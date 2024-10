Israels kollektive Bestrafung bringt die Welt gegen das Land auf

Von Ian DeMartino

Im Jahr 2008 beschrieb der Oberst der israelischen Streitkräfte, Gabriel Siboni, das, was später als Dahiyeh-Doktrin bekannt werden sollte. „Im Libanon sollten Angriffe sowohl auf die militärischen Fähigkeiten [der Hisbollah] als auch auf die wirtschaftlichen Interessen und die Zentren der zivilen Macht abzielen, die die Organisation unterstützen … [Israel] wird unverhältnismäßig reagieren müssen“, schrieb er.

Die kollektive Bestrafung, die der Staat Israel gegen die Menschen im Gazastreifen, im Westjordanland und im Libanon verhängt hat, hat die Welt gegen ihn aufgebracht und könnte sein Verderben sein. Die Auswirkungen von Israels wahlloser und mörderischer Kampagne sind sowohl vor Ort als auch weltweit zu spüren.

„Es wird keinen Strom, kein Essen, kein Wasser, keinen Treibstoff geben, alles ist [in Gaza] geschlossen. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und handeln dementsprechend“, sagte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant wenige Tage nach dem Angriff vom 7. Oktober.

Im Gazastreifen sah sich die Hamas mit einer Popularitätskrise konfrontiert, da sie laut James Zogby vom Arab-American Institute vor dem 7. Oktober nur von 20 % der Bevölkerung unterstützt wurde. Mit der Operation Al-Aqsa Flood hoffte die Hamas, ihr Image zu verbessern und ihre Popularität zu steigern.

„Die Hamas versuchte, den 7. Oktober zu nutzen, um ihr Image als autoritäre militante Gruppe in das einer Kampftruppe umzuwandeln, die die Palästinenser vor israelischer Aggression schützt. Die Hamas glaubte, dass die Palästinenser sie als Beschützer ihres Kampfes und in einem positiven Licht sehen würden, wenn sie den 7. Oktober als revolutionären Akt des Widerstands gegen Israel darstellen würden“, schrieb Abdelhalim Abdelrahman in einem Artikel für antiwar.com zum Jahrestag der Operation Al-Aqsa Flood.

Eine kürzlich vom Palestinian Center for Policy and Survey Research durchgeführte Umfrage ergab, dass 56 % der Palästinenser im Gazastreifen den bewaffneten Widerstand als „das beste Mittel zur Erreichung der palästinensischen Ziele, nämlich die Beendigung der Besatzung und den Aufbau eines unabhängigen Staates,“ bezeichnen, was einen Anstieg von 50 % im September 2023 bedeutet.



Der gleiche Trend ist im Libanon bei der Hisbollah zu beobachten, wie der Herausgeber von The Cradle am Dienstag gegenüber Sputniks Fault Lines erklärte. „Was im Libanon passiert ist, schafft meiner Meinung nach tatsächlich mehr Unterstützung für die Hisbollah, denn selbst unter den Menschen, die die Existenz des libanesischen Widerstands ablehnen, lehnen sie Israel mehr ab“, argumentierte er. „Man wird nicht plötzlich auf die Seite der Menschen treten, die die eigene Stadt, die eigene Hauptstadt, das eigene Land bombardieren. Also wahllos die Landverbindung nach Syrien abzuschneiden und mit Bombenangriffen vom Meer und aus der Luft zu drohen … das ist die Dahiyeh-Doktrin.“

„Sie hofften, dass die Palästinenser irgendwann sagen würden: „Es reicht, wir wenden uns gegen die Hamas“, aber das ist nie passiert. Und das wird auch hier im Libanon nie passieren“, fuhr Carrillo fort. “Selbst wenn sie eine Art Farbrevolution entfachen, wird sie im Sande verlaufen, denn Israel ist im Moment der Feind, ehrlich gesagt, nicht nur des Libanon, oder Palästinas, oder Syriens, oder des Iran. Israel wird zum Feind der Menschheit.“

In der Region haben die Handlungen Israels die jahrzehntelange Arbeit zunichte gemacht, die seine Regierung und die USA in die Normalisierung der Beziehungen zu seinen Nachbarn gesteckt haben.

„[Der 7. Oktober] hat eine scheinbar bevorstehende, bald zu verwirklichende Verständigung zwischen Saudi-Arabien und Israel zunichte gemacht. Das hätte … die Idee der palästinensischen Selbstbestimmung zunichte gemacht. Aber mit dem 7. Oktober ist das Gegenteil der Fall, da die saudische Führung nun behauptet, dass eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel nicht möglich ist, solange die Frage der palästinensischen Selbstbestimmung und Eigenstaatlichkeit nicht auf dem Tisch liegt,“ sagte Dr. Gerald Horne, Historiker und Inhaber des John J. und Rebecca Moores Lehrstuhls für Geschichte und Afroamerikanistik an der University of Houston, gegenüber Sputniks The Critical Hour.

„Man kann auch sagen, dass der 7. Oktober 2023 die Abraham-Abkommen geschwächt hat. Dabei handelt es sich um die von US-Präsident Trump initiierten Abkommen, die eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Marokko und Bahrain und dem Sudan forderten„, fuhr Horne fort. “Wir wissen jetzt, dass die Unterzeichnung dieser unseligen Abkommen durch die sudanesische Führung auf den Straßen von Khartum mit Feindseligkeit aufgenommen wurde, was zu dem führte, was jetzt de facto ein Bürgerkrieg ist.“

Weltweit muss Israel feststellen, dass Länder, die zuvor mit dem Status quo zufrieden waren, den zionistischen Staat nicht mehr unterstützen.

Im Mai brach Kolumbien die diplomatischen Beziehungen zu Israel ab, obwohl das Militär des Landes auf israelische Waffenimporte angewiesen ist. Im August stoppte der kolumbianische Präsident Gustavo Petro die Kohleexporte nach Israel und sagte am 1. August, dass „kolumbianische Kohle zur Herstellung von Bomben verwendet wird, um palästinensische Kinder zu töten“.

Kolumbien lieferte zuvor 60 % der Kohleimporte Israels.

Selbst Frankreich, einer der standhaftesten Unterstützer Israels über Jahrzehnte hinweg, schockierte die Welt, als der französische Präsident Emmanuel Macron am Sonntag ein Waffenembargo gegen Israel forderte, eine Äußerung, die Netanjahu als „Schande“ bezeichnete.

„Wir sehen, dass diese Initiative von Macron eine Reaktion auf den Aufstieg der Linken in Frankreich ist, ein direktes Ergebnis, würde ich sagen, des 7. Oktobers, denn Frankreich hat eine der bedeutendsten und lebendigsten islamischen Bevölkerungsgruppen in Europa, die verständlicherweise durch die Verfolgung der Menschen in Gaza und der Palästinenser nach dem 7. Oktober empört war, was zu einem Aufschwung der Linken im französischen Parlament führte“, argumentierte Horne.

Aber Israels Handlungen bringen nicht nur die Welt gegen sich selbst auf, sondern auch gegen seinen größten Wohltäter: die Vereinigten Staaten.

„Angesichts dieser offensichtlichen Doppelmoral, die im Grunde dazu führt, dass die nordatlantischen Länder versuchen, Israels Piraterie zu entschuldigen, während sie gleichzeitig mit aller Härte gegen andere Nationen vorgehen, die angeblich gegen diese sogenannte internationale Ordnung verstoßen. Das ist für die Vereinigten Staaten, den US-Imperialismus und seine nordatlantischen Verbündeten ziemlich diskreditierend“, erklärte Horne.

„[Die USA] reden wie immer mit gespaltener Zunge, angeblich drängen sie Herrn Netanjahu zu einem Waffenstillstand, während sie Bomben mit mehreren Tonnen Gewicht liefern, die in dicht besiedelten Gebieten von Beirut abgeworfen werden“, fügte er später hinzu.

Auch in den Vereinigten Staaten wenden sich die Menschen gegen Israel, insbesondere die Jugend. „Wir sehen auch, dass der 7. Oktober 2023 in Nordamerika selbst zu einer wiederbelebten Protestbewegung an den Universitäten geführt hat“, sagte Horne.

Laut einer Umfrage des Pew Research Center vom April empfinden immer mehr junge Amerikaner Sympathie für die Palästinenser. 33 % der Befragten im Alter von 18 bis 29 Jahren gaben an, dass sie mit den Menschen im Gazastreifen sympathisieren, verglichen mit nur 14 %, die dasselbe über Israelis sagen.

Unterdessen ist der Anteil der Amerikaner, die kein oder nur geringes Vertrauen in den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu haben, „das Richtige in Bezug auf Weltangelegenheiten zu tun“, auf 52 % gestiegen, verglichen mit 42 %, die vor dem 7. Oktober dasselbe sagten.

Und das, obwohl die Mainstream-Medien im Westen und in weiten Teilen der Welt seit Jahrzehnten daran arbeiten, die Palästinenser zu entmenschlichen.

Eine Untersuchung von DeclassifiedUK stellte die Unterschiede fest, wie über palästinensische und israelische Todesfälle in den westlichen Mainstream-Medien berichtet wird.

„In den Mainstream-Medien des Vereinigten Königreichs und der USA sterben Israelis aktiv. Sie werden entweder von der Hamas getötet oder ermordet oder „nach einem überraschenden palästinensischen Angriff“. „Die Palästinenser“ steht für „Hamas“ für schlampige oder ideologische Redakteure, zum Beispiel im Guardian am 8. Oktober. Palästinensische Zivilisten hingegen sterben passiv – und doch sind sie es, die seit dem 7. Oktober die meisten Todesopfer zu beklagen haben … Am 8. November schrieb die Times of London: „Israelis gedachten des Monats, seit die Hamas 1.400 Menschen getötet und 240 entführt hat und damit einen Krieg begann, in dem 10.300 Palästinenser gestorben sein sollen“, was natürlich relativiert wird.“

Carillo stimmt dem zu. „Die westlichen Medien, die großen Sender – CNN, Fox News und MSNBC, NBC – man kann sie alle aufzählen, haben sich so sehr an der Entmenschlichung der Palästinenser mitschuldig gemacht“, sagte er.

„Jetzt frage ich mich, ob sie dasselbe mit den Libanesen machen werden. Werden die Libanesen als Nächstes entmenschlicht? Werden sie dazu gezwungen, in Lagern zu leben?“