Nach der Chatkontrolle kommt jetzt die Kontrolle deiner Gedanken – Brüssel nimmt die Algorithmen ins Visier

Erst die Chatkontrolle. Dann die Digital Identity. Jetzt die Algorithmen.

Was die EU-Kommission derzeit vorbereitet, wird als Schutz vor Manipulation und Desinformation verkauft. Offiziell geht es um Transparenz, Verantwortung der Plattformen und einen „gesünderen“ digitalen Raum. Doch hinter diesen wohlklingenden Begriffen verbirgt sich ein weiterer Schritt hin zu einer zentral gesteuerten Informationsordnung.

Denn die entscheidende Frage lautet nicht mehr, was gelöscht wird, sondern was überhaupt noch gesehen wird.

Wer kontrolliert den Algorithmus, kontrolliert den öffentlichen Diskurs.

Millionen Menschen beziehen ihre Informationen heute über Facebook, Instagram, X, TikTok oder YouTube. Welche Beiträge Reichweite erhalten, welche Themen verschwinden und welche Stimmen kaum noch sichtbar sind, entscheidet längst nicht mehr der Nutzer allein – sondern der Algorithmus.

Wenn Brüssel nun immer stärker vorgibt, wie diese Algorithmen funktionieren sollen, entsteht ein Machtinstrument von historischer Tragweite.

Nicht das offene Verbot wird zur Gefahr.

Sondern die unsichtbare Steuerung.

Ein Beitrag muss künftig nicht gelöscht werden, um wirkungslos zu sein. Es genügt, wenn ihn der Algorithmus kaum noch ausspielt. Wer entscheidet darüber, welche Inhalte als „vertrauenswürdig“, „risikoreich“ oder „problematisch“ gelten? Welche politischen Ansichten werden bevorzugt – und welche schrittweise aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt?

Genau hier beginnt die eigentliche Debatte.

Seit Jahren baut die Europäische Union ihre digitale Regulierung Stück für Stück aus: Digital Services Act, Digital Markets Act, KI-Gesetz, Chatkontrolle, digitale Identität – und nun die immer stärkere Einflussnahme auf Empfehlungssysteme sozialer Netzwerke.

Jede einzelne Maßnahme wird mit einem guten Zweck begründet: Sicherheit, Schutz vor Hass, Desinformation, Extremismus oder Manipulation.

Doch zusammengenommen entsteht ein System, in dem immer mehr Bereiche der digitalen Kommunikation unter staatlichen Einfluss geraten. Das eigentliche Ziel scheint dabei nicht mehr nur die Bekämpfung illegaler Inhalte zu sein. Es geht zunehmend darum, die Informationsströme selbst zu gestalten.

Kritiker warnen deshalb vor einer Entwicklung, bei der nicht mehr die Bürger entscheiden, welche Informationen sie erreichen, sondern politische und regulatorische Vorgaben den Rahmen dessen bestimmen, was überhaupt noch sichtbar wird.

Eine Demokratie lebt jedoch vom offenen Wettbewerb der Ideen – auch dann, wenn diese unbequem, kontrovers oder regierungskritisch sind.

Je größer der Einfluss staatlicher Stellen auf die Architektur digitaler Plattformen wird, desto größer wird auch das Risiko, dass Meinungsvielfalt schleichend einer kuratierten Informationslandschaft weicht.

Die eigentliche Gefahr liegt dabei gerade in ihrer Unsichtbarkeit. Keine Bücher werden verbrannt. Keine Zeitungen verboten. Keine Webseiten müssen zwangsläufig abgeschaltet werden. Es reicht, wenn kritische Inhalte kaum noch Reichweite erhalten.

Wenn Millionen Menschen bestimmte Informationen schlicht nicht mehr angezeigt bekommen. Kontrolle beginnt heute nicht mehr mit Zensur. Kontrolle beginnt mit dem Algorithmus.