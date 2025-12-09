US-Unternehmen gehen in einem absolut rasenden Tempo bankrott

Verfasst von Michael Snyder

Warum steigt die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in den Vereinigten Staaten so rapide? Es liegt nicht daran, dass es der Wirtschaft gut geht. Jeden Tag gibt es mehr Nachrichten über Unternehmen, die gescheitert sind, und das spiegelt sich eindeutig in den Zahlen wider, die ich gleich mit Ihnen teilen werde. Wir haben so etwas seit der Großen Rezession nicht mehr gesehen, und wenn sich unsere wirtschaftlichen Probleme in den kommenden Monaten weiter beschleunigen, wird 2026 ein sehr chaotisches Jahr werden.

Heute bin ich auf einen Artikel gestoßen, der erklärte, dass die Zahl der kleinen Unternehmen, die Insolvenz nach Subchapter V anmelden, im Jahr 2025 einen brandneuen Rekord erreicht hat…

Ein sechs Jahre altes Bundesprogramm, das darauf ausgelegt ist, den kleinsten amerikanischen Unternehmen zu helfen, Schulden abzubauen und einen Neuanfang zu machen, hat laut Gerichtsunterlagen einen Rekord bei der Zahl der eingereichten Fälle aufgestellt. Mehr als 2.200 Menschen und kleine Firmen meldeten dieses Jahr Insolvenz nach den sogenannten Subchapter-V-Regeln an, die es billiger und schneller machen, Erleichterung von Gläubigern zu erhalten, wie der Datenanbieter Epiq Bankruptcy Analytics berichtet. “Gläubiger sitzen ihnen einfach im Nacken”, sagte Carol Fox, eine vom Gericht zugelassene Treuhänderin, die mehr als zwei Dutzend Fälle im Süden Floridas beaufsichtigt.

Das sind wirklich schlechte Nachrichten.

Kleine Unternehmen sind traditionell der primäre Motor für Beschäftigungswachstum in diesem Land.

Dass so viele von ihnen pleitegehen, ist also überhaupt kein gutes Zeichen.

Unterdessen gehen auch große Unternehmen in einem sehr alarmierenden Tempo bankrott.

Tatsächlich lag in den ersten sieben Monaten dieses Jahres die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in den Vereinigten Staaten auf dem höchsten Stand seit den frühen Tagen der Pandemie…

Die USA verzeichneten im Juli einen starken Anstieg der Unternehmensinsolvenzen, wie ein kürzlich veröffentlichter Bericht zeigt. Dieser erreichte einen post-COVID-Höchststand und bringt 2025 auf Kurs, die Gesamtzahl des Vorjahres zu übertreffen. S&P Global Market Intelligence, der Forschungs- und Datendienst der Kreditratingagentur, stellte fest, dass die Anmeldungen großer öffentlicher und privater Unternehmen im vergangenen Monat von 66 im Juni auf 71 gestiegen sind, was die höchste monatliche Zahl seit Juli 2020 darstellt. Bisher im Jahr 2025 ist die Gesamtsumme von 446 Insolvenzanträgen die höchste für diesen Sieben-Monats-Zeitraum seit 2010.

Wenn große Zahlen von Unternehmen scheitern, verlangsamt sich die Einstellungspraxis, und typischerweise sehen wir dann landesweit umfangreiche Entlassungen.

Und genau das passiert.

In einem kürzlichen Interview mit Fox News gab der Sohn von Nikki Haley zu, dass nicht ein einziger seiner Freunde, die kürzlich ihren College-Abschluss gemacht haben, einen Job bekommen hat…

„Meine Freundesgruppe hat alle mit großartigen Abschlüssen an großartigen Schulen abgeschlossen, und keiner von ihnen hat einen Job – nicht einer. Es ist frustrierend, weil sie alles getan haben, was sie tun sollten. Sie haben Zeit, Mühe und Geld investiert, um sich zu bilden, und sie haben keinen Job vorzuweisen. Sie müssen mit ausländischen Arbeitskräften konkurrieren, die bereit sind, für die Hälfte ihres Gehalts zu arbeiten, und mit KI, die ein Supercomputer ist – wie sollen wir damit konkurrieren?“

Ich war schockiert, als ich das gelesen habe.

Ich wusste, dass es für unsere frischgebackenen Hochschulabsolventen schlecht aussieht, aber ich wusste nicht, dass es so schlecht ist.

Der Arbeitsmarkt friert ein, und das gilt besonders für Berufseinsteiger.

In diesem Stadium erledigt KI bereits einen Großteil der Arbeit, die einst riesige Zahlen von Berufseinsteigern erledigten.

Und eine kürzliche MIT-Studie kam zu dem Schluss, dass die heutige KI-Technologie potenziell 20 Millionen weitere amerikanische Arbeitnehmer ersetzen könnte…

Inmitten eines schwächelnden Arbeitsmarktes gibt es eine lange Debatte darüber, ob die moderne KI tatsächlich Arbeitskräfte ersetzt – oder ob sie Chefs nur eine Ausrede liefert, bestimmte Mitarbeiter zu entlassen und deren Aufgaben auf die verbleibenden abzuwälzen. Die Antwort ist nicht klar, aber eine neue Studie des Massachusetts Institute of Technology wird sicher Öl ins Feuer gießen. Bei der Analyse von 151 Millionen amerikanischen Arbeitnehmern berechneten die Forscher, dass heutige KI-Systeme bereits ausgereift genug sind, um die Aufgaben von mehr als 20 Millionen amerikanischen Arbeitskräften zu automatisieren – oder 11,7 Prozent der gesamten Erwerbsbevölkerung –, wenn sie vollständig im ganzen Land eingesetzt würden.

Was wird also passieren, wenn KI und Roboter fast alles effizienter erledigen können als menschliche Arbeiter?

Wofür werden wir dann noch gebraucht werden?

Unsere Gesellschaft verändert sich in einem Tempo, das schwer zu begreifen ist.

Eine Tech-Arbeiterin, die Anfang dieses Jahres von Meta entlassen wurde, konnte neun Monate später immer noch keine Arbeit finden…

Als ich 2020 bei Meta eingestellt wurde, veränderte es mein Leben als alleinerziehende Mutter. Es bedeutete Sicherheit und Stabilität – einen Ort, an dem man hart arbeitet und in Rente geht. Also fühlte es sich wie ein Schlag in den Magen an, als ich im Februar in einer Entlassungsrunde, die auf „Leistungsschwache“ abzielte, gehen musste. Neun Monate später sind meine Abfindung und meine Ersparnisse aufgebraucht, ich kämpfe darum, einen Tech-Job zu finden, und ich habe das Gefühl, dass das Etikett „leistungsschwach“ ein Teil des Grundes ist. Ich bin nicht mehr derselbe unbeschwerte Mensch, der ich früher war, der mit Begeisterung Bewerbungen verschickt hat.

Vor ein paar Jahren war es ziemlich einfach, einen gut bezahlten Job zu finden.

Aber jetzt hat sich alles komplett gedreht.

Und selbst viele von denen, die beschäftigt sind, verdienen nicht genug, um sich einen angemessenen Lebensstil leisten zu können…

Ein amerikanischer Einzelhandelsarbeiter verdient 51,6 Prozent weniger als der Betrag, der nötig wäre, um eine typische Mietwohnung zu bezahlen, sagte die Immobilienfirma Redfin in einer am 26. November veröffentlichten Erklärung. „Der typische Einzelhandelsarbeiter in Amerika verdient 34.436 Dollar pro Jahr“, sagte das Unternehmen. „Ein Mieter müsste 71.172 Dollar verdienen, um sich die typische Wohnung leisten zu können, die 1.779 Dollar pro Monat kostet.“

Wenn Sie nicht genug verdienen, um die Miete für eine Wohnung zu bezahlen – welche Optionen haben Sie dann?

Ich nehme an, Sie könnten wieder bei Ihren Eltern einziehen oder in einem Van am Fluss leben.

Übrigens: Es gibt heute Millionen junger Amerikaner, die in Autos, Vans und Wohnmobilen leben. Das ist etwas, worüber ich in früheren Artikeln ausführlich berichtet habe.

Unser Lebensstandard wird ausgelöscht.

Unterdessen haben die an der Spitze der wirtschaftlichen Pyramide mehr Geld, als sie ausgeben können…

Das reichste 1 % hat sein Vermögen im vergangenen Jahr um 4 Billionen Dollar gesteigert, was einem Anstieg von 7 % entspricht. Ihr Vermögen erreichte im zweiten Quartal einen Rekordwert von 52 Billionen Dollar. Das reichste 0,1 % sah sein Vermögen im vergangenen Jahr um 10 % wachsen. Seit der Pandemie hat das oberste 0,1 % – also diejenigen mit einem Nettovermögen von mindestens 46 Millionen Dollar – ihr Gesamtvermögen fast verdoppelt, auf über 23 Billionen Dollar.

Ich versuche ständig, alle zu warnen, dass das nicht gut enden wird.

Es gibt Millionen und Abermillionen Amerikaner, die keinen angemessenen Lebensunterhalt verdienen können, egal wie hart sie arbeiten.

Und dasselbe passiert in unzähligen anderen Ländern auf der ganzen Welt.

Ich habe nie zuvor so viel wirtschaftliche Frustration unter jungen Erwachsenen gesehen wie jetzt.

Ihre Wut brodelt direkt unter der Oberfläche, und es wird nicht mehr lange dauern, bis sie explodiert.