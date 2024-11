Kennedy deckt in 3 Minuten die schockierende Wahrheit über Impfstoffe auf

Robert F. Kennedy Jr. bezeichnete Anthony Fauci als Lügner, als dieser behauptete, keines der 72 Impfstoffe für Kinder in den USA sei jemals auf Sicherheit getestet worden. Nach einem einjährigen Rechtsstreit gaben Faucis Anwälte zu, dass Kennedy recht hatte.

Having been called a liar by Anthony Fauci for saying that "not one of the 72 vaccines mandated for children has ever been safety tested", RFK Jr. sued Fauci.



After a year of stonewalling, Fauci's lawyers admitted that RFK Jr. had been right all along.



"There's no downstream… pic.twitter.com/1ftMkrbB3J