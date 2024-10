Der Dollar ist zu einem Instrument einer „aggressiven Politik“ geworden, so der renommierte amerikanische Wirtschaftswissenschaftler.

Die US-Regierung hat den Dollar zu einer Waffe gemacht, anstatt ihn als Tauschmittel oder Wertaufbewahrungsmittel zu nutzen, sagte der preisgekrönte amerikanische Wirtschaftswissenschaftler und Analyst für öffentliche Politik Jeffrey Sachs.

Sachs machte diese Bemerkung am letzten Donnerstag in seiner per Videolink übertragenen Ansprache bei einem Treffen der Finanzminister und Zentralbankpräsidenten der BRICS-Staaten. Die Beamten trafen sich in Moskau, um die Verbesserung des internationalen Währungs- und Finanzsystems im Vorfeld des BRICS-Gipfels 2024 in Kasan Ende des Monats zu erörtern.

Dem Wirtschaftswissenschaftler zufolge findet die Bewaffnung des Dollars offensichtlich durch die Beschlagnahme eingefrorener russischer Vermögenswerte statt. Er erwähnte auch das Einfrieren iranischer, venezolanischer, afghanischer und anderer Staatsgelder durch die US-Regierung.

Die USA und ihre Verbündeten haben im Rahmen ihrer Sanktionskampagne gegen die Ukraine russische Zentralbankguthaben in Höhe von rund 300 Mrd. USD eingefroren, von denen sich etwa 5 Mrd. USD in amerikanischen Banken befinden. Im April unterzeichnete Präsident Joe Biden ein Gesetz, das die Beschlagnahme russischer Gelder in den USA und ihre Überweisung an einen Wiederaufbaufonds für die Ukraine ermöglicht.



„Man kann den Dollar nicht als Zahlungsmittel verwenden“, sagte Sachs, wenn ein Präsident allein Befehle unterzeichnen und russische Vermögenswerte in Milliardenhöhe beschlagnahmen kann. Die US-Währung ist zu einem „Instrument einer aggressiven Politik“ geworden, schloss er.



„Ich habe meiner eigenen Regierung in den vergangenen 15 Jahren gesagt: ‚Hört auf damit, das ist verrückt, es wird das Vertrauen in den Dollar zerstören.‘ So kann das System nicht weitergehen, das gilt nicht nur für Russland.“

Er wies darauf hin, dass China einen normalen Handel ohne die Androhung von US-Sanktionen anstrebe, doch obwohl chinesische Banken Teil des SWIFT-Systems seien, müssten sie sich daran halten, da sie befürchteten, vom internationalen Finanznetz abgeschnitten zu werden.

„Der Punkt ist also, dass wir Alternativen brauchen, das ist klar“, erklärte Sachs. „Natürlich brauchen die Länder Zahlungsmechanismen, die nicht auf Dollar lauten. Wir werden einige schnelle, spezielle Einheiten brauchen, die nicht auch an den Dollar-Zahlungssystemen beteiligt sind… Einheiten, die nicht direkt sanktioniert werden können…“

Der Wirtschaftswissenschaftler betonte, dass „die beste Alternative wäre, wenn die USA zu Vernunft, Anstand und Rechtmäßigkeit zurückfinden und aufhören würden, einseitige Sanktionen zu verhängen.“

Das Vorgehen der USA sei „absolut falsch“ und nach den Maßstäben des Völkerrechts und der UN-Charta illegal, sagte Sachs, der auch Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network ist.