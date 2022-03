Israelische Studie zeigt, dass „Booster Shots“ mehr Impfschäden verursachen als bisher vermutet

childrenshealthdefense.org: Laut einer vom israelischen Gesundheitsministerium durchgeführten Umfrage erleiden mehr Israelis Impfschäden und Reaktionen nach COVID-19-Auffrischungsimpfungen, als das passive Meldesystem des Landes angibt. Was sagen uns die Daten über Sicherheitssignale und Unterberichterstattung?

Laut einer Umfrage des israelischen Gesundheitsministeriums (MOH) erleiden mehr Israelis Impfschäden und Reaktionen nach COVID-19-Auffrischungsimpfungen als das passive Meldesystem des Landes angibt.

Das MOH führte eine aktive Umfrage unter Empfängern von Auffrischungsimpfungen durch, um Daten über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Auffrischungsimpfungen zu sammeln, und verglich dann die Umfragedaten mit den Daten, die aus dem passiven Meldesystem des Landes verfügbar sind.

Die Umfrage ergab, dass das passive Meldesystem Israels die Zahl der unerwünschten Ereignisse stark unterschätzt.

Die Daten aus der israelischen Erhebung könnten einen gewissen Einblick in das Ausmaß der Untererfassung in den USA geben.

Sie könnten auch die Sicherheitssignale bestätigen, die die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ignorieren.

Was die Umfrage ergab

Die MOH-Umfrage war zwar umfangreich, aber in ihrem Umfang begrenzt.

Mehr als 4.000 Personen wurden für den Fragebogen ausgewählt. Davon wurden 2.049 als zuverlässig eingestuft.

Der Fragebogen wurde zwischen 21 und 30 Tagen nach der Verabreichung der Auffrischungsimpfung ausgefüllt.

In der Umfrage wurden mehr als 40 verschiedene Kategorien von Impfreaktionen bei Männern und Frauen ermittelt. Eine Teilmenge der Frauen wurde auch zu ihrem Menstruationszyklus befragt.

Vier der 40 Kategorien sind von unmittelbarer Bedeutung für die Einführung der Auffrischungsimpfung in den USA und für alle weiteren Auffrischungsimpfungen, die die CDC in Zukunft genehmigen könnte.

Die vier Kategorien sind:

Krankenhausaufenthalte

Sechs der 2.049 Befragten (0,29 %) wurden nach der Auffrischungsimpfung in ein Krankenhaus eingeliefert. Diese Zahl scheint zwar unbedeutend zu sein, ist aber von größerer Bedeutung, wenn man sie auf die Millionen von Auffrischungsimpfungen hochrechnet, die verabreicht wurden:

Israel: 4,5 Millionen verabreichte Auffrischungsimpfungen = 13.000 Krankenhausaufenthalte

USA: 92 Millionen verabreichte Auffrischungsdosen = 270.000 Krankenhausaufenthalte.

Verschlimmerung einer bereits bestehenden Krankheit

Es wurden sechs verschiedene Kategorien von „chronischen Erkrankungen“ (bereits bestehende Krankheiten) ermittelt. Dies sind die Anteile der Befragten in jeder Kategorie, die eine Verschlimmerung ihrer Krankheit nach einer Auffrischungsimpfung angaben:

Herzkrankheit = 5,4 %.

Bluthochdruck = 6,3 %.

Lungenerkrankung = 7,0 %.

Diabetes = 9,3 %.

Angststörung oder Depression = 26,4%.

Autoimmunerkrankung = 24,2%.

Neurologische Nebenwirkungen

Ein Prozentsatz der Befragten (4,5 %) berichtete über eine neurologische Nebenwirkung.

Es wurden zehn verschiedene Kategorien von neurologischen Nebenwirkungen angegeben, darunter Kribbeln, Bellsche Lähmung, verschwommenes Sehen, Krämpfe und unwillkürliche Bewegungen.

Außerdem berichteten 3,9 % der Befragten über eine allergische Reaktion nach der Auffrischungsdosis (Hautausschlag, Atembeschwerden, Schwellungen im Gesicht/Rachenraum), wobei jedoch keine Fälle von Anaphylaxie gemeldet wurden.

Unregelmäßigkeiten im Menstruationszyklus

Das von der US-Regierung betriebene Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) erfasst zwar keine Informationen, die sich speziell auf den weiblichen Menstruationszyklus beziehen, doch die Zahl der gemeldeten Unregelmäßigkeiten in der israelischen Erhebung ist bemerkenswert.

Von den 615 weiblichen Befragten, die unter 54 Jahre alt waren, berichteten 59 (9,6 %) über Menstruationsunregelmäßigkeiten. Diese Frauen wurden in einer Folgebefragung befragt. Innerhalb dieser Untergruppe berichteten der Umfrage zufolge mehr als 88 % der Frauen über einen regelmäßigen Menstruationszyklus vor der Booster-Dosis.

Nach der Auffrischungsdosis:

31,1 % begaben sich wegen Menstruationsstörungen in ärztliche Behandlung.

9,1 % erhielten Medikamente gegen die unerwünschten Wirkungen.

39,0 % litten unter ähnlichen Nebenwirkungen nach früheren COVID-Impfungen. Mehr als zwei Drittel der Frauen berichteten, dass diese anfänglichen Beschwerden in dem fünfmonatigen Intervall zwischen der ersten Dosisreihe und der Auffrischungsdosis abklangen, die Beschwerden aber nach der Verabreichung der Auffrischungsdosis wieder auftraten. Etwa die Hälfte der Frauen berichtete, dass die unerwünschten Ereignisse während des sieben- bis 12-wöchigen Zeitfensters der Nachuntersuchung anhielten.

Aufgrund der überwältigenden Zahl anekdotischer Berichte über Menstruationsstörungen hier in den USA gewährten die National Institutes of Health der Universität Boston im September 2021 einen Zuschuss in Höhe von 1,67 Millionen Dollar zur Untersuchung der Auswirkungen von COVID-Impfstoffen auf die Menstruation. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im Frühjahr 2022 veröffentlicht.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Reaktionen wurden in der MOH-Erhebung auch Reaktionen an der Injektionsstelle und allgemeine Reaktionen gemeldet.

Das Problem der Dunkelziffer

Wenn die Meldung von unerwünschten Ereignissen bei Impfstoffen der Schlüssel zur Ermittlung von Sicherheitssignalen ist, dann führt die Untererfassung zu einer Epidemie anderer Art.

Dr. Josh Guetzkow, Juraprofessor an der Hebräischen Universität Jerusalem, analysierte die israelische Studie und erhob schwere Vorwürfe gegen die vom israelischen Gesundheitsministerium gemeldeten Sicherheitsdaten und die daraufhin erlassenen Impfstoffvorschriften.

Obwohl er feststellte, dass die Unterschiede zwischen den israelischen und den US-amerikanischen Meldesystemen keine direkte Korrelation zulassen, konnte Guetzkow einige Zusammenhänge herstellen.

Anhand der aktiven Erhebungsdaten ermittelte Guetzkow einen ungefähren Underreporting-Faktor (URF) für unerwünschte Ereignisse in der israelischen Bevölkerung (URF = 1 bedeutet, dass alle Fälle eines unerwünschten Ereignisses erfasst wurden):

Verlust des Bewusstseins URF = 1.700.

Atemschwierigkeiten URF = 48.000.

Krampfanfälle URF = 6.500.

Bell’s Lähmung URF = 6.000.

Verschwommene/gestörte Sicht URF = 4.000.

Wie verhält sich die URF in Israels passivem Meldesystem zum Underreporting durch VAERS in den USA?

Wie bereits erwähnt, verhindern die Unterschiede zwischen den beiden Meldesystemen eine direkte Korrelation. Das israelische Gesundheitsministerium verwendet für seine Meldungen nicht das internationale Klassifizierungssystem MedDRA.

Guetzkow war jedoch in der Lage, einige URF-Schätzungen für mehrere schwerwiegende Erkrankungen auf der Grundlage von Ähnlichkeiten zwischen den beiden Meldesystemen zu erstellen.

Dies sind seine Ergebnisse:

Krampfanfälle/Konvulsionen VAERS URF = 731 (erwartete Fälle insgesamt = 177.632).

Krankenhausaufenthalte VAERS URF = 126 (erwartete Fälle insgesamt = 266.488).

Bellsche Lähmung VAERS URF = 3.034 (Erwartete Fälle insgesamt = 488.488).

Gürtelrose (Herpes zoster) VAERS URF = 401 (Gesamtzahl der erwarteten Fälle = 133.200).

Selbst wenn diese Zahlen um 50 % übertrieben sind, sollten sie dennoch Sicherheitssignale innerhalb der CDC auslösen, die wiederum weitere Untersuchungen nach sich ziehen würden.

In Ermangelung aktiver, unabhängiger Erhebungsdaten in den USA, die man angesichts des weltweiten Drängens auf einen experimentellen Impfstoff für unerlässlich halten würde, ist eine solche Extrapolation von Daten aus anderen Ländern das Beste, was wir tun können.

Was die Daten der Versicherungsgesellschaften verraten

Wenn alles andere versagt, folgen Sie dem Geld.

Zwei Krankenkassen in Deutschland achten sehr genau auf unerwünschte Ereignisse und Impfschäden, vermutlich weil sie keine Gesundheitsleistungen für einen staatlich verordneten, experimentellen Impfstoff auszahlen wollen.

Die erschütternden Prognosen der deutschen Unternehmen stimmen mit den in den USA gemeldeten Zahlen zur Gesamtmortalität überein.

Den Analysen zufolge ist die Gesamtmortalität in Deutschland um 26 % gestiegen, was nicht allein durch die COVID-Todesfälle (maximal 8 %) erklärt werden kann.

Die Underreporting-Faktoren sind um das 13,86-fache zu niedrig, was bedeutet, dass seit der Einführung der COVID-Impfkampagne in Deutschland mehr als 400.000 schwere Impfschäden und mehr als 31.000 Todesfälle aufgetreten sind.

Die Impfkampagne ist die einzige Variable, die für diesen unnatürlichen Anstieg verantwortlich sein kann.

Legt man einige grobe Pro-Kopf-Zahlen zugrunde, könnten wir hier in den USA mit 1,6 Millionen schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen und 126.000 Todesfällen im Zusammenhang mit dem COVID-Impfstoff rechnen.

Schlussfolgerung

Als Erfassungssystem war VAERS für die CDC ein bequemes Instrument, das – vor COVID – dazu diente, die Sicherheit herkömmlicher Kinderimpfstoffe nachzuweisen.

Als ein Harvard-Audit im Jahr 2010 zu dem Schluss kam, dass weniger als 1 % der unerwünschten Ereignisse gemeldet wurden, überging die CDC dieses Detail und ignorierte dabei genau die Empfehlungen, mit denen sie die Harvard-Auditoren beauftragt hatte, um das Narrativ der Behörde „Impfstoffe sind sicher“ zu stützen.

Doch als die COVID-Impfstoffe auf den Markt kamen und die Zahl der der CDC gemeldeten unerwünschten Ereignisse in die Höhe schnellte, änderte die Behörde ihre Haltung.

Jetzt behauptet die CDC, die Daten in VAERS hätten „Einschränkungen“, so dass niemand durch die Zehntausenden von Berichten über Verletzungen und Todesfälle beunruhigt sein sollte.

Der Zusammenhang zwischen der israelischen Erhebung und VAERS wird noch dadurch verkompliziert, dass die US-Arzneimittelbehörde (FDA) die Sicherheitsdaten aus dem israelischen passiven Meldesystem, von dem wir inzwischen wissen, dass es eine hohe Dunkelziffer aufweist, für die Zulassung von Auffrischungsimpfungen in der US-Bevölkerung verwendet hat.

Schätzungsweise 40 % der in Frage kommenden Amerikaner haben eine Auffrischungsimpfung erhalten.

In den kommenden Wochen und Monaten werden wahrscheinlich weitere Daten diese Schätzungen bestätigen, und es wird sich ein klareres Bild der Wahrheit ergeben.

Die CDC beginnt gerade mit der Veröffentlichung der V-SAFE-Daten (Hochrechnungen der Daten, nicht der Rohdaten), und die gerichtlich angeordnete Freigabe aller klinischen Studiendaten von Pfizer sollte bis Ende des Jahres veröffentlicht werden.

Der Zweck von VAERS ist nicht die Feststellung von Kausalität, sondern die Erfassung von Zufällen. Wenn die jüngsten, massiven Spitzen bei impfstoffbedingten Verletzungen und Todesfällen nicht genug Sicherheitssignal sind, um die CDC und die FDA zumindest innehalten zu lassen – vor allem, wenn die Dunkelziffer so hoch ist -, dann müssen wir diese Behörden abschaffen, die sich mehr für den Schutz des industriellen medizinischen Komplexes einsetzen als für die Menschen, denen sie zu dienen geschworen haben.