Der „provisorische Pier“, der an der Mittelmeerküste des Gazastreifens gebaut wird, dient nicht dazu, die Hungersnot zu lindern, sondern die Palästinenser auf die Schiffe zu treiben und ins dauerhafte Exil zu schicken.

Israels Trojanisches Pferd – von Mr. Fish

Häfen lassen Dinge herein. Sie lassen Dinge heraus. Und Israel, das nicht die Absicht hat, seine mörderische Belagerung des Gazastreifens, einschließlich seiner Politik des erzwungenen Hungers, zu beenden, scheint eine Lösung für sein Problem gefunden zu haben, wohin es die 2,3 Millionen Palästinenser abschieben soll.



Wenn die arabische Welt sie nicht aufnehmen will, wie Außenminister Antony Blinken bei seiner ersten Besuchsrunde nach dem 7. Oktober vorschlug, werden die Palästinenser auf Schiffen in die Flucht geschlagen. Das hat 1982 in Beirut funktioniert, als etwa achteinhalbtausend Mitglieder der Palästinensischen Befreiungsorganisation auf dem Seeweg nach Tunesien geschickt wurden und weitere zweieinhalbtausend in anderen arabischen Staaten landeten. Israel geht davon aus, dass die gleiche Zwangsdeportation auf dem Seeweg auch in Gaza funktionieren wird.



Aus diesem Grund unterstützt Israel den „temporären Hafen“, den die Biden-Regierung baut, um angeblich Lebensmittel und Hilfsgüter nach Gaza zu liefern – Lebensmittel und Hilfsgüter, deren „Verteilung“ vom israelischen Militär überwacht wird.



„Man braucht Fahrer, die es nicht gibt, Lastwagen, die es nicht gibt, um ein Verteilungssystem zu versorgen, das es nicht gibt“, sagte Jeremy Konyndyk, ein ehemaliger hochrangiger Beamter der Biden-Regierung und derzeitiger Präsident von Refugees International, gegenüber The Guardian.



Dieser „Seekorridor“ ist Israels trojanisches Pferd, ein Vorwand, um die Palästinenser zu vertreiben. Die kleinen Hilfslieferungen auf dem Seeweg und die aus der Luft abgeworfenen Lebensmittelpakete werden die drohende Hungersnot nicht lindern, dafür sind sie auch nicht gedacht.



Fünf Palästinenser wurden getötet und mehrere verletzt, als ein mit Hilfsgütern beladener Fallschirm versagte und in eine Menschenmenge in der Nähe des Flüchtlingslagers Schati in Gaza-Stadt stürzte.

„Das Abwerfen von Hilfsgütern auf diese Weise ist eher auffällige Propaganda als ein humanitärer Dienst“, erklärte das Medienbüro der Lokalregierung in Gaza. „Wir haben bereits davor gewarnt, dass dies eine Bedrohung für das Leben der Menschen in Gaza darstellt, und genau das ist heute passiert, als die Pakete auf die Köpfe der Menschen fielen.“



Wenn es den USA oder Israel ernst damit wäre, die humanitäre Krise zu lindern, müssten die Tausenden Lastwagen mit Lebensmitteln und Hilfsgütern, die derzeit an der Südgrenze des Gazastreifens stehen, jeden der zahlreichen Grenzübergänge passieren dürfen. Aber das tun sie nicht. Die „temporäre Anlegestelle“ ist wie die Bombenabwürfe aus der Luft eine schaurige Inszenierung, ein Mittel, um Washingtons Mitschuld am Völkermord zu verschleiern.



Israelische Medien berichteten, dass der Bau des Piers auf Druck der Vereinigten Arabischen Emirate erfolgte, die Israel gedroht hatten, einen Landkorridor zu schließen, den sie gemeinsam mit Saudi-Arabien und Jordanien verwalten, um die Seeblockade des Jemen zu umgehen.



Wie die Jerusalem Post berichtet, war es Premierminister Benjamin Netanjahu, der der Biden-Administration den Bau des „temporären Hafens“ vorschlug.



Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant, der die Palästinenser als „menschliche Tiere“ bezeichnete und eine totale Belagerung des Gazastreifens befürwortete, einschließlich des Abschneidens von Strom, Nahrung, Wasser und Treibstoff, lobte den Plan mit den Worten: „Er wird die Hilfe direkt zu den Bewohnern bringen und so den Zusammenbruch der Hamas-Herrschaft in Gaza fortsetzen.



„Warum sollte Israel, das für die Hungersnot im Gazastreifen verantwortlich ist, die Idee unterstützen, einen Seekorridor für Hilfslieferungen einzurichten, um eine Krise zu bewältigen, die es selbst verursacht hat und die sich nun verschlimmert?“, schreibt Tamara Nassar in einem Artikel mit dem Titel „What is the Real Purpose of Biden’s Gaza Port?“ in The Electronic Intifada. „Es mag paradox erscheinen, wenn man bedenkt, dass der Hauptzweck des Seekorridors die Lieferung von Hilfsgütern ist.



Wenn Israel den Palästinensern ein Geschenk macht, kann man sicher sein, dass es ein vergifteter Apfel ist.Die Tatsache, dass Israel die Biden-Regierung dazu gebracht hat, den Hafen zu bauen, ist ein weiteres Beispiel für die umgekehrte Beziehung zwischen Washington und Jerusalem, wo die Israel-Lobby gewählte Vertreter beider Regierungsparteien gekauft hat.

In einem Bericht vom 15. März beschuldigt Oxfam Israel, die Hilfslieferungen in den Gazastreifen aktiv zu behindern und dabei die Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs zu missachten.Oxfam stellt fest, dass 1,7 Millionen Palästinenser, etwa 75 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens, von einer Hungersnot bedroht sind und dass zwei Drittel der Krankenhäuser und mehr als 80 Prozent der medizinischen Einrichtungen in Gaza nicht zur Verfügung stehen.



Der Bericht lautet wie folgt:

„Die Bedingungen, die wir im Gazastreifen beobachtet haben, sind mehr als katastrophal, und wir haben nicht nur festgestellt, dass die israelischen Behörden ihrer Verantwortung, die internationalen Hilfsbemühungen zu erleichtern und zu unterstützen, nicht nachgekommen sind, sondern dass sogar aktive Schritte unternommen wurden, um diese Hilfsbemühungen zu behindern und zu untergraben. Humanitäre Organisationen, die im Gazastreifen tätig sind, berichten von einer Verschlechterung der Situation, seit der Internationale Gerichtshof angesichts der plausiblen Gefahr eines Völkermordes einstweilige Maßnahmen verhängt hat, und von verstärkten israelischen Absperrungen, Einschränkungen und Angriffen auf humanitäre Helfer.Israel hat die „bequeme Illusion einer Reaktion“ in Gaza aufrechterhalten, um seine Behauptung zu untermauern, es lasse Hilfe zu und führe den Krieg im Einklang mit dem Völkerrecht.“

Laut Oxfam wendet Israel „ein dysfunktionales und unterdimensioniertes Inspektionssystem an, das Hilfslieferungen aufhält und sie langwierigen, sich wiederholenden und unvorhersehbaren bürokratischen Verfahren unterzieht, die dazu beitragen, dass Lastwagen durchschnittlich 20 Tage in langen Warteschlangen feststecken“. Israel, so Oxfam, lehne „Hilfsgüter mit doppeltem (militärischem) Verwendungszweck ab und verbietet lebenswichtigen Treibstoff und Generatoren sowie andere für eine sinnvolle humanitäre Hilfe unerlässliche Güter wie Schutzkleidung und Kommunikationsausrüstung. „Abgelehnte Hilfsgüter „müssen ein kompliziertes ‚Vorab-Genehmigungssystem‘ durchlaufen oder landen in der Vorhölle des Lagers Al Arish in Ägypten“. Israel hat auch „hart gegen humanitäre Missionen durchgegriffen, den nördlichen Gazastreifen weitgehend abgeriegelt und den Zugang internationaler Helfer nicht nur nach Gaza, sondern auch nach Israel und in die Westbank, einschließlich Ostjerusalem, eingeschränkt“.



In den vergangenen 157 Kriegstagen hat Israel 15.413 Lastwagen nach Gaza durchgelassen. Oxfam schätzt, dass die Bevölkerung in Gaza fünfmal so viele benötigt. Im Februar ließ Israel 2.874 Lastwagen passieren, 44 Prozent weniger als im Vormonat. Vor dem 7. Oktober kamen täglich 500 Hilfslieferungen nach Gaza.



Bei mehr als zwei Dutzend Zwischenfällen töteten israelische Soldaten zahlreiche Palästinenser, die versuchten, Hilfsgüter aus den Lastwagen zu holen. Bei diesen Angriffen wurden am 14. März mindestens 21 Palästinenser getötet und 150 verletzt, als die israelischen Streitkräfte auf Tausende Menschen in Gaza-Stadt schossen. Dasselbe Gebiet wurde von israelischen Soldaten beschossen.

Der israelische Angriff habe die Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und die Partner internationaler Organisationen im Gazastreifen in eine „praktisch unbewohnbare“ Umgebung gebracht, in der Massenvertreibungen und Entbehrungen an der Tagesordnung seien, 75 Prozent des festen Abfalls willkürlich entsorgt würden, 97 Prozent des Grundwassers für den menschlichen Gebrauch ungeeignet seien und der israelische Staat Hunger als Kriegswaffe einsetze, so Oxfam.



Oxfam stellt fest, dass es im Gazastreifen keinen sicheren Ort gebe, „da fast die gesamte Bevölkerung gewaltsam und oft mehrfach vertrieben wurde, was eine grundlegende Verteilung von Hilfsgütern unmöglich macht, einschließlich der Fähigkeit von Hilfsorganisationen, lebenswichtige öffentliche Dienstleistungen in großem Umfang wiederherzustellen“.



Oxfam beschuldigt Israel der „unverhältnismäßigen“ und „wahllosen“ Angriffe auf „zivile und humanitäre Einrichtungen“ sowie auf „Solar-, Wasser-, Strom- und Sanitäranlagen, UN-Gebäude, Krankenhäuser, Straßen, Hilfskonvois und Lagerhäuser, auch wenn diese Einrichtungen angeblich „entschärft“ werden, nachdem ihre Koordinaten zu ihrem Schutz weitergegeben wurden“.

Das Gesundheitsministerium in Gaza erklärte am Montag, seit Beginn der israelischen Angriffe vor fünf Monaten seien mindestens 31.726 Menschen getötet worden.In einer Erklärung des Ministeriums hieß es, in den vergangenen 24 Stunden seien mindestens 81 Menschen getötet und seit dem 7. Oktober 73.792 Menschen in Gaza verletzt worden.Tausende weitere werden vermisst, viele sind unter den Trümmern begraben.



Keine dieser israelischen Taktiken wird sich durch den Bau eines „provisorischen Hafens“ ändern, angesichts des bevorstehenden Bodenangriffs auf Rafah, wo 1,2 Millionen Menschen leben.Israel ist dabei, eine humanitäre Krise katastrophalen Ausmaßes heraufzubeschwören, bei der Tausende Palästinenser durch Bomben, Granaten, Raketen, Kugeln, Hunger und Infektionskrankheiten getötet werden und nur noch die Wahl zwischen Tod und Deportation haben. Der Hafen ist der Ort, an dem der letzte Akt dieses grausamen Völkermords stattfinden wird, wenn die Palästinenser von israelischen Soldaten auf Schiffe getrieben werden.

Wie passend, dass die Biden-Administration, ohne die dieser Völkermord nicht stattfinden könnte, ihn erleichtern wird.