Oktober-Überraschung: „Bioterrorismus“?

Von DemocracyManifest

[Nach den kurzen Hintergrundinformationen über Amerikas „Bipartisan Commission on Biodefense“ sollten Sie den zweiminütigen Simpsons-ähnlichen „Trailer“ für den Film „Biodefense“ aus dem Jahr 2024 auf dem YouTube-Kanal der Kommission nicht verpassen].

Update: Ein verspätetes Danke sehr (wieder!) an die australische Kollegin Elizabeth Hart für ihre Durchsicht des ersten Entwurfs dieses Beitrags – und ihre Erinnerung an „The Simpsons Pandemic“! Elizabeth – mit ihrem umfangreichen Wissen über die Zwangsimpfstoffindustrie und den damit verbundenen massiven Interessenkonflikten – hat den Covid-19-Schwindel lange vor den Lockdowns erkannt. Aus ihren redaktionellen Hinweisen für diesen Beitrag:

Eine neue Krankheit – niemand ist immun“… Die Simpsons ließen den Plan 2010 durchsickern, vor Ereignis 201! Wahrscheinlich unter dem Einfluss des Schweinegrippe-Betrugs von 2009 – unfassbar, dass so etwas wieder zugelassen wurde! Siehe: WHO and the pandemic flu ‚conspiracies‘, The BMJ, Juni 2010 Der Simpsons-Clip ist so witzig! Und genau richtig! Er schlägt sogar Abriegelungen vor! Und dann ist da noch das Center for Disease Desinformation…auf den Punkt gebracht…

Bitte verfolgen Sie Elizabeth Harts Arbeit unter Vaccination is political

Ist das wahre Problem die WHO – oder Washington D.C.?

Der Trailer für den neuen Film „Biodefense“ – gerade von Washington D.C. veröffentlicht! – ist auf YouTube wie folgt zusammengefasst:

Nachdem der Präsident während einer Rede zur nationalen Sicherheit durch einen Bioterroranschlag außer Gefecht gesetzt wird, muss der Vizepräsident einspringen, um eine einheitliche Antwort zu geben, während sich die biologische Bedrohung schnell über das ganze Land ausbreitet.

Ist dieser offizielle „Filmtrailer“ aus dem Jahr 2024, den Senator Lieberman und seine Biodefense-Kollegen Ihnen präsentiert haben und der einen „Bioterroranschlag“ und eine anschließende Epidemie in Amerika in diesem Herbst zeigt, eine prophetische Vorhersage der bevorstehenden „nächsten Pandemie“, vor der Bill Gates und Co. wiederholt warnen?

Handelt es sich dabei um „die nächste verlogene Krise, um die Amerikaner wieder dorthin zu bringen, wo sie hingehören“, um den „Center for Disease Disinformation“-Typen aus den Simpsons zu zitieren?

Quelle: The Simpsons Pandemic (2010)- Youtube

In diesem Zusammenhang lesen Sie bitte unseren jüngsten Beitrag zum Thema „Der unerklärte Krieg“ – über „Gesundheitssicherheit“ und den Weg zum Totalitarismus – und den vorsätzlichen Einsatz von Angst und vorgetäuschten Krisen durch „Führer“ als bevorzugtes Mittel zur Machtergreifung (und Profitmacherei) durch Theoretiker der „Versicherheitlichung“.

Amerikas „Zweiparteien-Kommission zur biologischen Verteidigung“ (Bipartisan Commission on Biodefense)

Die mächtige „Bipartisan Commission on Biodefense“ der USA wurde 2014 gegründet:

Es handelt sich um eine Organisation ehemaliger hochrangiger Regierungsbeamter, die die Fähigkeiten und Kapazitäten der USA zur Abwehr biologischer Bedrohungen analysiert.

Den Vorsitz dieser privaten Gruppe führen der ehemalige US-Senator Joe Lieberman und der ehemalige US-Minister für Heimatschutz, Tom Ridge, gemeinsam.

Laut ihrer Website hat die Bipartisan Commission on Biodefense einen Auftrag, der sich auf…

Empfehlung und Förderung von Änderungen der US-Politik und -Gesetze zur Stärkung der nationalen Bioabwehr bei gleichzeitiger Optimierung der Ressourceninvestitionen.

Die zentrale Arbeit der Kommission war ihr Bericht „A National Blueprint for Biodefense“ aus dem Jahr 2015, der dem Kongress und der Exekutive wichtige langfristige Gesetzesänderungen und politische Reformen empfahl.

Laut Wikipedia:

[Die Kommission] kam zu dem Schluss, dass die Vereinigten Staaten nicht darauf vorbereitet waren, auf ein biologisches Ereignis großen Ausmaßes zu reagieren – sei es ein natürliches Ereignis, eine versehentliche Freisetzung oder eine absichtliche Einbringung.

Außerdem:

Der Bericht [2015] beschreibt viele biologische Bedrohungen, darunter […] den „falschen Umgang mit tödlichen biologischen Wirkstoffen durch die US-Regierung“, als Gründe dafür, der biologischen Verteidigung eine hohe nationale Priorität einzuräumen.

Die „Bipartisan Commission on Biodefense“ hat seit ihrer Gründung vor einem Jahrzehnt über 120 Veranstaltungen – darunter Podiumsdiskussionen und Präsentationen – durchgeführt und übt außerordentlichen politischen Einfluss aus. So trafen die Ko-Vorsitzenden und Kommissionsmitglieder im Dezember 2015 mit dem damaligen Vizepräsidenten Joe Biden im Weißen Haus zusammen:

Zweck des Treffens war es, die Ergebnisse und Empfehlungen des Gremiums zu erörtern, die im Oktober 2015 in seinem „National Blueprint for Biodefense“ veröffentlicht wurden, einschließlich der ersten Empfehlung des Gremiums, dass der Vizepräsident die Verantwortung für die biologische Verteidigung des Landes übernehmen soll. Vizepräsident Biden versicherte allen Anwesenden, dass das Weiße Haus die biologische Bedrohung – und den Bericht des Gremiums – ernst nehme.

Die derzeitigen Geldgeber der Kommission sind:

Bavarian Nordic – „Die Konzentration auf Impfstoffe steht im Mittelpunkt unseres Handelns“ und

Open Philanthropy Project – mit Zuschüssen zum Thema „Globale Katastrophenrisiken, Biosicherheit und Pandemievorsorge“.

Ihr finanzieller Sponsor ist das Hudson Institute.

„Prophetisch“ zu Covid-19 – und „unweigerlich… die nächste Pandemie“?

Der folgende Text ist ein Auszug aus den einleitenden Bemerkungen des Ko-Vorsitzenden Senator Joe Lieberman auf der jüngsten Veranstaltung der Kommission – „Meeting the Moment: Biodefense Policy, Procurement, and Public Health“, die am 13. Dezember 2023 in Washington D.C. stattfand.

Nächstes Jahr wird die Kommission ihr zehnjähriges Bestehen feiern. […] Und das Ziel war natürlich, unser Land besser darauf vorzubereiten, einen Angriff mit Biowaffen zu verhindern und darauf zu reagieren – was, wie ich sagen muss, unser vorrangiges Anliegen war, als ich gebeten wurde, gemeinsam mit Tom Ridge den Vorsitz zu übernehmen… Es gab Zeiten, in denen die Empfehlungen, die wir [dem Kongress und der Exekutive] gaben, genau ins Schwarze trafen, und ich entschuldige mich dafür, dass ich das Wort „fast prophetisch“ verwendet habe… Als [Covid-19] dann zuschlug, hat unser Land in aller Eile einige wirklich bemerkenswerte Maßnahmen ergriffen, vor allem bei der Entwicklung von medizinischen Gegenmaßnahmen… äh, Impfstoffen. Diese Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, alles zu tun, um zu verhindern, dass die Regierung – unsere Regierung -, der private Sektor und die Öffentlichkeit zwischen jetzt und der nächsten Pandemie in eine Art Lethargie zurückfallen.

Die „nächste Pandemie“? Nachdem uns versprochen wurde, dass sie nur einmal in einem Jahrhundert auftritt?

Könnte der Filmtrailer der Kommission eine Vorwarnung für eine strategische Oktober-Überraschung sein?

(Anmerkung: In dem „Trailer“ sieht der Bioterroranschlag eher wie eine gezielte Freisetzung von „Biochemikalien“ aus, wie sie von Sasha Latypova beschrieben werden

in Bezug auf Toxine oder gefährliche Substanzen, die absichtlich eingesetzt werden, um „Ausbrüche“ als Teil der Inszenierung „vorgetäuschter Pandemien“ zu imitieren. Beachten Sie auch, dass die Vizepräsidentin an Bord der „Air Force Two“ nicht gackert – es ist also nicht Kamala Harris).

„Biodefense“ (2024) der Filmtrailer – Screenshots und Transkription

Das offizielle Video ist auf den 1. März 2024 datiert und hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weniger als 170 Aufrufe.

Das vollständige Transkript – nach Video und Screenshots – finden Sie im letzten Abschnitt des Beitrags.

„Biodefense: Einige Bedrohungen erfordern kühnes Handeln“

Nachdem der Präsident während einer Rede zur nationalen Sicherheit durch einen Bioterroranschlag außer Gefecht gesetzt wird, muss der Vizepräsident einspringen und eine einheitliche Reaktion anführen, da sich die biologische Bedrohung schnell über das ganze Land ausbreitet.

Sprecher:

Die Bipartisan Commission on Biodefense präsentiert eine Produktion der Trailer Studios: „Biodefense“. Von den Machern von National Security kommt ein biologischer Thriller, der Präventivmaßnahmen fordert.

Der Präsident:

Ja, ja, ja. Sehen Sie, meine Regierung nimmt biologische Bedrohungen sehr ernst. In den letzten fünf Jahrzehnten gab es mehr als 42 Millionen Todesfälle aufgrund von Krankheitsausbrüchen. Ganz zu schweigen von den verheerenden wirtschaftlichen Auswirkungen von Bedrohungen für unsere Lebensmittel. Wir werden unsere Überwachungs- und Erkennungsprotokolle fortsetzen, und die Aufklärung biologischer Bedrohungen wird weiterhin höchste Priorität haben.

Reporter:

Die mysteriöse Krankheit, die sich immer weiter in den Vereinigten Staaten ausbreitet, hat nun die Spitze erreicht, da der Präsident ins Koma gefallen ist. Der Vizepräsident hat nun das Kommando übernommen.

Berater des Vizepräsidenten:

Es breitet sich im gesamten Nordosten aus, und wir können davon ausgehen, dass in weniger als einer Woche das ganze Land infiziert ist.

Der Vizepräsident:

Mobilisierung aller verfügbaren medizinischen Gegenmaßnahmen.

Berater des Vizepräsidenten:

Verstanden.

Der Vizepräsident:

Wissen wir, wer für die Koordinierung dieser Angriffe verantwortlich ist?

Berater des Vizepräsidenten:

Noch nicht. Aber dem Virus ist es egal, wer es freigesetzt hat. Es bewegt sich ohne Diskretion und es bewegt sich schnell.

Der Vizepräsident:

Wir müssen schneller handeln.

Sprecher:

Kritiker bezeichnen „Biodefense“ als… „Ein Film, den niemand kommen sah.“ „Er ist voll von Maßnahmen, die Aufmerksamkeit verlangen.“ „Es ist der präventivste Film des Jahres.“

Sprecher:

In diesem Herbst bereiten wir uns proaktiv auf eine biologische Bedrohung vor, die zwar nicht sehr wahrscheinlich erscheint, aber dennoch ernst genommen werden muss.

Sprecher:

„Bioabwehr“: Maßnahmen zur Verteidigung gegen biologische Bedrohungen. Biologische Bedrohungen können natürlich vorkommende Infektionskrankheiten, unbeabsichtigte Freisetzungen oder biologische Angriffe sein, die Menschen, Tiere, Pflanzen und/oder die Umwelt betreffen.

„Biodefense“ : Vollständige Abschrift

Erzähler: Die Bipartisan Commission on Biodefense präsentiert eine Produktion der Trailer Studios: „Biodefense“. Von den Machern von National Security kommt ein biologischer Thriller, der Präventivmaßnahmen erfordert. Der Präsident: Ja. Ja, ja. Sehen Sie, meine Regierung nimmt biologische Bedrohungen sehr ernst. In den letzten fünf Jahrzehnten gab es mehr als 42 Millionen Todesfälle aufgrund von Krankheitsausbrüchen. Ganz zu schweigen von den verheerenden wirtschaftlichen Auswirkungen von Bedrohungen für unsere Lebensmittel. Wir werden unsere Überwachungs- und Erkennungsprotokolle fortsetzen, und die Aufklärung von biologischer Kriegsführung wird weiterhin höchste Priorität haben. Reporter: Die mysteriöse Krankheit, die sich weiterhin in den Vereinigten Staaten ausbreitet, hat nun die Spitze erreicht, da der Präsident ins Koma gefallen ist. Der Vizepräsident hat nun das Kommando übernommen. Berater des Vizepräsidenten: Sie breitet sich im gesamten Nordosten aus, und wir können davon ausgehen, dass in weniger als einer Woche das gesamte Land infiziert sein wird. Der Vizepräsident: Mobilisieren Sie alle verfügbaren medizinischen Gegenmaßnahmen. Berater des Vizepräsidenten: Verstanden. Der Vizepräsident: Wissen wir, wer für die Koordinierung dieser Angriffe verantwortlich ist? Berater des Vizepräsidenten: Noch nicht. Aber dem Virus ist es egal, wer es freigesetzt hat. Es bewegt sich ohne Diskretion und es bewegt sich schnell. Der Vizepräsident: Wir müssen schneller handeln. Erzähler: Kritiker bezeichnen „Biodefense“ als… „Ein Film, den niemand hat kommen sehen.“ „Er ist voll von Maßnahmen, die Aufmerksamkeit verlangen.“ „Es ist der präventivste Film des Jahres.“ Bereiten Sie sich in diesem Herbst proaktiv auf eine biologische Bedrohung vor, die zwar nicht sehr wahrscheinlich erscheint, aber dennoch ernst genommen werden muss. Erzähler: „Biodefense“: Maßnahmen zur Abwehr biologischer Bedrohungen. Bei biologischen Bedrohungen kann es sich um natürlich auftretende Infektionskrankheiten, versehentliche Freisetzungen oder biologische Angriffe handeln, die Menschen, Tiere, Pflanzen und/oder die Umwelt beeinträchtigen.

In einem zukünftigen Beitrag werden wir die „Bipartisan Commission on Biodefense“ und ihre Arbeit ausführlicher behandeln.