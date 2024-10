Du bist nicht verrückt. Diese völkermörderische Dystopie ist verrückt.

Caitlin Johnstone

Sie sind nicht verrückt. Sie sind verrückt. Diejenigen, die herumlaufen und vorgeben, als sei alles in Ordnung. Diejenigen, die den Völkermord in Gaza als „Einzelfall“ abtun. Diejenigen, die es nicht mögen, wenn man über diese Dinge spricht, weil es sie aufregt. Das sind die Verrückten.

Ich sage das, weil das Leben im Westen während eines vom Westen unterstützten Völkermordes einem das Gefühl geben kann, verrückt zu werden. Als ob vielleicht etwas mit dir nicht stimmt, weil du nicht in der Lage bist, so zu tun, als ob deine Regierung Israel dabei hilft, Leute lebendig zu verbrennen, Kinder in den Kopf zu schießen, absichtlich das Gesundheitssystem des Gazastreifens zu zerstören und die Zivilbevölkerung mit einem tödlichen Belagerungskrieg zu überziehen, um palästinensisches Gebiet zu räumen. Vielleicht bist du defekt, wenn du das nicht so gelassen sehen kannst wie alle anderen auch.

Aber es ist nichts falsch mit dir, und du bist nicht defekt. Mit einer Zivilisation, die all das mitmacht, ist etwas ganz und gar nicht in Ordnung. Es ist unsere völkermörderische Dystopie, die defekt ist.

Die Geschichte ist voll von Beispielen schrecklicher Massengräueltaten, auf die die Mehrheit der Bevölkerung damals nicht mit der entsprechenden Abscheu und Dringlichkeit reagiert hat. Die Sklaverei. Der Holocaust. Die systematische Ausrottung anderer indigener Bevölkerungen in anderen siedlungskolonialistischen Projekten. Die meisten Menschen, die heute zurückblicken und dieses Übel im Nachhinein richtig beurteilen, schlafwandeln gerade durch ihre heutige Wiederholung in Palästina.

Diejenigen, die sich gegen die massenhaften Gräueltaten der Geschichte gestellt haben, waren in der Regel in der Minderheit, denn wenn es konventionelle Weisheit gewesen wäre, sich ihnen zu widersetzen, wären sie gar nicht erst geschehen. Dies zeigt uns, dass es keine Korrelation zwischen konventioneller Weisheit und echter moralischer Klarheit gibt. Wir können nicht auf andere schauen, um zu beurteilen, ob unsere Position in einer Frage die richtige ist, denn die Geschichte lehrt uns, dass die Mehrheit in den wichtigsten Fragen vielfach falsch liegt, wenn es gerade darauf ankommt.

Und die Mehrheit liegt jetzt falsch. Diejenigen, die Israels Übergriffe in flagranti unterstützen, liegen falsch. Diejenigen, die versuchen, nicht zu viel darüber nachzudenken, was in Gaza und im Libanon geschieht, liegen falsch. Diejenigen, die sagen, es sei alles so tragisch und herzzerreißend, aber es sei auch so kompliziert und Israel habe das Recht, sich zu verteidigen, liegen falsch. Diejenigen, die nicht gegen Israels Gräueltaten sind, sondern nur dagegen, dass ihr eigenes Land Truppen vor Ort schickt oder ihre Steuergelder dafür ausgibt, liegen falsch. Diejenigen, die wissen, dass ein Völkermord stattfindet, es aber vermeiden, zu viel Lärm darum zu machen, weil sie sicherstellen wollen, dass die Demokraten die Wahl gewinnen, liegen falsch. Diejenigen, die wissen, dass es sich um einen Völkermord handelt, aber auf diese Realität nicht mit dem angemessenen Maß an Dringlichkeit, Eindringlichkeit und Konzentration reagieren, liegen falsch.

Überall um uns herum werden wir mit Botschaften bombardiert, die uns weismachen wollen, dass wir es sind, die die Realität nicht richtig wahrnehmen. Diese Botschaften können offenkundig sein, wie die Propaganda der Massenmedien und die Argumente der Israel-Apologeten, auf die wir online stoßen. Sie können auch subtil sein, wie die unausgesprochenen Botschaften, die wir erhalten, wenn niemand um uns herum über Gaza spricht und wie die Menschen sich unwohl fühlen, wenn wir es tun.

Aber diese Botschaften belügen uns. Wir sind absolut diejenigen, die die Dinge richtig sehen. Wir sind auf jeden Fall diejenigen, die auf diesen Albtraum angemessen reagieren. Sie sind diejenigen, die sich wie ein Haufen Verrückter verhalten, die inmitten eines Hausbrandes herumspazieren;

Schauen Sie nicht auf andere, um Ihren eigenen Grad der Klarheit zu beurteilen. In einer Zivilisation, die verrückt geworden ist, müssen Sie selbst herausfinden, wie geistige Gesundheit aussieht. Wenn unsere Führer einen aktiven Völkermord in einer Gesellschaft unterstützen, die von propagandistischen Wahnvorstellungen überschwemmt wird, müssen wir alle mutig genug sein, um auf eigenen Füßen zu stehen.