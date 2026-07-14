Israellobby und Trump-Vertraute schlagen zu: Unabhängiger US-Journalist Max Blumenthal wird bei US-Einreise kaltgestellt

Unter israelischem Druck beschlagnahmt die USA Max Blumenthals Geräte bei Rückkehr von Berichtsreise nach Teheran

The Grayzone

Der Grayzone-Journalist Max Blumenthal wurde von einer israelischen Doxxing-Organisation und Laura Loomer ins Visier genommen, als er in den Iran einreiste, um über Khameneis Beerdigung und den Krieg zu berichten. Bei seiner Rückkehr beschlagnahmten US-Beamte seine elektronischen Geräte und unterzogen ihn einem Verhör. »Unsere Berichterstattung bei The Grayzone ist für dieses kriminelle Kartell eindeutig zu einem Problem geworden«, kommentierte er.

Am 10. Juli 2026 reiste der amerikanische Journalist Max Blumenthal aus dem Iran in die Vereinigten Staaten zurück, den er besucht hatte, um über die Beerdigung von Ayatollah Ali Khamenei zu berichten, der größten Menschenansammlung der Menschheitsgeschichte. Während seines Aufenthalts im Iran interviewte Blumenthal Mitglieder des iranischen Verhandlungsteams, hochrangige politische Amtsträger, Akademiker und einfache Bürger für eine Reihe von Video- und Printberichten für dieses Nachrichtenportal, das er gründete.

Er dokumentierte auch mehrere US-amerikanische und israelische Kriegsverbrechen vor Ort, darunter die Zerstörung eines gesamten Stadtviertels im Osten Teherans, bei der mindestens 40 Zivilisten getötet wurden.

Bei der Wiedereinreise in die USA am Dulles International Airport verhörte der Zoll- und Grenzschutz (Customs and Border Patrol, CBP) Blumenthal über seine Reise, durchsuchte sein Gepäck und forderte ihn auf, Zugang zu seinen Smartphones zu gewähren. Als er sich weigerte, seine Telefone zu entsperren, zwangen ihn CBP-Beamte, sie zur Beschlagnahmung herauszugeben. Anderen Journalisten und Reisenden wurde mit dem Verlust ihrer Pässe für einen Monat gedroht, falls sie ihre Geräte nicht aushändigen würden.

Blumenthal reiste in den Iran ein, genau wie Reporter etablierter Nachrichtenmedien wie CNN und NBC – mit einem Pressevisum, das vom iranischen Außenministerium erteilt wurde. Während seines Aufenthalts in Teheran nahm er an offiziellen Presseereignissen zusammen mit diesen Mainstream-Reportern teil, die ebenfalls im Land waren, um über die Beerdigung des Ayatollahs zu berichten. Als die Journalisten von CNN, NBC und anderen amerikanischen Sendern in die USA zurückkehrten, wurden sie jedoch nicht der gleichen Schikane ausgesetzt wie Blumenthal, noch wurden sie aufgefordert, ihre elektronischen Geräte der US-Regierung zu übergeben.

Blumenthal ist ein weithin anerkannter Journalist in der amerikanischen unabhängigen Medienlandschaft mit einer Berichtserfahrung von 25 Jahren. Er ist Autor von vier Büchern, darunter einem New-York-Times-Bestseller, und zahlreicher vielbeachteter Dokumentarfilme. Da er aus vielen Ländern und Konfliktgebieten weltweit berichtet hat, ist er Preisträger mehrerer Auszeichnungen, darunter der Online Journalism Award und zuletzt der Pierre Sprey Award for Defense Reporting and Analysis.

»Gerade wegen meines Journalismus wurde ich von der Trump-Administration ins Visier genommen«, kommentierte Blumenthal. »Die US-Regierung fühlt sich eindeutig bedroht durch meine Berichterstattung aus Teheran, in der ich die riesigen Trauermengen und die heftige öffentliche Gegenreaktion auf die Ermordung von [Ayatollah Ali] Khamenei gezeigt, US-amerikanische und israelische Kriegsverbrechen gegen Zivilisten vor Ort aufgedeckt und offene Interviews mit Amtsträgern und Unterhändlern geführt habe. Die Beschlagnahmung meiner Geräte war ein klarer Einschüchterungsakt, der mich und andere davon abhalten sollte, weiterhin kritisch aus dem Iran über den illegalen Krieg zu berichten, der das Land verwüstet – das ist wahrscheinlich der Grund, warum meine Vernehmer vom CBP wissen wollten, ob ich in absehbarer Zeit nach Teheran zurückkehren würde.«

Jenin Younes, eine Bürgerrechtsanwältin und Präsidentin des Arab-American Anti-Discrimination Committee (ADC), protestierte ebenfalls gegen die Beschlagnahmung von Blumenthals Geräten durch die US-Regierung. »Die Praxis, am Grenzübergang das Telefon oder andere elektronische Geräte eines Journalisten zu beschlagnahmen und zu durchsuchen, wirft schwerwiegende Bedenken hinsichtlich des ersten und vierten Verfassungszusatzes auf«, sagte Younes gegenüber The Grayzone. »Ohne eine legitime und konkretisierte Begründung der nationalen Sicherheit sollte die Durchsuchung von Telefonen keine Bedingung für die Einreise in das Land sein. Der Oberste Gerichtshof hat die bedeutenden Privatsphäreinteressen bei modernen Smartphones anerkannt – ein Interesse, das nicht allein deshalb gemindert wird, weil ein Amerikaner die Grenze überschreitet. Die Durchsuchung und Beschlagnahmung von Blumenthals Telefonen ist noch besorgniserregender, da es sich offenbar um eine diskriminierende Maßnahme aufgrund der Gesinnung handelt, zumal prominente Verbündete der derzeitigen Administration ihn wegen seiner Ansichten singled out haben.«

Von israelischer Doxxing-Organisation und der als Raubtier bekannten Laura Loomer ins Visier genommen wegen Berichterstattung aus Teheran

Im Jahr 2025 reiste Blumenthal in den Iran, um an einem öffentlichen Medienfestival teilzunehmen, über die US-amerikanisch-iranischen Verhandlungen zu berichten und einen Dokumentarfilm über die jüdische Gemeinde Irans zu drehen. Als er nach Washington zurückkehrte, forderte der CBP seine elektronischen Geräte nicht an.

Doch kaum war er in Teheran angekommen, während die Beerdigung Khameneis im Gange war, wurde Blumenthal sofort mit diffamierenden Angriffen von Trump-nahen Personen und israelischen Organisationen konfrontiert, die den Krieg gegen den Iran befürworten. An der Spitze stand Canary Mission, eine anonyme Doxxing-Organisation mit Sitz in Israel, die Blumenthal als »Extremisten« darstellte, der nach Teheran gereist sei, um den Ayatollah zu »ehren« – obwohl er tatsächlich als Journalist über die Beerdigung berichtet hatte.

Canary Mission wurde 2015 gegründet, um das Leben und die Karriereaussichten von Universitätsstudenten zu ruinieren, die in der Palästina-Solidaritätsbewegung aktiv sind. Seitdem wurde die Organisation von der Trump-Administration genutzt, um internationale Studenten für Festnahmen und Abschiebungen auszuwählen. Eine Untersuchung des unabhängigen Portals Drop Site ergab, dass die Organisation ihren Sitz in einer israelischen Non-Profit-Organisation namens Megamot Shalom hat. Zu den wichtigsten Unterstützern von Megamot Shalom gehört die Wexner Foundation. Gegründet vom Milliardär und Dessous-Tycoon Les Wexner, hatte diese Stiftung Jeffrey Epstein als Treuhänder, bis der vermögende Sexualstraftäter unter mysteriösen Umständen im Gefängnis starb.

Laura Loomer, eine enge Verbündete von Präsident Donald Trump, folgte dem Beispiel von Canary Mission und forderte das US-Militär auf, die Teilnehmer von Khameneis Beerdigung niederzumetzeln, darunter Blumenthal und alle anderen Journalisten, die über das Ereignis berichteten. Anschließend verunglimpfte sie Blumenthal als »Lobbyisten für den Islam und den Kommunismus«, weil er aus dem Iran berichtete. Loomer steigerte sich noch, indem sie dem Journalisten wünschte, dass er verhaftet, eingesperrt und staatenlos gemacht würde: »Ich hoffe, dass du bei einer schwer bewaffneten Razzia des @FBI um 5 Uhr morgens durchsucht wirst und dass @SecRubio [Außenminister Marco Rubio] dir deinen Pass entzieht, weil du dem iranischen Regime hilfst, während sie ›Tod Amerika‹ skandieren«, twitterte sie an Blumenthal.

Loomer, die offenbar Opfer missglückter Gesichtsoperationen ist, wird zugeschrieben, Trump dazu gezwungen zu haben, zahlreiche Altlasten aus früheren Administrationen zu entlassen. Dazu gehört auch der oberste Iran-Experte des Nationalen Sicherheitsrates, Nate Swanson, der zutreffend gewarnt hatte, dass der Iran die Straße von Hormus schließen würde, falls die USA ihn angreifen.

Loomer hat als Söldnerin für fragwürdige Milliardäre, Lobbyfirmen und verschiedene zionistische Interessen fungiert und Personen diffamiert, die sich ihren üblen Zielen in den Weg stellten. Der orthodox-jüdische Medicare-Betrüger Joseph Schwartz scheint Loomer ebenfalls angeheuert zu haben, um den Richter in seinem Fall als Antisemiten zu verunglimpfen. Dieses Jahr besuchte Loomer Indien auf einer Propagandareise, über die India Today berichtete, eine Zeitung, die der hindu-suprematistischen BJP-Partei von Präsident Narendra Modi nahesteht. Dort erwies Loomer dem Dalai Lama ihre Aufwartung, einem langjährigen CIA-Mitarbeiter, der öffentlich Kinder missbraucht hat, indem er sie zwang, an seiner Zunge zu saugen.

Laura Loomer unternahm eine bezahlte Propagandareise nach Modis Indien, um dem CIA-Mitarbeiter und bekannten Kinderschänder Dalai Lama zu huldigen, der öffentlich Kinder zwingt, an seiner Zunge zu saugen.



Seyyed Ali Khamenei stand dieser Verkommenheit entschlossen entgegen https://t.co/3WbrtCP4xt pic.twitter.com/k7Rtuw3SSZ



— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) 7. Juli 2026

Loomer ihrerseits wurde von mehreren früheren Weggefährten des sexuellen Übergriffs beschuldigt. Dazu gehört Alan Jacoby, ein MAGA-Aktivist, der sie eine »sexuelle Raubtier-Psychopathin« nannte, die »mich auf dem Parkplatz begrapschte, sehr aggressiv meinen Schritt packte und verlangte, dass ich mit in ihr NYC-Hotelzimmer komme, um dort an widerlichen, ausufernden sexuellen Aktivitäten teilzunehmen«.

Milo Yiannopoulos, Loomers ehemaliger Freund und Kommunikationsdirektor, hat sie als »Vergewaltigerin« bezeichnet und sagte Reportern, er habe die Beziehung zu ihr abgebrochen, nachdem sie einen jungen männlichen Wahlkampfhelfer sexuell belästigt habe. Als Loomer damit drohte, die rechtspopulistischen Kommentatorinnen Lauren Southern und Cassandra Fairbanks zu verklagen, weil sie sie des sexuellen Übergriffs beschuldigten, antwortete Southern: »Angesichts der Berichte, von denen Sie und ich wissen, dass es sie gibt, denke ich, dass Cass [Fairbanks] und ich keine Probleme haben werden.«

Blumenthal kommentierte: »Die neue Architektur der Unterdrückung wird von einer Ansammlung von Schurken, Betrügern, Sex-Tätern und Massenmördern verwaltet, die Angst vor der Rechenschaft für ihre Verbrechen haben. Es ist also vielleicht nicht überraschend, dass jemand, der wiederholt schwerer Vergehen beschuldigt wurde, oder eine Propagandaoperation einer israelischen Regierung, die einen Völkermord begeht, die Trump-Administration dazu veranlasst haben könnte, meinen Journalismus als eine Form illegaler Tätigkeit zu behandeln. Unsere Berichterstattung bei The Grayzone ist für dieses kriminelle Kartell eindeutig zu einem Problem geworden, und deshalb müssen wir weitermachen.«