Im Vordergrund der Völkermord, im Hintergrund der drohende Weltkrieg

Während sich die Aufmerksamkeit zu Recht auf die gegenwärtigen Gräueltaten in Gaza und die drohende Möglichkeit eines neuen Krieges im Nahen Osten richtet, teilen sich die Machtstrukturen der Welt wieder einmal in zwei immer enger werdende Bündnisgruppen mit einer zunehmend feindseligen und militaristischen Haltung zueinander auf.

Caitlin Johnstone

Wenn ich unsere derzeitige geopolitische Lage in zehn oder weniger Worten beschreiben sollte, würde ich sagen: “Völkermord im Vordergrund, Weltkrieg im Hintergrund”.

Während sich die Aufmerksamkeit zu Recht auf die gegenwärtigen Gräueltaten in Gaza und die drohende Möglichkeit eines neuen Krieges im Nahen Osten richtet, teilen sich die Machtstrukturen der Welt wieder einmal in zwei immer enger werdende Bündnisgruppen mit einer zunehmend feindseligen und militaristischen Haltung zueinander auf.

Während die Ukraine immer mehr Territorium und Soldaten an Russland verliert, zeigen sich sowohl Washington als auch Kiew bereit, die Angriffe auf eine nukleare Supermacht in einer Weise zu verstärken, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre. Unterdessen wachsen Russland und China in Vorbereitung auf künftige Angriffe der US-Machtallianz immer enger zusammen.

Dave Decamp von Antiwar hat gerade einige Artikel veröffentlicht, die diesen beunruhigenden Trend hervorheben, der im Hintergrund brodelt, während im Vordergrund ein Albtraum erwacht, zusätzlich zu all den anderen gefährlichen Eskalationen, die wir in diesem Raum diskutiert haben.

Blinken signalisiert, dass die USA Langstreckenangriffe auf Russland mit NATO-Raketen zulassen werden Britische Quellen gaben an, dass die USA und Großbritannien bereits beschlossen haben, die Beschränkungen aufzuheben, dies jedoch noch nicht bekannt geben werden. von Dave DeCamp

Blinken signalisiert, dass die USA Langstreckenschläge in Russland mit NATO-Raketen zulassen werden

Britische Quellen haben angedeutet, dass die USA und Großbritannien bereits beschlossen haben, die Beschränkungen aufzuheben, dies aber noch nicht bekannt geben werden

von Dave DeCamp@DecampDave #Ukraine #Russland #NATO #Britannien https://t.co/KQRcTS7uLd pic.twitter.com/pE9sKnBUrT — Antiwar.com (@Antiwarcom) September 11, 2024

In Blinken Signals US Will Allow Long-Range Strikes in Russia With NATO Missiles“, schreibt DeCamp folgendes:

Am Mittwoch deutete Außenminister Antony Blinken nachdrücklich an, dass die USA sich darauf vorbereiten, die Beschränkungen für die Nutzung von US- und NATO-Raketen durch die Ukraine zur Unterstützung von Langstreckenangriffen auf russischem Territorium aufzuheben, was eine erhebliche Eskalation des Stellvertreterkriegs bedeuten würde.

Auf einer Pressekonferenz in Kiew an der Seite des britischen Außenministers David Lammy sagte Blinken, er habe mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Zelenskij die Frage der “Langstreckenfeuer” erörtert und werde die Diskussion nach Washington zurückbringen. Er sagte, dass Präsident Biden und der britische Premierminister Keir Starmer das Thema bei ihrem Treffen am Freitag besprechen werden.

Als Zeichen dafür, dass die USA bereit sind, Langstreckenschläge in der Ukraine zu unterstützen, sagte Blinken: “Ich spreche für die Vereinigten Staaten: Vom ersten Tag an haben wir uns, wie Sie von mir gehört haben, an die veränderten Bedürfnisse und das veränderte Schlachtfeld angepasst, und ich habe keinen Zweifel daran, dass wir das auch weiterhin tun werden.”

DeCamp verweist auf neue Berichte in der Mainstream-Presse, wonach “bereits eine private Entscheidung getroffen wurde, der Ukraine den Einsatz von Raketen aus britischer Produktion innerhalb der Ukraine zu gestatten” und “das Weiße Haus Pläne zur Ausweitung des Gebiets ausarbeitet, in dem die Ukraine innerhalb Russlands Raketen aus US-amerikanischer und britischer Produktion einsetzen kann”, sowie auf jüngste Äußerungen des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus, Michael McCaul, wonach die Regierung Biden bereit zu sein scheint, Langstreckenangriffe tief in russisches Territorium hinein zuzulassen.

Russland hat natürlich nicht freundlich auf diese Kommentare reagiert. In “Putin: Die Unterstützung von Langstreckenangriffen auf russisches Territorium würde die NATO ‘in den Krieg mit Russland’ führen”, schreibt DeCamp Folgendes:

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die USA am Donnerstag eindringlich davor gewarnt, der Ukraine den Einsatz von NATO-Langstreckenraketen auf russischem Territorium zu gestatten, da dies das westliche Militärbündnis “in einen Krieg mit Russland” führen würde.

“Putins Äußerungen kamen, nachdem POLITICO berichtet hatte , dass das Weiße Haus Pläne zur Ausweitung der Gebiete innerhalb Russlands, in denen die Ukraine von den USA und Großbritannien gelieferte Raketen einsetzen kann, fertigstellt.

Dies würde das Wesen des Konflikts erheblich verändern”, sagte Putin laut AFP einem Fernsehreporter. Es würde bedeuten, dass die NATO-Länder, die USA und die europäischen Länder sich im Krieg mit Russland befinden. Wenn das der Fall ist, werden wir unter Berücksichtigung des veränderten Charakters des Konflikts die entsprechenden Entscheidungen auf der Grundlage der Bedrohungen treffen, mit denen wir konfrontiert sein werden.

“Er fügte hinzu, dass die Unterstützung von ukrainischen Langstreckenangriffen auf russisches Territorium ‘eine Entscheidung darüber ist, ob NATO-Länder direkt in den militärischen Konflikt involviert sind oder nicht’.”

An dieser Stelle sei auf einen weiteren Artikel verwiesen ,den DeCamp Anfang des Monats über die Äußerungen des stellvertretenden russischen Außenministers Sergej Rjabkow veröffentlichte, der erklärte, Russland bereite als Reaktion auf die westlichen Aggressionen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine eine Änderung seiner Nukleardoktrin vor.

In “Russia Says It Could ‘Combine’ With China If Both Face Threat From the US“(Russland sagt, es könnte sich mit China “zusammenschließen”, wenn beide von den USA bedroht werden) liefert DeCamp schließlich weitere Informationen zu dieser erschreckenden Richtung, auf die wir zuzusteuern scheinen:

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, sagte am Mittwoch, dass die Partnerschaft Russlands mit China nicht gegen ein Drittland gerichtet sei, aber die beiden Länder könnten sich “zusammentun”, um auf Bedrohungen aus den USA zu reagieren.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass Moskau und Peking auf eine doppelte Eindämmung durch die Vereinigten Staaten mit einer doppelten Gegenmaßnahme reagieren werden”, sagte Zakharova laut Reuters auf die Frage nach den Plänen der USA, ein Typhon-Raketensystem für mehrere Monate in Japan zu stationieren.

…

Es ist klar, dass sowohl Russland als auch China auf das Auftauchen zusätzlicher und sehr bedeutender Raketenbedrohungen reagieren werden, und ihre Reaktion wird alles andere als politisch sein, was auch wiederholt von beiden Ländern bestätigt wurde”, sagte Zakharova.

“Zakharovas Kommentare kommen inmitten großangelegter russischer Marineübungen, an denen nach Angaben des russischen Militärs über 90.000 Personen, 400 Kriegsschiffe und U-Boote sowie 120 Flugzeuge beteiligt sind. China nimmt am pazifischen Teil der Übung mit drei chinesischen Schiffen und 15 Flugzeugen teil .

“Russland und China haben ihre militärische Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren als unmittelbare Reaktion auf den ähnlichen Druck, dem beide Länder von den USA und ihren Verbündeten ausgesetzt waren, verstärkt. Zakharova betonte, dass die Beziehung defensiver Natur sei.

Wie wir hier bereits mehrfach erörtert haben, haben die USA China militärisch in einer Weise eingekreist, die sie niemals von einer ausländischen Bedrohung in der Nähe ihrer eigenen Grenzen dulden würden, und zwar in ähnlicher Weise, wie die USA und ihre Verbündeten den Krieg in der Ukraine wissentlich provoziert haben, indem sie militärische Drohungen an der russischen Grenze aufstellten.

In der Welt passiert im Moment so viel, und das zentralisierte US-Imperium tut so viele schreckliche Dinge, aber gelegentlich halte ich es für wichtig, die Tatsache hervorzuheben, dass all diese einzelnen schrecklichen Dinge nur die alltäglichen Manifestationen einer Machtstruktur sind, die uns auf eine endgültige globale Konfrontation zusteuert, gegen die all diese Dinge wie ein Picknick im Park aussehen würden.

Die Politik des Status quo treibt uns buchstäblich ins Armageddon. Uns von diesen mörderischen Tyrannen zu befreien, geht schnell über das moralisch Richtige hinaus, das wir den Opfern des Imperiums auf der ganzen Welt zuliebe tun sollten, und wird zu einer existenziell dringenden Maßnahme, die wir zu unserer eigenen Selbsterhaltung ergreifen müssen.