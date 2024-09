„Es ist höchste Zeit, dass wir lernen, diese Formen der Gedankenkontrolle zu durchschauen und zu stoppen“.

Gedankenkontrolle kennen Sie sicher: Jemand versucht, Ihr Denken, Fühlen und Handeln so zu beeinflussen, dass Sie denken, fühlen und tun, was die andere Person will.

Die Werbewelt macht sich das tagtäglich zunutze: Langsam wird unser Denken so verändert, dass wir an ihre Scheinwelt glauben. Wir reagieren ständig, um ein gutes Gefühl zu haben oder zu bekommen.

Irreführende Werbung ist schlimm, aber wenn große Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Medienkonzerne in Zusammenarbeit mit Regierungen Gedankenkontrolle gegen die Bevölkerung einsetzen, kann das meiner Meinung nach als geradezu kriminell bezeichnet werden, sagte der Psychologe und Anwalt André Rozendaal letzte Woche während des Ratsabends in Horst aan de Maas. Siehe Video unten.

„Vor allem, wenn das Ziel darin besteht, eine menschenverachtende politische Ideologie durchzusetzen, sie als eine Art Werbung zu verpacken und sie in gut klingende Programme und sogenannte notwendige Übergänge zu kleiden“.

Die Klimaagenda und die Agenda 2030 seien Beispiele dafür, sagte Rozendaal. „Diese Denkweise hat mittlerweile das Denken der Menschen weltweit so stark beeinflusst, dass kaum noch kritische Fragen dazu gestellt werden können und dürfen.“

Die Gedankenkontrolle habe hier ganze Arbeit geleistet, so Rozendaal.

Wie genau funktioniert diese Beeinflussung? Im Grunde gehe es darum, auf Emotionen zu reagieren und so langsam aber sicher den gesunden Menschenverstand, die Intuition und das Gewissen auszuschalten.

Das geht so: Nimm ein reales oder imaginäres Problem – denke an Krankheiten, Krieg, Terror, Hunger oder Klimaprobleme. Verbreite Angst in den Medien, versetze die Menschen in Panik. Individuelle und kollektive Gefühle von Angst, Schuld, Unsicherheit, Hilflosigkeit und Wut fördern. Je mehr Emotionen, desto weniger Verstand. Überfluten Sie die Öffentlichkeit rund um die Uhr mit Nachrichten über die Schwere der Probleme, die Gefahren und natürlich die möglichen Lösungen. Wenn es zu viel öffentlichen Widerstand gibt, passen Sie die Pläne einfach ein wenig an. Medien, Politik, Bildung, Wissenschaft, Justiz. Dann erwarten Sie von allen, dass sie kooperieren und auf den Wunsch reagieren, dazuzugehören. Schließlich trifft man einfach eine Wahl: Entweder man ist dafür oder dagegen. Und man versucht, die Person, die als Gegner abgestempelt wird, zu ignorieren, zu zensieren, zu dämonisieren oder vielleicht sogar zu entmenschlichen. Und wenn es wirklich möglich ist, versucht man, ihn strafrechtlich zu verfolgen.

„Das passiert wirklich. Es gibt viele Beispiele dafür“, betonte Rozendaal. „Es passiert in unserer Gesellschaft und in der Welt.

Der Psychologe und Psychiater Joost Meerloo hat bereits 1956 (!) ein Buch mit dem Titel „Gehirnwäsche“ geschrieben. „Es ist aktueller und wichtiger denn je, sich wirklich damit zu beschäftigen“.

Es ist höchste Zeit, dass wir lernen, diese Formen der Gedankenkontrolle zu durchschauen und zu stoppen. Indem wir alles, was wir hören, kritisch hinterfragen und nichts als gegeben hinnehmen”, so Rozendaal.

Übersetzung des Videos:

Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Anwesende,

Wie bereits angekündigt, werde ich heute tiefer in das Thema des psychologischen Einflusses eintauchen. Es ist unglaublich wichtig zu verstehen, wie das funktioniert. Wenn man das nicht versteht, kann es sogar zu Missbrauch führen und im schlimmsten Fall zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Unsere Geschichte und die Gegenwart zeigen uns das.

Der Kern des psychologischen Einflusses ist eigentlich sehr einfach und wird auch als „Mind Control“ bezeichnet. Eine andere Person versucht, Ihr Denken, Fühlen und Handeln so zu beeinflussen, dass Sie das denken, fühlen und tun, was die andere Person will. Die Werbewelt nutzt das täglich. Langsam wird unser Denken so manipuliert, dass wir an ihre „Welt der Illusionen“ glauben. Sie versuchen kontinuierlich, uns ein Gefühl von „Wohlbefinden“ zu verkaufen. Und es funktioniert, denn jeder möchte sich „gut fühlen“. Niemand hat dann den Drang, wirklich weiter nachzudenken. Aber leider funktioniert das so nicht, denn immer mehr Menschen werden von Tag zu Tag unglücklicher, was ironischerweise wiederum ein großes Geschäft ist.

Irreführende Werbung ist an sich schon ernst, aber wenn Mind Control gegen die Bevölkerung durch große Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Medienunternehmen in Zusammenarbeit mit Regierungen eingesetzt wird, dann finde ich das regelrecht kriminell. Besonders wenn das Ziel darin besteht, eine unmenschliche politische Ideologie zu verkaufen, die wie Werbung in wohlklingende Agenden und sogenannte notwendige Übergänge verpackt ist. Die Klimaagenda und die Agenda 2030 sind Beispiele für diese Ideologie, die das Denken der Menschen so weit beeinflusst hat, dass fast keine kritischen Fragen mehr gestellt werden können oder dürfen. In dieser Hinsicht hat Mind Control seine Arbeit hervorragend gemacht. Jeder, der das gute Gefühl über diese Agenden stört oder in Frage stellt, wird als unangenehm empfunden. Denn niemand will sein gutes Gefühl verlieren. Und das ist auch hier spürbar. Sobald grundsätzlich kritische Fragen gestellt werden, wird der Fragesteller sofort bewusst oder unbewusst als lästiger Spielverderber angesehen. Oder als jemand, der den „Zauber“ brechen könnte. Was bedeutet, jemand, der den Bann brechen könnte.

Inzwischen wird unsere Gesellschaft zunehmend gespalten, und Hass und Intoleranz werden geschürt, sodass notwendige grundlegende Gespräche nicht miteinander geführt werden. Weil die Menschen ihr „gutes Gefühl“ zurückgewinnen oder es nicht stören lassen wollen. Aber wie funktioniert psychologische Manipulation? Nun, im Grunde geht es darum, Emotionen auszulösen und dabei langsam aber sicher Ihren gesunden Menschenverstand, Ihre Intuition und Ihr Gewissen auszuschalten. Ohne auf alle Einzelheiten eingehen zu können, funktioniert es ungefähr so: Als Mind Controller schaffen Sie ein reales oder ein imaginäres Problem. Denken Sie an Krankheiten, Krieg, Terror, Hunger oder Klimaprobleme. Säen Sie viel Angst in den Medien. Bringen Sie die Menschen besonders in einen Panikmodus. Fördern Sie individuelle und kollektive Gefühle von Angst, Schuld, Unsicherheit, Hilflosigkeit und Wut. Je mehr Emotionen, desto weniger wird der Verstand eingesetzt. Überfluten Sie die Öffentlichkeit auch rund um die Uhr mit Nachrichten über die Ernsthaftigkeit der Probleme, die Gefahren und natürlich die möglichen Lösungen. Nutzen Sie Datenanalysen, um die öffentliche Meinung zu erfassen und zu überwachen, was die Menschen hören wollen und was sie bereit sind zu akzeptieren. Wenn es zu viel öffentlichen Widerstand gibt, passen Sie die Pläne leicht an. Aber natürlich wird der Gedankengang bestehen bleiben, denn das ist die Richtung, in die wir sowieso gehen wollen, oder?

Also machen Sie es groß. Medien, Politik, Bildung, Wissenschaft, Justiz. Am liebsten sollte jeder freiwillig mitmachen wollen, aber unbewusste Zusammenarbeit ist auch gut. In jedem Fall kommen Sie mit Lösungen, die Sie in Form von Agenden, politischen Plänen, Maßnahmen, Gesetzen und Verordnungen präsentieren. Versprechen Sie Sicherheit, Gesundheit, Schutz und Freiheit. Die Menschen bekommen ein gutes Gefühl davon, und niemand kann dem widersprechen. Dann erwarten Sie, dass jeder tatsächlich zustimmt. Lösen Sie ein Gefühl des „Dazugehörens-Wollens“ aus, das die Menschen natürlich gerne tun. Schließlich machen Sie die Wahl einfach: Entweder sind Sie dafür oder dagegen. Und wer als „dagegen“ gilt, weil er wirklich kritisch ist, den versuchen Sie zu ignorieren, zu zensieren, zu dämonisieren oder vielleicht sogar zu entmenschlichen. Und wenn Sie wirklich können, versuchen Sie, ihn strafrechtlich zu verfolgen. Es passiert wirklich. Es gibt genügend Beispiele. Ohne kritische Stimmen denkt natürlich letztlich niemand mehr wirklich unabhängig. Dadurch scheint es, als ob jeder und alles miteinander übereinstimmt, und niemand traut sich, eine kritische Frage zu stellen oder eine andere Meinung zu haben. Es fühlt sich gut und wunderbar an, nicht wahr?

Liebe Anwesende, es ist jedoch wirklich keine theoretische Geschichte. Es passiert gerade jetzt in unserer Gesellschaft und in unserer Welt. Aber die Frage ist, ob Sie es auch sehen?

Herr Vorsitzender, ich werde abschließen. Joost Meerlo, niederländischer Psychologe und Psychiater, hat 1956 ein Buch darüber geschrieben: „The rape of the mind“. Es ist relevanter und wichtiger denn je, es tatsächlich zu studieren. Sehr interessant. Es ist an der Zeit, dass wir lernen, diese Formen der Mind Control zu durchschauen und sie auch zu stoppen. Wie? Indem wir selbst Verantwortung übernehmen und uns mit psychologischer Manipulation auseinandersetzen. Indem wir mutig sind und es wagen, „nein“ zu sagen. Indem wir kritische Fragen zu allem stellen, was uns erzählt wird. Nehmen Sie nichts als selbstverständlich hin. Seien Sie sich jedoch auch bewusst, dass Menschen, die Sie warnen und Dinge benennen, nicht unbedingt Angst oder Schuldgefühle säen. Also, bitte, nutzen Sie Ihren kritischen Verstand und Ihre Herzensintelligenz. Lesen Sie dabei immer zwischen den Zeilen. Forschen Sie. Und insbesondere, wenn Sie mit jemandem übereinstimmen oder nicht übereinstimmen, sollten Sie weiterhin forschen. Der Letztere könnte auch recht haben. Auf jeden Fall sollten Sie vor allem Ihr Herz offen halten, sowohl für sich selbst als auch für jeden anderen Menschen. Das wird immer gut für jeden Menschen sein und wird sicherlich zu einer wirklich gesunden und lebenswerten Gesellschaft führen.

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich bis zum nächsten Mal.

Vielen Dank, Herr Rozendaal. Schauen wir uns um, ob Ihre Rede Fragen aufwirft. Nein, ich sehe keine.