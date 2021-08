Israelische Medien: 85-90% der Corona-Patienten im Krankenhaus von Jerusalem sind vollständig geimpft

Der Biologe Ran Israeli postete auf Twitter einen Auszug aus Channel 13, aus dem hervorgeht, dass 95 Prozent der schwerkranken Coronapatienten im Herzog-Krankenhaus in Jerusalem geimpft wurden.

Es werden immer mehr Corona-Stationen eröffnet, und die Wirksamkeit des Impfstoffs nimmt rapide ab. In Israel ist der größte Teil der Bevölkerung gegen Corona geimpft worden. Das Land wird seit langem als Impfweltmeister gefeiert.

„95% der schwer erkrankten Patienten sind geimpft“.

„85-90 % der Krankenhausaufenthalte entfallen auf vollständig geimpfte Personen“.

„Wir eröffnen mehr und mehr COVID-Stationen“.

„Die Wirksamkeit des Impfstoffs lässt nach.“

(Dr. Kobi Haviv, earlier today on Chanel 13 @newsisrael13 ) pic.twitter.com/SpLZewiRpQ