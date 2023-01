Washingtons Macht wird mit dem Dollar schwinden

Paul Craig Roberts

Die jüngste Ankündigung Saudi-Arabiens, dass die Regierung bereit ist, Zahlungen für Erdöl in anderen Währungen als dem Dollar zu akzeptieren, ist eine wichtige Ankündigung, die von den Presseorganen ignoriert wird. Das Ende des Petrodollars hätte schwerwiegende negative Auswirkungen auf den Wert des Dollars sowie auf die Inflation und die Zinssätze in den USA.

Ein halbes Jahrhundert lang hat der Petrodollar den Wert des US-Dollars gestützt und die Finanzierung der großen amerikanischen Haushalts- und Handelsdefizite sichergestellt. Indem die Saudis ihr Öl in Dollar abrechneten, garantierten sie eine weltweite Nachfrage nach US-Dollar. Ohne diese Nachfrage nach Dollar hätte die ständige Zunahme der US-Geldmenge den Wert des Dollars gegenüber anderen Währungen untergraben. Da die USA einen so großen Teil ihrer Produktion für den heimischen Gebrauch ausgelagert haben, sind sie von Importen abhängig, und das wachsende Handelsdefizit hätte den Wert des Dollars untergraben und zu einer hohen Inflation geführt.

Da die Welt Dollar für Ölzahlungen benötigte, hielten die Länder Dollar in Form von verzinslichen US-Staatsanleihen und nicht in Bargeld, was die Finanzierung großer US-Haushaltsdefizite erleichterte.

Der Petrodollar unterstützte die anhaltende Rolle des Dollars als Weltwährung, nachdem Präsident Nixon 1971 das Goldfenster schloss und damit das Bretton-Woods-System nach dem Zweiten Weltkrieg beendete, das dem US-Dollar die Rolle der Reservewährung zuwies. Im Rahmen von Bretton Woods hatten ausländische Zentralbanken das Recht, US-Gold für ihre Dollarbestände zu verlangen. Als Frankreich diese Forderung stellte, kündigte Nixon das Bretton-Woods-Abkommen auf. Um den Wert des Dollars und seine Rolle als Reservewährung zu retten, wurde das Petrodollar-System geschaffen.

In den letzten Jahren hat Washington die Rolle des Dollars als Reservewährung mit Sanktionen und der Beschlagnahmung von Vermögenswerten derart missbraucht, dass viele Länder den Wunsch haben, ihre Handelsungleichgewichte in ihren eigenen Währungen auszugleichen, um der Möglichkeit Washingtons zu entgehen, sie zu bedrohen und zu bestrafen, wenn sie ihre eigenen Interessen und nicht die Washingtons verfolgen. Wenn Saudi-Arabien den Petrodollar aufgibt, wird die Nachfrage nach Dollar und der Wert des Dollars sinken.

Dies ist eine große Bedrohung für die Macht Washingtons und für die Finanzkraft der amerikanischen Banken.

Es ist möglich, dass die Saudis Washington signalisieren, dass die Nichteinhaltung einiger saudischer Anliegen oder Interessen durch Washington unerwünschte Folgen für die USA haben kann. Mit anderen Worten, die Saudis könnten ihr Druckmittel einsetzen, um von Washington zu bekommen, was sie wollen.

Die Zeit wird es zeigen. Wenn die Saudis den Petrodollar aufgeben, werden die Amerikaner mit einer starken Inflation und hohen Zinssätzen konfrontiert, die zur Finanzierung der US-Haushaltsdefizite erforderlich sind, es sei denn, die US-Notenbank finanziert die Defizite selbst, indem sie Geld druckt; in diesem Fall käme die monetäre Inflation zur Inflation hinzu, die durch den Rückgang des Dollar-Devisenwerts infolge der sinkenden Auslandsnachfrage nach dem US-Dollar verursacht wird.

Sollte dies der Fall sein, wären massive Sparprogramme in den USA die Folge.