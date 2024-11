Israellobby: Alle unsere Kandidaten haben gewonnen

Die US-Wahl war nicht nur ein großer Sieg für Donald Trump und die Republikaner, sondern auch für die bereits sehr einflussreiche Israellobby, angeführt von AIPAC. In den sozialen Medien prahlt man offen damit, dass fast alle von ihnen unterstützten Kandidaten ihre jeweiligen Wahlen gewonnen haben – und gleichzeitig einige israel-kritische Kandidaten „gestoppt“ wurden.

Es ist seit Langem bekannt, dass die Lobbygruppe einen enormen und laut vielen Experten sehr destruktiven Einfluss auf die amerikanische Politik hat. Jede Stimme, die auf irgendeine Weise Kritik an Israels Vorgehen äußert, wird demontiert, bekämpft und diskreditiert. Die Einflusskampagnen, die AIPAC und ähnliche Gruppierungen durchführen, gelten allgemein als entscheidend dafür, dass die USA weiterhin Gelder und Waffen nach Israel schicken und dem Land uneingeschränkt Unterstützung bieten – ungeachtet der Übergriffe und Kriegsverbrechen, die das israelische Regime verübt.

Nach der Wahl in der vergangenen Woche rühmt sich AIPAC offen seines Einflusses auf die amerikanische Politik und erklärt stolz, dass fast alle von ihnen finanzierten Kandidaten ihre Wahlen gewonnen hätten. „AIPAC unterstützte 362 Kandidaten und gewann in jedem Vorwahlkampf, in dem wir einen Kandidaten auf dem Stimmzettel hatten! Wir haben unseren Freunden geholfen zu gewinnen und 11 anti-israelische Kandidaten besiegt. Pro-israelisch zu sein, ist gute Politik“, schreibt man auf X (vormals Twitter).

AIPAC endorsed 362 candidates and won in every primary we had a candidate on the ballot!



We helped our friends win and defeated 11 anti-Israel candidates.



Being pro-Israel is good policy and good politics! 🇺🇸🇮🇱