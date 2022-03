Mein Tag in Palästina: Die atemberaubende Schönheit und grausame Realität eines besetzten Landes

Ein Spaziergang durch die niedrigen Hügel der Naqab, während die Sonne untergeht und der Mond aufgeht, ist eine Erfahrung, die es uns ermöglicht, uns vorzustellen, wie Palästina war, bevor es von den Zionisten zerrissen wurde, und was noch gerettet werden kann, wenn wir schnell handeln.

JERUSALEM – Die Ruinen des palästinensischen Dorfes Sataf liegen am Hang eines schönen Hügels am Stadtrand von Jerusalem. Heute ist das Gebiet ein Park der Jüdischen Nationalstiftung (JNF) mit dem Namen „Har Eitan“ oder Berg Eitan. Er ist mit Kiefern bewachsen, die vom JNF gepflanzt wurden, um das zionistische Verbrechen der ethnischen Säuberung zu verbergen, ein Verbrechen, das als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft wurde.

Im Jahr 2021 brachen auf den Hügeln rund um Jerusalem große Brände aus, bei denen unzählige Kiefern verbrannt wurden, darunter auch die um Sataf. Es gibt einen 8 km langen Wanderweg, der um den Berg herumführt und von den Menschen zum Wandern, Joggen und manchmal auch zum Mountainbiken genutzt wird. Teile dieses Weges sind sehr steil, und in einigen Fällen erstrecken sich diese steilen Abschnitte über eine gute Meile.

Wenn ich in Jerusalem bin, laufe ich gerne in Sataf, und am Tag nach meiner Ankunft hier Mitte Februar bin ich gelaufen. Ich laufe nicht immer die volle 8-Kilometer-Runde, weil diese steilen Hügel ein Killer sind, aber dieses Mal habe ich es getan. Als ich durch den Berg lief, sah ich verbrannte, hoch aufragende Kiefern, die wie ein Denkmal für die Arroganz und Dummheit britischer und zionistischer Siedler und Kolonisatoren stehen, die meinen, sie wüssten, was gut für die „Kolonie“ ist.

Als ich lief, sah ich Arbeiter, meist Palästinenser, die diese hohen verbrannten Streichhölzer fällten, und ich konnte zum ersten Mal sehen, dass der Boden sichtbar war. Die flache Erde unter den Bäumen war nach all den Jahren sichtbar, und die palästinensische Landschaft war lebendig und gut.

Die Terrassen, die von palästinensischen Bauern im Laufe der Jahrhunderte angelegt und bewirtschaftet wurden, sind immer noch da, ebenso wie die Olivenbäume, gelegentlich Feigen und unzählige Mandelbäume, die jetzt in voller Blüte stehen. Da es in Jerusalem jetzt kalt und regnerisch ist, ist der Boden mit kleinen rosafarbenen Alpenveilchen und hohen Pancratium mit weißen Blüten bedeckt, die um diese Jahreszeit überall wachsen.

Vom Jüdischen Nationalfonds gepflanzte Bäume bedecken die Ruinen der palästinensischen Häuser in Sataf. Foto | Zochrot

Die Realität konfrontiert die Natur

Auch im nördlichen Naqab ist es zu dieser Jahreszeit grün. Weitläufige Grünflächen, die noch nicht durch zionistische Eingriffe zerstört wurden, ermöglichen einen wahrhaft wunderbaren Ausflug für einen Nachmittag. Ein Spaziergang durch die niedrigen Hügel des Naqab, während die Sonne untergeht und der Mond aufgeht, ist eine Erfahrung, die es uns ermöglicht, uns vorzustellen, wie Palästina aussah, bevor es von den Zionisten zerrissen wurde, und was noch gerettet werden kann, wenn wir schnell handeln. Die Realität des Lebens in Palästina könnte kaum erschreckender und weniger inspirierend sein als die Naturphänomene, die ich beschrieben habe.

Noch besser ist es, dies mit jungen palästinensischen Beduinen aus dem Naqab zu tun, die das Land kennen und seinen Wert und seine Schönheit in einer Weise zu schätzen wissen, die privilegierte Siedler niemals verstehen könnten. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit einigen jungen palästinensischen Beduinen in Bi’r Al-Saba zu unterhalten. Es handelte sich um eine kleine Versammlung, die ad hoc von befreundeten Aktivisten organisiert wurde, die den Zionismus ablehnen, ihr Land verteidigen und ihr Recht auf Beibehaltung ihrer Lebensweise einfordern.

Eine israelische Frau, die zufällig anwesend war, als ich sprach, stürmte aus der Versammlung. Sie sagte, dass ich und die Organisatoren die jungen Palästinenser vergiften würden. Diese Arroganz, die leider typisch für Zionisten ist, lässt viele glauben, dass nicht die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die an den Palästinensern im Naqab begangen werden, das Problem sind, sondern Gleichaltrige und Leute wie ich, die mit ihnen darüber sprechen.

Scheich Jarrah

In einem Moment der Fürsorge inmitten von Wahnsinn und Gewalt, wie eine Lotusblume, die sich aus dem Schlamm erhebt, lief ein Clown durch die Menge beim Sheikh Jarrah Protest. Ich habe sie schon oft gesehen; sie verteilt kleine herzförmige Aufkleber und im Sommer hat sie eine kleine Sprühflasche, mit der sie die Menschen mit kaltem Wasser besprüht. Die Polizei geht brutal gegen sie vor, wie gegen jeden, der es wagt, sie herauszufordern, selbst gegen einen Clown.

Bei der Demonstration am Freitag, dem 18. Februar, war sie dabei. Die Polizei ging mit einem Hass und einer Brutalität vor, die der Definition von Amnesty International für israelische Verbrechen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit entsprachen. An einem Punkt stand der Clown, dessen Namen ich nicht kenne, in einer Reihe mit anderen Demonstranten, die den israelischen Terrorkommandos gegenüberstanden. Sie forderten die Demonstranten auf, sich zurückzuziehen, und begannen sofort zu schubsen.

Wenn diese Leute schubsen, tun sie das mit der Brutalität einer Herde wütender Büffel. Der Clown wurde so heftig geschubst, dass es aussah, als würde sein gesamter Oberkörper abreißen. Wenn das Geschubse und Gedränge beginnt, rennt jeder weg oder wird zertrampelt. Die Gewalt war unprovoziert, unentschuldbar und sicherlich unnötig. Die einzige Gewalt bei diesen Protesten geht von der Polizei aus.

Israelische Bereitschaftspolizisten rangeln mit Demonstranten in Sheikh Jarrah, Ost-Jerusalem, 18. Februar 2022. Mahmoud Illean | AP

Manchmal ist Einfühlungsvermögen alles, was wir haben

Später am Abend, bevor ich den Ort des Geschehens verließ, ging ich zu der Clownin hinüber, um mich zu bedanken und zu sehen, ob es ihr gut ging. Sie stand neben einem der älteren Herren, der in Sheikh Jarrah wohnt. Wie viele andere alteingesessene Bewohner dieses Viertels kann auch er die Realität, die sich um ihn herum abspielt, nicht begreifen. Man kann es ihm nicht verdenken, denn es ist ein Wahnsinn, den kein gesunder Geist verstehen kann.

Dieser Herr machte seinem Ärger Luft; dann ging er über zu einer Belehrung, dann drückte er seine Wut und Frustration aus, und dann war er wieder verwirrt. Während der ganzen Zeit, die ich dort stand, war sie anwesend und hörte dem Mann zu, der immer weiter redete. Sie reichte mir kurz die Hand, um zu sagen: „Ich weiß, dass du hier bist“, und sie hörte mit offenem Herzen diesem Mann zu, dessen Leben von wahnsinnigen, rassistischen, gewalttätigen Banden terrorisiert wird, die das ganze Gewicht des israelischen Staates hinter sich haben. Er hatte eindeutig das Bedürfnis, seine Stimme zu erheben, auch wenn es gegenüber einem Clown war.

Das Ausmaß des Prozesses, der sich in Sheikh Jarrah abspielt, ist für die Menschen schwer zu begreifen. Diejenigen von uns, die hierher kommen, um ihre Solidarität zu bekunden und sich an die Seite der Palästinenser zu stellen, die Opfer dieses Verbrechens gegen die Menschlichkeit sind, können unmöglich den Schmerz und die Angst nachempfinden, die die Palästinenser empfinden, die dies miterleben und deren Leben ruiniert wird. Zu sehen, wie dieser palästinensische Herr vor einer Clownin steht und seine Gefühle ausspricht, und zu sehen, wie aufrichtig sie zuhört, war eine großartige Art, einen sehr schwierigen Tag zu beenden.

Eine Blendgranate

Etwa 10 Minuten nachdem ich gegangen war, hörte ich auf dem Weg zu meinem Auto zwei laute Explosionen. Es war seltsam, denn der Protest war beendet, die Polizei stand nur noch beiläufig herum, und alles, was übrig blieb, waren singende und tanzende Menschen aus der Nachbarschaft. Aber auch das musste aufhören, also warfen sie zwei Blendgranaten in die Menge.

Der Kampf um Sheikh Jarrah könnte nicht wichtiger sein. Die einzige Möglichkeit, die totale Zerstörung des Lebens der Palästinenser in Jerusalem – und insbesondere im Stadtteil Sheikh Jarrah – zu verhindern, besteht darin, von Regierungen und Nichtregierungsorganisationen in aller Welt die Umsetzung der Empfehlungen des Berichts von Amnesty International über die israelische Apartheid zu fordern, einschließlich der Verpflichtung Israels, den Palästinensern ihre Menschenrechte zu gewähren, ihr Rückkehrrecht zu garantieren und sie für den Verlust von Land und Eigentum, den sie unter der israelischen Besetzung erlitten haben, zu entschädigen.