Trumps Justizminister Matt Gaetz und die Verbindungen zu Epstein und Ghislaine Maxwell – eine Analyse

Whitney Webb

Matt Gaetz und die Verbindungen zu Epstein und Ghislaine Maxwell – eine Analyse

Matt Gaetz, Trumps Wunschkandidat für den Posten des Justizministers, hat sich in der Vergangenheit gegen eine erneute Untersuchung des sogenannten „Sweetheart“-Deals von Jeffrey Epstein ausgesprochen. Noch kürzlich lobbyierte einer seiner engsten Vertrauten aktiv für die Freilassung von Ghislaine Maxwell und behauptete, sie und Epstein seien Patrioten gewesen.

Im Jahr 2019, bevor Epstein verhaftet wurde, sagte Matt Gaetz, dass Epsteins Gefälligkeitsdeal mit Alex Acosta NICHT überprüft werden sollte, da dies „gefährlich“ wäre.

Im Jahr 2019, bevor Epstein verhaftet wurde, sagte Matt Gaetz, dass Epsteins'sweetheart deal von Alex Acosta NICHT erneut untersucht werden sollte, mit dem Argument, dass es "gefährlich" wäre, dies zu tun. https://t.co/SjR9YwLh81 pic.twitter.com/toRVRcHlkM — 𝙂𝙐𝙈𝘽𝙔 (@gumby4christ) March 31, 2021

Chuck Johnson, der enge Verbindungen zu Gaetz hat und sogar als Gast von Gaetz zur State of the Union eingeladen wurde, spielt in diesem Netzwerk eine entscheidende Rolle. Johnson ist zudem eng mit dem Unternehmer Peter Thiel verbunden, der mehrere Male Epstein getroffen und die von Epstein unterstützte, umstrittene Notruf-App Carbyne911 gefördert hat. Johnson stellte eine Verbindung zwischen Thiel und dem FBI her, wodurch Thiel schließlich FBI-Informant wurde.

Johnson, eine bekannte Figur der sogenannten „Alt-Right“-Bewegung, wird als Mitbegründer von ClearView AI gemeldet – einem von Thiel unterstützten Unternehmen, das Millionen Bilder aus sozialen Netzwerken wie Facebook sammelt, um eine der größten Gesichtserkennungsdatenbanken der Welt zu erstellen. ClearView AI rühmt sich öffentlich, dass es den Strafverfolgungsbehörden half, Teilnehmer der Kapitolstürmung vom 6. Januar 2021 zu identifizieren, was zu zahlreichen Verhaftungen führte.

Die Ehefrau von Gaetz (auf dem Bild oben) ist die Schwester von Palmer Luckey, einem weiteren Protegé von Thiel, der an der Entwicklung eines Überwachungssystems beteiligt ist, welches an der Grenze zwischen den USA und Mexiko als „virtuelle Mauer“ zum Einsatz kommen soll. Luckey arbeitet auch an „Project Maven“ für das US-Verteidigungsministerium, das sich mit KI-basierten halb- und vollautonomen Waffensystemen befasst.

Mit einem Vizepräsidenten, der in Verbindung mit Thiel steht, und Trumps eigenem Sohn, der nun für eine Thiel-nahe Risikokapitalgesellschaft arbeitet, wird der Einfluss von Thiel auf die neue Trump-Administration zunehmend kritischer betrachtet. Thiel war maßgeblich an der Gründung eines Unternehmens beteiligt, das Amerikaner profiliert und entscheidet, ob sie potenzielle „Inlandsterroristen“ sind – ein Einfluss, der einer intensiven Überprüfung bedarf.