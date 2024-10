US-Geheimdienstleck erschüttert Israels Plan, den Iran anzugreifen, und mehr

Von Stephen Bryen

Wir wissen nicht, ob das Leck ein Gesetzesverstoß oder eine vorsätzliche Handlung innerhalb der Biden-Administration war.

„Middle East Spectator“ ist ein regimetreuer Telegram-Kanal mit Sitz in Teheran, wie es alle Medienkanäle mit Sitz in Teheran sind – per Gesetz. Letzte Woche hat Middle East Spectator zwei sensible Geheimdienstdokumente veröffentlicht. Die Dokumente stammen von der US-amerikanischen National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), und die Informationen betrafen die Vorbereitungen Israels auf Vergeltungsmaßnahmen für iranische Raketenangriffe.

Ich habe die auf Telegram geleakten Dokumente nicht erneut veröffentlicht. Interessierte Leser können dem oben angegebenen Link folgen.

Der Middle East Spectator behauptet, es handele sich um eine unabhängige Operation in Teheran. Er sagt, er habe die Dokumente von einer „informierten Quelle in der US-Geheimdienstgemeinschaft“ erhalten. Wenn wir dies für bare Münze nehmen, dann hat eine Quelle in der Geheimdienstgemeinschaft den Spectator kontaktiert und die beiden Dokumente weitergegeben. Zur weiteren Klärung sagt der Spectator in einem späteren Beitrag, die Quelle sei im US-Verteidigungsministerium gewesen.

Da „Nachrichten“ und Informationen im Iran sehr streng kontrolliert werden, konnte Spectator diese Dokumente nur mit Genehmigung des Regimes veröffentlichen.

Es handelt sich um außerordentlich wertvolles Material, das der Iran zur Vorbereitung seiner Verteidigung nutzen kann und wahrscheinlich auch nutzen wird.

Eines der beiden durchgesickerten Dokumente ist als „überstreng geheim“ eingestuft. Dieses Dokument wird als NOFORN bezeichnet, was bedeutet, dass das Dokument nicht an ausländische Regierungen weitergegeben werden darf. Unter der Annahme, dass die Dokumente nicht an Verbündete weitergegeben wurden (wie z. B. an die Five Eyes-Gruppe, deren Mitglieder außerordentlichen Zugang zu US-Geheimdienstinformationen haben), stützen diese Informationen die Behauptung des Spectator, dass die undichte Stelle von Personen oder Organisationen aus den Vereinigten Staaten stammt.

Die Dokumente beschreiben eine israelische „Großübung zum Einsatz von Streitkräften“ am 15. und 16. Oktober. Das Dokument wurde am 18. Oktober vom Spectator im Telegraph veröffentlicht.

Wer auch immer die Dokumente an Teheran weitergegeben hat, wollte damit vor einem bevorstehenden israelischen Angriff warnen. Außerdem wurden den Iranern die Art der eingesetzten Waffen und die wahrscheinlichen Ziele mitgeteilt, wobei es sich bei letzteren hauptsächlich um iranische Luftverteidigungsanlagen und Langstreckenradare handelte.

Israelische F-16 Fighting Falcon startet Marschflugkörper

Wie wir das wissen? Die beiden Dokumente enthalten äußerst detaillierte Informationen über die Vorbereitungen der israelischen Luftwaffe auf einen Angriff und beschreiben ausführlich die Aktivitäten auf drei israelischen Luftwaffenstützpunkten, die einer massiven Überwachung durch die USA unterliegen.

Der Bericht identifiziert sorgfältig die Typen von Marschflugkörpern, die Israel vorbereitete, nämlich ein System namens ROCKS (das Israels luftgestützte Langstrecken-Marschflugkörper Crystal Maze oder Crystal Maze II sein könnte) und Golden Dawn, ein weiterer Typ von Marschflugkörpern, der ein Derivat der Sparrow-Serie sein könnte, die als Zielsystem zur Nachahmung iranischer Langstreckenraketen entstand.

Dem Bericht zufolge soll die Plattform, die diese Raketen trägt, die F-15I sein, nicht Israels F-35 „Adir“-Jets. Außerdem werden die Tankflugzeuge und Überwachungsplattformen genannt, die Israel einsetzen würde.

Israels F-35 Adir (Bildquelle: © IDF | Amit Agronov)

Das ist noch nicht alles. In dem weniger streng eingestuften Dokument (Geheimhaltungsstufe) werden die ballistischen Mittelstreckenraketen Jericho II Israels besprochen, die als entscheidender Bestandteil der nuklearen Abschreckung Israels gelten.

Jericho II wird mit Festbrennstoff angetrieben und kann in einem Silo oder in einem TEL-Fahrzeug (Transporter-Erector-Launcher) stationiert werden. Der dokumentarische Kontext zeigt, dass die USA den Besitz von Atomwaffen durch Israel akzeptieren, obwohl die USA dies nie offiziell bestätigt haben.

Aus dem entsprechenden Dokument geht hervor, dass Israel die Jericho-Raketen möglicherweise verteilt hat, um zu verhindern, dass sie vom Iran ins Visier genommen werden. Es heißt auch, dass die USA keine Vorbereitungen Israels für seine Jericho-II-Raketen festgestellt haben, und kommt zu dem Schluss, dass ein nuklearer Angriff Israels unwahrscheinlich ist.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Weitergabe von Geodaten Israel erheblichen Schaden zugefügt hat. Es ist auch wahrscheinlich, dass viel sensiblere Informationen an die Iraner weitergegeben wurden, Informationen, die der Iran möglicherweise vor der Veröffentlichung schützen möchte. Einige Veröffentlichungen auf dem Spectator-Kanal geben dies zu.

Warum sollte die iranische Regierung (entweder über Spectator oder durch Erteilung einer Genehmigung an Spectator) IRGENDEINE der Informationen durchsickern lassen?

Einige spekulieren, dass dies geschah, um Israel davon zu überzeugen, dass der Vergeltungsplan dem Iran bekannt war – und so Israel von einem Angriff abzuhalten, den die iranische Regierung WIRKLICH nicht riskieren wollte. Zweitens vielleicht, um zu warnen (oder zu prahlen?), dass der Iran von den Vereinigten Staaten mit geheimen Informationen versorgt wurde, was Israel befürchten ließ, dass noch mehr kompromittiert worden war.

Bedenken Sie Folgendes.

Die iranische undichte Stelle wurde am 18. Oktober bekannt. Am 19. Oktober griff eine mutmaßliche Drohne der Hisbollah das Privathaus des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu in Caesarea in Küstennähe an. Um Netanjahus Haus präzise anvisieren zu können, war eine „Szenenabgleichung“ erforderlich, da jede Drohne aus dem Libanon, Syrien oder dem Irak wahrscheinlich außerhalb der Funkreichweite gewesen wäre. Die Szenenabgleichung würde eine umfangreiche nachrichtendienstliche Vorbereitung erfordern.

War man sich sicher, dass Netanjahu während des Angriffs zu Hause sein würde? Oder war man sich sicher, dass er nicht zu Hause sein würde? Das Haus anzugreifen, obwohl man wusste, dass er nicht da war, wäre eine weitere Möglichkeit, Israel mitzuteilen, was der Iran weiß, ohne die Vergeltung zu riskieren, die mit Sicherheit auf ein tatsächliches Attentat folgen würde. Waren US-amerikanische Geheimdienste mitschuldig? Mit anderen Worten: War das Leck ein Gesetzesverstoß oder war es eine Handlung der Regierung oder einiger Regierungsmitglieder mit politischen Motiven? Das kann noch niemand sagen.

All dies wird wahrscheinlich zu einer erheblichen Neubewertung in Israel führen. Zumindest werden die Israelis die Meinung vertreten, dass der US-Geheimdienst unzuverlässig und unterwandert ist. Darüber hinaus werden einige die USA als offen feindselig und gegen Israel agierend verstehen. (Nach dem Drohnenangriff erhielt der Premierminister Anrufe von ausländischen Staatsoberhäuptern sowie vom ehemaligen Präsidenten Trump und dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses Mike Johnson. Weder Präsident Biden noch Vizepräsidentin Harris riefen an.)

In der realen Welt ist dies eine sehr traurige Entwicklung. Israel verfügt über einige der besten menschlichen Geheimdienste (HUMINT) der Welt und hat erheblichen Zugang zu den Nuklearprogrammen des Iran. Israel hat bei vielen Gelegenheiten befreundete (und weniger befreundete) Länder vor Bedrohungen gewarnt, auch vor Bedrohungen gegen ausländische Staats- und Regierungschefs, die der Mossad und andere Geheimdienstzentren in Israel aufgedeckt haben. Durch solche Lecks wird die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit stark beeinträchtigt und die USA werden direkt geschädigt.

Laut Mike Johnson, Sprecher des Repräsentantenhauses, haben die USA offenbar eine Untersuchung eingeleitet. Dokumente dieser Art werden oft über ein sicheres Internet an sicherheitsüberprüftes Personal gesendet. Es könnte Hunderte, vielleicht sogar noch mehr, mit Zugang geben. Es könnte möglich sein, die Zeitstempel derjenigen zu überprüfen, die auf die Dokumente zugegriffen oder sie kopiert haben, was möglicherweise dazu beitragen würde, die Suche einzugrenzen. Es könnte auch möglich sein, Dokumente, die außerhalb der USA gesendet wurden, mithilfe der enormen Fähigkeiten der National Security Agency zu verfolgen. Vieles hängt davon ab, ob die Untersuchung ernsthaft durchgeführt wird.

Ein Vorschlag, der im Raum steht, ist, dass die Dokumente vielleicht gehackt wurden. Solche sensiblen Informationen werden jedoch nicht nur über verschlüsselte Kanäle übertragen, sondern auch verschlüsselt, sodass ein Hacken weniger wahrscheinlich zu nützlichen Ergebnissen führt. Es gibt keine öffentlichen Berichte über Hacks von US-Sicherheitsinformationen.

Es ist nicht klar, was Israel tun wird. Es wäre leichtsinnig, Vergeltung zu üben, jetzt, da zumindest einige von Israels Plänen und Vorbereitungen durchgesickert sind – was ja der Sinn der Sache war. Israel hatte sich Berichten zufolge bereits mit den USA darauf geeinigt, die Öl- oder Nuklearanlagen des Iran nicht anzugreifen. Wird diese Vereinbarung jetzt Bestand haben oder wird Israel sie für ungültig erklären?

Darüber hinaus muss Israel befürchten, dass auch seine anderen Operationen – gegen iranische Stellvertreter vom Roten Meer bis zum Gazastreifen, Libanon und Syrien – aufgrund von US-Geheimdienstlecks gefährdet sind.