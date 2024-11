Video: Bestattungsunternehmer erklärt, warum Geimpfte immer häufiger erkranken

Gegen Corona geimpfte Personen erkranken zunehmend. Man sagt, das sei „normal“ und sie würden sich „vollständig erholen“.

In Wirklichkeit wird ihr Immunsystem gezielt zerstört, erklärt der britische Bestattungsunternehmer John O’Looney in einem Video.

Er zieht Parallelen zur Chemotherapie bei Krebs. Er habe unter anderem Geschichten von Menschen gehört, die nach einer Chemotherapie in Remission waren, dann aber an den Folgen einer Erkältung starben, weil ihr Immunsystem stark geschwächt war.

So now vaccine recipients are getting sicker more regularly your being told “that’s normal”

No it fucking isn’t guys, they are killing your immune system like they do with Chemo

there will be only one outcome – your death pic.twitter.com/VZDoGUv703