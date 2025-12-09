Israelische Überwachung nimmt USA und Verbündete auf gemeinsamer Basis ins Visier, die Hilfe und Sicherheit für Gaza plant

Bedenken über Aufzeichnungen von Treffen in einem Koordinationszentrum ohne palästinensische Beteiligung, das zur Unterstützung von Trumps Gaza-Plan eingerichtet wurde

Emma Graham-Harrison in Jerusalem

Israelische Agenten betreiben umfangreiche Überwachung von US-Streitkräften und Verbündeten, die auf einem neuen US-Stützpunkt im Süden des Landes stationiert sind, sagen Quellen, die über Streitigkeiten über offene und verdeckte Aufzeichnungen von Treffen und Gesprächen informiert wurden.

Das Ausmaß der Informationsgewinnung im Civil-Military Coordination Center (CMCC) veranlasste den US-Kommandeur der Basis, Generalleutnant Patrick Frank, zu einem Treffen mit einem israelischen Gegenüber, um ihm mitzuteilen, dass „die Aufzeichnungen hier aufhören müssen“.

Mitarbeiter und Besucher aus anderen Ländern haben ebenfalls Bedenken über israelische Aufzeichnungen im Inneren des CMCC geäußert. Einige wurden angewiesen, keine sensiblen Informationen zu teilen, weil das Risiko bestehe, dass diese gesammelt und ausgenutzt werden könnten.

Das US-Militär lehnte eine Stellungnahme ab, als es zu den israelischen Überwachungsaktivitäten befragt wurde. Das israelische Militär lehnte es ab, auf Franks Forderung nach einem Aufzeichnungsstopp einzugehen, und wies darauf hin, dass Gespräche im CMCC nicht klassifiziert seien.

„Die IDF dokumentiert und fasst Treffen zusammen, an denen sie teilnimmt, durch Protokolle – so wie es jede professionelle Organisation dieser Art auf transparente und vereinbarte Weise tut“, sagte das israelische Militär in einer Erklärung.

„Die Behauptung, die IDF sammele Geheimdienstinformationen über ihre Partner in Treffen, an denen die IDF aktiv teilnimmt, ist absurd.“

Das CMCC wurde im Oktober eingerichtet, um den Waffenstillstand zu überwachen, Hilfe zu koordinieren und Pläne für die Zukunft Gazas im Rahmen von Donald Trumps 20-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges auszuarbeiten. Riesige Kopien dieses Dokuments sind überall im Gebäude ausgestellt.

Die dort stationierten Soldaten sollten die Erhöhung der essenziellen Lieferungen nach Gaza unterstützen, die Teil der Vereinbarung war.

Israel hat regelmäßig Lieferungen von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen humanitären Gütern nach Gaza eingeschränkt oder verhindert. Eine vollständige Belagerung in diesem Sommer trieb Teile des Gebiets in eine Hungersnot.

Als das CMCC seine Arbeit aufnahm, berichteten US- und israelische Medien, dass Israel die Autorität darüber, was in das Gebiet gelangt, an das US-Militär abtrete.

Zwei Monate nach Beginn des Waffenstillstands verfügt Washington über erheblichen Einfluss, aber Israel behält die Kontrolle über den Gazastreifen und darüber, was in das Gebiet gelangt, sagte ein US-Beamter.

„Wir haben [die Hilfe] nicht übernommen“, sagte er unter der Bedingung der Anonymität. „Es ist eine Integration. Es ist Hand in Hand. Sie [die Israelis] bleiben die Hand, und das CMCC ist der Handschuh, der über diese Hand gezogen wurde“, sagte der Beamte.

Unter den im CMCC eingesetzten US-Kräften befanden sich Logistikexperten, die Erfahrung im Umgang mit Naturkatastrophen haben oder darin ausgebildet sind, Lieferwege durch feindliches Gelände zu finden.

Sie kamen mit dem Ziel an, den Zufluss humanitärer Hilfe zu erhöhen, entdeckten jedoch bald, dass israelische Kontrollen für Güter, die nach Gaza gelangen, ein größeres Hindernis darstellten als technische Herausforderungen. Innerhalb weniger Wochen hatten mehrere Dutzend das Zentrum verlassen.

Diplomaten sagen, dass Gespräche im CMCC entscheidend dazu beigetragen haben, Israel dazu zu bewegen, Listen mit Gütern zu ändern, die als „Dual-Use“ verboten oder eingeschränkt wurden – also solchen, die sowohl militärisch als auch humanitär verwendet werden könnten. Dazu gehören grundlegende Dinge wie Zeltstangen und Chemikalien für die Wasseraufbereitung.

Der niederländische Außenminister David van Weel sagte, er sei im CMCC darüber informiert worden, dass „eine der Dual-Use-Barrieren infolge der Gespräche [dort] aufgehoben wurde“.

Andere Artikel, wie Bleistifte und Papier für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs, wurden ohne Erklärung vom Transport nach Gaza ausgeschlossen.

Palästinenser ausgeschlossen

Das CMCC vereint militärische Planer aus den USA, Israel und anderen verbündeten Ländern, darunter Großbritannien und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Diplomaten, die in Israel und im besetzten Palästina stationiert sind, sowie humanitäre Organisationen, die in Gaza tätig sind, wurden ebenfalls eingeladen, an Gesprächen über Hilfslieferungen und die Zukunft des Gebiets teilzunehmen.

Trumps Plan erkennt das palästinensische Streben nach einem Staat an und verpflichtet sich, Palästinensern Sitze in einer Übergangsverwaltung zu geben, aber sie sind vollständig vom CMCC ausgeschlossen.

Es gibt keine Vertreter palästinensischer ziviler oder humanitärer Organisationen oder der Palästinensischen Autonomiebehörde, die dort stationiert sind oder zu Gesprächen eingeladen wurden.

Sogar Versuche, Palästinenser über Videoanrufe in Gespräche einzubeziehen, wurden von israelischen Beamten wiederholt unterbrochen, sagen Quellen, die an Gesprächen beteiligt sind oder darüber informiert wurden.

US-Militärplanungsdokumente, die dem Guardian vorliegen, vermeiden jegliche Verwendung der Wörter Palästina oder Palästinenser und sprechen stattdessen von den Bewohnern des Gebiets als „Gazans“.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hat das CMCC als rein bilaterales Projekt dargestellt. In einer Erklärung nach einem Besuch der Basis im letzten Monat beschrieb er das Zentrum als „gemeinsame israelisch-amerikanische Anstrengung“ und erwähnte keine weiteren Partner. Offizielle Fotos des Besuchs zeigten nur Israelis und Amerikaner.

Eine Quelle im israelischen Militär sagte, der Besuch sei aus Sicherheitsgründen außerhalb der Arbeitszeiten organisiert worden, und das US-Militär habe entschieden, welche Gegenüber teilnehmen sollten.

Dystopisches Start-up

Das CMCC befindet sich in einem mehrstöckigen Gebäude in der Industriezone von Kiryat Gat, einer unscheinbaren Stadt etwa 20 km von der Grenze zu Gaza entfernt.

Es wurde zuvor von der Gaza Humanitarian Foundation genutzt, deren Nahrungsmittelverteilungsstellen zu Todesfallen für Hunderte Palästinenser wurden. Einige markierte Produkte der nun aufgelösten GHF sind noch immer im Keller gestapelt.

Israelis und Amerikaner haben jeweils eine Etage, und es gibt Büros für wichtige Verbündete.

Das Innere wirkt wie ein dystopisches Start-up. Eine riesige, fensterlose Haupthalle wurde mit Kunstrasen ausgelegt, und Cluster von Whiteboards unterteilen den Raum in informelle Besprechungsbereiche, in denen sich Soldaten mit Diplomaten und Helfern mischen.

Die Sprache der amerikanischen Unternehmenswelt ist mit den Truppen ins Land gekommen. Palästinenser in Gaza werden manchmal als „Endnutzer“ bezeichnet, und bedenkenlos unsensible Eselsbrücken werden genutzt, um einigen Teams zu helfen, ihre Bemühungen zu strukturieren.

„Wellness Wednesdays“ konzentrierten sich auf die Wiederherstellung von Gazas Krankenhäusern, die unter unablässigen Angriffen standen, und Schulen, die seit zwei Jahren nicht mehr betrieben werden.

„Thirsty Thursdays“ gelten den öffentlichen Diensten – in einem Gebiet, in dem Kinder getötet wurden, als sie versuchten Wasser zu holen, und mangelnde Sanitärversorgung Krankheiten verbreitet.

Viele Diplomaten und humanitäre Helfer sind äußerst vorsichtig, überhaupt im CMCC zu sein.

Sie befürchten, dass das Zentrum möglicherweise gegen internationales Recht verstößt, Palästinenser von der Planung ihrer eigenen Zukunft ausschließt, ohne klare internationale Mandate operiert und militärische mit humanitärer Arbeit vermischt.

Aber sie fürchten auch, dass eine Abwesenheit die Gespräche über die Zukunft Gazas ausschließlich Israel und den neu eingetroffenen US-Militärplanern überlassen würde, die sehr wenig Wissen über Gaza oder den breiteren politischen Kontext haben, den sie beeinflussen wollen.

„Wir sind uns wirklich unsicher, wie viel Zeit und Energie wir investieren sollen“, sagte einer. „Aber dies ist die einzige Chance, die wir haben, dass [die Amerikaner] uns zuhören.“

Die Rolle des CMCC könnte bereits an Bedeutung verlieren, da Dutzende US-Militärangehörige, die im Oktober entsandt worden waren, nach Beendigung ihres offiziellen Einsatzes zu ihren Heimatstützpunkten zurückgekehrt sind, wie aus informierten Kreisen verlautete.

Die Gestaltung einer abstrakten Zukunft für Gaza in einem politischen Vakuum, das die Palästinenser ausschließt, scheint weitaus einfacher gewesen zu sein als frühere Verhandlungsversuche. Es ist unklar, inwieweit die im CMCC getroffenen Planungen in Gaza auf die Probe gestellt werden.

Israel sagt, dass der Waffenstillstand nicht in die nächste Phase übergehen wird, bis die Hamas entmilitarisiert ist, und weder die USA noch ihre Verbündeten haben einen Plan, wie sie etwas erreichen wollen, was israelische Truppen trotz zweijähriger brutaler Angriffe nicht geschafft haben. Eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen stellte Anfang dieses Jahres fest, dass Israel in Gaza Völkermord begeht, ebenso wie zahlreiche humanitäre Organisationen.

Auf die Frage nach einem Zeitplan für die Umsetzung der beim CMCC erarbeiteten Pläne lehnte der US-Beamte es ab, einen solchen zu nennen. „Das US-Militär steht dabei nicht im Mittelpunkt“, sagte er. „Das fällt eher in den Bereich der Politik.“