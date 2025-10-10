Israels geheimer Social-Media-Krieg gegen den Iran

Von Kit Klarenberg

Am 3. Oktober veröffentlichte Haaretz eine außergewöhnliche Untersuchung, in der aufgedeckt wurde, wie die zionistische Entität jahrelang heimlich spezielle „Online-Operationen“ durchgeführt hat, um das „öffentliche Image“ von Reza Pahlavi, dem ältesten Sohn des Schahs von Iran und Thronanwärter des inzwischen nicht mehr existierenden Throns des Landes, lokal und international zu fördern. Die Bemühungen waren hochentwickelt und weitreichend und umfassten den Einsatz künstlicher Intelligenz, Manipulationen in sozialen Medien aller Art und andere Techniken der Online-Kriegsführung, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Pahlavi der rechtmäßige Herrscher im Exil sei.

Hunderte von gefälschten Online-Persönlichkeiten mit KI-erstellten Profilfotos und betrügerischen Biografien, die die Wiederherstellung der Monarchie der Islamischen Republik fordern und Fotos und Videos von Pahlavi teilen, werden von einem Schattenbataillon persischsprachiger Personen betrieben, die speziell von israelischen Geheimdiensten für dieses Projekt rekrutiert wurden. Bot- und Troll-Netzwerke verstärken ihre Wirkung, wobei die Kampagnenbotschaften auf der Grundlage von Zielgruppenanalysen ständig aktualisiert werden. Ein weiterer Bestandteil der Online-Blitzkrieg-Kampagne befasst sich mit der Verherrlichung von Gila Gamliel, einem Mitglied der Regierung von Benjamin Netanjahu und Tel Avivs „Kontaktperson zu Pahlavi“.

Das Netzwerk wurde von unabhängigen Digitalforschern aufgedeckt, nachdem Gamliel ein KI-generiertes Video mit dem Titel „Next Year in Free Tehran“ (Nächstes Jahr im freien Teheran) auf Social-Media-Plattformen gepostet hatte. Der fiktive Clip, der am 15. Juni veröffentlicht wurde – drei Tage nach Beginn des verpfuschten 12-tägigen Krieges der zionistischen Entität und zufällig am selben Tag, an dem Netanjahu einen bevorstehenden Regimewechsel im Iran prognostizierte – „erreichte eine enorme Reichweite, die größtenteils wahrscheinlich nicht organisch war“. Es zeigte Netanjahu, seine Frau, Gamliel, ihren Partner, Pahlavi und seine Frau, wie sie durch die Straßen von Teheran gingen.

„Das Video erhielt viel mehr Aufrufe als die meisten X-Beiträge der Ministerin, und diese und andere Versuche, es zu verbreiten“, halfen den Forschern, ein Netzwerk von Bots und gefälschten Nutzern zu „lokalisieren“, die Gamliels „häufige“ Forderungen nach einem Regimewechsel im Iran und ihre Verbindungen zu Pahlavi künstlich verstärkten. „Viele dieser Konten wurden 2022 eröffnet, auf dem Höhepunkt der sogenannten Hijab-Proteste im Iran“, berichtet Haaretz. Über 100 weitere „verbündete Konten“ wurden während des 12-tägigen Krieges eingerichtet, um die Reichweite des bösartigen Netzwerks weiter zu erhöhen.

Haaretz verrät kryptisch: „Dies scheint nicht die einzige Kampagne zu diesem Thema zu sein, die von Israel aus betrieben wird.“ Dennoch bestätigen die brisanten Enthüllungen des Medienunternehmens, dass die zionistische Entität – wenn nicht sogar andere feindliche ausländische Mächte, darunter die USA – heimlich umfangreiche psychologische Kriegsführungsinitiativen durchgeführt hat, um die Zustimmung zur Einsetzung Pahlavis als Herrscher des Iran an zwei kritischen Punkten der jüngeren Geschichte zu erzeugen, als ein Regimewechsel in Teheran offen von israelischen Beamten, westlichen Regierungen und den Mainstream-Medien gefördert wurde.

Diese Versuche scheiterten. Obwohl Pahlavi gelegentlich positive Berichterstattung von westlichen Nachrichtenagenturen erhält, genießt er keine Unterstützung unter der iranischen Bevölkerung im Inland, und selbst die meisten Kritiker in der Diaspora lehnen jeden Vorschlag ab, dass er die Macht im Land übernehmen könnte. Tatsächlich ist der Ruf des angehenden Monarchen so vergiftet, dass seine Unterstützung für jede Herausforderung der Regierung in Teheran den Todesstoß bedeutet. Dass die zionistische Entität enorme Ressourcen in ein so vergebliches Unterfangen investiert hat – und offenbar weiterhin investiert –, ist ein peinlicher Misserfolg epischen Ausmaßes.

„Monarchistische Berichte”

Weitere Details zu den israelischen Online-Manipulationen zugunsten von Pahlavi liefert ein Bericht des Datenanalyseunternehmens Social Forensics vom Juli 2023über „staatlich geförderte Plattformmanipulation” während der Proteste im Iran im Jahr 2022. Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass Teheran während dieser Zeit Opfer weitreichender Cyberkriegsoperationen war. Dazu gehörten „Desinformation, Verleumdungen und Drohungen”, die von einem riesigen Netzwerk von Bots und Trollen auf Twitter ausgingen. Obwohl der Bericht keine eindeutige Zuordnung dieser böswilligen Aktivitäten vornahm, deuten seine Ergebnisse eindeutig in Richtung Tel Aviv.

Social Forensics identifizierte mehrere klare, separate „Communities“ von Accounts, die in diesem Zeitraum gegen die Islamische Republik vorgingen, beispielsweise „Progressives“. Die einflussreichste Community waren jedoch die „Monarchisten“. Alle Accounts dieser Kategorie hatten eine beträchtliche Anzahl von Followern, und ihre Beiträge generierten ein hohes Maß an Engagement, sowohl unecht als auch organisch. Tausende vermeintliche Nutzer prangten Kronen-Emojis in ihren Anzeigenamen, um ihre monarchistische Gesinnung zu bekunden. Insgesamt wurden über 95 % dieser Accounts von Social Forensics als automatisierte „Sockpuppets“ identifiziert:

Die meisten davon sind unecht und dienen dazu, Twitter mit monarchistischen, pro-Pahlavi-Bildern und -Inhalten zu überschwemmen, um den Eindruck zu erwecken, dass es auf Twitter eine größere Basis monarchistischer Anhänger gibt, als es in Wirklichkeit der Fall ist.

Im März 2023 wurden Hunderte von Pro-Pahlavi-Bots wegen Verstoßes gegen die Twitter/X-Regeln gesperrt, nachdem sie sich an Manipulationen der Plattform beteiligt hatten. Obwohl viele von ihnen schnell mit fast identischen Benutzernamen wieder auftauchten und ihre zerstörerischen Aktivitäten fortsetzten, verurteilten mehrere prominente Anti-Teheran-Persönlichkeiten die Massen-Sperrung automatisierter Agitatoren. Unter ihnen war Alireza Nader, ehemals hochrangiger Funktionär der berüchtigten pro-Pahlavi-Lobbygruppe „Foundation for Defense of Democracies” und der undurchsichtig finanzierten Exilorganisation „National Union for Democracy in Iran”. Social Forensics stellte fest, dass er mehreren unechten monarchistischen Accounts folgte und diese verstärkte.

Das Analyseunternehmen entdeckte außerdem, dass zahlreiche offizielle Konten der israelischen Regierung auf der Plattform ebenfalls den einflussreichsten pro-Pahlavi-Sockpuppets folgten. Bemerkenswert ist, dass jedes achte Konto, dem @IsraelPersian folgte, das sich an ein iranisches Publikum richtet, ein „unechtes monarchistisches Konto” war, das „für den Sturz der Islamischen Republik und die Rückkehr des im Exil lebenden Kronprinzen Reza Pahlavi als Führer einer konstitutionellen Monarchie” eintrat. Aber die unwiderstehlichen Hinweise auf die Verwaltung dieses aggressiven Bot-Netzwerks durch Tel Aviv enden damit nicht.

Eine authentische Nutzerin, der @IsraelPersia neben anderen offiziellen Konten zionistischer Einrichtungen folgt, ist Emily Schrader, CEO der Digitalmarketing-Agentur Social Lite Creative. Zum Zeitpunkt der Untersuchung durch Social Forensics prahlte die Website ihres Unternehmens offen mit der Zusammenarbeit mit „hochrangigen Regierungsorganisationen und NGOs in Israel, darunter die IDF“. Die Untersuchung des Analyseunternehmens kam zu dem Schluss, dass Schraders Follower-Zahl „aufgebläht ist und ihre Tweets durch dieselben unechten Accounts künstlich verstärkt werden“, die zum Aufstand im Iran aufrufen, darunter auch monarchistische Bots.

„Misstrauen verbreiten“

Schrader gibt offen zu, dass mehrere israelische Staatseinrichtungen, darunter auch das genozidale Militär, zu seinen Kunden zählen. Dies ist Grund genug, um zu vermuten, dass Tel Aviv letztendlich für die pro-monarchistische „Plattformmanipulationskampagne“ verantwortlich war. Ebenso verdächtig ist, dass die damit einhergehenden Proteste ausgelöst wurden, nachdem das Pentagon zuvor jahrelang einen geheimen Online-Krieg gegen den Iran geführt hatte. Diese Bemühungen wurden von Digitalforschern aufgedeckt, nachdem Twitter und Meta ein riesiges Netzwerk von Konten des US-Militärs gesperrt hatten, die „mit irreführenden Taktiken pro-westliche Narrative“ in Zentral- und Westasien verbreiteten.

Der Iran war ein vorrangiges Ziel, wobei die Psyops-Spezialisten des Pentagons mehrere regierungsfeindliche Medienkanäle mit Inhalten in Farsi und begleitenden Social-Media-Kanälen sowie eine Vielzahl von Bot- und Troll-Accounts verwalteten. Diese Personen veröffentlichten häufig unpolitische Inhalte, darunter iranische Gedichte und Fotos von persischen Speisen, um ihre Authentizität zu erhöhen. Sie tauschten sich auch mit echten Iranern auf Twitter aus und scherzten oft über alltägliche Themen wie Internet-Memes. Die „Sockpuppets“ deckten ein breites ideologisches Spektrum ab und verwendeten unterschiedliche Erzähltechniken für unterschiedliche Zielgruppen.

Beispielsweise vertraten einige „iranische“ Bots und Trolle des Pentagon „hardlinerische“ Ansichten und kritisierten die Islamische Republik dafür, dass sie im Inland zu liberal und bei der Durchsetzung ihrer Interessen in der Region nicht aggressiv genug sei. Andere gaben sich als Linke, Säkularisten und andere oppositionelle Elemente aus. Es war ein umfassender digitaler Angriff aus allen Richtungen. Unheimlicherweise setzten sich viele dieser Accounts für Frauenrechte und Proteste gegen das Tragen des Hidschabs ein. Ein vom Pentagon verbreitetes Meme verglich die Behandlung von Frauen im Ausland mit der im Iran, indem es Fotos von westlichen Astronautinnen und einem angeblichen lokalen Opfer häuslicher Gewalt gegenüberstellte.

Die Zerstörung von Hidschabs war ein zentrales Symbol der Proteste, die daraufhin in Teheran ausbrachen und eine umfassende Berichterstattung in den ausländischen Medien sowie einen Chor von Forderungen nach einem Regimewechsel im Iran auslösten. Schnell erklärten Pahlavi und enge Verbündete wie Masih Alinejad, ein Veteran der von den USA finanzierten Propagandabemühungen gegen die Islamische Republik, der zu Angriffen der zionistischen Entität auf das Land und zur Ermordung seiner Führer aufgerufen hatte, sich selbst zu Anführern der Demonstranten. Ihr Versuch, die Proteste zu vereinnahmen, führte jedoch dazu, dass die Unruhen vor Ort sofort beendet wurden.

Eine vernichtende Nachbetrachtung mit dem Titel „Warum die iranische Revolution für ‚Frauen, Leben und Freiheit‘ gescheitert ist“, verfasst von Mariam Memarsadeghi, die Verbindungen zur zionistischen Lobby hat und ebenfalls einen Regimewechsel in Teheran befürwortet, gab Pahlavi die Schuld dafür, dass er versucht hatte, sich so eng mit den Protesten zu verbinden. Sie wies darauf hin, dass die engen Vertrauten des falschen Königs einen extremen „iranischen Nationalismus“ propagieren, zu „vergeltender Gewalt [und] summarischen Hinrichtungen“ von Feinden aufrufen und gleichzeitig „Misstrauen schüren und andere Oppositionsführer in den sozialen Medien angreifen“. Diese Aktivitäten entfremden die Iraner innerhalb und außerhalb des Landes in hohem Maße und beschädigen Pahlavis Ruf irreparabel.

Im April 2023 tauchte Pahlavi überraschend in Tel Aviv auf. Obwohl die westlichen Medien keinerlei Interesse zeigten, berichteten israelische Nachrichtenagenturen eifrig über seinen Auftritt als ein Ereignis von weltbewegender Bedeutung. Die Times Of Israel behauptete, der „historische“ Besuch sei ein „Heilungsprozess für viele iranische Juden“ gewesen, der ihnen ein „einzigartiges Gefühl der Freude, des Optimismus und der Heilung“ vermittelt habe. Auf einer Pressekonferenz wurde Pahlavi gefragt, wie die durchschnittlichen Iraner auf seine Reise reagierten. Er erklärte, ihre vehemente Unterstützung sei eindeutig:

Glauben Sie mir nicht einfach, sondern suchen Sie in den sozialen Medien … auf Twitter, Instagram, jeder beliebigen Plattform. Wenn Sie selbst recherchieren, brauchen Sie mir diese Frage nicht zu stellen. Die Antwort liegt direkt vor Ihren Augen.

Natürlich wurde diese „Antwort“ von Personen gegeben, die gar nicht existieren, dank „Online-Operationen“ Israels und wahrscheinlich auch anderer Staaten, die einen Regimewechsel im Iran anstreben. Offensichtlich unbeeindruckt vom Scheitern der Kampagne von 2022 wurde Pahlavi während des 12-tägigen Krieges erneut durch eine von Zionisten orchestrierte Social-Media-Kampagne auf betrügerische Weise gefördert, was völlig kontraproduktiv war. Ein Bericht des Instituts für Nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv vom Juli kam zu dem Schluss, dass die Unterstützung der Monarchisten für den Aufstand während dieses Konflikts die lokale Unterstützung für die Regierung nur noch verstärkte und „die Öffentlichkeit um die Flagge scharte“: