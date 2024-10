Israels Wurzeln im europäischen Kolonialismus erklären seine Völkermordideologie

Israel begeht in Gaza einen Völkermord. Genau das haben zahlreiche Experten der Vereinten Nationen festgestellt. Um den Völkermord zu verstehen, den Israel mit Unterstützung Nordamerikas und Europas im Gazastreifen begeht, ist es von entscheidender Bedeutung, die Wurzeln des Zionismus im westlichen Kolonialismus zu erkennen.

Mehrere Länder haben sich Südafrika in einem Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof angeschlossen, in dem Israel des Völkermords am palästinensischen Volk beschuldigt wird. Richter in Den Haag erklärten, es sei „plausibel“, dass Tel Aviv gegen die Völkermordkonvention verstoße.

Führende israelische Politiker haben zu Völkermord aufgerufen und die Palästinenser vernichtet. Sie dämonisieren sie als „menschliche Tiere“. Israels rechtsextremer Finanzminister Bezalel Smotrich argumentierte, es sei „gerechtfertigt und moralisch“, alle zwei Millionen palästinensischen Zivilisten in Gaza verhungern zu lassen. (Er bedauerte jedoch, dass die internationale Gemeinschaft dies nicht zulassen würde.)

Manche Menschen, die sich nicht besonders intensiv mit Geopolitik beschäftigen, sind völlig verwirrt, wie ein Staat, der behauptet, das jüdische Volk zu vertreten (obwohl viele Juden weltweit dagegen sind), solch abscheuliche Verbrechen begehen kann, nachdem die europäischen Juden durch Nazideutschland und seine faschistischen Verbündeten einen schrecklichen Völkermord erlitten hatten.

Um den eklatanten Völkermord zu verstehen, den Israel heute mit der vollen Unterstützung der US-Regierung und eines Großteils Europas im Gazastreifen begeht, ist es wichtig, die Geschichte des Zionismus zu studieren – der Bewegung, die einen jüdischen Ethnostaat errichten wollte – und die Wurzeln des Zionismus im westlichen Kolonialismus zu erkennen.

Entgegen der landläufigen Meinung wurde Israel nicht als Reaktion auf die Barbarei des Holocausts der Nazis gegründet. Das britische Empire hatte bereits drei Jahrzehnte zuvor in der Balfour-Deklaration von 1917 die Schaffung eines israelischen Kolonialregimes im historischen Palästina gebilligt, zu einer Zeit, als Europa Westasien (ein besserer Begriff für den Nahen Osten) kolonisierte.

Es ist kein Zufall, dass die Balfour-Erklärung unmittelbar nach dem Sykes-Picot-Abkommen von 1916 zustande kam, in dem das Britische und das Französische Reich die Gebiete des Osmanischen Reichs aufteilten und ihre eigenen Kolonien in Westasien gründeten.

Karte der Gebiete, die gemäß dem Sykes-Picot-Abkommen von 1916 vom britischen und französischen Kaiserreich kontrolliert werden sollten

Der Zionismus orientierte sich direkt an den europäischen Kolonialbewegungen des 19. Jahrhunderts.

Der „Gründervater“ der politischen zionistischen Bewegung, Theodor Herzl, schrieb einen Brief an Cecil Rhodes, den Völkermörder und Kolonisator Afrikas (nach dem Rhodesien benannt wurde), in dem er um Hilfe bei der Kolonisierung Palästinas bat. In dem Brief prahlte Herzl damit, dass der Zionismus „etwas Koloniales“ sei.

Herzl beruhigte seine europäischen Kolonialherren und betonte, dass Israel (das er „Der Judenstaat“ nannte) „einen Teil einer Verteidigungsmauer für Europa in Asien bilden würde, einen Außenposten der Zivilisation gegen die Barbarei“.

Dies ist dieselbe koloniale Sprache, die noch heute von Israels dienstältestem Staatschef, dem rechtsextremen Premierminister Benjamin Netanjahu, verwendet wird. „Wir beschützen euch“, sagte Netanjahu in einer Ansprache im Juli 2024 vor dem US-Kongress. „Dies ist kein Kampf der Zivilisationen. Es ist ein Kampf zwischen Barbarei und Zivilisation.“

Während Israels Unterstützer im 21. Jahrhundert die kolonialen Wurzeln des Staates normalerweise herunterspielen, waren die ursprünglichen zionistischen Führer stolz auf ihre kolonialistische Ideologie; sie versteckten sie nicht. Eine einflussreiche frühe zionistische Gruppe nannte sich Palestine Jewish Colonization Association.

Einer von Herzls wichtigsten politischen Verbündeten war der britische Kolonialminister Joseph Chamberlain, ein blutrünstiger, ideologisch engagierter Kolonialist, der sich gewaltsam der Souveränität Irlands widersetzte und die unter britischer Kolonialherrschaft lebenden Völker in Afrika terrorisierte.

Tatsächlich erwog das britische Empire zunächst die Errichtung eines zionistischen Regimes in Uganda, das es auch in Ostafrika kolonisiert hatte, bevor es sich später in Palästina niederließ. Die Balfour-Erklärung des Vereinigten Königreichs von 1917 war grünes Licht für die Gründung Israels durch die Kolonisierung Palästinas – Jahrzehnte vor dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust der Nazis.

Der heutige faschistische Wahnsinn des israelischen Regimes ist verständlicher, wenn man bedenkt, dass sowohl der Zionismus als auch der Nationalsozialismus ihren Ursprung im europäischen Kolonialismus haben.

Die Nazis wollten Osteuropa kolonisieren, um „Lebensraum“ zu schaffen, und versuchten, die Bewohner der Region zu töten und ethnisch zu säubern, um ihnen ihr Land zu stehlen. Genauso wollen die Zionisten das historische Palästina und andere Teile Westasiens kolonisieren, um den „Lebensraum“ ihres eigenen suprematistischen Ethnostaates zu erweitern, indem sie die einheimischen Bewohner töten und ethnisch säubern, um ihnen ihr Land zu stehlen.

Die Ähnlichkeiten zwischen dem Zionismus und dem Faschismus wurden bereits 1948, dem Jahr der Staatsgründung Israels, durch die mörderische ethnische Säuberung der Palästinenser (bekannt als Nakba – das arabische Wort für „Katastrophe“) auffallend deutlich.

Kein anderer als Albert Einstein verglich Israel damals mit Nazideutschland. Im Dezember 1948 verfasste Einstein (der nicht nur ein berühmter Physiker, sondern auch ein überzeugter Sozialist war) zusammen mit anderen prominenten linken jüdischen Intellektuellen einen Brief in der New York Times . Sie gaben eine unheimlich vorausschauende Warnung heraus (Hervorhebung hinzugefügt):

Zu den beunruhigendsten politischen Phänomenen unserer Zeit gehört die Entstehung der „Freiheitspartei“ (Tnuat Haherut) im neugegründeten Staat Israel, einer politischen Partei, die in ihrer Organisation, ihren Methoden, ihrer politischen Philosophie und ihrer sozialen Anziehungskraft den Nazi- und faschistischen Parteien sehr ähnlich ist . Sie entstand aus den Mitgliedern und Anhängern der ehemaligen Irgun Zvai Leumi, einer terroristischen, rechtsgerichteten, chauvinistischen Organisation in Palästina.

Der aktuelle Besuch von Menachem Begin, dem Führer dieser Partei, in den Vereinigten Staaten soll offensichtlich den Eindruck erwecken, dass die Amerikaner seine Partei bei den kommenden israelischen Wahlen unterstützen, und die politischen Bindungen zu konservativen zionistischen Elementen in den Vereinigten Staaten festigen. Mehrere Amerikaner von nationalem Ruf haben sich bereit erklärt, seinen Besuch zu begrüßen. Es ist unvorstellbar, dass diejenigen, die den Faschismus in aller Welt bekämpfen, wenn sie richtig über Herrn Begins politische Laufbahn und Perspektiven informiert sind, der von ihm vertretenen Bewegung ihren Namen und ihre Unterstützung hinzufügen könnten.

Bevor durch finanzielle Zuwendungen und öffentliche Kundgebungen zu Begins Gunsten sowie durch die Schaffung des Eindrucks in Palästina, ein großer Teil Amerikas unterstütze faschistische Elemente in Israel , irreparabler Schaden angerichtet wird, muss die amerikanische Öffentlichkeit über die Leistungen und Ziele von Herrn Begin und seiner Bewegung informiert werden.

Die öffentlichen Bekenntnisse von Begins Partei geben keinerlei Aufschluss über ihren wirklichen Charakter. Heute spricht sie von Freiheit, Demokratie und Antiimperialismus, während sie bis vor Kurzem noch offen die Doktrin des faschistischen Staates predigte . Die terroristische Partei verrät ihren wahren Charakter durch ihre Taten; aus ihren vergangenen Taten können wir ableiten, was man von ihr in Zukunft erwarten kann.

Menachem Begin, den Einstein und andere als Faschisten charakterisierten, war von 1977 bis 1983 Ministerpräsident Israels. Die rechtsextreme politische Partei Herut, die Begin anführte, entwickelte sich im 21. Jahrhundert zur mächtigsten politischen Organisation Israels: Likud, die Partei Netanjahus.

Kurz gesagt: Die völkermörderische Zerstörungskampagne, die die von den USA unterstützten israelischen Streitkräfte im Jahr 2024 in Palästina entfesseln, ist alles andere als neu; sie ist vielmehr die Fortsetzung eines jahrhundertelangen Prozesses des westlichen Kolonialismus.

Was Israel tut, ist dasselbe, was die USA und Kanada den Ureinwohnern Nordamerikas angetan haben, was Australien den Aborigines angetan hat, was Belgien dem Kongo angetan hat, was Frankreich Algerien angetan hat, was Großbritannien Irland angetan hat und was Deutschland Namibia angetan hat.

Zionismus ist Kolonialismus, und deshalb ist es überhaupt keine Überraschung, dass die westlichen imperialen Mächte Israel weiterhin so stark unterstützen. Sie brauchen keine Israel-Lobby, die sie davon überzeugt, den Kolonialismus zu unterstützen; das ist die Aufgabe imperialer Mächte. Die USA brauchten keine Lobby, die sie davon überzeugte, brutale imperiale Angriffskriege gegen die Völker Koreas, Vietnams, Kubas, Nicaraguas, Jugoslawiens, des Iraks, Libyens usw. zu führen.

Vertreibung der einheimischen Palästinenser durch zionistische Milizen während der Nakba von 1948

Nach seiner Errichtung in den blutigen Massakern der Nakba von 1948 fungierte Israels Kolonialregime zunächst als Außenposten des britischen Empires. Dies wurde deutlich, als Großbritannien (und Frankreich) intervenierten, um Israel im Kampf gegen Ägyptens revolutionären, antikolonialistischen, panarabischen Führer Gamal Abdel Nasser zu helfen, nachdem dieser in der sogenannten „Suezkrise“ von 1956 den Suezkanal verstaatlicht hatte (die in Wirklichkeit eine Krise des Kolonialismus war, in der eine ehemals kolonisierte Nation die souveräne, vom Volk ausgeübte Kontrolle über ihr Territorium und ihre Infrastruktur beanspruchte, sodass die Kolonialmächte, die von dieser Infrastruktur profitiert hatten, einmarschierten, um dies zu stoppen).

In der Folgezeit überholten die USA Großbritannien, und seit 1967 ist Israel ein Außenposten des US-Imperiums. Washington benutzte das kolonialistische zionistische Regime als bösartigen Kampfhund, um alle antiimperialistischen Oppositionskräfte in Westasien zu liquidieren. Dabei zielten sie zunächst auf Kommunisten, dann auf arabische Nationalisten und nun auf islamisch-nationalistische Gruppen, die für die nationale Befreiung kämpfen .

Der ehemalige US-Außenminister und NATO-Kommandeur Alexander Haig prahlte: „Israel ist der größte amerikanische Flugzeugträger der Welt, der nicht versenkt werden kann“.