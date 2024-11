Edward Dowd: Steigende Autoversicherungskosten durch Zunahme an Unfällen nach COVID-Impfungen.

„Die Kosten für Kfz-Versicherungen sind gestiegen, weil es mehr Unfälle gibt. [Die C19-Injektionen] beeinflussen das Land langsam und unmerklich… Die Zahl der psychischen Erkrankungen nimmt zu. Meine Befürchtung ist, dass wir mit der Zeit eine stetige Erosion der Gesundheit im Land erleben,“ sagt Dowd.

Dowd erklärt weiter, dass die COVID-Injektionen auf verschiedene Weise negative Auswirkungen auf Amerika haben – von psychischen Problemen über erhöhte Sterberaten bis zu mehr Verkehrsunfällen. Er fügt hinzu, dass sich nun auch Anzeichen für sinkende Geburtenraten abzeichnen.

Dowd fährt fort: „Meine Befürchtung ist, dass wir im Laufe der Zeit eine stetige Erosion der Gesundheit im Land haben und diese erhöhten Übersterblichkeitsraten, die nicht gut sind. Wenn zehn Prozent der Bevölkerung übermäßig sterben, wird das die Zusammensetzung und Perspektive dieses und anderer Länder verändern.“

Bezüglich eines Rückgangs der Geburtenraten sagt Dowd: „Die Geburtenraten sind etwas weniger vorhersehbar. Wir haben uns bisher nicht dazu geäußert, weil wir noch kein eindeutiges Signal erkennen konnten, aber der anhaltende Rückgang scheint sich nun bemerkbar zu machen.“

Der Finanzexperte fügt hinzu, dass ein bestimmtes Land in „großen, großen Schwierigkeiten“ stecke – „in Schwierigkeiten, als ob das Licht ausgeht“.

"Automobile insurance has gone up because there's more accidents. [The C19 injections are] slowly affecting the nation; slowly and imperceptibly…mental illness is on the rise…My fear is as we roll through time, we just kinda have a steady erosion of health in the country,"… pic.twitter.com/WjbrjYQFtM