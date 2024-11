Diese Grafik legt nahe, dass es unmöglich ist, Biden ohne Wahlbetrug ins Amt gewählt haben zu können.

Viele Menschen fragen sich: Wo sind die 81 Millionen Stimmen geblieben, die Biden 2020 erhalten haben soll?

Bei der letzten Wahl erhielt die nun scheidende Vizepräsidentin Kamala Harris 71 Millionen Stimmen – also ganze 10 Millionen weniger als Biden vier Jahre zuvor.

„Ich denke, die Demokraten müssen sich fragen, warum wir von 81 Millionen auf 70 Millionen Stimmen gefallen sind“, sagte der Kongressabgeordnete Jim Jordan auf CNN. „Die zentrale Frage lautet: Wo sind die 10 Millionen Wähler geblieben, die für Biden, aber nicht für Harris gestimmt haben?“

House @JudiciaryGOP Chair @Jim_Jordan stellt CNN-Moderatorin Dana Bash klar, warum sich die Amerikaner große Sorgen um die Wahlergebnisse 2020 machen.



BASH: "Es scheint mir, dass die Republikaner Wahlbetrug und Wahlintegrität fordern, wenn man verliert und nicht, wenn man gewinnt."



JORDAN: "Nein. Das…

Er ergänzte, dass Trump in etwa die gleiche Stimmenanzahl wie 2020 erzielt habe, während die Demokraten einen deutlichen Rückgang verzeichneten.

„Biden erhielt eine Stimmenzahl, die es so in der US-Geschichte wohl nie wieder geben wird“, meinte Willem Engel in der Weekly Review. „Dann kam Kamala Harris, und die Stimmenzahl fiel drastisch. Trump hat 2024 einfach hervorragend abgeschnitten.“

Für Engel zeigt dieses Bild primär eines: „Es wäre unmöglich gewesen, dass Biden ohne Betrug gewählt wurde.“