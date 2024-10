Ehemaliger CIA-Offizier entschlüsselt weitere Folgen des durchgesickerten Plans des US-Geheimdiensts über Israels Vorbereitungen für einen Angriff auf den Iran.

Larry C. Johnson

Nun, die Aufregung über das Durchsickern der US-Geheimdienstdokumente über Israels Vorbereitungen für einen voraussichtlichen Angriff auf den Iran nimmt an Intensität zu. Bei meiner ersten Durchsicht des oben abgebildeten Dokuments habe ich etwas Wichtiges übersehen. Die unterschiedliche Einstufung der einzelnen Abschnitte des Dokuments erzählt eine Geschichte. Die Gesamteinstufung lautet Top Secret//TK//FGI ISR//RSEN/NOFORN. Mit anderen Worten, es handelt sich um ein streng geheimes Dokument, das nicht weitverbreitet werden soll. Sie benötigen nicht nur eine TS-Freigabe, sondern auch eine Freigabe für TK, FGI ISR und RSEN. Ohne im Detail zu erläutern, was diese Buchstaben bedeuten (ich überlasse es Ihnen, eine Google -Suche durchzuführen), kann ich auf das Schlüsselkürzel eingehen, das am Ende erscheint – NOFORN. Das bedeutet: keine Freigabe für Ausländer, d. h. für alle, die keine US-Bürger sind.

Springen Sie nun zum „Report Summary„. Er trägt eine etwas andere Klassifizierung – TS//TK//RSEN//REL TO USA FVEY. Das bedeutet, dass die über dieser Zeile enthaltenen Informationen eine höhere Einstufung haben und dieser Bericht, zumindest Teile davon unterhalb der Berichtszusammenfassung, an einige ausgewählte Ausländer weitergegeben werden kann – in diesem Fall an die Five Eyes, zu denen die USA, das Vereinigte Königreich, Australien, Neuseeland und Kanada gehören.

Doch halt. Sehen Sie sich die Klassifizierung der einzelnen Absätze an. Die Five Eyes-Länder hatten nur Zugang zu den Absätzen eins, drei und fünf. Absatz zwei ist nur für US-Personen bestimmt – kein Ausländer, auch nicht die Israelis und die Nicht-US-Mitglieder von Five Eyes, hatte Zugang zu diesen Informationen, bis sie dem Middle East Spectator zugespielt wurden.

Was ist mit Absatz vier, der als TS//TK//RSEN//REL TO USA, GBR eingestuft ist? Das bedeutet, dass nur die Amerikaner und Briten mit entsprechender Freigabe Zugang zu diesen Informationen haben.

Verstehen Sie das Problem? Erstens können die Israelis (und die Iraner und die Russen und die Chinesen und alle anderen in der Welt) jetzt selbst sehen, welche Art von Informationen nicht mit allen Mitgliedern der Five Eyes geteilt wird. Zweitens wissen Australien, Neuseeland und Kanada jetzt, dass sie von bestimmten Informationen abgeschnitten sind. Sie sind Bürger zweiter Klasse innerhalb der Five Eyes Konglomerate.

Ich vermute, dass dies einige unangenehme und unwillkommene Fragen von australischen, kiwi- und kanadischen Geheimdienstmitarbeitern aufwerfen wird, die nun den Beweis haben, dass sie nicht vollständig über alle relevanten Geheimdienstinformationen zu Israels Vorbereitungen für einen Angriff auf den Iran informiert sind.

Auch der zweite Absatz wird sicherlich für Aufregung sorgen. Schauen wir uns die Defense Security Cooperation Agency an.

Der LOR (d.h. Limit of Reporting) muss DoDM 5200.01, entsprechen, der besagt, dass, wenn US-Büros ausländische Regierungsinformationen (FGI) erhalten, die mit ursprünglichen Markierungen des Gastgebers gekennzeichnet sind, die nicht der gleichen Klassifizierung wie die US-Markierungen entsprechen, diese Dokumente mit einem Vermerk versehen werden müssen, der die entsprechende US-Kennzeichnung angibt, sodass alle anderen Mitarbeiter, die diese Dokumente später erhalten und/oder überprüfen, die entsprechenden Handhabungsanforderungen kennen. Gemäß DoDM 5200.01, Band 3, 17.b.2: „FGI sind bei Bedarf neu zu kennzeichnen, um sicherzustellen, dass die Schutzanforderungen eindeutig sind. FGI können ihre ursprüngliche Klassifizierung beibehalten, wenn sie in englischer Sprache verfasst sind. Ist die Kennzeichnung der ausländischen Regierung jedoch nicht in englischer Sprache oder erfordert die Kennzeichnung der ausländischen Regierung einen anderen Schutzgrad als die gleiche US-Klassifizierungsbezeichnung, so ist eine US-Kennzeichnung zu verwenden, die zu einem Schutzgrad führt, der dem von der ausländischen Regierung geforderten entspricht. Vergleichbare U.S.-Klassifizierungsbezeichnungen sind in Anhang 1 zu Anlage 4 von Band 2 dieses Handbuchs aufgeführt.“ Ein einzelner Strich durch die Host-Kennzeichnung (um sicherzustellen, dass sie noch lesbar ist) und dann ein Vermerk mit einer den USA entsprechenden Kennzeichnung ist erforderlich.

Mit anderen Worten, die Informationen in Absatz zwei stammen von einer ausländischen Regierung – d.h. Foreign Government Information Intelligence Surveillance Reconnaissance. Wenn diese Regierung Israel ist, dann vermute ich, dass Netanjahu und seine Geheimdienstchefs außer sich vor Wut sind. Aber das ist nur meine Meinung. Ich habe keine Informationen aus erster oder zweiter Hand über die genaue Art dieser Informationen. Sie können den zweiten Absatz selbst lesen und entscheiden.

Stephen Bryens neuester Artikel in der The Asia Times (hier die Deutsche übersetzung) spiegelt wider, was ich in den vorangegangenen Tagen geschrieben habe, gibt Ihnen aber einen Eindruck von der Empörung über dieses Leck. Er schreibt:

Es handelt sich um außerordentlich wertvolles Material, das der Iran zur Vorbereitung seiner Verteidigung verwenden kann und wahrscheinlich auch wird. . . . Wer auch immer sie Teheran zugespielt hatte, warnte vor einem bevorstehenden israelischen Schlag. Er teilte den Iranern auch mit, welche Waffentypen zum Einsatz kommen würden und welche die wahrscheinlichen Ziele sein würden, wobei es sich bei letzteren hauptsächlich um iranische Luftverteidigungsanlagen und Langstreckenradare handelte. . . . Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass das Durchsickern von Informationen, die aus dem Weltraum stammen, Israel erheblichen Schaden zugefügt hat. Es ist auch wahrscheinlich, dass viel sensiblere Informationen an die Iraner weitergegeben wurden, Informationen, die der Iran möglicherweise vor der Öffentlichkeit schützt. Einige Veröffentlichungen auf dem Spectator-Kanal geben dies zu. . . . All dies wird in Israel wahrscheinlich zu einer erheblichen Neubewertung führen. Zumindest werden die Israelis überzeugt sein, dass die US-Geheimdienste unzuverlässig und unterwandert sind. Ferner werden einige die USA als offen feindlich und gegen Israel handelnd verstehen. (Nach dem Drohnenangriff erhielt der Premierminister Anrufe von ausländischen Staatsoberhäuptern sowie vom ehemaligen Präsidenten Trump und dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses Mike Johnson. Weder Präsident Biden noch Vizepräsident Harris riefen an.

Wer auch immer diese Dokumente durchsickern ließ, hatte eindeutig mindestens ein Ziel vor Augen – Israels Vorbereitungen für einen Angriff auf den Iran zu stoppen. Wer hat es getan? Ich weiß es nicht.