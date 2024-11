FDA bringt Bill Gates‘ mRNA-Impfstoff gegen Vogelgrippe „Replicon“ voran

Von Frank Bergman

Die US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) der Regierung Biden-Harris hat grünes Licht für einen neuen „selbstverstärkenden“ mRNA-„Impfstoff“ gegen die „Vogelgrippe“ gegeben.

Der neue „Impfstoff“ wird von Arcturus Therapeutics entwickelt, einem von Bill Gates finanzierten Unternehmen, das sich auf mRNA-basierte Pharmazeutika spezialisiert hat.

Am Montag gab Arcturus in aller Stille bekannt, dass die FDA den Investigational New Drug (IND)-Antrag des Unternehmens für seinen ARCT-2304-Impfstoff“ genehmigt hat.

ARCT-2304 ist eine selbstverstärkende mRNA-Injektion (sa-mRNA) gegen das Vogelgrippevirus H5N1.

Die „selbst-amplifizierenden“ oder „Replikon“-mRNA-Injektionen enthalten die Ausrüstung, die benötigt wird, um mehr von sich selbst herzustellen, sobald sie in die Zellen gelangt.

Die Injektionen werden als „Replikon-Impfstoffe“ bezeichnet, weil sie sich im menschlichen Körper replizieren können, um mit der Zeit mehr mRNA zu produzieren.

Die neue Technologie hat weltweit eine Gegenreaktion von Experten und besorgten Bürgern hervorgerufen.

Japan hat gerade die Einführung von Covid-„Replikon“-mRNA-„Impfstoffen“ für den öffentlichen Gebrauch genehmigt.

Die japanischen Bürger befürchten, dass sie als Versuchskaninchen benutzt werden, bevor die Injektionen weltweit eingeführt werden.

Vom 24. bis 28. September fand in der japanischen Hauptstadt Tokio der International Crisis Summit (ICS) statt.

Der ICS, früher Internationaler COVID-Gipfel, sollte die Menschen über die neuen „Replikon“-mRNA-„Impfstoffe“ informieren.

Dr. Robert Malone, der Erfinder der mRNA-Technologie, nahm an der Veranstaltung teil, als er nach Japan reiste, um sich mit Experten zu treffen und über die neuen Injektionen zu diskutieren.

Malone berichtete von der japanischen Kundgebung, an der 30.000 Menschen teilnahmen, die sich gegen die Replikon-Injektionen aussprachen.

„Ich komme gerade aus Tokio zurück, wo eine Kundgebung mit 30.000 Teilnehmern stattfand, weil sie im Begriff sind, selbstreplizierende RNA-Impfstoffe einzusetzen“, sagte Malone.

„Japan wird als Versuchskaninchen für die Welt für diese neue Technologie benutzt.

„Das japanische Volk nennt dies die dritte Atombombe“.

ANSCHAUEN:

Doch nicht nur in Japan wird vor den „Replikon“-Impfstoffen gewarnt.

In den Niederlanden, die voraussichtlich bald nach Japan sa-mRNA für die öffentliche Verwendung zulassen werden, warnen Experten bereits vor den von Gates finanzierten „Impfstoffen“.

Wie Slay News berichtet, hat eine Gruppe führender niederländischer Wissenschaftler und Virologen eine beunruhigende Entdeckung über die neuen von Gates finanzierten „selbstverstärkenden mRNA“-Impfstoffe gemacht.

Laut der Wageningen University & Research in den Niederlanden können „Replikon-Impfstoffe“ die Gefahr der Ausbreitung pathogener Viren unter Menschen erhöhen.

Unterdessen hat eine Gruppe kanadischer Ärzte vor kurzem die Öffentlichkeit vor den Plänen der Regierung gewarnt, auch in Kanada „Replikon-Impfstoffe“ zuzulassen.

Wie Slay News berichtet, warnen die Ärzte die Öffentlichkeit davor, dass die kanadischen Regierungsbehörden Japan folgen und die „Replikon“-mRNA-Injektionen genehmigen werden.

Ein Arzt bezeichnete die Impfungen als „die nächste Iteration der Frankenstein-Technologie“.

Sie enthüllten jedoch, dass die Bedenken über die Injektionen stark zensiert werden, so dass die Menschen nicht über die mit den „Replikon-Impfstoffen“ verbundenen Risiken informiert sind.

Die neue Arcturus-Studie, die von der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) finanziert wird, zielt darauf ab, die Wirksamkeit von ARCT-2304 bei der Vorbeugung einer Grippepandemie zu bewerten, und sieht vor, rund 200 gesunde Erwachsene in den Vereinigten Staaten in die Studie aufzunehmen.

In einer Pressemitteilung sagte Joseph Payne, Präsident und CEO von Arcturus Therapeutics:

„Arcturus arbeitet aktiv mit der US-Regierung zusammen, um sich auf die nächste Pandemie vorzubereiten, und die Freigabe für die klinische Erprobung unserer STARR® selbstverstärkenden mRNA-Technologie ist ein wichtiger Schritt in diesem wichtigen Prozess.

„Die klinische Phase-1-Studie soll die Sicherheit, Reaktogenität und Immunogenität von ARCT-2304 als potenziellen Impfstoff zum Schutz gegen die hochpathogene Vogelgrippe H5N1 untersuchen.

Letzten Monat erhielt Arcturus Therapeutics einen Zuschuss von fast 1 Million Dollar von der Bill & Melinda Gates Foundation.

Laut der Website der Gates-Stiftung war das Geld für die „Entwicklung von Impfstoffen“ bestimmt.

Der Zuschuss wurde gewährt, um „das Verständnis der Dauerhaftigkeit des Schutzes nach Verabreichung von Impfstoffen auf Nukleinsäurebasis zu verbessern“.

Im Oktober 2023 bestätigte ein in der Zeitschrift Vaccines veröffentlichter Artikel, dass Gates die Erforschung eines mRNA-basierten Vogelgrippe-Impfstoffs der nächsten Generation in China finanziert hat.

ARCT-2304 ist ein selbstvervielfältigender mRNA-Impfstoffkandidat, der Lipid-Nanopartikel (LNPs) verwendet, um genetisches Material in Zellen einzubringen.

Nach der Injektion ist die mRNA des Impfstoffs so konzipiert, dass sie sich in den Zellen selbst kopiert, was die Produktion von zwei Grippeproteinen erhöht: Hämagglutinin (HA) und Neuraminidase (NA).

Dieses Verfahren ermöglicht angeblich eine geringere Dosierung im Vergleich zu herkömmlichen mRNA-Impfstoffen.

Die Technologie soll die Produktion von Impfstoffen im Falle einer Pandemie beschleunigen und einige der Verzögerungen älterer ei- oder zellbasierter Methoden vermeiden.

Darüber hinaus wird der Impfstoff gefriergetrocknet, um in normalen Kühlschränken stabil zu bleiben, was die Lagerung und den Transport vereinfachen und damit die Rentabilität erhöhen könnte.

Arcturus Therapeutics ist im Besitz von BlackRock, einem Partner des Weltwirtschaftsforums.