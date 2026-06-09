Israels Völkermord-Wirtschaft: Rekordgewinne im Waffenhandel dank muslimischer und europäischer Käufer

Von Robert Inlakesh

Neu veröffentlichte Daten der Abteilung für internationale Verteidigungszusammenarbeit (SIBAT) des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv zeigen, dass sich die Waffenexporte im Jahr 2025 auf 19,2 Milliarden US-Dollar beliefen – ein Allzeitrekord.

Das bedeutet, dass Israel im fünften Jahr in Folge Rekordeinnahmen erzielt, während es davon profitiert, Waffen an der Zivilbevölkerung in Gaza, im Libanon und im Iran im Kampfeinsatz zu testen. Obwohl sie gegenüber Israels Militäraktionen offen eine quasi-kritische Haltung einnehmen, sind es genau diese europäischen und mehrheitlich muslimischen Länder, die die israelischen Waffenexporte ankurbeln.

Aufrufe zu Boykotten, direkte Aktionen gegen Rüstungsunternehmen und Kampagnen, um israelische Rüstungsfirmen von Waffenmessen auszuschließen, haben sich angesichts der Bereitschaft der Regierungen, israelische Waffen zu kaufen, als erfolglos erwiesen.

Dies entspricht einem Gewinnanstieg von mehr als 30 % gegenüber dem Jahr 2024 beim Export israelischer Waffen und ist zudem das fünfte Rekordjahr in Folge. Der Umsatzanstieg fiel mit zwei wichtigen Entwicklungen zusammen: Zum einen mit der Verteidigungszusammenarbeit mit arabischen und mehrheitlich muslimischen Staaten nach der Unterzeichnung der „Abraham-Abkommen“ zur Normalisierung der Beziehungen, zum anderen mit der Vermarktung seiner Technologie nach dem Beginn des Völkermords im Gazastreifen[a][b][c][d][e].

Während die Vereinigten Staaten als Israels engster internationaler Partner gelten, verkaufte Israel im Jahr 2025 mehr Waffen an seine arabischen Verbündeten als an die Amerikaner, was eine bedeutende Verschiebung darstellt. Nordamerika machte 13 % der israelischen Waffenexporte aus, während der Nahe Osten und Nordafrika 15 % ausmachten; ein Prozentsatz, der in diesem Jahr voraussichtlich steigen wird.

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben beispielsweise in diesem Jahr gemeinsam mit Israel einen Fonds zur gemeinsamen Anschaffung und Entwicklung neuer Waffensysteme eingerichtet. Abu Dhabi führte zudem Anfang dieses Jahres koordinierte Militäroperationen mit Tel Aviv gegen den Iran durch und hat seine Luftabwehrsysteme mit denen seiner israelischen Partner integriert. Unmittelbar nach der Unterzeichnung der „Abraham-Abkommen“ im Jahr 2020 stiegen die israelischen Waffenexportgewinne auf Rekordhöhen von 11,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 und 12,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022, wobei ein erheblicher Teil davon auf Verkäufe an seine neuen arabischen Verbündeten zurückzuführen war.

Israel ist kürzlich zum zweitgrößten Waffenlieferanten Marokkos geworden, nachdem Rabat Anfang 2025 beschlossen hatte, Elbit Systems anstelle des französischen Unternehmens KNDS als seinen Hauptwaffenlieferanten zu wählen. Doch nicht nur die VAE und Marokko kaufen israelische Waffen; auch das mehrheitlich muslimische Aserbaidschan hat in den vergangenen Jahren rund 70 % seiner Waffen aus Israel bezogen.

Turkmenistan, das – wie Aserbaidschan – an die Islamische Republik Iran grenzt, ist ebenfalls ein Abnehmer israelischer Militärtechnologie und hat kürzlich von Elbit Systems hergestellte Skystriker-Kamikaze-Drohnen erworben.

Obwohl viele Länder der Europäischen Union im vergangenen Jahr Schritte unternahmen, die in Tel Aviv bedauert wurden – wie die Anerkennung des Staates Palästina und symbolische Maßnahmen gegen Israel seit dem 7. Oktober 2023 –, war Europa im Jahr 2025 der größte Einzelabnehmer israelischer Waffen mit einem Umsatz von 6,9 Milliarden US-Dollar oder rund 36 % der gesamten israelischen Exporte.

Das Land, das die meisten israelischen Waffen kaufte, war jedoch Indien – eine Beziehung, von der sowohl Neu-Delhi als auch Tel Aviv prahlen, dass sie vom Angriff auf den Gazastreifen völlig unberührt bleibt.

Angesichts der Tatsache, dass Israel im vergangenen Jahr acht Länder angegriffen, im Gazastreifen eine von Menschen verursachte Hungersnot herbeigeführt hat, indem es drei Monate lang jegliche Hilfslieferungen in das belagerte Gebiet blockierte, und dabei unzählige Angriffe auf muslimische und christliche Heiligtümer verübte, sind Fragen hinsichtlich der Durchsetzbarkeit des Völkerrechts aufgekommen, wenn Staaten sich weigern, es umzusetzen.

Im November 2024 erließ der Internationale Strafgerichtshof (ICC) Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant. Das Verfahren Südafrikas gegen Israel, in dem es des vom Gericht als plausibel erachteten Völkermords beschuldigt wird, ist vor dem Internationalen Gerichtshof (ICJ) anhängig.

Alle großen Menschenrechtsorganisationen – Amnesty International, Human Rights Watch und die israelische Organisation BT’Selem – haben Israel sowohl des Völkermords als auch der Apartheid beschuldigt.

Inmitten der weltweiten öffentlichen Empörung über Israels Militäraktionen scheinen die Regierungen den demokratischen Willen ihrer Bevölkerung und das Völkerrecht weitgehend ignoriert zu haben und treiben den Kauf von Waffen aggressiv voran, die Israel in denselben Gebieten „im Einsatz testet“, in denen es der Kriegsverbrechen beschuldigt wird. Dies spiegelt sich in einem satten Anstieg der israelischen Waffenexportgewinne um 56,1 % seit dem Jahr wider, in dem der Angriff auf Gaza begann.