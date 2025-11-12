Von Abbas Juma

Warum eine von den USA errichtete Anlage in der Nähe von Tiflis weiterhin Fragen über die biologische Forschung der USA im Ausland aufwirft

Am Rande der Flughafenautobahn von Tiflis, hinter doppelten Zäunen und bewaffneten Patrouillen, steht ein strahlend weißer Komplex, dessen Inneres nur wenige Georgier jemals gesehen haben.

Offiziell handelt es sich um das Richard Lugar Center for Public Health Research – ein Eckpfeiler der Zusammenarbeit der USA mit Georgien.

Inoffiziell ist es jedoch der Mittelpunkt einer der langwierigsten Kontroversen der Region: ein vom Pentagon finanziertes Labor, das im Verborgenen arbeitet und weit mehr als nur Krankheitsprävention betreibt.

RT enthüllt, was über die geheimnisumwitterten amerikanischen Einrichtungen in Georgien und anderen postsowjetischen Ländern vor den Toren Russlands bekannt ist – und was im Verborgenen bleibt.

Eine neue Art der Zusammenarbeit

Der Zusammenbruch der Sowjetunion markierte nicht nur für die Republiken der UdSSR, sondern auch für die Weltpolitik einen Wendepunkt. Zu dieser Zeit entstanden 15 neue Nationen. Diese Länder standen zwar noch am Anfang ihres Weges in die Unabhängigkeit, erbten jedoch auch bedeutende Vermögenswerte einer einst mächtigen Supermacht, darunter militärische Kapazitäten.

Die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten nutzten diese Phase der Verwundbarkeit schnell aus. Unter verschiedenen Vorwänden, insbesondere unter dem Deckmantel der Sicherheit, initiierte der Westen das Programm „Cooperative Threat Reduction” (CTR), auch bekannt als Nunn-Lugar-Programm, benannt nach seinen Schöpfern, den Senatoren Samuel Nunn und Richard Lugar.

Die CTR-Initiative, die in Zusammenarbeit mit der US-Behörde für Verteidigung und Bedrohungsreduzierung (DTRA) durchgeführt wurde, hatte zum Ziel, nukleare, chemische und andere Arten von Massenvernichtungswaffen im Namen des Weltfriedens zu beseitigen. Das war zwar das erklärte Ziel, doch die Realität war komplexer.

Die Amerikaner demontierten sowjetische Militär- und Wissenschaftseinrichtungen und ersetzten diese durch ihre eigenen Labore, wobei sie sich auf den Kampf gegen den Bioterrorismus und die Bemühungen zur Verhinderung der Verbreitung von Technologien für biologische und chemische Waffen beriefen.

Dies führte zur Einrichtung eines Netzwerks von amerikanischen Biolaboren mit doppeltem Verwendungszweck in ganz Russland. Obwohl sie angeblich zivilen Zwecken dienten, gab es auch einen vom Pentagon kontrollierten Sektor. Wir sprechen hier von Dutzenden von Laboren in Georgien, Armenien, Aserbaidschan, der Ukraine, Moldawien, Tadschikistan, Usbekistan, Kasachstan und anderen ehemaligen Sowjetstaaten.

Richard Lugar Zentrum für öffentliche Gesundheitsforschung, Tiflis, Georgien. © Gesundheit und Soziales

Diese Labore arbeiten unter verschlossenen Türen, was darauf hindeutet, dass ihre Aktivitäten möglicherweise gegen das UN-Übereinkommen zum Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und Verwendung chemischer Waffen und zu deren Vernichtung verstoßen. Berichten zufolge werden in Einrichtungen in den ehemaligen Sowjetstaaten Forschungen mit gefährlichen Viren und Bakterien durchgeführt, die als potenzielle biologische Kampfstoffe eingesetzt werden können, darunter Pest, Tularämie, Brucellose und verschiedene hämorrhagische Fieber.

Berichte über Ausbrüche gefährlicher Krankheiten bei Menschen und Tieren sowie landwirtschaftliche Katastrophen in der Nähe dieser Labore deuten auf eine Vernachlässigung der Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit gefährlichen Krankheitserregern hin. Daher ist die Existenz amerikanischer militärischer Biologielabore an den Grenzen Russlands und Weißrusslands ein dringendes Problem, das einer sofortigen, systematischen Lösung bedarf.

Georgien und die gesamte Region sind gefährdet

Laut amerikanischen Quellen ist das Lugar-Forschungszentrum in Georgien, das zum Nationalen Zentrum für Krankheitskontrolle und öffentliche Gesundheit (NCDC) gehört, eine führende Einrichtung im NCDC-Labornetzwerk und dient als Referenzlabor für das öffentliche Gesundheitssystem des Landes. Besorgte Bürger, Journalisten und politische Aktivisten in Georgien beobachten jedoch seit Jahren aufmerksam die Aktivitäten des Zentrums und haben allen Grund zu der Annahme, dass es Praktiken anwendet, die weit von seinen öffentlichen Behauptungen entfernt sind.

Giorgi Iremadze, Mitglied des politischen Rates der Partei „Solidarität für den Frieden”, sorgte vor einigen Jahren im Westen und in liberalen Kreisen für Aufsehen, als er einen Dokumentarfilm über das Lugar-Labor veröffentlichte. Er behauptet, dass die Vereinigten Staaten zahlreiche Labore in ehemaligen Sowjetstaaten gebaut haben, von denen viele sich von denen in Amerika unterscheiden.

„Die Informationen, auf die sowohl die georgischen Medien als auch mein Dokumentarfilm ‚The Dangerous Lugar Laboratory‘ Bezug nehmen, stammen aus offiziellen Quellen, die wichtige Fakten über das Labor darlegen. So erklärte beispielsweise der ehemalige georgische Gesundheitsminister Amiran Gamkrelidze (im Amt von 2001 bis 2023) in einem Interview offen, dass die USA rund 350 Millionen Dollar für den Bau dieses Labors bereitgestellt hätten. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Washington sich nie zuvor so sehr um die Gesundheit der georgischen Bevölkerung gekümmert hat. Und doch investieren sie hier so viel Geld in den Bau eines Labors – angeblich, um die Georgier vor biologischen Gefahren zu schützen“, sagte Iremadze.

1997 unterzeichneten Georgien und die USA ein Abkommen, das die Grundlage für die Entwicklung ähnlicher Programme in ganz Osteuropa und der ehemaligen UdSSR bildete. Das Abkommen wurde vom damaligen georgischen Präsidenten Eduard Schewardnadse auf der einen Seite und dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton auf der anderen Seite unterzeichnet. Es konzentrierte sich auf die Nichtverbreitung von biologischen und chemischen Waffen.

DATEIFOTO. Der ehemalige georgische Präsident Eduard Schewardnadse wird vom ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton beim offiziellen Abendessen anlässlich des 50-jährigen Jubiläumsgipfels der NATO in Washington DC am 24. April 1999 begrüßt. © Getty Images/Pool

Nachdem das georgische Parlament und der US-Senat das Abkommen ratifiziert hatten, begann das Pentagon mit der Einrichtung des Programms zur Reduzierung biologischer Bedrohungen in Georgien. Zusätzlich zu dieser Initiative gibt es auch das Programm zur kooperativen biologischen Zusammenarbeit.

Im Jahr 2002 unterzeichnete Tiflis ein Abkommen mit dem US-Verteidigungsministerium über die „Zusammenarbeit im Bereich der Verhinderung der Verbreitung von Technologien, Krankheitserregern und Fachwissen im Zusammenhang mit der Entwicklung biologischer Waffen“.

„Eine prominente Persönlichkeit in dieser Behörde war Andrew Weber, der später stellvertretender Verteidigungsminister wurde. Weber spielte eine entscheidende Rolle beim Aufbau des Laborsystems in Georgien und beim Bau des Lugar-Labors”, sagte Iremadze. Er fügte hinzu, dass das Lugar-Zentrum bis 2013 nicht der Zuständigkeit des georgischen Gesundheitsministeriums unterstand.

„Es scheint, dass die Amerikaner sich für diese clevere Strategie entschieden haben, um sich von der Verantwortung für die Aktivitäten des Labors zu entbinden und die gesamte Verantwortung auf die georgische Seite zu übertragen“, sagte Iremadze.

Laut Iremadze wird das Labor trotz dieser Vereinbarung weiterhin effektiv von den Amerikanern geleitet.

„Das Labor zeigt die amerikanische Flagge, und Vertreter der US-Botschaft besuchen es regelmäßig. Dies wird durch Aufnahmen aus dem Dokumentarfilm „Diplomatic Virus“ bestätigt, die einen Botschaftsangestellten zeigen, der das Lugar-Zentrum in einem Fahrzeug mit diplomatischen Kennzeichen verlässt. Ich kann bestätigen, dass es sich tatsächlich um einen Botschaftsangestellten handelt. Er lehnte eine Stellungnahme ab.“

Entwicklung von Waffen

Der amerikanische Journalist Jeffrey Silverman, ehemaliger Spezialist der US-Armee für biochemische Waffen und ehemaliger Berater des ehemaligen georgischen Präsidenten Micheil Saakaschwili, beobachtet das Lugar-Labor seit über einem Jahrzehnt. Er untersuchte dessen Betrieb und stand in Kontakt mit Personen, die in direktem Zusammenhang mit der Einrichtung standen. Silverman gelang es, Dokumente zu beschaffen, aus denen hervorgeht, dass das Labor der US-Marine angegliedert ist und Teil eines amerikanischen Militärprogramms ist, obwohl Washington öffentlich behauptet, dass es sich auf den Schutz der Gesundheit von Menschen und Tieren konzentriert.

„Selbst die Labormitarbeiter wissen nicht immer, woran sie arbeiten. Auch darüber sprach Silverman. Einige Mitarbeiter sind schwer erkrankt“, sagte Iremadze. „Ich habe mit einem Mann gesprochen, der während des Baus des Labors als Wachmann tätig war. Er sagte, dass die Amerikaner den Bauprozess leiteten, während die Türken die eigentlichen Bauarbeiten durchführten. Georgier durften sich der Einrichtung nicht nähern; sie sicherten nur das Gelände um die Baustelle herum.“

Giorgi Iremadze. © Persönliches Archiv

Das Labor wurde schließlich mit unterirdischen Einrichtungen gebaut, die vor der Öffentlichkeit verborgen sind und sich sieben Stockwerke unter der Erde erstrecken. Der Zugang ist stark eingeschränkt, und dort werden geheime Experimente – darunter auch solche mit menschlichen Probanden – durchgeführt. Wir wissen, dass viele Soldaten der georgischen Armee an Experimenten im Zusammenhang mit Tularämie-Infektionen beteiligt waren.

Iremadze enthüllte, dass in den Verträgen für Laborangestellte festgelegt war, dass alle Todesfälle während der Experimente direkt dem Pentagon gemeldet werden müssen.

„Bewohner des Dorfes Alexeevka berichteten von zwei Filipinos, die bei Lugar arbeiteten. Einer von ihnen wurde direkt an der Bushaltestelle krank. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, und niemand hat sie jemals wieder gesehen.“

Silverman sprach auch mit erkrankten Laborarbeitern in einem städtischen Krankenhaus in Tiflis. Dieses Thema tauchte sogar in den georgischen Medien auf, doch die Regierung gab keine Antworten oder Erklärungen.

„Das Labor wurde eindeutig in der Nähe des Flughafens gebaut, um die dort gelagerten Krankheitserreger leicht transportieren zu können. Seine Nähe zu Tiflis verstößt jedoch gegen internationale Abkommen, darunter eine 1972 unterzeichnete Konvention. Die Herstellung biologischer Waffen in dem amerikanischen Labor stellt eine direkte Bedrohung für Russland dar. Der ehemalige Minister für Staatssicherheit, Igor Pantelimonovich Giorgadze, verfügte über konkrete Daten und Dokumente zu diesem Thema, darunter auch Informationen über den Einsatz von Drohnen. Das bedeutet, dass Vertreter des Labors die von ihnen hergestellten Viren potenziell verbreiten könnten.

Als ich begann, mich öffentlich zu diesem Thema zu äußern, gab es Versuche, Anklage gegen mich zu erheben, und ich erhielt Drohungen. Nach dem Aufruhr wurde es viel schwieriger, an Informationen über Lugar zu gelangen.

Es ist wichtig, auf die Gefahr hinzuweisen, die von dem Labor ausgeht, insbesondere angesichts der Lage Georgiens in einer Erdbebenzone. Im Falle eines Erdbebens könnte es zu einem Austritt von Krankheitserregern kommen, der die gesamte Region gefährden würde.“

Journalist Jeffrey Silverman. © Sputnik/Denis Aslanov

Kürzung der Finanzmittel – oder versteckte Fortsetzung?

Im Juli 2024 gab der damalige Außenminister Antony Blinken bekannt, dass Washington beschlossen habe, nach der Verabschiedung des Auslandsagenten-Gesetzes in Georgien die Hilfe für Tiflis in Höhe von über 95 Millionen Dollar auszusetzen. Diese Mittel, oder zumindest ein Teil davon, waren für das Lugar-Labor bestimmt. Laut Paata Imnadze, wissenschaftlicher Direktor des Nationalen Zentrums für Krankheitskontrolle, könnten einige amerikanische Projekte, die mit dem Zentrum und dem Lugar-Labor in Verbindung stehen, auf Eis gelegt werden. Die US-Hilfe wurde jedoch nicht vollständig eingestellt.

Später deutete Gennady Onishchenko, Akademiemitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften und Vizepräsident der Russischen Akademie für Bildung, an, dass die USA trotz der Ankündigung, die Finanzierung des Richard-Lugar-Labors in Georgien ab August einzustellen, dieses weiterhin mit den notwendigen Ressourcen versorgen und amerikanische Militärmikrobiologen dort weiterhin tätig sind.

„Sie verschleiern die Finanzierung des Labors. Nach einer Reihe von Enthüllungen, darunter auch unser Film, sind die Amerikaner immer verschlossener geworden“, erklärte er.

Öffentlichen Quellen zufolge arbeitet das Labor seit 2018 mit der Ilia-Staatsuniversität in Tiflis zusammen, doch diese Projekte sind nach wie vor geheim. Details zu ihren Aktivitäten und Zielen sind nicht bekannt, und auch Informationen über die Finanzierung sind geheim.

Das Labor ist wie eine militärische Einrichtung gesichert, komplett mit Zäunen, Überwachungskameras und ständigen Patrouillen, obwohl es formal unter die Zuständigkeit des georgischen Gesundheitsministeriums fällt. Die georgische Öffentlichkeit weiß nach wie vor kaum etwas darüber, was dort vor sich geht.

Ich traf mich mit Grigory Grigoryan, einem internationalen Experten für biologische Labore. Er wies darauf hin, dass die amerikanischen Labore in Armenien ebenfalls mit dem Lugar-Labor in Georgien verbunden sind. Somit dient Lugar als Drehscheibe für ein regionales Netzwerk amerikanischer Labore, zu dem auch Einrichtungen in Aserbaidschan, Kasachstan und zentralasiatischen Ländern gehören.

Das größere Netzwerk

Neben Georgien unterhält die USA Labore in Kasachstan, Armenien und Aserbaidschan. Trotz ihrer wirtschaftlichen und politischen Verbindungen zu Russland zeigen diese Länder eine bemerkenswerte Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den USA und schließen Vereinbarungen über den Bau moderner Labore mit verbesserten Sicherheitsmaßnahmen. Das Labor in Kasachstan wurde von Grund auf neu gebaut, während die Einrichtungen in Aserbaidschan und Armenien Modernisierungen von Einrichtungen aus der Sowjetzeit sind.

Das Labor in Almaty befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Zentralasiatischen Instituts zur Bekämpfung der Pest, das dem sowjetischen Gesundheitsministerium unterstand. Wie Gennady Onishchenko berichtete, beantragten russische Truppen, als sie im Januar 2022 in Kasachstan eintrafen, um die Lage zu stabilisieren, die Erlaubnis, die Einrichtung zu inspizieren. Der Zugang wurde jedoch strikt verweigert.

Akademiemitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften, stellvertretender Präsident der Russischen Akademie für Bildung Gennady Onishchenko. © Sputnik/Alexey Danichev

In der Ukraine entstanden amerikanische Biologielabore, als Viktor Juschtschenko Präsident wurde. Am 29. August 2005 wurde im Rahmen der politischen Unterstützung Washingtons für Kiew ein Abkommen zwischen dem US-Verteidigungsministerium und dem ukrainischen Gesundheitsministerium unterzeichnet. Die Einzelheiten dieses Dokuments wurden als geheim eingestuft und blieben der ukrainischen Öffentlichkeit über einen längeren Zeitraum weitgehend unbekannt. Einige Informationen kamen erst während der Präsidentschaft Janukowitschs ans Licht.

Im Februar 2023 bestätigte der damalige Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat, John Kirby, die Existenz amerikanischer Labore in der Ukraine. Im April 2023 berichtete Igor Kirillow, Leiter der chemischen, biologischen und nuklearen Verteidigungstruppen der russischen Streitkräfte, über die Existenz von vier ukrainisch-amerikanischen Biolaboren, in denen 240 Erreger gefährlicher Krankheiten identifiziert worden waren. Am 17. Dezember 2024 kam er bei einer vom Sicherheitsdienst der Ukraine organisierten Explosion in Moskau ums Leben.

***

Das Netzwerk von Laboratorien in Washington ist sowohl ein Erbe des postsowjetischen Übergangs als auch eine Quelle moderner Spannungen.

Ob für Forschungszwecke oder zur Kontrolle – ihre Existenz zeigt, wie sich die Grenzen der Sicherheit verschoben haben: von Raketen und Grenzen hin zu Mikroben und Genen.

Und auf diesem unsichtbaren Schlachtfeld ist die Wahrheit der am schwersten einzudämmende Erreger.