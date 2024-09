Amerika, das Unsägliche

Die Reaktion auf die US-Politik macht Freunde zu Feinden

Philip Giraldi

Einige Kommentatoren, die sich die Mühe machten, die Debatte zwischen Trump und Harris zu verfolgen, stellten fest, dass beide Kandidaten geschickt darum herummanövrierten, etwas zu sagen, was wirklich wichtig sein könnte. Das Thema Krieg und Frieden, in diesem Fall Atomkrieg, schien kein Thema zu sein, obwohl das Biden-Harris-Kontinuum und seine britischen und französischen Verbündeten Berichten zufolge erwägen, der Ukraine die Stationierung von von der NATO bereitgestellten und möglicherweise betriebenen modernen Raketensystemen zu gestatten, die verheerende Angriffe tief in Russland ermöglichen würden. Präsident Wladimir Putin hat versprochen, dass er auf das, was er als tatsächlichen Krieg gegen die NATO betrachtet, angemessen reagieren werde, ein Versprechen, das insbesondere den Einsatz von Atomwaffen nicht ausschloss.

Harris schien verpflichtet, die Ukraine-Politik ihres Chefs Joe Biden zu unterstützen, doch Antony Blinken, der im Falle ihrer Wahl Außenminister bleiben könnte, hat in einer separaten Rede klargestellt, dass die US-Unterstützung für die Ukraine fast so felsenfest ist wie die US-Unterstützung für Amerikas „größten Verbündeten und besten Freund“ Israel, und dass Washington bis zum Ende auf Kiews Seite stehen und alles tun wird, was für den Sieg nötig ist. Trump, der immer so großspurige Wichtigtuer, versprach stattdessen, den Krieg innerhalb eines Tages durch seine persönliche Intervention zu beenden, um die beiden Seiten davon zu überzeugen, die Kämpfe einzustellen. Leider ließ er nicht durchblicken, was er tun würde, um dies zu erreichen, abgesehen von seinem eigenen Charisma und der höheren Gewalt, die dem Amt des US-Präsidenten innewohnt. Obwohl einige spekuliert haben, dass Trumps Versprechen als Anreiz für Friedensgespräche dienen wird, deutet nichts darauf hin, dass seine Debattenbemerkung die beiden Seiten eher früher als später zusammenbringen wird, da es offenbar keinen Plan dafür gibt und auch keine Anreize geboten werden. Wer auch immer die Kriegsplanung für Harris oder Trump macht, weiß mit Sicherheit, dass die Realität vor Ort der Motor für jeden sich entwickelnden Prozess ist, und dort hat Russland viele seiner Ziele erreicht und wird den Krieg nach Ansicht der meisten seriösen Experten noch vor Jahresende gewinnen. Keine noch so große Menge an NATO-Waffen in den Händen ungeschulter, zahlenmäßig weit unterlegener Truppen wird diese Schlussfolgerung umkehren. Mit anderen Worten: Trump schwadroniert ohne eine wirkliche Vorstellung davon, wie er den Krieg beenden würde, während Harris bereit ist, ihn ewig weiterlaufen zu lassen, ohne auch nur zu erklären, warum die Vereinigten Staaten überhaupt beteiligt sein sollten.

Und die Bewertung von Israel und Gaza in der Debatte war sogar noch schlimmer, weil der Großteil der Welt, der das Abschlachten der Palästinenser beobachtet, entschieden hat, dass, wenn es derzeit zwei Nationen in der Kategorie „böseste“ gäbe, dies sicherlich Israel und die USA wären. Kamala hatte nur Folgendes zu sagen: „Was wir wissen, ist, dass dieser Krieg beendet werden muss, und zwar sofort. Und um ihn zu beenden, brauchen wir einen Waffenstillstandsvertrag und die Geiseln müssen freikommen. Deshalb werden wir weiterhin rund um die Uhr daran arbeiten, wobei wir auch verstehen, dass wir einen Kurs für eine Zweistaatenlösung einschlagen müssen, und in dieser Lösung muss es Sicherheit für das israelische Volk und Israel geben, und ein gleiches Maß für die Palästinenser. Aber eines werde ich Ihnen immer versichern: ich werde Israel immer die Fähigkeit geben, sich zu verteidigen, insbesondere im Hinblick auf den Iran und jede Bedrohung, die der Iran und seine Stellvertreter für Israel darstellen.“

Vermutlich haben Kamalas in Harvard ausgebildete Feiglinge im Außenministerium ihr gesagt, dass die „Zweistaatenlösung“ eine Fiktion sei, insbesondere da Washington weiterhin den monströsen Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu mit Waffen und Geld versorgt, um die Palästinenser auszurotten. Trump seinerseits entschied sich stattdessen, die Diskussion zu personalisieren, indem er Kamala beschuldigte, „Israel zu hassen“. Er führte dies mit diesem völligen Schwachsinn aus, der jeden außer Donald Trump in Verlegenheit gebracht hätte: „(Harris) sie hasst Israel. Sie wollte sich nicht einmal mit Netanjahu treffen, als er vor den Kongress ging, um eine sehr wichtige Rede zu halten. Sie weigerte sich, dort zu sein, weil sie auf einer Party ihrer Studentenverbindung war. Sie ging zu der Party der Studentenverbindung. Sie hasst Israel. Wenn sie Präsidentin ist, glaube ich, dass Israel in zwei Jahren nicht mehr existieren wird, und ich bin ziemlich gut in Vorhersagen, und ich hoffe, dass ich mich damit irre. Sie hasst Israel und gleichzeitig, auf ihre eigene Weise, hasst sie die arabische Bevölkerung, weil alles in die Luft gesprengt wird, Araber, Juden, Israel wird verschwinden. Das wäre nie passiert. Der Iran war unter Donald Trump pleite.“

Als Konsequenz der aktuellen US-Außen- und Sicherheitspolitik kann man beobachten, dass die großen Themen, über die die US-Mainstream-Medien nicht gerne berichten, die sich verschlechternden Beziehungen zu vielen ehemals befreundeten Ländern sind. Dies ist sowohl auf die Israel- als auch auf die Ukraine-Frage zurückzuführen, in denen die USA als Schlüsselfaktor für die Fortsetzung der Konflikte und all das Sterben angesehen werden. Ein solcher tatsächlicher Freund und Verbündeter ist das wichtige NATO-Mitglied Türkei. Die Türkei ist seit 1952 Mitglied der NATO, als sie als Schlüsselspieler als Reaktion auf mutmaßliche expansionistische Absichten der Sowjetunion wahrgenommen wurde, die sich selbst vom Zweiten Weltkrieg erholte und ein außenpolitisches Sicherheitsmodell etablieren wollte, in dem sie Osteuropa sowie potenzielle Gegner in der Nähe ihrer Besitzungen in Zentralasien dominieren würde.

Die Türkei grenzte an die Sowjetunion selbst und war auch in der Region präsent, da sie Grenzen mit Syrien, dem Irak, Aserbaidschan und dem Iran teilte. Sie war eine attraktive Ergänzung der NATO, da sie muslimisch war und der Großteil ihrer Landmasse in Asien lag, was mit der bestehenden Wahrnehmung des Bündnisses als christliches und europäisch-amerikanisches Projekt brach. Als politisch mächtiges Land mit islamischer Mehrheit wurde sie auch von den anderen muslimischen Staaten in der Region relativ wohlwollend betrachtet, von denen viele ihre Verschmelzung einer starken und effektiven Zentralregierung mit der islamischen Religion als Vorbild betrachteten.

Die Türkei ihrerseits sah ein Bündnis mit Europa und den USA als Vorteil, gerade weil sie Russland ebenfalls als historische Bedrohung betrachtete. Und die Türkei in der NATO half tatsächlich dabei, weitere Vorstöße der Sowjets aufzuhalten, indem Ankara dem Bündnis die größte Armee beisteuerte, die nur von den Vereinigten Staaten übertroffen wurde, eine Armee, die mit NATO-Waffen ausgestattet war und die türkische Regierung zur dominierenden Macht in der Region machte.

Die gemeinsamen Interessen der Türkei, der USA und der NATO, die sich zusammenschlossen, um der sowjetischen Bedrohung zu begegnen, bedeuteten nicht, dass es nie Meinungsverschiedenheiten und Spannungen über bestimmte Themen gab. Das grundlegende nationale Sicherheitsziel der Türkei bestand darin, im eigenen Hinterhof kein Chaos zu verursachen, da man erkannte, dass regionale Stabilität unabdingbar war, wenn man eine Reihe kleinerer Kriege und Konflikte vermeiden wollte, die enorme Auswirkungen auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung haben könnten. Bekanntlich schlug die Türkei die Tür vor dem zu, was Washington als seine eigenen Interessen ansah, als sie sich 2003 auf die Invasion des Irak vorbereitete. Premierminister Abdullah Gül war besorgt über die Destabilisierung der Region, die sich aus dem Gleichgewicht zwischen Sunniten und Schiiten ergeben würde, das dadurch entsteht, dass sich Irak und Iran als zwei mächtige bewaffnete Nachbarn gegenüberstehen. Ende Februar 2003 und Anfang März stimmte das Parlament des Landes zweimal dagegen, dass die Vereinigten Staaten im Falle eines tatsächlichen Krieges mit dem Irak ihre türkischen/NATO-Stützpunkte nutzen dürfen, um den Transit von mehr als 60.000 US-Soldaten zu ermöglichen, was die Türkei zur Nordfront im Krieg gemacht hätte. Der Vorschlag fand in der Türkei wenig Unterstützung in der Bevölkerung, und Hunderttausende von Demonstranten demonstrierten in der Innenstadt von Ankara dagegen. Meinungsumfragen zeigten, dass mehr als 90 Prozent der Türken den von den USA geführten Krieg ablehnten. Während die Verhandlungen voranschritten, warteten die US-Truppenschiffe vor der Küste und außer Sichtweite des türkischen Hafens Iskenderun und erwarteten den Befehl, an Land zu gehen und sich für die Invasion zu formieren, die jedoch nie kam.

Der derzeitige türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist ein zutiefst religiöser konservativer Nationalist mit autokratischen Tendenzen, der mit der Möglichkeit eines vollständigen Austritts aus der NATO gespielt hat. Er hat versucht, russische Luftabwehrsysteme zu kaufen, und die Türkei ist ein wahrscheinlicher Kandidat für den Beitritt zu BRICS und die Beendigung der Verknüpfung ihrer Energiekäufe mit US-Dollar-Konten. Sollte sich die türkische Armee von der NATO abspalten, würde dies eine große Lücke in der Schlachtordnung des Bündnisses für den Nahen Osten und Zentralasien bedeuten.

Ein jüngster Vorfall hat gezeigt, wie all dies und einige andere US-Politiken zu Reizthemen für die Türken werden, was in der Gewalt gegen mehrere amerikanische Marines gipfelte, die im Hafen von Izmir Landurlaub hatten. Izmir ist eine alte Stadt an der Ägäis, die seit langem einen großen NATO-Stützpunkt und eine multinationale Präsenz von Matrosen und Marines hat. Die Marines waren der 24. Marine Expeditionary Unit zugeteilt, die auf dem Flugzeugträger USS Wasp stationiert war, und befanden sich in Izmir auf Landgang, als der Angriff am 2. September stattfand. Der Landgang für Militär- und Marinepersonal der NATO galt vor dem Angriff als Routine und war ungefährlich, und viele Matrosen und Marines nutzten die Bars und Restaurants entlang der Uferpromenade.

Ein Video des Angriffs zeigt mehrere Personen, die zwei amerikanische Marines mit Gewalt festhalten, während ein Lautsprecher auf der Straße laut auf Türkisch schreit. Einer der Marines rief mehrmals „Hilfe!“, während die Menge dem zweiten Marines einen Sack über den Kopf stülpte. Dann begann die Menge auf Englisch zu skandieren: „Yankee, go home!“. Die Marines konnten sich mit Hilfe mehrerer anderer Marines, die zufällig in der Nähe waren, aus der Menge lösen. Alle US-Angehörigen wurden in einem örtlichen Krankenhaus untersucht und waren unverletzt. Sie kehrten dann in die Sicherheit der USS Wasp zurück und alle Landgänge wurden abgesagt.

Die türkischen Behörden berichteten später, dass die Marines von Mitgliedern der Türkischen Jugendunion angegriffen worden waren, einer nationalistischen antiamerikanischen Organisation, die bereits zuvor Angriffe auf US-Soldaten verübt hatte. Die Gruppe gilt als äußerst kritisch gegenüber Israel und seinen Handlungen und kritisiert auch die US-Politik im Nahen Osten. Sie hat den Besuch der USS Wasp als Teil des Plans zur „Verteidigung Israels“ verurteilt. Im Jahr 2021 verhafteten die türkischen Behörden 17 Mitglieder der Gruppe, weil sie einem zivilen Mitarbeiter der US-Marine in Istanbul eine Kapuze über den Kopf gezogen hatten. Bei einem ähnlichen Vorfall im Jahr 2014 hatten Mitglieder der Organisation drei US-Matrosen angegriffen, die in Istanbul Urlaub von ihrem Schiff machten, und ihnen ebenfalls Säcke über den Kopf gezogen. Während des Angriffs skandierten die Angreifer auch auf Englisch „Yankee, go home!“.

Das Überziehen von Säcken über die Köpfe bei allen Vorfällen mit US-Personal bezieht sich auf eine Begegnung im Jahr 2003, die den Türken als „Kapuzenvorfall“ bekannt ist. Kurz nach der Invasion des Irak nahmen US-Truppen eine Reihe türkischer Soldaten fest, die die Grenze zum Irak überquert hatten, und versuchten, sie zu demütigen, indem sie ihnen Säcke über den Kopf stülpten. Anschließend hielten sie sie 60 Stunden lang fest.

Die örtliche Polizei von Izmir, die mit dem US Naval Criminal Investigative Service zusammenarbeitet, soll den Vorfall aktiv untersuchen. Fünfzehn Mitglieder der Jugendunion wurden anschließend in Gewahrsam genommen und verhört. Berichten zufolge wurden sie von Vertretern des türkischen nationalen Spionageabwehrdienstes festgehalten und verhört.

Die USA und die Türkei profitieren weiterhin von ihrer NATO-Alliiertenschaft, aber wie bereits erwähnt, waren die Beziehungen zwischen beiden Ländern oft angespannt, vor allem wegen des Irak und in jüngster Zeit aufgrund der Stärkung der Rolle der Kurden in Syrien durch die USA. Die Türkei betrachtet die Entstehung eines kurdischen Staates irgendeiner Art in Teilen Syriens und des Iraks sowie entlang der türkischen Südgrenze als große Sicherheitsbedrohung. Wenig überraschend gibt es seit Beginn des israelischen Gemetzels in Gaza außerdem noch die Palästinafrage. Erdogan hat Israel lautstark kritisiert, dem Land einen Völkermord vorgeworfen und gewarnt, dass er gezwungen sein könnte, einzugreifen, wenn das Töten der Palästinenser weitergeht. In dieser Hinsicht wird der Präsident von der türkischen Öffentlichkeit voll unterstützt, die die Bewohner des Gazastreifens und auch die belagerten Palästinenser im Westjordanland stark unterstützt. Die Türkei hat außerdem den vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) vorgeschlagenen Haftbefehl gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant unterstützt und befürwortet einen möglichen Kriegsverbrecherprozess gegen die beiden Männer. Im April empfing Erdogan den kürzlich ermordeten politischen Führer der Hamas Ismail Haniyeh in Istanbul. Der Angriff auf die Marines sollte zu Recht in diesem Kontext gesehen werden. Die Tatsache, dass die US-Regierung das israelische Massaker an den Palästinensern ermöglicht, führt zu Rückschlägen auf alle amerikanischen Beziehungen im Nahen Osten, und das gilt insbesondere für den wichtigen Verbündeten Türkei. Es geht aber darüber hinaus, denn ein Großteil der Welt beobachtet und macht sich Sorgen darüber, was mit den Verrückten in Washington los ist.

*

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.