Ist Amerikas Geduld mit George Soros endlich am Ende?

„Wenn du wissen willst, wer dich kontrolliert“, riet Tacitus, der römische Historiker und Politiker einst, „sieh zu, wen du nicht kritisieren darfst.“ Lange Zeit war diese unaussprechliche Person niemand anderes als der milliardenschwere Finanzier George Soros, und das, obwohl seine politischen Schützlinge die politische Landschaft des Landes radikal verändert haben. Nun, da sich Risse im Fundament seines gewaltigen Einflusses abzeichnen, werden abweichende Stimmen immer lauter.

Letzte Woche beispielsweise schickte der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, die Staatspolizei los, um den von Soros unterstützten Staatsanwalt Andrew Warren physisch aus seinem Büro zu entfernen, „mit der Auflage, ihm nur Zugang zu seinen persönlichen Gegenständen zu gewähren und sicherzustellen, dass keine Akten, Papiere, Dokumente, Notizen, Aufzeichnungen, Computer oder Wechseldatenträger aus dem Büro des Staatsanwalts entfernt werden…“.

Der Gouverneur von Florida erklärte, er wolle Warren dafür bestrafen, dass er „seine Pflichten vernachlässigt, weil er sich verpflichtet hat, die Gesetze des Staates nicht einzuhalten.“ DeSantis bezog sich damit auf Warrens erklärte Weigerung, ein staatliches Abtreibungsverbot nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, Roe v. Wade zu kippen, sowie Gesetze, die Operationen zur Geschlechtsumwandlung von Kindern verbieten, aufrechtzuerhalten.

„Die Verfassung Floridas hat dem Gouverneur das Vetorecht übertragen, nicht den einzelnen Staatsanwälten“, sagte DeSantis. „Wenn Sie also Ihren Amtseid in eklatanter Weise verletzen … wenn Sie sich über das Gesetz stellen, haben Sie Ihre Pflicht verletzt und Ihre Pflicht vernachlässigt, und Sie zeigen einen Mangel an Kompetenz, um diese Pflichten zu erfüllen“, fuhr er fort.

In der Zwischenzeit hat Warren geschworen, sich gegen DeSantis‘ „Machtmissbrauch“ zu wehren.

Obwohl sich die Mainstream-Medien große Mühe gegeben haben, dies zu verbergen, ging es hier in Wirklichkeit nicht um die politische Karriere des Staatsanwalts von Hillsborough County, sondern darum, dass es jemand gewagt hat, sich dem politischen Willen von Herrn Soros zu widersetzen.

Zur Einführung, falls eine solche überhaupt nötig ist: Wir sprechen hier von einem globalen Serienvermittler, der 2015 fast eine halbe Milliarde Dollar ausgab, um die Europäer davon zu überzeugen, dass Vielfalt in Form von Millionen illegaler Einwanderer irgendwie in ihrem Interesse sei. Natürlich war das nicht der Fall. Seit Soros die Türen des Kontinents geöffnet hat, ist die Gewaltkriminalität in ganz Westeuropa explodiert, mit dem Ergebnis, dass die einst schillernden europäischen Hauptstädte – von Paris über Berlin bis London – zu kriminalitätsgeplagten Höllenlöchern geworden sind. Nur die „autoritären“ Verweigerer, die Soros schon vor Jahren aus ihren Gebieten vertrieben haben, darunter die Türkei, Russland, Polen und Ungarn, das Land, in dem er geboren wurde, sind von dem Abstieg ins Chaos verschont geblieben.

Nachdem er den europäischen Kontinent in Schutt und Asche gelegt hatte, zog Soros in die Vereinigten Staaten weiter, wo er plötzlich ein Interesse an „Recht und Ordnung“ entwickelte, da der Philanthrop Dutzende von Millionen Dollar für die Unterstützung von Staatsanwaltswahlen im ganzen Land ausgab. Die New York Post beschreibt dies folgendermaßen.

„In den letzten Jahren hat der milliardenschwere Philanthrop George Soros im Stillen eine Revolution in der Strafrechtsreform finanziert, indem er Dutzende von Millionen Dollar an progressive Kandidaten verteilte … inmitten von Bewegungen zur Abschaffung der Kaution und zur Abschaffung der Polizei.“

„In Zusammenarbeit mit einem Aktivisten-Anwalt“, so die Post weiter, „leitet Soros das Geld hauptsächlich durch ein kompliziertes Netz von bundes- und einzelstaatlichen politischen Aktionskomitees sowie von gemeinnützigen Organisationen von Küste zu Küste, wie öffentliche Unterlagen zeigen.“

Eines dieser Komitees ist die Foundation to Promote Open Society (Stiftung zur Förderung der offenen Gesellschaft), nur einer von unzähligen gemeinnützigen Satelliten, die sich in Soros‘ Konstellation verstecken. Diese Gruppe übergab 3 Milliarden Dollar an das Community Resource Hub for Safety and Accountability, um „den Schaden der Polizeiarbeit in den USA anzugehen“.

Das bringt uns zurück zu Ron DeSantis und seinem sonnigen Bundesstaat, in dem progressive Beamte wie Mr. Warren den globalistischen Belangen mehr Aufmerksamkeit schenken als den lokalen Problemen. Aber dieses Phänomen ist sicherlich nicht auf Florida beschränkt, und wenn man bedenkt, wie viel Geld George Soros in die liberale Wahlkampfkasse gesteckt hat, ist das keine Überraschung.

So spendete Soros beispielsweise mehr als 1,5 Millionen Dollar an den California Justice and Safety PAC, der wiederum den Demokraten George Gascón aus Los Angeles bei der Wahl zum Bezirksstaatsanwalt unterstützte. Nach Gascóns Amtsantritt stieg die Kriminalität um fast 49 Prozent an, während kaltblütige Mörder mit einem blauen Auge davonkamen, nur um erneut zu morden.

Soros‘ PACs leisteten auch einen großen Beitrag zur Wiederwahl der Bezirksstaatsanwältin von St. Louis, Kimberly Gardner, die sie mit Leichtigkeit gewann. Kurz darauf erhob Gardner Anklage gegen Mark und Patricia McCloskey, deren „Verbrechen“ darin bestand, Demonstranten, die während der übermäßig gewalttätigen Black-Lives-Matter-Proteste illegal ihr Grundstück betraten, mit Waffen zu bedrohen.

Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wohin Soros‘ „Defund the police“-Mentalität Amerika führt, sollte man bedenken, dass die zwölf US-Städte, die im letzten Jahr einen Rekord bei den Tötungsdelikten aufstellten, ausnahmslos von Demokraten regiert werden. Philadelphia zum Beispiel, eine Stadt mit etwa 1,5 Millionen Einwohnern, hat den Mordrekord von 1990 (500) gebrochen und verzeichnete am 6. Dezember den 521.

Und ja, Soros‘ Fingerabdrücke sind überall in der „Stadt der brüderlichen Liebe“ zu sehen. Soros spendete 1,7 Millionen Dollar für die Kampagne von Larry Krasner, einem ehemaligen Anwalt von Black Lives Matter, bei seiner Bewerbung um das Amt des Bezirksstaatsanwalts. Natürlich gewann Krasner, der über eine solche Kriegskasse verfügte, das Rennen. Heute hat Philadelphia eine höhere Mordrate als die beiden größten (von Demokraten regierten) Metropolen der Nation, New York City (443, Stand: 5. Dezember) und Los Angeles (352, Stand: 27. November).

Es liegt auf der Hand, dass kein Land einen solchen Trend zum Aderlass lange überleben kann. Nun stellt sich die Frage, ob der Schritt von DeSantis, Andrew Warren zu verdrängen, der Beginn einer echten Gegenoffensive gegen Herrn Soros und seine polizeifeindlichen politischen Lakaien ist, oder nur ein kleiner Lichtblick in einem Wahljahr. Was auch immer der Fall sein mag, wenn Amerika hofft, für lange Zeit eine zivilisierte Nation der ersten Welt zu bleiben, muss es zu den Grundlagen von Recht und Ordnung zurückkehren. Die Zeit ist nicht auf seiner Seite.