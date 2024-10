Irans Siege bestätigen, dass Washington Eurasien nicht wieder kolonisieren kann. Es sind weitere drastische Maßnahmen der herrschenden Klasse der USA zu erwarten.

Warum bezeichnet Kamala Harris den Iran jetzt als den größten Gegner der USA? Weil der Iran in diesem Stadium des Konflikts zwischen proimperialistischen und antiimperialistischen Kräften das Land ist, das Washingtons unmittelbarste Pläne durchkreuzt. Die neokonservativen Denkfabriken, die hinter Harris stehen, haben einen Plan für einen hybriden Krieg gegen die BRICS-Staaten. Sie glauben, dass die beste Option des Hegemons darin besteht, Destabilisierungskampagnen in möglichst vielen mit China verbündeten Ländern zu starten und dabei insbesondere die „Swing States“ ins Visier zu nehmen, die das Potenzial haben, aus dem Einflussbereich der USA zu fallen.

Ob bewusst oder nicht, die Neocons haben sich diese Strategie als Reaktion auf die Niederlage der NATO gegen Russland ausgedacht. Sie sehen, dass das Hauptziel des Stellvertreterkriegs in der Ukraine, nämlich das geopolitische Schachbrett gegen China zu wenden, nicht erreicht wurde; dass die Anstiftung zu diesem Konflikt mit Russland für das Imperium nach hinten losging und dass die globale Reaktion auf den Völkermord im Gazastreifen den Aufstieg der Multipolarität weiter beschleunigt hat. Unsere herrschende Klasse braucht dringend einen gangbaren Weg zur Rekolonialisierung Eurasiens, zur Umkehrung des Aufstiegs Chinas und zur Rückführung der Handelsnetzwerke des Kontinents unter die Vorherrschaft der USA.

Der Iran hat gerade den nächsten Plan des Imperiums blockiert, der darin bestand, die iranische Regierung gegen den erweiterten BRICS-Kreis aufzuhetzen. Als Reaktion auf die Forderungen des iranischen Volkes hat sich die Regierung des Landes hinter die Politik der Hardliner gestellt und Khameneis Fraktion ermöglicht, Vergeltungsmaßnahmen gegen „Israel“ zu ergreifen und den Bau von Atomwaffen voranzutreiben. Der Iran hat einen Sieg über die Kapitulationisten errungen, die versucht haben, ihn zu untergraben, und es ist ihm gelungen, zu zeigen, dass der „Iron Dome“ nicht funktioniert. Also haben die Hintermänner von Harris beschlossen, die Demokraten dazu zu bringen, sich Trump anzuschließen und den Iran zu dämonisieren, in der Hoffnung, dass Washington dadurch seine neuen Ziele verwirklichen kann. Dies sind die Ziele, die sich ein Imperium aneignet, wenn es sich in die Enge getrieben sieht und nichts tun kann, um seinen Untergang zu verhindern.

Der Kern der neuen Strategie des imperialen Biests besteht darin, so viele seiner Feinde wie möglich zu eliminieren. Das bedeutet nicht nur, dem „israelischen“ faschistischen Staat Geld für Völkermord zu geben, sondern auch aktiv die anti-iranische und anti-„terroristische“ Rhetorik zu befeuern, auf der der Völkermord beruht. Die Demokratische Partei hat Trumps Haltung gegenüber „Israel“ übernommen und nutzt die Plattform des Weißen Hauses, um eine Erzählung vom „Kampf der Kulturen“ über den Krieg mit dem Islam zu fördern. Wenn Harris den Iran angreift, ist dies die Botschaft, die sie verbreitet. Und dass sich die Demokraten dabei so wohl fühlen, während die muslimische Wut über Gaza weit verbreitet ist, zu einer Zeit, in der wir nur noch Wochen von der Wahl entfernt sind, ist bezeichnend. Es zeigt, dass die Kräfte des tiefen Staates, die Harris unterstützen, zuversichtlich sind, dass es ihnen gelingen wird, die Wahl zu manipulieren und die Gegenreaktion dieser muslimischen Wähler zu überwinden. Sie glauben, dass sie diesen Sieg im Inland erringen können, der Washington in eine bessere Position bringen würde, um im Ausland Gewalt auszuüben.

Wenn der Tiefe Staat den Anschein erweckt, als hätte der Völkermord im Gazastreifen keinen politischen Preis gefordert, und Harris trotz des Wahlboykotts der Palästina-Unterstützer an die Macht bringt, dann werden die nächsten Schritte des Imperiums in gewisser Weise schwerer zu stoppen sein. Und angesichts der „israelischen“ Aktionen, die Harris duldet, ist es offensichtlich, dass sich diese kommenden Aggressionen gegen die Schwächsten richten werden. Die Washingtoner Politikstrategen, die etwas von Wirtschaft verstehen, wollen keinen umfassenden Krieg mit dem Iran, weil sie wissen, dass dies die Ölpreise explodieren lassen würde. Aber sie lassen „Israel“ gern seinen Völkermordkrieg gegen das libanesische Volk intensivieren, weil sie das Gemetzel als etwas betrachten, das die psychologische Seite ihrer Kriegsführung voranbringen kann. Die wahllosen Bombenangriffe sind eine „Schock- und Ehrfurcht“-Taktik, die die wahrgenommene Macht der Angreifer aufblähen und ihre Methoden effektiver erscheinen lassen kann, als sie tatsächlich sind.

Washington hoffte zunächst, dass diese Terroranschläge „Israels“ den antiimperialistischen Block auseinanderbrechen lassen würden. Die Imperialisten wollten, dass die US-freundlichen politischen Kräfte Irans angesichts dieser Angriffe an Macht gewinnen und den Iran von Vergeltungsmaßnahmen abhalten. Dies hätte den Iran zu einer spaltenden Kraft innerhalb der BRICS-Staaten gemacht und alle Länder, die Washingtons Ziel eines Regimewechsels sind, verwundbarer gemacht. Stattdessen wurde das antiimperialistische Lager durch die jüngsten Aggressionen seines Feindes gestärkt, und der Iran wandte sich einem konsequenteren antiimperialistischen Politikmodell zu.

Das bedeutet, dass die Mächte, die die Hisbollah unterstützen, selbst wenn der Verlust Nasrallahs der Hisbollah schaden sollte, in stärkerem Maße in der Lage sein werden, der Hisbollah im Kampf zu helfen. Norman Finkelstein hat spekuliert , dass Nasrallahs Nachfolger sich stärker am Iran orientieren wird als sein Vorgänger, was eine negative Entwicklung wäre, wenn die Politik des Iran weiterhin von den Kapitulationsbefürwortern bestimmt würde. Doch in den letzten Wochen haben die Hardliner des Iran die Kontrolle wiedererlangt, und zwar aufgrund dieser Taktik, die die Entschlossenheit des Iran brechen sollte. Die Imperialisten sehen, dass ihr Plan nach hinten losgegangen ist, und bemühen sich daher, den Konflikt zu eskalieren. Sie werden „Israel“ dabei unterstützen, den Völkermord an den Palästinensern zu intensivieren und das Morden auf weitere Teile des Libanon auszudehnen. Dann werden sie die nächsten Kriegsfronten eröffnen, die sich in Ostasien , auf dem Balkan , in den „Swing States“, im gesamten globalen Süden und in den wichtigsten imperialistischen Ländern befinden werden.

Während die Hegemonie versucht, China zu einem Stellvertreterkrieg zu provozieren und eine neue Welle von Farbrevolutionen zu starten, greift sie präventiv das eigene Volk der USA an. Im Mittelpunkt dieser inländischen Aufstandsbekämpfung werden Gegenbanden stehen, die zivilen Stellvertreterkräfte, die Staaten mobilisieren können, um in ihrem Namen Gewalt anzuwenden. Wir wissen, dass Gegenbanden ein wichtiges Werkzeug sein werden, weil unser tiefer Staat sie in Großbritannien getestet hat. Die antimuslimischen Unruhen im Vereinigten Königreich im August dieses Jahres, die von den von US-Geheimdiensten kontrollierten Social-Media-Plattformen angeheizt wurden, waren ein Vorbote dessen, was unsere herrschende Klasse in den Vereinigten Staaten tun wird. Und wir können davon ausgehen, dass diese Angriffe der Gegenbanden hier schon bald stattfinden werden, wahrscheinlich gleich nach der Wahl.

Wie in Großbritannien wird der Hauptzweck der Gewalt darin bestehen, dem Staat einen Vorwand für Angriffe auf die Bürgerrechte zu liefern. Das andere Ziel, das sie verfolgen wird, ist – abgesehen davon, weitere Spaltungen innerhalb der Arbeiterklasse zu schaffen –, unsere revolutionären Organisationen zu terrorisieren. Und das wichtigste ideologische Instrument, das der Staat dafür einsetzen wird, ist der radikale Liberalismus. Wenn der Staat die extreme Rechte dazu benutzen würde, Gewalt gegen Revolutionäre auszuüben, würde dies den Faschismus des Staates entlarven; die beste Option des Staates ist die Mobilisierung der antikommunistischen anarchistischen Militanten, die sich oft selbst „Antifa“ nennen.

Diese Ultragewalt der Radlibs wird eine Erweiterung der linksimperialistischen Ideologie sein, die der Harris-Flügel vertritt; der Ideologie, die besagt, dass die antiimperialistischen Länder einen Regimewechsel brauchen, weil sie nicht woke genug sind. Dieser globale Kreuzzug wird bald in Form einer anarchistischen Kampagne gegen die Kommunisten, die als „Faschisten“ bezeichnet werden, nach Hause getragen . Der Hauptfeind des Klassenkampfs ist eine Koalition aus Neokonservativen, Völkermord befürwortenden Liberalen und radikalen Liberalen, die sich alle gegen die promultipolaren Kräfte gestellt haben.

Sie gehen in die Offensive und versuchen, den Triumph des antiimperialistischen Lagers angesichts dieser jüngsten Niederlagen für den Hegemon zu verhindern. Wir im Kern müssen an unserer Front diesen Konflikt gewinnen und inmitten der Angriffe unserer Feinde eine Massenbewegung gegen den Imperialismus aufbauen.