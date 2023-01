Ist das der wahre Grund, warum Panzer, Waffen und Milliarden von Steuergeldern in die Ukraine geschickt werden?

Warum schicken US-Politiker Panzer, Flugzeuge, Waffen, Ausrüstung und über 100 Milliarden Dollar in die Ukraine? Es hat nichts mit den ukrainischen Bürgern zu tun, sondern mit den Geheimnissen des Tiefen Staates in der Ukraine. Das behauptet zumindest der Enthüllungsjournalist „Clandestine“ in einem Twitter-Beitrag, der sich im Internet verbreitet.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion konnten US-Oligarchen in der gesetzlosen Ukraine Biolabor-Unternehmen wie Bidens Metabiota gründen. Der Deep State hat in Zusammenarbeit mit der ukrainischen Regierung ein Programm für biologische Waffen aufgelegt.

Im Jahr 2014 wurde in der Ukraine ein von den USA unterstützter Staatsstreich inszeniert, nach dem das Außenministerium der damaligen Außenministerin Clinton und die CIA die ukrainische Regierung übernahmen.

1) Da ich nun jedermanns Aufmerksamkeit habe, möchte ich darauf eingehen, warum die Politiker des US-Establishments Panzer, Jets, Waffen, Ausrüstung und mehr als 100 Milliarden Dollar in die Ukraine schicken. Es hat nichts mit ukrainischen Bürgern zu tun, und alles mit Deep State Vermögen/Geheimnisse in der Ukraine zu tun.

1) Now that I have everyone’s attention, allow me to address why US establishment politicians are sending tanks, jets, weapons, equipment, and $100+ billion to Ukraine.



It has nothing to do with Ukrainian citizens, and everything to do with Deep State assets/secrets in Ukraine. pic.twitter.com/COELxEVoFE — Clandestine (@WarClandestine) January 30, 2023

Der Regimewechsel wurde von Victoria Nuland, der stellvertretenden Außenministerin, herbeigeführt. Kürzlich sagte Nuland, sie befürchte, dass „russische Truppen biologische Forschungsergebnisse in der Ukraine in die Hände bekommen könnten“.

Der Grund, warum all unsere Steuergelder in die Ukraine fließen, ist, dass die Ukraine ein Stellvertreter des Tiefen Staates ist, betont der investigative Journalist. Sie versuchen, ihre Geheimnisse in der Ukraine zu schützen, insbesondere im Zusammenhang mit Biolabors.

Präsident Zelenski wies das ukrainische Verteidigungsministerium an, alle Unterlagen über die US-Biolaborunternehmen Metabiota und Battelle zu vernichten, weil er wusste, dass Putin nach den Biowaffen suchte, so Clandestine“.

Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen

Der Grund, warum die WHO der Ukraine riet, alle Krankheitserreger zu vernichten und die Labore zu zerstören, von denen die Medien behaupteten, dass sie nicht existierten, sei, dass die WHO wusste, dass Putin nach Biowaffen suchte, so Clandestine.

Panzer, Flugzeuge, Waffen, Ausrüstung, 100 Milliarden Dollar an Steuergeldern, das Leben von Ukrainern – all das kann in den Augen des Tiefen Staates geopfert werden, um die Produktion von Biowaffen zu vertuschen. „Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen. Corona war die erste Waffe“.

Robert Malone, Erfinder der mRNA-Impfungstechnologie, spricht von einem „faszinierenden und quälenden“ Thema.