The Corbett Report: Replicon: Big Pharma bereitet die nächste Biowaffe vor

Von James Corbett

Mittlerweile haben wir alle schon von mRNA-„Impfstoffen“ gehört. Tatsächlich kennen Sie zweifellos Menschen, die sich die mRNA-Spritze verabreichen ließen, ganz gleich, wo Sie sich auf der Welt befinden und wie sehr Sie sich für Big Pharma und seine betrügerischen Tricks interessieren. Vielleicht wurden Sie sogar selbst dazu gezwungen.

Aber haben Sie schon von der nächsten Generation von „Impfstoffen“ gehört, die Big Pharma auf die Öffentlichkeit loslassen will? Sie werden sa-mRNA-Impfstoffe oder „Replikon“-Impfstoffe genannt und sind in Japan bereits zugelassen, wo sie voraussichtlich bereits im nächsten Monat eingeführt werden.

Wenn Sie sich über die Gefahren der mRNA-„Impfstoffe“ Sorgen machen, sollten Sie sich sehr über die Bedrohung durch diese neuen experimentellen Replikon-„Impfstoffe“ Sorgen machen.

Lassen Sie uns die Details untersuchen.

LERNEN SIE DIE REPLICONS KENNEN

Bild mit freundlicher Genehmigung dieses Artikels.

Wenn Sie in den letzten fünf Jahren nicht hinter dem Mond gelebt haben, wissen Sie wahrscheinlich bereits über die mRNA-Impfstoff-Katastrophe Bescheid. Aber falls Sie hinter diesem Mond gelebt haben, ist es an der Zeit, sich über die mRNA-Impfstofftechnologie zu informieren, darüber, warum die Technokraten, Biosecurity-Experten und Möchtegern-Kontrolleure der Menschheit so begeistert davon sind und welche verheerenden Auswirkungen sie bereits auf die Öffentlichkeit hat.

Sie könnten damit beginnen, sich die Episode 392 des Podcasts „The Corbett Report“ zum Thema „Die Zukunft der Impfstoffe“ anzusehen, in der ich erklärte: „Im Gegensatz zur Impfung, bei der ein Immunogen in den Körper eingebracht wird, versuchen mRNA-Impfstoffe, Boten-RNA in den Körper einzubringen, um die Zellen dieses Körpers dazu zu ‚verleiten‘, Immunogene zu produzieren, die dann eine Immunantwort stimulieren.“

Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was das bedeutet, können Sie sich die verschiedenen Erklär–Videos ansehen, die zu diesem Thema in den Anfängen der Scamdemic produziert wurden, um die Öffentlichkeit von diesen gefährlichen neuen mRNA-Clot-Shots zu überzeugen.

Als Nächstes könnten Sie sich die Rede des Milken Institute über einen „universellen Grippeimpfstoff“ ansehen, die im Oktober 2019 stattfand. In der Diskussion sprachen Tony Fauci (von The Real Anthony Fauci infamy) und Rick Bright (damals von BARDA, jetzt von Rockefeller) über die Notwendigkeit einer globalen Gesundheitskrise, um die Entwicklung dieser gefährlichen, experimentellen mRNA-Impfstoffe zu rechtfertigen . … kurz bevor sich eine solche Krise wie durch Zauberhand aus einer schlechten Schüssel Fledermaussuppe (oder so etwas) materialisierte.

Schließlich könnten Sie sich mit den Bergen von Beweisen für die durch die mRNA-Impfstoffe verursachten Schäden vertraut machen, von den Herzopfern über die Zahl der Blutgerinnsel bis hin zu den Opfern der Gesamtmortalität und den verschiedenen Impfschäden bis hin zu der unglücklichen Nebenwirkung, die als „plötzlicher Tod“ bekannt ist.

Aber sobald Sie sich mit den unzähligen Daten vertraut gemacht haben, die das mRNA-Impfstoff-Desaster dokumentieren, müssen Sie all diese Daten über Bord werfen. Sehen Sie, einfache mRNA-Impfstoffe sind so was von out. Der nächste große Trend werden selbstverstärkende mRNA-Impfstoffe (sa-mRNA) sein.

Was ist ein sa-mRNA-Impfstoff (oder „Replikon-Impfstoff“) überhaupt? Die Antwort finden Sie in den wissenschaftlichen Studien und Artikeln, die in den letzten zehn Jahren zu diesem Thema veröffentlicht wurden, von „Self-Amplifying Replicon RNA Vaccine Delivery to Dendritic Cells by Synthetic Nanoparticles“ (2014) über „Self-amplifying RNA vaccines for infectious diseases“ (2020) bis hin zu ‚Rise of the RNA machines – self-amplification in mRNA vaccine design‘ (2023) – in denen diese Technologie in klarer, leicht verständlicher Prosa erklärt wird..

. . Nur ein Scherz. Natürlich sind diese Artikel voll von undurchdringlichem Fachjargon wie diesem:

Während mRNA-Impfstoffe ein Protein von Interesse kodieren, wurden Replikons als molekulares Chassis entwickelt, das das Gen von Interesse (GOI; transgenes Gen) und alle wesentlichen Elemente kodiert, die eine Selbstverstärkung der Replikon-RNA ermöglichen. Die schnelle Amplifikation der Replikon-RNA in den Zielzellen erhöht die Expression des interessierenden Proteins (z. B. eines viralen (Glyko-)Proteins) (Abbildung 1) und induziert eine schützende Immunantwort bei einer deutlich geringeren anfänglichen RNA-Dosis als bei herkömmlichen mRNA-Impfstoff.

So klar wie Schlamm? Dachte ich mir.

Wie wäre es dann mit dieser praktischen Infografik? Hilft das weiter?

Immer noch nicht gut genug? Dann nehmen wir eben die vereinfachte Version aus dem Artikel des Magazins „Science“ über „Der erste selbstverstärkende mRNA-Impfstoff“:

Eine selbstverstärkende mRNA-Spritze enthält, wie der Name schon sagt, die Ausrüstung, die benötigt wird, um mehr von sich selbst herzustellen, sobald sie in die Zellen gelangt. Dies geschieht, indem nicht nur die mRNA für das betreffende Antigen (z. B. eine, die das Coronavirus-Spike-Protein kodiert) injiziert wird, sondern auch mRNAs, die in Replikase-Proteine übersetzt werden, die wiederum mehr von der mRNA-Spezies produzieren. Stellen Sie sich vor, Sie schicken jemandem ein Blatt Papier mit einigen wichtigen Informationen darauf, und dann stellen Sie sich vor, dass Sie ihm einen ganzen Stapel Kopien dieses Blattes geschickt haben, damit er sie verteilen kann. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie schicken ihm einen Stapel Blätter mit Material, das sich selbst zu einem funktionierenden Fotokopierer zusammensetzen und dabei weitere Blätter auswerfen kann. Das klingt seltsam und lächerlich, aber hey, so ist die Biologie nun mal. Da unten in der Zelle geht es sehr, sehr seltsam zu.

„Seltsam“, in der Tat.

Um es kurz zu machen, wie Sie hoffentlich inzwischen verstanden haben, stellt sich heraus, dass sa-mRNA-Impfstoffe den mRNA-Impfstoffen sehr ähnlich sind … nur schlimmer. Während man bei den mRNA-Impfstoffen alle paar Monate zur Auffrischungsimpfung in die Arztpraxis gehen musste, werden die sa-mRNA-Impfstoffe … nun ja, selbstverstärkend sein. Das bedeutet, dass sie nicht nur die Maschinerie Ihrer Zellen kapern, um das gewünschte „Protein von Interesse“ zu erzeugen, das Big Pharma will, sondern auch Replikase-Proteine erzeugen, die mehr mRNA herstellen, die noch mehr von diesem „Protein von Interesse“ produziert.

Für diejenigen von uns, die es geschafft haben, nicht auf die größte Propagandakampagne der modernen Geschichte hereinzufallen, und die erkennen, dass der mRNA-Impfstoff selbst eine Biowaffe ist, die bereits eine große Anzahl von Menschen verletzt und/oder getötet hat, sollte diese neue sa-mRNA-Technologie sehr besorgniserregend sein. Warum? Weil sie nicht nur die gleichen Gefahren wie herkömmliche mRNA-Impfstoffe birgt, sondern auch die zusätzlichen Risiken, die mit dem zufälligen, unkontrollierten Selbstverstärkungsprozess verbunden sind.

Wie der Weltgesundheitsrat in seinem Beitrag „Weltgesundheitsrat äußert ernsthafte Bedenken hinsichtlich selbstreplizierender 100-Tage-Impfstoffe“ erklärt, gibt es vier Hauptbedenken hinsichtlich dieser neuen Technologie.

Unbeabsichtigte genetische Folgen: Selbstreplizierende „Impfstoffe“ beinhalten die Einführung von fremdem genetischem Material in den Körper. Es besteht daher die Möglichkeit, dass die selbstreplizierende RNA mit anderem genetischem Material im Körper, einschließlich menschlicher Chromosomen, interagiert, was unerwartete Folgen haben kann, einschließlich einer Veränderung des Erbguts des Individuums und seiner Nachkommen. Unbeabsichtigte Proteinproduktion: Die intrazelluläre Translation synthetischer mRNA-Moleküle kann zu einem Prozess führen, der als ribosomales Frame-Shifting bekannt ist und bei dem verkürzte oder modifizierte Proteine produziert werden können (Mulroney et al., 2023). Dies kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben, einschließlich Autoimmunreaktionen. Darüber hinaus weist die Alphavirus-RNA-Polymerase, die Bestandteil der selbstreplizierenden „Impfstoffe“ ist (Low et al., 2022), eine geringe Genauigkeit auf (Poirier et al., 2016), was bedeutet, dass es bei jedem Replikationszyklus wahrscheinlich zu Fehlern (Mutationen) in den kopierten Sequenzen kommt, was zur Produktion von fehlerhaften Proteinen führt. Sicherheitsbedenken: Die mRNA-„Impfstoff“-Plattformen sind von Natur aus unsicher und wurden weder Langzeit-Sicherheitsstudien (Halma et al., 2023) noch experimentellen Studien zu Genotoxizität, Mutagenität, genomischer Integration oder genomischer Instabilität (Acevedo-Whitehouse & Bruno, 2023) unterzogen. Selbstreplizierende „Impfstoffe“ bergen wahrscheinlich die gleichen Gefahren, haben aber das zusätzliche Problem, dass sie virale RNA-Polymerase enthalten (Tews, 2017), die die Produktion der Antigen-kodierenden mRNA aufrechterhält. Ethische Überlegungen: Mit selbstreplizierenden „Impfstoff“-Produkten könnten Menschen praktisch zu mobilen „Impfstoff“-Fabriken werden, mit der sehr realen Möglichkeit, das „Impfstoff“-Produkt durch ihre Körperflüssigkeiten, Gase und durch Kontakt auf andere zu übertragen oder an diese abzugeben. Daher wirft die Verwendung selbstreplizierender GVO-Produkte als Impfstoffe ethische Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit einer unbeabsichtigten Übertragung des GVO-Produkts auf Personen, die dem Erhalt des Produkts nicht zugestimmt haben. Besonders besorgniserregend ist, dass sich diese übertragbare, selbstreplizierende GVO-Technologie für die Herstellung von Biowaffen eignet.

Angesichts der potenziell katastrophalen Folgen dieser neuen „Impfstoff“-Technologie sollte man annehmen, dass es eine längere Phase der wissenschaftlichen Prüfung geben würde, in der die potenziellen gesundheitlichen Auswirkungen dieser neuen Impfstoffplattform in gewissenhaften, jahrzehntelangen klinischen Studien untersucht werden.

Richtig?

Und man würde eine intensive öffentliche Debatte über die potenziellen Gefahren dieser experimentellen medizinischen Intervention und offene Diskussionen darüber erwarten, ob solche Risiken wirklich eingegangen werden sollten.

Nicht wahr?

JAPAN AN DER FRONT

Natürlich wird es keine solche jahrzehntelange Studie oder heftige öffentliche Debatte über diese Replikon-Impfstoffe geben. Wenn Sie den Corbett Report lesen, wussten Sie das bereits. Aber nur um es klarzustellen: Es ist wichtig zu wissen, dass diese sa-mRNA-Impfungen keine vage Bedrohung durch eine potenzielle zukünftige Gefahr darstellen. Sie sind bereits da.

Tatsächlich hat Japan die zweifelhafte Auszeichnung erhalten, das erste Land der Welt zu sein, das einen selbstverstärkenden sa-mRNA-Impfstoff für den menschlichen Gebrauch zugelassen hat.

Konkret hat das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales im vergangenen November „Kostaive™ for Intramuscular Injectio“ (auch bekannt als „ARCT-154“), einen selbstverstärkenden mRNA-Impfstoff gegen COVID-19, zugelassen, der, wie uns die Pressemitteilung des Herstellers versichert, im Vergleich zu 30 µg COMIRNATY®, einem zugelassenen konventionellen mRNA-Impfstoff gegen COVID-19, höhere (p<0,05) und länger anhaltende neutralisierende Antikörpertiter gegen den ursprünglichen Stamm sowie gegen die Omicron-Subvariante BA 4-5 hervorrief.“

Haben Sie Bedenken wegen irgendetwas davon? Entspannen Sie sich! Wie uns der Hersteller auch versichert: „Die meisten unerwünschten Ereignisse waren leicht oder mittelschwer und vorübergehend, und es wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit ARCT-154 beobachtet.“

Natürlich gab es ein ‚hepatisches Ereignis‘ in der Phase-III-Studie des Impfstoffs, das laut “Science” ‚beobachtet werden muss, wenn es in einer größeren Population eingeführt wird‘. Aber keine Sorge, Leute. Es ist wahrscheinlich nichts. Vertrauen Sie The $cience™!

Und wissen Sie was? Seit der Zulassung der Originalversion von Kostaive™ vor nur zehn Monaten wurde der Impfstoff bereits aktualisiert, „um vor der JN.1-Linie der Omicron-Subvarianten zu schützen“. Oh, und dieser aktualisierte sa-mRNA-Impfstoff wurde bereits vom japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales für den öffentlichen Gebrauch zugelassen.

Warum? Nun, laut der jüngsten Pressemitteilung des Herstellers:

Die Zulassung basiert auf klinischen Nachweisen, die die Sicherheit und Wirksamkeit von CSL und dem sa-mRNA-COVID-19-Impfstoff von Arcturus Therapeutics belegen, darunter veröffentlichte Daten, die eine überlegene Immunogenität gegenüber Omicron BA 4/5 im Vergleich zu einer herkömmlichen mRNA-COVID-19-Impfstoffauffrischung belegen, sowie Folgedaten, die eine bis zu einem Jahr anhaltende Immunität belegen.

Aber all diese Erklärungen scheinen an dieser Stelle etwas überflüssig zu sein. Warum wird der aktualisierte Impfstoff ohne jahrelange strenge Tests zugelassen?

Weil wir im Jahr 2024 leben, darum!

All diese Jahre klinischer Studien und Untersuchungen zu Langzeitwirkungen sind so vor-scamdemisch. Außerdem wurden diese Studien sowieso von Big Pharma manipuliert. Die japanischen Aufsichtsbehörden könnten also genauso gut zur Sache kommen und das von ihren Oberherren zusammengebraute Gerinnsel-Spritzen-Gebräu sofort mit ihrem käuflichen und bezahlten Gütesiegel versehen!

Das Ergebnis ist, dass Japan nun an vorderster Front des nächsten Biowaffenangriffs steht. Tatsächlich plant der Hersteller, diese neu aktualisierten, frisch zugelassenen sa-mRNA-Monster bereits im nächsten Monat auf die japanische Bevölkerung loszulassen, gerade rechtzeitig für die COVID-19-Impfkampagne im Oktober.

JAPAN SCHLÄGT ZURÜCK

Wenn es stimmt, dass jede Aktion eine gleich starke und entgegengesetzte Reaktion hervorruft, dann sollte man erwarten, dass der Widerstand gegen sa-mRNA in Japan zunimmt, dem ersten Land der Welt, das dieser neuen „Impfstoff“-Technologie ausgesetzt ist. Und genau das ist der Fall.

Tatsächlich haben diejenigen, die die Folgen der Scamdemic verfolgt haben, vielleicht bemerkt, dass die japanische Bevölkerung sich gegen die Auswüchse der technokratischen Biosicherheitsagenda wehrt.

In den letzten Monaten hat eine sehr lautstarke, immer sichtbarere Protestbewegung in Japan weltweit für Schlagzeilen gesorgt, da sie im Kampf gegen die Übernahme durch Big Pharma immer mehr an Dynamik gewinnt.

Im Januar fand die bemerkenswerte Pressekonferenz der „Vaccine Issues Study Group“ Japans statt, bei der eine Gruppe hochrangiger japanischer Ärzte und Wissenschaftler zusammenkam, um Alarm zu schlagen wegen der „beispiellosen“ Nebenwirkungen der mRNA-„Impfstoffe“.

Im April gab es die ebenso bemerkenswerte Kundgebung gegen den von der WHO vorgeschlagenen Pandemievertrag, bei der Zehntausende Menschen im Zentrum Tokios zusammenkamen, um den Austritt Japans aus der WHO zu fordern.

Darauf folgte die Gründung der japanischen „Nationalen Bewegung zum Schutz von Menschenleben vor der WHO“, die verspricht, gegen den „bösen Globalismus mit dem Kapital der Pharmaindustrie und der WHO als seinen Agenten“ zu kämpfen und „das Leben der Menschen“ vor dem Replikon-Impfstoff zu schützen, der wie eine „dritte Atombombe“ sei, die die Regierung jetzt auf ihr eigenes Volk abwirft.

Im Mai gab es dann noch eine weitere große Kundgebung gegen die WHO in Tokio. Diese Kundgebung gipfelte in einer aufsehenerregenden Rede von Kazuhiro Haraguchi, Japans ehemaligem Minister für innere Angelegenheiten und Kommunikation, in der er von seinem eigenen Kampf gegen den Krebs berichtete, den er kurz nach der mRNA-Impfung durchgemacht hatte. „Zwei der drei Impfstoffe, die ich angeblich erhalten habe, waren tödliche Chargen“, erklärte er, bevor er sich tatsächlich bei den Menschen in Japan entschuldigte. „Ich entschuldige mich bei Ihnen allen. So viele sind gestorben, und das hätten sie nicht sollen.“ Haraguchi beendete seine Rede mit einem Schlachtruf, den man von einem amtierenden Abgeordneten selten hört: „Lasst uns diese Regierung stürzen!“

Und erst letzten Monat sahen wir, wie NHK, der nationale Fernsehsender Japans, eine ausführliche Untersuchung über mRNA-Impfschäden ausstrahlte, nachdem er von seinen Zuschauern eine Flut von Anfragen zu diesem Thema erhalten hatte. ‚Wir haben heute mehr als 2.000 Zuschriften von Zuschauern erhalten. Vielen Dank‘, erklärte der NHK-Moderator.

Nur zwei Tage nach der Ausstrahlung des Beitrags brach der japanische Gesundheitsminister Keizo Takemi auf dramatische Weise mit den „sicheren und wirksamen“ Phrasen der Propaganda von WHO und Pharmaindustrie: „Was die Frage betrifft, ob Gesundheitsschäden durch den COVID-19-Impfstoff eine arzneimittelinduzierte Schädigung darstellen, so lautet unsere Antwort zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir davon absehen möchten, uns dazu zu äußern.“

Jetzt ist es September und es gibt einen weiteren Versuch, die Einführung des Replikons in Japan zu verhindern. Ende dieses Monats – nur wenige Wochen bevor der sa-mRNA-Impfstoff voraussichtlich in die Arme der japanischen Bürger gejagt wird – findet in Tokio die sechste Ausgabe des Internationalen Covid-Gipfels statt. Auf dem Gipfel werden Ärzte und Angehörige der Gesundheitsberufe aus aller Welt zusammenkommen, um über die anhaltende Bedrohung durch die Biosicherheitsagenda der WHO und der Pharmaindustrie sowie über die sa-mRNA-Impfungen zu diskutieren. Es wird eine Medienkonferenz, eine öffentliche Konferenz und eine Pressekonferenz im japanischen Parlament geben, bevor der Gipfel in einer weiteren Großdemonstration im Zentrum Tokios gipfelt.

Wenn Sie vom 25. bis 28. September in Tokio sind, finden Sie HIER weitere Informationen zum Gipfel. Wenn nicht, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe vor, persönlich vor Ort zu sein, um über die Ereignisse zu berichten.

In der Zwischenzeit ist es an der Zeit, sich zu informieren und über die sa-mRNA-Impfstoffe aufzuklären – die nächste große Bedrohung für die globale öffentliche Gesundheit.