachung auf unsere moderne Umgebung der digitalen Spionage anzuwenden.

Wir müssen anfangen, solche Kreise im Herzen jeder lokalen Massenorganisation aufzubauen und Rollen sowohl für die Gemeinschaft als Ganzes als auch für die kleine Minderheit von Menschen zu schaffen, die an Untergrundaktivitäten teilnehmen. Nur so können die Kräfte besiegt werden, die die Geschichte aufhalten wollen: eine gemeinsame Anstrengung der Massen und ausgebildeter Fachleute, die den Massen dienen, um unsere Gemeinschaften vor den Gegenbanden zu schützen und gleichzeitig die Arbeiterklasse zu organisieren.

Die überwiegende Mehrheit unserer Gesellschaft, einschließlich des unteren Kapitals, hat ein Interesse daran, das imperiale System zu stürzen. Die Gegenbanden rekrutieren sich hauptsächlich aus den extrem gewalttätigen Lumpenelementen, die, wie wir in Großbritannien gesehen haben, leicht durch psychologische Operationen aufzuhetzen sind. Diese psychologischen Operationen können nur funktionieren, wenn wir ihnen keine Herausforderung stellen; wenn die Gegenbanden die einzigen politischen Elemente sind, die vor Ort präsent sein können. Wir werden eine authentische revolutionäre Alternative zu diesen kontrollierten Operationen aufbauen und das Volk zum Sieg über seine monopolistische Diktatur führen.