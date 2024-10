Amerikanisches Gesundheitspersonal, das freiwillig im Gazastreifen gearbeitet hat, sagt, dass über 118.000 Menschen getötet worden sind

Die Mitarbeiter des Gesundheitswesens sagten, entgegen israelischer Behauptungen habe keiner von ihnen militante Aktivitäten in Krankenhäusern in Gaza gesehen

Dave DeCamp

Neunundneunzig amerikanische Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die im vergangenen Jahr als Freiwillige im Gazastreifen tätig waren, haben am Donnerstag einen offenen Brief an Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris veröffentlicht, in dem sie die Schrecken schildern, die sie erlebt haben, und ein Ende der militärischen Unterstützung Israels durch die USA fordern.

Die Mitarbeiter des Gesundheitswesens erklärten, sie seien der Meinung, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer im Gazastreifen viel höher sei als die vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens angegebene Zahl von 118.908.

„Dieser Brief und der Anhang zeigen, dass die Zahl der Todesopfer in Gaza seit Oktober viel höher ist, als in den Vereinigten Staaten angenommen wird“, heißt es in dem Brief. „Es ist wahrscheinlich, dass die Zahl der Todesopfer dieses Konflikts bereits über 118.908 liegt, was erstaunlichen 5,4 % der Bevölkerung des Gazastreifens entspricht.“

Die neuesten Zahlen des Gesundheitsministeriums von Gaza beziffern die Zahl der seit dem 7. Oktober 2023 von Israel in Gaza getöteten Palästinenser auf 41.788. Die Zahlen des Ministeriums zählen nur die Leichen, die in die Krankenhäuser und Leichenhallen gebracht werden, und berücksichtigen nicht die Vermissten und die mutmaßlichen Toten unter den Trümmern.

Das amerikanische Gesundheitspersonal sagte, dass jeder in Gaza entweder krank, verletzt oder beides ist. „Mit nur wenigen Ausnahmen ist jeder in Gaza krank, verletzt oder beides. Dazu gehören alle nationalen Helfer, alle internationalen Freiwilligen und wahrscheinlich auch alle israelischen Geiseln: jeder Mann, jede Frau und jedes Kind“, heißt es in dem Brief.

Fast jedes Kind unter fünf Jahren, dem sie begegneten, habe sowohl Husten als auch wässrigen Durchfall“. Alle Unterzeichner des Briefes sahen bei den Kindern Wunden, die zeigten, dass sie gezielt vom israelischen Militär angegriffen wurden.

„Jeder von uns, der in der Notaufnahme, auf der Intensivstation oder in der Chirurgie gearbeitet hat, hat regelmäßig oder sogar täglich Kinder im Vorschulalter behandelt, denen in den Kopf oder in die Brust geschossen wurde“, heißt es in dem Brief. „Es ist unmöglich, dass eine derartig weit verbreitete Schießerei auf kleine Kinder im gesamten Gazastreifen, die sich über ein ganzes Jahr hinzieht, zufällig ist oder den höchsten israelischen Zivil- und Militärbehörden nicht bekannt ist.“

Dr. Mark Perlmutter, ein Orthopäde und Handchirurg, wird in dem Brief mit den Worten zitiert: „In Gaza habe ich zum ersten Mal das Gehirn eines Babys in der Hand gehalten. Das erste von vielen.“

Die Mitarbeiter des Gesundheitswesens erklärten, dass Neugeborene aufgrund der durch die israelische Belagerung und die Angriffe auf Krankenhäuser verursachten Bedingungen starben. Asma Taha, eine Kinderkrankenschwester, sagte: „Jeden Tag habe ich Babys sterben sehen. Sie waren gesund geboren worden. Ihre Mütter waren so unterernährt, dass sie nicht stillen konnten, und wir hatten weder Säuglingsnahrung noch sauberes Wasser, um sie zu füttern, so dass sie verhungerten.“

Die Mitarbeiter des Gesundheitswesens berichteten, dass ihre palästinensischen Kollegen von den israelischen Streitkräften ins Visier genommen und bei israelischen Angriffen auf Krankenhäuser gefangen genommen wurden. „Viele unserer Kollegen wurden während der Angriffe von Israel gefangen genommen. Sie alle erzählten uns eine etwas andere Version derselben Geschichte: In der Gefangenschaft wurden sie kaum ernährt, ständig physisch und psychisch misshandelt und schließlich nackt am Straßenrand ausgesetzt. Viele erzählten uns, dass sie Scheinhinrichtungen und anderen Formen der Misshandlung und Folter ausgesetzt waren“, heißt es in dem Schreiben.

Israel behauptet, die Hamas habe die Krankenhäuser als „Kommandozentralen“ genutzt, aber keiner der Unterzeichner des Briefes hat Anzeichen für militante Aktivitäten gesehen. „Die 99 Unterzeichner dieses Briefes haben zusammen 254 Wochen in den größten Krankenhäusern und Kliniken des Gazastreifens verbracht. Wir möchten ganz klar sagen: Keiner von uns hat in einem der Krankenhäuser oder anderen Gesundheitseinrichtungen in Gaza irgendeine Art von militanter palästinensischer Aktivität gesehen“, heißt es in dem Brief.

Der Brief schließt mit einem Appell an Biden und Harris, die US-Unterstützung für den Völkermord zu beenden: „Jeder Tag, an dem wir weiterhin Waffen und Munition an Israel liefern, ist ein weiterer Tag, an dem Frauen durch unsere Bomben zerfetzt und Kinder durch unsere Kugeln ermordet werden. Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris, wir fordern Sie auf: beenden Sie diesen Wahnsinn jetzt!“