Der Datenbankadministrator alarmierte die Regierung wegen der erheblichen Übersterblichkeit, und dies war die Reaktion

Barry Young arbeitete als Datenbankadministrator für die neuseeländische Gesundheitsbehörde Health New Zealand. In der von ihm erstellten und verwalteten Datenbank zeigte sich, dass zahlreiche Todesfälle kurz nach der Impfung auftraten – Zehntausende, wie er feststellte.

Als Young die Leitung von Health New Zealand auf diese Beobachtungen hin ansprach, brach die Hölle los. Am 3. Dezember des vergangenen Jahres wurde die Tür seines Hauses eingeschlagen, und acht bewaffnete Polizisten stürmten herein. Young wurde festgenommen, in Handschellen abgeführt und eines Verbrechens beschuldigt, das mit bis zu sieben Jahren Haft geahndet werden kann.

Für Young, der bis dahin nie mit der Polizei in Berührung gekommen war, bedeutete dies zwei Tage und Nächte in Einzelhaft. Nach seiner Freilassung musste er nicht nur seine Karriere aufgeben, sondern auch sein Haus und weitere Besitztümer verkaufen, um die Folgen zu bewältigen.

Doch Young gibt nicht auf. Seiner Meinung nach sind nun drei Dinge notwendig: Alle COVID-Impfstoffe müssen vom Markt genommen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und dafür gesorgt werden, dass so etwas nie wieder passiert.

Das ist meine persönliche Geschichte…Ich arbeitete als Senior-Datenbankadministrator für Health NZ. Ein von mir erstelltes Datenbanksystem zur Erfassung von Impfzahlungen zeigte eindeutig, dass es vermehrt zu Todesfällen kam. Ich versuchte, das Führungsteam von Health NZ darauf aufmerksam zu machen. Das war ihre Reaktion…

This is my personal story…

I worked for Health NZ as a Senior Database Administrator.

A vaccine payment database system that I built clearly showed excess deaths were occurring.

I tried to reach out to the Leadership Team at Health NZ.

This was their response… pic.twitter.com/DFV71OYQlm