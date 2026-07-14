Krieg eskaliert: Neue US-Angriffe auf Iran, IRGC visiert Schiffe in Hormus an und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump warnt, den Iran heute Abend oder morgen „hart“ zu treffen; das Pentagon bestätigt, dass die dritte Nacht der Angriffe begonnen hat

begonnen hat Berichte über Houthi-Raketenangriffe auf Saudi-Arabien: Ölpreis baut Gewinne aus und nähert sich Monatshochs.

Ölpreis baut Gewinne aus und nähert sich Monatshochs. Trump erklärt, die US-Blockade der iranischen Häfen sei „wieder in Kraft gesetzt“: Er erklärt, dass den USA für Schiffe, die die Häfen passieren wollen, eine Gebühr in Höhe von 20 % des Frachtwerts in Rechnung gestellt wird. CENTCOM bestätigt dies mit einer Mitteilung zur Sperrung .

Er erklärt, dass den USA für Schiffe, die die Häfen passieren wollen, eine Gebühr in Höhe von 20 % des Frachtwerts in Rechnung gestellt wird. . Angriffe eskalierten am Wochenende: Die USA griffen über 140 iranische Militärziele an; der Iran attackierte mit den USA verbundene Einrichtungen im gesamten Golf.

Die USA griffen über 140 iranische Militärziele an; der Iran attackierte mit den USA verbundene Einrichtungen im gesamten Golf. Spannungen in der Schifffahrt spitzen sich zu: Der Iran behauptet, die Meerenge sei gesperrt, doch Handelsschiffe fahren unter US-Schutz weiterhin durch.

Der Iran behauptet, die Meerenge sei gesperrt, doch Handelsschiffe fahren unter US-Schutz weiterhin durch. Ölpreise steigen: Angesichts steigender Risiken für die globale Schifffahrt und die Energiemärkte, da die diplomatischen Bemühungen offensichtlich scheitern.

***

🔥🇺🇸🇮🇷Nahost-Krieg – Update (Stand: 14. Juli 2026, Vormittag)



🎥: Filmmaterial zeigt eine Detonation am internationalen Flughafen Abha in Saudi-Arabien.



♦️Der Jemen hat eine neue Front gegen Saudi-Arabien eröffnet.



-Die Houthi-Streitkräfte im Jemen meldeten Angriffe mit… pic.twitter.com/Dx88xu6zWb — Don (@Donuncutschweiz) July 14, 2026

Pentagon kündigt dritte Nacht mit massiven Luftangriffen an

Falls jemand noch Zweifel daran hatte, dass die Region erneut Schauplatz eines umfassenden Krieges zwischen den USA und dem Iran geworden ist, hat CENTCOM bekannt gegeben, dass es in den Nachtstunden (Ortszeit) mit der dritten Nacht in Folge von Luftangriffen auf den Iran begonnen hat:

Dies, nachdem Präsident Trump am Montag behauptet hatte, die USA hätten „vor zwei Tagen eine Einigung mit [dem Iran] erzielt“, Teheran wolle jedoch „weiter darüber verhandeln“. Auf die Frage eines Reporters, ob er glaube, dass eine Verhandlungslösung nicht mehr möglich sei, antwortete Trump jedoch: „Zu diesem Schluss bin ich nie gekommen.“

Er erläuterte seine Überzeugung, dass der „wirksamste“ Weg, Druck auf den Iran auszuüben, eine Kombination aus einer Blockade und „Schlägen gegen den Iran“ sei. Zuvor hatten er und das Pentagon angekündigt, dass eine vollständige Blockade der iranischen Häfen wieder in Kraft sei.

JUST IN – US strikes against Iran begin pic.twitter.com/YWCvSepJp8 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 13, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG – US-Angriffe gegen den Iran beginnen

Es wird von neuen Todesfällen in der Straße von Hormus berichtet:

*UAE SAYS ATTACK KILLED ONE CREW MEMBER, INJURED 8



*UAE SAYS TANKERS WERE HIT IN SOUTHERN PATHWAY OF HORMUZ STRAIT https://t.co/Pj7g3cOG9Z — zerohedge (@zerohedge) July 13, 2026

Übersetzung von „X“: *VAE SAGT, ANGRIFF TÖTETE EIN BESATZMITGLIED, VERLETZTE 8 *VAE SAGT, TANKER WURDEN IM SÜDLICHEN PFAD DER STRAßE VON HORMUS GETROFFEN

Neue Erklärung von Trump, Ölpreis baut Gewinne aus

Die USA werden den Iran am Montagabend und Dienstag hart treffen, kündigte Trump in einem Gespräch mit dem konservativen Radiomoderator Hugh Hewitt an.

Auf die Frage nach dem MoU sagte Trump, es sei ein „Test“ für den Iran gewesen, den „sie nicht eingehalten haben“. Die Äußerungen erfolgten gerade zu dem Zeitpunkt, als Berichte über weitere Angriffe der IRGC auf Schiffe auftauchten, die die Straße von Hormus passieren wollten.

ÖLPREISE BAUEN GEWINNE IM HANDEL NACH ABRECHNUNG AUS UND STEIGEN UM 10 %

Es liegt eine gewisse Ironie in Bezug auf den Tag, an dem dies umgesetzt wird – eine Art Jahrestag:

Die USA haben angekündigt, ihre Seeblockade gegen den Iran am Dienstag wieder in Kraft zu setzen, genau an dem Tag, an dem sich die Unterzeichnung des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (JCPOA) zum elften Mal jähren würde.

Das wegweisende Atomabkommen wurde am 14. Juli 2015 in Wien unterzeichnet, nachdem sich der Iran, Großbritannien, China, Frankreich, Deutschland, Russland und die Vereinigten Staaten darauf geeinigt hatten.

Am Montag folgten die negativen Schlagzeilen über eine Rückkehr zum offenen Krieg Schlag auf Schlag

IRANISCHE TASNIM-AGENTUR BERICHTET: MEHRERE „VERSTOSSENDE“ SCHIFFE WURDEN IN DER STRASSE VON HORMUZ INS VISIER GENOMMEN

TRUMP SAGT, DIE USA WERDEN DEN IRAN HEUTE ABEND UND MORGEN „HART“ SCHLAGEN

TRUMP: DAS ABKOMMEN MIT DEM IRAN WAR NUR EIN TEST

TRUMP INFORMIERT DEN KONGRESS ÜBER EINEN NEUEN KRIEG GEGEN DEN IRAN: POLITICO

TRUMP ZUM IRAN: GESTERN HATTEN WIR NOCH EIN ABKOMMEN, ABER SIE HALTEN SICH NICHT AN ABKOMMEN

Iranische Staatsmedien zitieren die Armee mit der Aussage, sie habe US-Militäreinrichtungen und -Ausrüstung in Kuwait mit Drohnen angegriffen und zudem ein „feindliches“ US-Schiff mit Marschflugkörpern ins Visier genommen

Ölpreis steigt nach Raketenangriff aus dem Jemen auf Saudi-Arabien auf Monatshöchststände

Aus Saudi-Arabien erreichen uns Berichte über Angriffe mit ballistischen Raketen auf seine Luftwaffenstützpunkte und/oder einen internationalen Flughafen. Angesichts der sich abzeichnenden möglichen Beteiligung der Houthis gibt es Befürchtungen, dass sich dieser Krieg nun rasch ausweitet. Der Ölpreis reagiert sowohl auf das vollständige Scheitern des MoU als auch auf neue Anzeichen dafür, dass sich die Houthis auf der Seite des Irans in den Krieg einschalten:

US-Blockade umfasst die gesamte iranische Küste: RTRS

Saudische Verteidigung wehrt Houthi-Raketenangriff ab: Alekhbariya

Tasnim berichtet von einem Angriff auf den internationalen Flughafen Abha in Saudi-Arabien

Jemenitische Kriegsmedien geben die Koordinaten wichtiger Flughäfen und Häfen in Saudi-Arabien an, die wahrscheinlich Ziel von Angriffen der Houthis sein werden , berichtet Tasnim

, berichtet Tasnim Explosionen auf der iranischen Insel Larak in der Straße von Hormus zu hören: Tasnim

Mehrere Schiffe, die gegen die Sperre verstießen, wurden in der Straße von Hormus angegriffen, berichtet Tasnim

WTI klettert auf fast 78 Dollar und erreicht damit ein Monatshoch…

Erklärung des CENTCOM zur Bestätigung von Trumps Ankündigung der Blockade:

Auf Anweisung des Oberbefehlshabers werden die Streitkräfte des US-Zentralkommandos (CENTCOM) am 14. Juli um 16:00 Uhr ET die Blockade des Schiffsverkehrs in und aus iranischen Häfen wieder aufnehmen.

Die CENTCOM-Streitkräfte werden die Blockade gegen Schiffe durchsetzen, die iranische Häfen und Küstengebiete anlaufen oder von dort auslaufen. Das US-Militär unterstützt weiterhin den Schiffsverkehr durch regionale Gewässer für alle Schiffe, die nicht gegen die Blockade verstoßen.

Die Wiederaufnahme der US-Blockade gegen den Iran folgt auf die erste Durchsetzung vom 13. April bis zum 18. Juni. Die CENTCOM-Streitkräfte leiteten in diesem zweimonatigen Zeitraum mehr als 140 konforme Schiffe um, legten neun nicht konforme Schiffe still und erlaubten über 50 Handelsschiffen, die humanitäre Hilfe transportierten, die Blockade zu passieren.

Allen Seeleuten wird empfohlen, die Sendungen der „Notice to Mariners“ zu verfolgen und bei Fahrten im Golf von Oman und in der Nähe der Straße von Hormus über den Brücken-zu-Brücken-Kanal 16 Kontakt mit den US-Seestreitkräften aufzunehmen.

Reaktion des iranischen Außenministers:

POTUS is absolutely right. Whoever provides secure and safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz should be compensated for this service.



Iran has always been the GUARDIAN of the Strait and will remain so FOREVER.



20% is of course too much. We will be fair — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 13, 2026

Übersetzung von „X“: Der Präsident der Vereinigten Staaten hat absolut recht. Wer auch immer die sichere und gefahrlose Passage von Handelsschiffen durch die Straße von Hormus gewährleistet, sollte für diesen Dienst entschädigt werden.

Der Iran war immer der HÜTER der Straße und wird es EWIG bleiben.

20 % sind natürlich zu viel. Wir werden fair sein.

Iran: Pay a 1% toll and you've got guaranteed safe passage through Hormuz.



Trump: Pay a 20% toll and get shot at while crossing.



Which transit scheme do you think the world would prefer? 🤔 https://t.co/gd5DNh5xL0 — Rosemary Kelanic (@RKelanic) July 13, 2026

Übersetzungen von „X“: Iran: Zahle eine 1%-Maut und du hast garantierte sichere Passage durch Hormus.

Trump: Zahle eine 20%-Maut und werde beschossen, während du passierst.

Welches Transit-Schema glaubst du, würde die Welt bevorzugen?

Präsident Trump sagte, die USA würden den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus schützen und dafür mit 20 % des Warenwerts entschädigt werden. Aber die IRGC erklärte, der Engpass werde geschlossen bleiben bis zum Ende der „US-Interferenz“ in der Region.

Trump: Blockade wieder in Kraft gesetzt, USA sollen 20 % der Fracht „erstattet“ bekommen

Eine verblüffende neue Erklärung von Trump über Truth Social, in der er vorschlägt, dass die Vereinigten Staaten eine erstaunliche Gebühr in Höhe von 20 % der Fracht erheben werden, die von Schiffen befördert wird, die die Straße von Hormus durchqueren wollen. Er hat erklärt, das US-Militär setze die „Blockade gegen den Iran“ wieder in Kraft, da die IRGC weiterhin versuche, das eigene Protokoll des Iran durchzusetzen. Dies könnte natürlich eine US-„Gebühr“ in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar pro Schiff bedeuten – deutlich mehr als das, was der Iran zu erheben versuchte. Setzen sich die Vergeltungsmaßnahmen des Irans fort? Neue Berichte über einen schweren Zwischenfall in Saudi-Arabien:

Ölpreis baut Gewinne aus, steigt um 7 % auf Tageshöchststände:

Der Ölpreis ist heute Morgen angesichts der folgenden Schlagzeilen sprunghaft angestiegen…

SPRECHER DER IRANISCHEN REVOLUTIONSGARDE: WIR BEHAUPTEN WEITERHIN UNSERE AUTORITÄT UND KONTROLLE ÜBER DIE STRASSE VON HORMUZ

TRUMP: WIEDEREINFÜHRUNG DER IRAN-BLOCKADE

TRUMP: DIE USA ERHALTEN 20 % DER KOSTEN FÜR FRACHT AUS HORMUZ ZURÜCKERSTATTET

Trump: USA werden die Meerenge übernehmen – und dafür bezahlt werden

Präsident Trump hat in einer überraschenden Stellungnahme gegenüber „Fox & Friends“ erklärt, die Vereinigten Staaten würden die Meerenge von Hormus wahrscheinlich übernehmen und sollten für deren Kontrolle eine Vergütung erhalten. Seine Äußerungen haben für Aufsehen gesorgt, da Washington bislang den Standpunkt vertreten hat, dass niemand Mautgebühren für die Durchfahrt durch diese wichtige internationale Wasserstraße erheben darf. Er sagte, sobald die USA nach einer Bombardierungskampagne gegen iranische Küstenanlagen am Wochenende die Kontrolle darüber erlangt hätten, würden „wir sie wahrscheinlich verwalten“ und „dafür eine Vergütung erhalten“.

„Wir werden die Meerenge behalten und sie wahrscheinlich verwalten. Wir werden zum Wächter der Meerenge. Vielleicht nennen wir uns den Schutzengel der Meerenge. Und dafür sollten wir eine Vergütung erhalten“, sagte er in dem Telefoninterview mit Fox.

Zwar haben US-Beamte während der gesamten Operation „Epic Fury“ immer wieder betont, dass es ein illegaler Skandal sei, wenn der Iran andeute, Gebühren erheben zu wollen, doch nun…

Trump: "We're gonna keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. We should be reimbursed for that. When we do that, we're gonna be reimbursed. We're gonna get paid." pic.twitter.com/O4ckjB2FkK — Aaron Rupar (@atrupar) July 13, 2026

Im Folgenden finden Sie eine ausführlichere Mitschrift des Gesprächs vom Montagmorgen:

Fox: Es sieht so aus, als würden sie erneut versuchen, die Kontrolle über die Meerenge zu übernehmen. Wie lautet Ihre Antwort darauf?

Trump: Nun, wir übernehmen die Meerenge. Die haben nichts, sie haben gar nichts. Also … etwas, das niemand weiß: Gestern hatten sie ein elfstündiges Treffen – bei diesen Leuten dauert alles elf Stunden, man weiß ja, dass man mit ihnen nicht einmal einen einzigen Satz in einer Stunde oder einer Minute klären kann … Es sollte eigentlich eine Minute sein – aber wir hatten eine Vereinbarung, nur weiß das niemand; wir hatten eine Vereinbarung, sie war unter Dach und Fach, aber dann haben sie sie gebrochen, sie brechen sie immer. Und deshalb werden wir ihnen einfach sehr hart zusetzen. Und wir werden die, äh, Meerenge behalten und sie wahrscheinlich kontrollieren, wir werden zum Wächter der Meerenge, vielleicht nennen wir uns „Der Schutzengel der Meerenge“. Und dafür sollten wir entschädigt werden; wenn wir das tun, werden wir entschädigt, denn die anderen Nationen sind sehr reich, sie stehen auf unserer Seite. Wir haben die Meerenge 50 Jahre lang bewacht, sogar länger, und wir wurden nie dafür bezahlt. Sie haben das ganze Geld verdient, und die USA waren einfach, na ja, es ist einfach unglaublich. Wir haben sie umsonst bewacht.

Die Iraner haben umgehend reagiert: Die oberste Militärführung bekräftigte, dass der Iran den USA nicht gestatten werde, sich in die Verwaltung der Meerenge einzumischen. Die staatliche Nachrichtenagentur IRNA erklärt zudem:

Der Iran sagt, wir werden uns nicht zwingen lassen, dem „Feind“ für die Durchfahrt von Schiffen zu zahlen.

Damit sind die Konfliktparteien auf weitere Zusammenstöße in der Region des Persischen Golfs zusteuert, da weiterhin an absolutistischen Forderungen festgehalten wird und rote Linien immer wieder auf die Probe gestellt und überschritten werden. Nachfolgend finden Sie weitere Informationen des iranischen Außenministeriums zur Durchsetzung seines Durchfahrtsprotokolls:

Iran's FM Spox. Esmail Baghaei:



The United States bears direct responsibility for the recent developments in the Strait of Hormuz.



The Americans reneged from day one; they are trying to bypass the secure route coordinated with Iran. pic.twitter.com/zlkvM6EkUS — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

Übersetzung von „X“: Irans FM-Sprecher Esmail Baghaei:

Die Vereinigten Staaten tragen die direkte Verantwortung für die jüngsten Entwicklungen in der Straße von Hormus.

Die Amerikaner haben von Anfang an gebrochen; sie versuchen, die sichere Route zu umgehen, die mit dem Iran abgestimmt wurde.

Nächtliche Angriffe

Die USA und der Iran lieferten sich über Nacht eine weitere Runde von Angriffen, wodurch sich die seit einer Woche andauernde Eskalation der Kämpfe fortsetzte und dunkle Wolken der Ungewissheit darüber aufzogen, ob die Straße von Hormus für die Handelsschifffahrt offen bleibt.

Das US-Zentralkommando gab bekannt, dass US-Streitkräfte Luftangriffe auf Dutzende iranischer Luftabwehrsysteme, Küstenradarsysteme, Raketenabschussstellen und Drohnenkapazitäten geflogen hätten, womit sich die Gesamtzahl der am Wochenende angegriffenen Ziele auf etwa 140 belief. Dieser Schritt zielte darauf ab, die Fähigkeit der IRGC zu schwächen, die Handelsschifffahrt in der Engstelle von Hormuz zu bedrohen, wie sie es in der vergangenen Woche getan hatte.

Der Iran reagierte mit Angriffen auf mit den USA verbundene Einrichtungen in Kuwait, Bahrain, Jordanien und Oman und behauptete zudem, zwei Schiffe abgefangen zu haben, die eine sogenannte „illegale Route“ durch die Straße von Hormuz genommen hätten.

IRGC gibt Warnschüsse ab

Am frühen Montagmorgen berichtete das iranische Staatsfernsehen, dass Einheiten der IRGC „Warnschüsse“ auf mehrere Schiffe abgegeben hätten, die versuchten, die Meerenge von Hormus zu passieren.

„Heute Morgen wurden zwei Schiffe, die versuchten, die Meerenge von Hormus illegal zu durchqueren, ins Visier genommen und durch Warnschüsse der Marine der Revolutionsgarden gestoppt“, sagte ein Korrespondent des Staatsfernsehens.

Teheran hat die Meerenge bis auf Weiteres für gesperrt erklärt, doch das US-Militär, Präsident Trump und Schifffahrtsbeobachter geben an, dass die südliche Route weiterhin befahrbar ist.

Daten von Bloomberg zeigen, dass der LNG-Tanker „Al Hamra“ die Meerenge von Hormus am Wochenende sicher passiert hat und nun mit voller Kraft im Golf von Oman unterwegs ist. Axios hatte zuvor berichtet, dass es 20 Handelsschiffen gelungen sei, die Meerenge von Hormus in Abstimmung mit dem US-Militär zu passieren.

Die Daten von Bloomberg erfassen nur Schiffe, deren Transponder eingeschaltet sind.

Ölpreis steigt, da Krieg wieder im Raum steht

Brent-Rohöl-Futures notierten um 3,5 % höher bei einem Mittelwert von 78 US-Dollar pro Barrel, während WTI-Futures angesichts zunehmend heftiger gegenseitiger Angriffe um rund 3,4 % auf 73,85 US-Dollar zulegten.

Hier ist die Zusammenfassung der Entwicklungen der vergangenen Woche und des Wochenendes von Chris Robertson, Aktienanalyst bei der Deutschen Bank:

Letzte Woche erklärte der Iran, dass die Straße von Hormus bis auf Weiteres gesperrt sei. Der Iran griff ein ziviles Containerschiff an, das versuchte, die Region zu durchqueren, wodurch es an Bord zu einem Brand kam. Das Joint Maritime Information Center (JIMC) teilte am Sonntag mit, dass die südliche Route durch Oman weiterhin befahrbar sei, die Bedrohungslage jedoch als „schwerwiegend“ eingestuft werde. Unabhängig von jeglichen Behauptungen darüber, ob die Meerenge geschlossen oder offen ist, kommt es darauf an, dass Reeder wahrscheinlich nicht bereit sind, die Durchfahrt durch ein aktives Kriegsgebiet zu riskieren und damit Schiffe und Besatzungen der Gefahr eines Angriffs auszusetzen. Wir bekräftigen unsere ursprünglichen Bedenken, dass trotz erheblicher Zerstörungen traditioneller iranischer Kriegsschiffe und militärischer Anlagen die anhaltende Bedrohung für Reeder in asymmetrischen Kriegstechnologien wie Drohnen und Raketen besteht. Diese Art von Bedrohungen ist viel schwerer vorherzusagen oder einzuplanen, was die Unsicherheit hinsichtlich der Minderung von Reisrisiken maximiert. Wir erwarten einen Rückgang der Durchfahrtsaktivitäten, insbesondere bei Schiffen, die planen, über die Meerenge in den Persischen Golf einzufahren – was im Gegensatz zu den Ausfahrtsaktivitäten das eigentliche Zeichen für eine Normalisierung der Lage ist. Wir gehen davon aus, dass eine anhaltende Sperrung der Straße von Hormus zu einem Abwärtsdruck auf die kurzfristigen Tankerraten führen wird, da die Schiffe in anderen Regionen verbleiben und dadurch das effektive Angebot an diesen Schiffen steigt.

Die Diplomatie bröckelt

Seit Montagmorgen ist klar, dass die diplomatischen Bemühungen zwischen den USA und dem Iran bröckeln, während US-Streitkräfte die Fähigkeit der IRGC, die Seestraße zu sperren, systematisch schwächen. Handelsschiffe passieren die Seestraße weiterhin, was Teherans Behauptung untergräbt, die wichtige Seestraße sei effektiv gesperrt.

Teheran muss zudem das längerfristige strategische Risiko erkennen: Jede Störung beschleunigt weltweite Investitionen in Pipelines, Exportterminals und andere Infrastruktur, die darauf ausgelegt ist, den Hormuz-Kanal zu umgehen. Sobald diese Alternativen betriebsbereit sind, wird Teherans größte Quelle geopolitischen Einflusses verpuffen. Was dann?

* * *

Entwicklungen über Nacht/am Wochenende

US-Präsident Trump drohte, das US-Militär werde „alle Gebiete“ des Iran „vollständig dezimieren und zerstören“, sollten dessen Führer versuchen, ihn zu ermorden, oder einen solchen Anschlag verüben.

Die US-Streitkräfte gaben an, am Samstag 140 iranische Militärziele angegriffen zu haben, und sollen Berichten zufolge am Sonntag eine weitere Angriffswelle durchgeführt haben, während der Iran am frühen Sonntagmorgen mindestens fünf Verbündete der USA im Nahen Osten mit Drohnen- und Raketenangriffen ins Visier nahm und zudem ankündigte, die Straße von Hormus bis auf Weiteres zu sperren. Das Joint Maritime Information Centre teilte jedoch mit, dass die Route entlang der omanischen Küste weiterhin für den Schiffsverkehr freigegeben sei, während separat berichtet wurde, dass ein chinesischer Tanker die Straße von Hormus über eine vom Iran festgelegte Route durchquert habe.

Laut Axios gaben US-Beamte an, dass in den letzten 24 Stunden etwa 20 Handelsschiffe in Abstimmung mit dem US-Militär die Straße von Hormus durchquert hätten, zusätzlich zu mehreren Schiffen, die dies ohne Abstimmung mit den USA getan hätten.

Das US-Militär gab am Sonntagabend bekannt, dass es eine neue Angriffswelle gegen den Iran gestartet habe, um dessen Fähigkeit, zivile Seeleute und Handelsschiffe auf der Durchfahrt durch die Straße von Hormus anzugreifen, weiter zu schwächen, während das iranische Fernsehen von Explosionen in Qeshm, Jask, Bandar Abbas und Sirik berichtete.

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) wies eine Behauptung des Iran zurück, wonach drei US-Soldaten in Kuwait getötet worden seien, und erklärte, es lägen keine Berichte über US-Opfer in der Region vor; das gesamte Personal sei erfasst und in Sicherheit. CENTCOM teilte später mit, dass es eine neue Welle von Angriffen auf den Iran abgeschlossen habe, bei denen Dutzende Ziele an mehreren Orten getroffen wurden, um die Fähigkeit des Iran zu schwächen, weiterhin den internationalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus anzugreifen.

Das kuwaitische Militär teilte mit, dass drei Grenzposten angegriffen worden seien und dass eine Bohrplattform der Kuwait Oil Company bei einem Drohnenangriff getroffen worden sei; gleichzeitig wurde separat berichtet, dass US-Geheimdienstquellen Beobachtungen gemacht hätten, wonach der Iran einen massiven Angriff auf die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait vorbereite.

Der Iran gab an, dem jordanischen Luftwaffenstützpunkt „Prince Hassan“ schweren Schaden zugefügt zu haben, und behauptete zudem, den Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid in Katar sowie einen Logistikstützpunkt der US-Marine in Dukm, Oman, ins Visier genommen zu haben. Darüber hinaus griff der Iran auch Kuwait und den US-Stützpunkt in Bahrain an.

Der oberste Führer des Iran, Mojtaba Khamenei, gab eine schriftliche Erklärung ab, in der er schwor, den Tod seines Vaters zu rächen, und erklärte, dies sei der Wunsch der Nation.

Das iranische Außenministerium verurteilte die US-Angriffe auf iranische Infrastruktur, die es als Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen und die UN-Charta bezeichnete, und warnte die Golfstaaten vor der Nutzung ihres Territoriums für US-Angriffe.

Der stellvertretende iranische Außenminister Gharibabadi erklärte, keine Aktion gegen den Iran dürfe unbeantwortet bleiben, und forderte eine vorab festgelegte Reaktion auf jeden Versuch, gegen den Iran, sein Militär, den Obersten Führer und seine Amtsträger vorzugehen.

Der iranische Abgeordnete und Mitglied des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments, Kashkavi, erklärte, der Iran ziehe es vor, die Kontrolle über die Straße von Hormus durch Zusammenarbeit mit regionalen Staaten, insbesondere Oman, zu regeln, und bekräftigte, dass die klare offizielle Position darin bestehe, dass die künftige Verwaltung der Meerenge vom Iran geregelt werde.

Der Iran dementierte Berichte in den sozialen Medien, wonach das Kernkraftwerk Bushehr angegriffen worden sei, während die iranische Atomenergiebehörde mitteilte, dass alle Blöcke weiterhin normal laufen und sich das Kraftwerk in einem sicheren und stabilen Zustand befinde.

Der irakische Ministerpräsident wird am Montag Washington besuchen, wobei die Bekanntgabe von Öl- und Gasabkommen erwartet wird, obwohl der Islamische Widerstand im Irak die Regierung vor wirtschaftlichen Abkommen mit den USA warnte und den Abzug der US-Truppen forderte.

Das jemenitische Außenministerium bekräftigte, dass der Jemen seine Unterstützung für den Iran angesichts der anhaltenden Aggressionen der USA und Israels fortsetzen werde.

Laut der libanesischen Nachrichtenagentur National News Agency führte die israelische Artillerie weitere Beschüsse im Südlibanon durch.

Am Montagnachmittag waren laut Mehr News Explosionen in der Umgebung von Bandar Abbas und auf der Insel Qeshm im Iran zu hören, während zudem die Möglichkeit von Zusammenstößen im Persischen Golf und in der Straße von Hormus besteht.

Ein gemeldeter Brand auf der Insel Kharg scheint laut Nour News auf routinemäßiges Abfackeln zurückzuführen zu sein.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte, die USA hätten in weniger als einem Monat gegen alle Klauseln des MoU verstoßen, und betonte, der Iran werde seine Verpflichtungen aus dem MoU nicht erfüllen, solange die USA ihren Verpflichtungen nicht nachkämen. Er fügte hinzu, das MoU befinde sich in einer „Krisenphase“. Die Gespräche in Maskat mit Oman konzentrierten sich ausschließlich auf die Straße von Hormus. Was die jüngsten Angriffe betrifft, so wurde keine der US-Stützpunkte in irgendeinem Land der Region von der Zielliste gestrichen, und die Verteidigungsangriffe des Iran richten sich ausschließlich gegen die Stützpunkte, Einrichtungen und Stellungen, die von den USA zum Angriff auf den Iran genutzt werden, einschließlich ihrer Logistik- und Unterstützungseinrichtungen. Was weitere Gespräche betrifft, so setzen die Vermittler in den letzten Tagen ihre Bemühungen fort, zwischen dem Iran und den USA zu vermitteln, und der Iran steht mit den Vermittlern in Kontakt.

Die iranische IRGC erklärte, der einzige Weg zur Öffnung der Straße von Hormus bestehe darin, die militärischen Interventionen der USA zu beenden und die Souveränität der Anrainerstaaten zu respektieren.

Es gibt keinen klaren Zeitplan für den Rückzug Israels aus den Testgebieten im Südlibanon angesichts einer Politik der Konsolidierung und der Nichteinhaltung des Rahmenabkommens, berichtete Al Araby unter Berufung auf Quellen.

***