Die Uhr tickt: US-Flugzeugträger vor Venezuelas Küste – Anti-Maduro-Operation rückt näher

Von Tyler Durden

Die Flugzeugträgerkampfgruppe USS Gerald R. Ford ist endlich im Zuständigkeitsbereich des US-Südkommandos eingetroffen, nachdem Präsident Trump Ende letzten Monats angeordnet hatte, sie von ihrem Einsatz im Mittelmeer in die Karibik zu verlegen.

Dies stellt eine drastisch verstärkte Kampagne mit Blick auf Venezuela dar, zu einem Zeitpunkt, an dem Washington einen möglichen Regimewechsel unter Präsident Nicolás Maduro in Erwägung zieht. US-Beamte beschreiben den Zweck des Flugzeugträgers Ford als Stärkung der Fähigkeit der Marine, illegale Akteure und Aktivitäten aufzuspüren, zu überwachen und zu unterbinden.

Dies geschieht nach wochenlangen Drohnenangriffen, bei denen mutmaßliche Drogenschmugglerboote zerstört wurden – insgesamt wurden nun neunzehn Schiffe zerstört und über 70 Menschen getötet.

Die Ford und ihre derzeit drei Begleitschiffe passierten am 4. November die Straße von Gibraltar. „Schiffbeobachter entdeckten am frühen Dienstagmorgen die Ford-Eskorte USS Bainbridge (DDG-96) vor der Küste von Puerto Rico. Die Bainbridge fuhr zusammen mit der Ford durch Gibraltar“, berichten Marinepublikationen am Dienstag. Darüber hinaus gibt Navy.mil am Dienstag bekannt:

Die Ankunft der Seestreitkräfte erfolgt, nachdem Kriegsminister Pete Hegseth die Carrier Strike Group angewiesen hatte, die Anweisung des Präsidenten zur Zerschlagung transnationaler krimineller Organisationen und zur Bekämpfung des Drogenterrorismus zur Verteidigung des Heimatlandes zu unterstützen.

Zuvor hatte das in Washington ansässige Center for Strategic & International Studies dargelegt, warum eine ganze Flugzeugträgergruppe in karibischen Gewässern ein „Use it or lose it”-Szenario darstellt, das extrem kostspielig ist, auch im Hinblick auf den Abzug aus anderen Teilen der Welt:

Die Verlegung eines so wichtigen Elements der US-Kampfkraft ist aufgrund des damit verbundenen strategischen Kompromisses von großer Bedeutung. Die Marine verfügt nur über 11 Flugzeugträger. In der Regel sind nur drei davon gleichzeitig auf See, da Wartungs- und Ausbildungsmaßnahmen erforderlich sind. Alle regionalen Kommandeure wollen sie. Das US-Indo-Pazifik-Kommando will immer einen – als Ergänzung zu dem dauerhaft in Japan stationierten Flugzeugträger, um der chinesischen Marine entgegenzuwirken und Übungen mit regionalen Verbündeten und Partnern durchzuführen. Das Central Command möchte einen für den Indischen Ozean, um gegen den Iran und die Houthis vorzugehen, oder im östlichen Mittelmeer, um Israel Luftschutz zu bieten. Das European Command möchte einen für Operationen in Europa, um Russland abzuschrecken. Im Gegensatz dazu ist die Karibik seit Jahrzehnten eine Region mit geringer Sichtbarkeit, die nur selten von Flugzeugträgern angefahren wird.

Natürlich geht es hier um weit mehr als nur einen erneuten „Krieg gegen die Drogen“ – nachdem Trump bereits erklärt hat, dass mögliche Bodenangriffe gegen Kartelle in Venezuela im Raum stehen.

Der CSIS-Bericht deutet auch an, dass der Umfang weit über das Versenken einiger Drogenboote hinausgehen dürfte:

Flugzeugträger sind aufgrund ihrer Luftflotte äußerst leistungsstark. Ihre Schlagkraft beruht in erster Linie auf den Kampfflugzeugen, in der Regel 24 F/A-18E/Fs und 24 F-35Cs. Allerdings sind diese Flugzeuge für die Drogenbekämpfung nicht gut geeignet, da sie zu schnell sind. Zusätzlich zu den Kampfflugzeugen verfügen Flugzeugträger über Unterstützungsflugzeuge wie E-2Ds für die Luftüberwachung (in der Regel vier) und SH-60R/S-Hubschrauber (19) für die U-Boot-Bekämpfung. Die Hubschrauber können bei der Suche helfen und können Schiffsabwehrraketen wie Penguins abfeuern, die für den Angriff auf schnelle Boote ausgelegt sind.

Hinzu kommt die immense Anzahl an Raketen, die nun auf Venezuela gerichtet werden können, wie CSIS weiter dokumentiert: „Mit diesen drei zusätzlichen Schiffen werden die US-Seestreitkräfte in der Region über mehr als 700 Zellen für vertikale Abschusssysteme (VLS) verfügen.“

Der Bericht fährt fort: „Diese Abschussvorrichtungen tragen eine Vielzahl von Raketen, darunter Tomahawk-Raketen für Landangriffe, SM-2/SM-6-Raketen für die Luftabwehr und SM-3 für die Abwehr ballistischer Raketen. Bei einer durchschnittlichen Auslastung der Streitkräfte von 25 Prozent mit Landangriffsraketen stünden etwa 180 Tomahawks für Angriffe gegen das Maduro-Regime oder Kartell-Einrichtungen zur Verfügung.“

Angesichts dieser in der jüngeren Geschichte beispiellosen Konzentration von Pentagon-Ressourcen in einer SOUTHCOM-Region „tickt die Uhr“ – wie The Economist betont hat.