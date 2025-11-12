Israels Soldaten brechen das Schweigen – und zerstören das offizielle Narrativ: „Es gibt keine Regeln mehr in Gaza“

Ein Kommentar zum Guardian-Bericht vom 10. November 2025 – und zu einem System, das längst jede moralische Kontrolle verloren hat.

Ein Militär, das langsam selbst aussteigt

Der neue Bericht des Guardian über IDF-Soldaten, die sich öffentlich gegen die israelische Kriegsführung in Gaza wenden, ist mehr als ein journalistisches Stück.

Es ist ein Riss im Fundament jener Erzählung, die Israel und seine westlichen Unterstützer seit Jahren als unantastbare Wahrheit verkaufen:

„Wir tun alles, um Zivilisten zu schützen.“

Doch die Soldaten, die in der Dokumentation Breaking Ranks: Inside Israel’s War zu Wort kommen, widerlegen dieses Dogma Punkt für Punkt. Nicht Palästinenser, NGOs oder UN-Beobachter sagen es – sondern die eigenen Kämpfer.

Und ihre Aussagen sind vernichtend.

„Schießen ohne Einschränkungen“ – die Entgrenzung eines Krieges

Soldaten berichten von einer Praxis, die mit militärischem Recht oder unterscheidendem Kampf nichts mehr zu tun hat:

Zivilisten werden zu Zielen, sobald sie „zu schnell“ gehen.

Oder sobald sie „zu langsam“ gehen.

Oder wenn sie einfach Wäsche auf dem Dach aufhängen – das reichte für manche Kommandanten, um einen „möglichen Scharfschützen“ auszurufen.

Das ist keine Kriegsführung.

Das ist eine Erosion der moralischen Grundordnung.

Human Shields – diesmal nicht Hamas, sondern IDF

Besonders explosiv sind Aussagen zur sogenannten „Mosquito-Taktik“:

Zivilisten gehen vor – die IDF folgt ihren digitalen Spuren.

Das ist die textbook-Definition von menschlichen Schutzschilden.

Israel wirft Hamas seit Jahrzehnten vor, Zivilisten als Schutz zu missbrauchen.

Doch nun kommen selbst IDF-Soldaten und sagen:

Ja, wir machen es.

Damit bricht ein zentrales Element des israelischen Propaganda-Apparats zusammen – und das aus den Mündern der eigenen Truppe.

Zahlen, die niemand gerne hört

Der Guardian verweist auf eine Auswertung der IDF-eigenen Daten:

83 % der Toten in Gaza sind Zivilisten.

Nicht laut Hamas.

Nicht laut NGOs.

Sondern laut israelischem Militär selbst.

Damit fällt das offizielle Narrativ, man bekämpfe „präzise Hamas-Strukturen“, in sich zusammen.

Das eigentliche Problem: Politische Führung, die keine Grenzen mehr kennt

Auch laut der Soldaten liegt das Problem nicht in der Truppe – sondern in der politischen Ebene:

Regeln wurden abgeschafft.

Eskalation wurde Normalzustand.

Rote Linien existieren nur noch auf Papier.

Und während Soldaten im Feld moralisch zerbrechen, wird in Jerusalem ein politisches Projekt durchgezogen, das längst nicht mehr Verteidigung heißt, sondern kollektive Bestrafung.

Warum dieser Bericht strategisch relevant ist

Der Guardian-Artikel ist nicht nur ein moralischer Alarm.

Er ist ein geopolitisches Erdbeben.

Denn wenn die eigenen Soldaten sagen:

„Wir haben uns selbst verloren“,

dann hat Israel ein Problem, das keine PR-Kampagne der Welt mehr reparieren kann.

Westliche Staaten geraten unter Druck, Waffenlieferungen zu überprüfen.

Internationale Gerichte erhalten politische Rückendeckung für Ermittlungen.

Der Rückhalt in der israelischen Bevölkerung bröckelt, weil Soldaten nicht schweigen.

Und:

Es wird nun schwerer – vielleicht unmöglich – die Kriegsführung weiter als „Verteidigung“ zu verkaufen.

Das Schweigen ist gebrochen – und es kommt nicht wieder zurück

Die Aussagen der Soldaten sind kein Randphänomen.

Sie sind der Beginn einer Legitimationskrise.

Wer gegen ein hochgerüstetes Militär kämpft, verliert meist den Krieg.

Wer gegen die Wahrheit der eigenen Soldaten kämpft, verliert die Zukunft.

Fazit: Israel hat nicht die Kontrolle verloren – es hat die Kontrolle abgegeben

An politische Führer, die keine Grenzen mehr akzeptieren.

An eine Kriegslogik, die nicht mehr zwischen Zivil und Militär unterscheidet.

An ein System, das sich moralisch entkoppelt hat – und nun sichtbar zersetzt wird.

Der Guardian-Bericht legt nur frei, was längst Realität ist:

Ein Krieg, der nicht mehr geführt, sondern entfesselt wird.

Und nun spricht die eigene Armee darüber.