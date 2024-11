Seymour Hersh: Anschuldigungen, die Bibi zu Fall bringen könnte

Es ist eine Geschichte aus den Boulevardzeitungen der 1920er Jahre.

Menachem Mizrahi ist ein hoch angesehener Richter in Israel, ein konservativer Jurist, dessen Amtsgericht in der Gerichtshierarchie des Landes an unterster Stelle steht und für Strafsachen und Familienstreitigkeiten zuständig ist. Im Rahmen einer sich rasch ausweitenden strafrechtlichen Untersuchung, die zum Ende von Benjamin Netanyahus dritter Amtszeit als Premierminister führen könnte, hat er nun fünf hochrangige Militär- und Regierungsbeamte inhaftiert. Und er hat angeordnet, den Fall unter Verschluss zu halten.

Außerhalb der Medien stellt kaum jemand Mizrahis Vorsicht in Frage, angesichts der Probleme, die mit dem Fall verbunden sind.

Im Wesentlichen geht es um die Handlungen Netanjahus, der um jeden Preis im Amt bleiben will. Er soll die Erpressung, den Diebstahl streng geheimer Dokumente und die Fälschung von Protokollen geheimer Kabinettssitzungen veranlasst haben, die alle auf die versehentliche Veröffentlichung eines der sensibelsten Dokumente des israelischen Militärs über die operative Kontrolle der Hamas über die Geiseln vom 7. Oktober zurückgehen, die, wenn sie noch leben, seit dreizehn Monaten gefangen gehalten werden.

Die Themen werden von der israelischen Presse aufgegriffen, die manchmal – aber nicht immer – entgegenkommend ist, da sie weiß, dass hinter dem Medienrummel die Tatsache steht, dass die Fälle, sobald sie aufgedeckt werden, den verzweifelten und verbitterten Familien der Geiseln sagen könnten, dass sie von Anfang an recht hatten: Netanyahu hat keinen Geisel-Freilassungsdeal mit der Hamas ausgehandelt, als ein solcher möglich war, weil dies sein Ansehen bei Israels religiösem Rechtsextremismus gefährdet hätte. Deren offen erklärtes Ziel ist es, die Kontrolle über Gaza und das Westjordanland zu erlangen, wie es eine fanatische Auslegung der Bibel vorschreibt. Und zum Teufel mit dem Schicksal der Palästinenser in Gaza und im Westjordanland, die ständig unter mörderischen israelischen Militärangriffen leiden.

Die Aktionen des Richters haben weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Im Mittelpunkt stand zunächst ein Berater Netanjahus, der der britischen Zeitung Jewish Chronicle eine verzerrte, dem Premierminister wohlgesonnene Version der Erkenntnisse des israelischen Geheimdienstes über die Notlage der verbliebenen Geiseln zugespielt hatte. Eine noch verzerrtere Version wurde der Bild-Zeitung zugespielt, die für ihre Unterstützung der Regierung Netanjahu bekannt ist. Der britische Artikel zielte darauf ab, Netanyahus Behauptung zu untermauern, dass die immer wieder unterbrochenen Gespräche mit der Hamas niemals zu einem Waffenstillstand führen würden, weil Yahya Sinwar, der im letzten Monat getötete Hamas-Führer, bereit sei, aus dem Gazastreifen über Ägypten in den Iran zu fliehen und die Geiseln mitzunehmen.

Ich wurde von einem gut informierten Amerikaner gewarnt, der mir sagte, dass die Biden-Administration zwar weiterhin Geheimdienstinformationen und Waffen an Israel liefere, dass sie aber „die israelische Führung nicht politisch beraten könne, ohne Zugang zu allen Dokumenten in diesem Fall zu haben“. Er räumte ein, dass die Auswirkungen von Bidens früherer und gegenwärtiger Unterstützung für Netanyahus Kriege „in der Tat schwerwiegend sind. So schwerwiegend, dass wir alle Fakten kennen müssen“, bevor wir einen verbündeten Staatschef beschuldigen, keinen Geiseldiebstahl begangen zu haben, obwohl ein Deal auf dem Tisch lag.

Die Familien der verbliebenen Geiseln sind noch viel weiter gegangen in ihren unaufhörlichen Märschen und Protesten gegen Netanjahu, den sie für schuldig halten an dem, was sie wiederholt als „Mord“ an den verbliebenen Geiseln bezeichnen, weil er sich weigert, einem Waffenstillstand zuzustimmen, den die Hamas als Gegenleistung für jede weitere Geiselbefreiung fordert.

Ein aufschlussreicher Moment ereignete sich am 4. September, als Netanyahu eine Pressekonferenz für ausländische Journalisten einberief, um zu erklären, warum ein Geiseldeal und ein Waffenstillstand mit der Hamas nicht zustande kämen. Der Premierminister erklärte, dass die IDF in Gefahr sei, wenn die Hamas Zugang zu einem schmalen Landstreifen an der Grenze zu Ägypten erhalte, der als Philadelphi-Korridor bekannt ist. Vor zehn Jahren kontrollierte Ägypten eine Reihe von Tunneln, die sich über fast 14,5 Kilometer an der Grenze zu Gaza erstreckten und nach dem Philadelphi-Abkommen von 2005 benannt wurden. „Sobald wir [aus Gaza] raus sind, sobald wir den Philadelphi-Korridor verlassen haben“, sagte Netanjahu der ausländischen Presse, „könnte der Iran einen Plan umsetzen, um Gaza in eine Basis, eine terroristische Enklave zu verwandeln, die Tel Aviv, Jerusalem … das ganze Land Israel bedrohen würde“.

Nach dem Rückzug Israels aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 waren die Tunnel eine Quelle des Schmuggels. Sie wurden vor einem Jahrzehnt versiegelt, und Ägypten ist weiterhin für die Kontrolle seines Grenzabschnitts verantwortlich. Doch Netanjahu war noch nicht am Ende seiner Fantasie. Einen Augenblick später ging er zu einer Staffelei, auf der das vergrößerte Foto einer Seite in arabischer Sprache stand. Dass diese Seite aus einem der geheimsten Dokumente im Archiv des israelischen Geheimdienstes stammte, sagte er nicht.

„Das sollten Sie sich ansehen“, sagte er und zeigte auf die Seite. “Das ist ihre Taktik. Das sind die Befehle der Hamas für psychologische Kriegsführung, die am 29. Januar in einem unterirdischen Hamas-Kommando gefunden wurden. … Und das ist das Originaldokument auf Arabisch.“ Netanyahu wiederholte die Behauptung des Jewish Chronicle und sagte, das Dokument zeige, dass Sinwar geplant habe, einige oder alle der verbleibenden Geiseln nach Ägypten zu bringen, um sie über den Philadelphi-Korridor in den Iran zu schmuggeln, falls die israelischen Streitkräfte kurz davor stünden, ihn gefangen zu nehmen.

Die Enthüllung eines der am höchsten eingestuften Dokumente des israelischen Geheimdienstes durch den Premierminister löste die gerichtlichen Ermittlungen aus. Zu diesem Zeitpunkt gehörte das Dokument zu den am strengsten gehüteten Geheimnissen in Israel und konnte nur an einem dafür vorgesehenen sicheren Ort unter strenger Bewachung in den Archiven des Hauptquartiers des israelischen Militärgeheimdienstes – in Israel unter seinen hebräischen Initialen als Aman bekannt – eingesehen werden. Ein gut informierter Israeli sagte mir, dass die tatsächlichen Seiten des Dokuments in krassem Widerspruch zu Netanyahus Behauptung stehen, Sinwar habe in letzter Minute versucht, die Geiseln der IDF zu entziehen, indem er mit ihnen nach Ägypten floh. Aus den nächsten beiden Seiten des zwölfseitigen Dokuments geht hervor, dass Sinwar diese Idee kategorisch zurückgewiesen hatte. Eine spätere Analyse des Dokuments durch Experten im Hauptquartier des Geheimdienstes ergab, dass es möglicherweise nicht von Sinwar, sondern von einem hochrangigen Hamas-Kommandeur verfasst worden war.

Netanyahus beiläufige Veröffentlichung und Zurschaustellung der geheimen Papiere aus den Archiven des Militärgeheimdienstes löste die unvermeidliche Untersuchung aus. Eine naheliegende Frage war, wenn Netanyahu Zugang zu den Sinwar-Papieren hatte, was sonst noch entfernt oder ohne offizielle Registrierung weitergegeben worden war. Die Strafe für den Zugang zu solchem Material ohne offizielle Genehmigung beträgt nicht weniger als fünfzehn Jahre Gefängnis.

Das Büro des Premierministers wurde vom Gericht angewiesen, alle streng geheimen Dokumente zurückzugeben, und daran erinnert, dass jeder Versuch, den Wortlaut solcher Dokumente zu ändern oder zu verfälschen, ebenfalls strafbar ist. Offenbar war es die Veröffentlichung des geheimen Materials im britischen Jewish Chronicle, die Richter Mizrahi dazu veranlasste, den Fall zunächst unter Verschluss zu halten.

Zu diesem Zeitpunkt, so berichtete mir ein gut informierter Israeli, gerieten die Dinge zunehmend außer Kontrolle und nahmen eine viel schmutzigere Wendung. Netanjahus Stabschef Tzachi Braverman wollte, dass andere streng geheime Dokumente in seinem Büro, von denen man annahm, dass sie Netanjahus Verbindungen zu extremen Rechten betrafen, geändert werden, um Netanjahu vor möglichen Anschuldigungen zu schützen. Braverman erfuhr, dass einer der diensthabenden männlichen Offiziere in Aman eine Affäre mit einer 21-jährigen weiblichen Untergebenen hatte. Der Offizier erzählte den Ermittlern später, dass er von jemandem aus dem Büro des Premierministers angesprochen worden sei, der ihn gewarnt habe, dass das Büro kompromittierendes Material über ihn habe und er, um zu verhindern, dass die Informationen nach außen gelangten, verschiedene geheime Dokumente und Abschriften an Netanyahus Büro weiterleiten solle – offensichtlich, um sie möglicherweise zu manipulieren oder zu löschen. Der Offizier ging nicht auf den Köder ein und vereinbarte ein Treffen mit General Herzi Halevi, dem Stabschef der Armee, um ihn über den Erpressungsversuch zu informieren. Der hohe Offizier übergab keine Dokumente an das Büro des Premierministers.

Eine Frage bleibt jedoch offen: Wie kam Netanyahu an das streng geheime Geiseldokument von Sinwar, das er auf seiner Pressekonferenz am 4. September öffentlich machte? Israelische Medien hatten vor der gerichtlichen Beschlagnahmung berichtet, dass das Dokument von Netanyahus Pressesekretär Eli Feldstein beschafft worden sei, dessen Name von den Medien öffentlich gemacht worden war. Er ist ein Anhänger der religiösen Rechten in Israel und war früher Pressesprecher des Extremisten Itamar Ben-Gvir, der jetzt Minister für Nationale Sicherheit ist. Feldstein soll die irreführenden, streng geheimen Informationen über den Fund des Hamas-Geiseldokuments zwei Tage vor Bibis Pressekonferenz für ausländische Journalisten an den Jewish Chronicle in Großbritannien weitergegeben haben. Viele israelische Medien glauben, dass Feldstein mit anderen religiösen Extremisten in den streng geheimen Aman-Archiven in Kontakt stand – etwa 40 Prozent der IDF identifizieren sich mit der religiösen Rechten – und sie dazu brachte, sicherzustellen, dass die sensibelsten Dokumente in den Aman-Archiven Netanyahu im bestmöglichen Licht erscheinen ließen. Die Rücksichtslosigkeit und Illegalität dieser religiös motivierten Kette von Dokumentenfälschungen wird nun vor Gericht untersucht.

Mit der Ermordung von Hassan Nasrallah, dem Führer der Hisbollah im Libanon, und der Zerstörung des hochmodernen iranischen Raketenabwehrsystems in Isfahan hat Netanyahu in einem tief traumatisierten Israel in den Umfragen wieder an Boden gewonnen.

Es gibt jedoch wenig Grund zu der Annahme, dass der israelische Premierminister und die Kette religiöser Fanatiker, die ihn unterstützen, in der Lage sein werden, das Urteil von Richter Mizrahi zu beeinflussen.

An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass einige Mitglieder des israelischen Pressekorps, die in Kriegszeiten arbeiten, an vorderster Front über ethische Fragen im Büro des Premierministers berichtet haben. Die Tagespresse, angeführt von Yedioth Ahronot, deckte Monate vor dem aktuellen Skandal auf, dass Beamte in Netanyahus Büro offizielle Dokumente, von denen einige die Tage vor dem Gaza-Krieg betrafen, verändert hatten, um Netanyahu in einem besseren Licht erscheinen zu lassen. Ein Ziel der Fälschungen war es, die Verantwortung des Premierministers für die mangelnde Information und Vorbereitung des Militärs am 7. Oktober herunterzuspielen.

Was bereits bekannt ist, zeigt, dass Netanyahu, wie ein israelischer Freund mir sagte, „sein Büro in ein Büro des organisierten Verbrechens verwandelt hat. Er hat das Land als Geisel genommen und ist bereit, sein Volk zu opfern, um nicht ins Gefängnis zu gehen“.